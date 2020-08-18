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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко заявил, что протестующие хотят запретить русский язык. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко утверждает, что требующие честных выборов граждане собираются организовать "ползучий запрет" русского языка.

Об этом он сказал на совещание в Совете безопасности РБ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую государственную телерадиокомпанию БЕЛТА.

"В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - сказал Лукашенко.

"Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!" - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самолет ФСБ РФ приземлился в Минске, - СМИ (обновлено). СКРИНШОТ

Лукашенко привел в пример страны, в которых несколько государственных языков. "Австрия вообще использует немецкий язык. И ничего, живут нормально", - заметил он.

Также "президент" Беларуси раскритиковал другие пункты программы, обнародованной оппозиционным штабом. В частности, ему не нравится выход Беларуси из Союзного государства с РФ и Евразийского союза, введение пограничного и таможенного контроля на границе с Россией, запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Лукашенко не одобряет освобождение СМИ от контроля со стороны государства, запрет на трансляцию в Беларуси российских телеканалов, закрытие военных баз РФ. Он выступает против подачи заявок на вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО и не поддерживает восстановление Белорусской автокефальной православной церкви.

Также на Цензор.НЕТ: 10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В ближайшее время мы проанализируем эти вопросы и доложим народу последствия подобных действий", - сказал Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) русский язык (582)


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Топ комментарии
+91
начинается любимая тема ватников... язык
И подонок лукашенко туда же... разделяй и властвуй.
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18.08.2020 22:52 Ответить
+50
Таракан не знает, что бы соврать, лишь бы власть сохранить.
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18.08.2020 22:54 Ответить
+50
А еще запретят садить бульбу и есть драники .....
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18.08.2020 22:55 Ответить
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А что плохого в ЕС и НАТО в своей церкви в своему языку, в равных границах???
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19.08.2020 00:05 Ответить
Было "*****", теперь еще и "свисток" появился.
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19.08.2020 00:17 Ответить
Лукашенко осознал, что самостоятельно не в силе удержать власть в стране. Поэтому узурпатор затеял всеми возможными методами заручиться поддержкой Кремля.
Теперь вся информационная повестка государственной пропаганды Лукашенко направлена на рашку в надежде, что там её подхватят.
Подлукашенковские СМИ, которые ранее сами обвиняли Тихановскую и других представителей «новой» оппозиции в пророссийскости, начали трезвонить о русофобии белорусских протестов и лидеров.
А также снова разыгрывать карту «советской родины», «социалистического рая» и прочих привлекательных для рашки репрезентативных образов.
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19.08.2020 00:19 Ответить
Таке враження що він сам то написав, а потім прочитав.
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19.08.2020 01:10 Ответить
Перед крупным зашкваром всегда поднимают тему языка, теперь и в Беларуси...
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19.08.2020 00:19 Ответить
Нормальний президент країни говорить на державній мові. Якщо Лука ігнорує національну білоруську мову, незалежність Білорусі, свою автокефальну церкву -- він не може бути Президентом.
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06.09.2020 22:46 Ответить
Старик стал невозможен! )))
(с) Золотой теленок
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19.08.2020 00:21 Ответить
Треба вже под Резиденцию Луки,МАЗы подгонять куме.
-Чого це?
-Кирпичи,що Лука наклав вывозить
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19.08.2020 00:21 Ответить
Это ж вот **** сознательно подставляет свой народ под рашанскую дубинку! Анало говнет просто!
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19.08.2020 00:21 Ответить
Лукашеску)))))
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19.08.2020 00:24 Ответить
Хорошо бы!
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19.08.2020 00:28 Ответить
Дуже знайома риторика з одного і того ж джерела. На Кримі, Домбасі казали те ж саме. Прийдуть бандери і заборонять нарєчіє.
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19.08.2020 00:35 Ответить
Шурік знатний брехун...
А стосовно фєдєрастової говірки - нафіг вона потрібна білорусам??? В вас є своя мова, яку майже витравили московіти, намагаючись зробити манкуртами...
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19.08.2020 00:44 Ответить
https://www.unian.net/world/smert-docheri-putina-lozh-kapitalisticheskoy-pressy-o-rossiyskoy-vakcine-protiv-koronavirusa-novosti-mira-11115155.html Чудовищная ложь капиталистической прессы о смерти дочери Путина
ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ

Теория о том, что белобрысые негры буржуазной Польши лязгают гусеницами на границах Беларуси с целью отвлечь мир от изобретения Россией вакцины от коронавируса «Спутник V» и окончательно скомпрометировать величайшее научное открытие современности, находит все более убедительные подтверждения.

Пока национал-предательские полчища посмеивались над затруднительным положением Владимира Владимировича Путина, у которого якобы нет ни одной сколько-нибудь сакральной причины ввести в Беларусь войска ввиду известной русофилии тамошнего населения, российские медиа на всякий случай обнаружили документ огромной важности - «Методичку Беломайдана», согласно которой в случае свержения Лукашенко Беларусь запретит русский язык, создаст собственную нацистскую церковь по примеру украинской, заменит любимые российские телепрограммы украинскими, в частности, такими как «Смєртоносная бандура», «Надуваєм москаля монтажной пєной до форми шара», «Рецепти блюд із свєжей москалятіни» (какие все-таки больные люди!) и так далее, распнет всех русскоязычных мальчиков, выйдет из Союзного государства, вступит в НАТО и со временем нападет на Россию, а может быть и сразу, зачем же тянуть.

Отдельным пунктом между строк идет обязательный отказ Беларуси от российской вакцины против коронавируса, и это лишний раз доказывает, какую ненависть на Западе вызывает сенсационное открытие российских ученых.

«Мы в ней уверены, мы настолько уверены, что президент Путин разрешил сделать укол этой вакцины своей дочери, - объясняет Атаман Посольского отдела в Австралии Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья Семён Бойков. - Это, в первую очередь, сделает Путина царём. Также благодаря этому снимут санкции, так как все захотят получить у русских вакцину». Более того, несмотря на то, что ВОЗ отказалась вносить «Спутник V» даже в соответствующий перечень, весь мир уже сейчас желает колоться этим препаратом, ибо его эффективность полностью доказана не только соответствующим мультиком, в котором летающий над Землей спутник растворяет коронавирус специальными невидимыми лучами, но также и сериалом, авторитет которого в мире совершенно непререкаем. Ибо изобретателем русской ковидной вакцины является сама Алиса Селезнева - девочка, владеющая знаниями будущего.

«В кино она спасала мир от вируса вражды, в жизни - от COVID-19, - сообщают российские медиа. - Стало известно, какое отношение исполнительница роли Алисы Селезнёвой из фильма «Гостья из будущего» имеет к разработке вакцины от коронавируса». Разумеется, самое непосредственное. Если Коля Герасимов, как известно, вырос, сбухался и сгорел, то Алиса устроилась работать молодым специалистом в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где и придумала вакцину, а Алиса плохого не придумает, спросите у Коли.

Бешеный спрос на «Спутник V» во всем мире привел к тому, что первой жертвой чудодейственной вакцины стала та самая дочь Путина, на которой испытывали уколы Алисы Селезневой. «У дочери Владимира Путина были неожиданные побочные эффекты от экспериментальной российской вакцины COVID, и она скончалась в Москве, - сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на некий сайт «Toronto Today». - Кремль еще не сделал заявления о ее смерти».

Разумеется, это была наглая циничная ложь заокеанских империалистов, ведь все, что произошло с дочерью Путина после инъекции, - это, по уверениям самого Путина, незначительный подъем температуры тела. Потом, по слухам, у нее незначительно отросли копыта, но со временем отпали, женщина полысела, сморщилась, воплотила в жизнь знаменитую шутку отца про половые органы дедушки, начала испытывать странную тягу к целованию щук и в конце концов превратилась в Путина, чьим двойником сейчас успешно подрабатывает. Завидная судьба, о которой мечтает любой русский патриот. А лживой капиталистической прессе - стыд и срам!

Быстрей бы русская вакцина поступила в продажу.


Всех желающих помочь украинской армии принять непосредственное участие в незавидной судьбе русских патриотов на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим».


Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников
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19.08.2020 00:48 Ответить
Беларусы, и этот, не знаю как назвать, решал ваши судьбы 26 лет? А сейчас покушается на ваши жизни и жизни ваших детей?
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19.08.2020 00:54 Ответить
Спокійно, ще не вечір і білоруси ще ті партизани, їх можна прирівняти до афганців, або в'єтнамців. Воювати з ними краще не починати.
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19.08.2020 01:05 Ответить
Смени ник ,противно подобное слышать ведь там живёт *****, которое мешает всему снг
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19.08.2020 01:11 Ответить
И выборов вообще не будет, если этот сценарий осуществится
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19.08.2020 06:22 Ответить
Зараз багато відео виставляють білоруси .
Дисонанс від кацапської мови та кацапських грязних слів.
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19.08.2020 01:02 Ответить
Надо срочно рассорить своих овец на русоговорящих и белорусоговорящих.

Еще не опробовано деление на буржуев и рабочих,
на етнических поляков, литовцев, евреев (ну как не воспользоваться фашистскими методами).
Плохой из него Макиавели. Старый усатый гебистский провокатор.
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19.08.2020 01:32 Ответить
Бацька работает по лекалам Разумкова и Бужанского!
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19.08.2020 01:56 Ответить
Лукашенко невежда как и все ватники. Ну не бывает Австрийского языка. Есть дойч. Он же немецкий.
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19.08.2020 02:18 Ответить
В Википедии написано, что государственный язык Австрии "австрийский немецкий". И дальше :"Школьники в Австрии учатся читать и писать на стандартном австрийском немецком (нем. Standarddeutsch, нем. Hochdeutsch), который является языком бизнеса и власти в Австрии. Австрийский немецкий, на котором говорят дома и в местной торговле, является одним из ряда региональных Верхненемецких диалектов (также австро-баварский или алеманнский диалект)."
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19.08.2020 06:20 Ответить
Все просто, як хтось сказав, що австріяки то німецькі цигани))
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06.09.2020 22:55 Ответить
НУ ВОТ ВАМ И ПОВОД ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ. ВСЕ ПРОСТО.
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19.08.2020 03:03 Ответить
Ани ушемляют руская ана языка!
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19.08.2020 12:04 Ответить
Воронеж напрягся
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19.08.2020 04:41 Ответить
Хитрый подонок вносит раскол в протест
Кацапсинский языг давно пора переименовать и запретить
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19.08.2020 05:04 Ответить
В чем-то он прав. Из-за того что протест перехватывают националисты с красно-белыми флагами людей на протестах становится все меньше. Они вызывают отторжение у большинства, которое действительно желает избавиться от диктатора. Националисты своим эгоизмом все испортят.
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19.08.2020 05:19 Ответить
Ооо
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19.08.2020 05:54 Ответить
По- моему Лукашенко сморозил глупость насчет немецкого языка в Австрии. Я конечно не спец по немецкому, но в Википедии написано, что государственным языком в Австрии является "австрийский немецкий", который является диалектом немецкого и является родным для части австрийцев. Он немного отличается от стандартного немецкого.
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19.08.2020 06:15 Ответить
Диалект это не язык. База одна. Как и у нас. Есть Полтавский, западный диалекты и т.д. но язык один.
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21.08.2020 20:13 Ответить
Обкурился картофельной ботвы!
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19.08.2020 06:21 Ответить
Как приятно осозновать что диктатор не настоящий
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19.08.2020 06:37 Ответить
Старые песни о Главном_2. Как только поднимается вопрос о том,что националисты хотят запретить русский язык,значит уже принято решение его защищать.Вообще не поддается никакой логике позиция росиии. Выборы так грубо фальсифицированы,и вместо того,что бы сказать: Саша-ты облажался, соглашайся на перевыборы,продолжают нагнетать обстановку,представляя все это как государственный переворот,и на диалог с обществом явно не настроены,но требуют вести диалог,с теми вооруженными макаками взявшими в заложники население донецкой и луганских областей.
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19.08.2020 06:41 Ответить
да по большому счету поддержки от Москвы и нет: всего лишь реплика, "что если вдруг иностранная интервенция, то мы сразу подоспеем на помощь"...а так виден подход - спасение утопающих, дело рук самих утопающих...видимо рыгорыч своими кульбитами достал и их...
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19.08.2020 06:51 Ответить
Нет,потому что оппозиция давно проверена и перепроверена.Возможно батьку и скинут,но придёт такая же консерва,как и у нас в 90-х,а рф закинет туда свои метастазы конкретно.
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19.08.2020 17:09 Ответить
когда нечего предложить избирателю то начинай про язык))) хотя большинство ватников и русского не знают, они вообще никакого не знают, потому что от природы тупые
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19.08.2020 07:08 Ответить
Лукашенко заявив, що протестувальники хочуть заборонити російську мову - Цензор.НЕТ 8998
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19.08.2020 07:14 Ответить
Результат резко участившихся звонков *****.
Под бел-чирвоно-белыми флагами многократно усилили влияние Кремля на страну.
***** аплодирует стоя!
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19.08.2020 07:25 Ответить
якщо чесно в Білорусії опозиція по білоруські взагалі не балакає. Тільки на мацковском наречїї кацапського гавкання
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19.08.2020 07:32 Ответить
Лукашенко заявив, що протестувальники хочуть заборонити російську мову - Цензор.НЕТ 3769
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19.08.2020 07:36 Ответить
Интересно в Белорусси есть кормильцы которые кормят всю белорусь,на подобии данбаса?
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19.08.2020 08:34 Ответить
Этот может говорить всё, что ему угодно. Всё равно никто его не накажет.
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19.08.2020 08:37 Ответить
Лукашенко не говорить правди, що Білорусь така бідна через росіян. Адже всі гроші з Білорусі викачуються на Росію.
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19.08.2020 08:42 Ответить
В любій непанятній ситуації починай говорити про ізик.
Стандартна демагогія на постсовєцком прасранствє.
На всю Білорусь 2 пісні і 1,5 фільма на білоруській мові, а вони фсьо язик защащают.
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19.08.2020 09:00 Ответить
***** это аборт бабы яги а лукавый аборт *****. Это не люди и с это нужно брать во внимание и действовать адекватно
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19.08.2020 09:11 Ответить
Ублюдок, но не первый. В Казахстане с такой же угрозой дочь шала, ******** даригушка обратилась к казахстанцам. И ей и ему ответ один: - И чё? Только изучение беларуского и казахского пойдет ускоренными темпами, кроме того уедут те, кто за рузке мир. Сам русский язык уже себя изжил и исчерпал. Язык воров и убийц. Что на нем путного скажешь?
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19.08.2020 09:21 Ответить
Проблема языка искусственно навязывается в Беларуси. Как и у нас в свое время. У нас тоже говорили и до сих пор говорят, что русский никто не запрещает. Но достаточно посмотреть в эфирах каналов, что говорят разные фрики типа Фарион, Дроздова и Ницой о русском языке и станет понятно насколько Лукашенко прав. Можно по разному к нему относиться, диктатор мол, засиделся и т.п. Но нужно понимать, что кукловоды, которые противостоят ему тоже не агнецы божие, и их цели вполне очевидны - создание из страны буфера между ЕС и Россией, переориентация экономики страны под нужды ЕС (что понятное дело приведет к закрытию предприятий, обнищанию населения и трудовой миграции на непрестижные работы в ЕС).
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19.08.2020 09:25 Ответить
Не передергивай и не ври. Обнищание и труд эмиграция - это не заслуга фарион или нациков, а результат засилия феодально-уголовной власти, заедания паразитических людоедов, захвативших народ ещё с перестройки.
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19.08.2020 09:31 Ответить
Я и не говорю, что в обнищании Фарион и прочие утырки виноваты. Просто они, их идеи - это инструмент, который использует Запад, чтобы колонизировать подобных нам.
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19.08.2020 14:36 Ответить
Более того, открою тебе страшную тайну, токо никому ни слова, ок? Нас колонизировал не Запад, а рептилоиды с планеты Нубиру.
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19.08.2020 16:26 Ответить
Эту тайну я знаю. Это из порохоботской методички.
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19.08.2020 20:54 Ответить
В марте 2014, года вокруг нашей границы бродили бородатые банды в "ратнике" я в одном приграничном городе спросил украинского националиста - до врага доплюнуть можно, армии нет, гражданского ополчения нет, оружия нет а вы памятники Ленина снимаете. Они не могут подождать? Он руками развел - ну я не знаю зачем сейчас. А я знаю. Для откола Крыма, для создания картинки, для пропаганды. Бесновантые Фарион и Ницой из той же оперы - для вражеской пропаганды. Поэтому и светятся они в основном на каналах вражеской пропаганды.
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19.08.2020 09:53 Ответить
Правильно снимали - это кумирни сатанинские. Оттудова кривые ноженьки и выросли. А без бесноватых нигде не бывает. Побочный продукт эволюции, т.с. Если ты действительно думаешь, что это проблема для ваты, и они пошли за памятники людей убивать, давай снова их поставим на место и посмотрим, уйдут нелюди из Донбасса или из Крыма?
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19.08.2020 16:32 Ответить
ну во первых там была бронза и хер ты их теперь найдешь, а во вторых есть хороший термин - не на часі. можно было и подождать чуточку - заняться чем то полезным. стоит отметить, партия Свобода получила свою историческую оценку на ближайших выборах. Неплохо бы дождаться и правовой. За подстрекательство к подрыву гранаты у вр и многое другое.
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19.08.2020 16:51 Ответить
Лукавая падла, когда уже отсохнет твой брехливый язык, бесноватое ты чмо, говноподъедальщик ты подкацапский.
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19.08.2020 09:27 Ответить
Пофиг на каком языке чи якою мовою розмовляти, аби правду да добро казати.
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19.08.2020 09:28 Ответить
Твои слова лука да богу в уши
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19.08.2020 09:42 Ответить
Цікаво, чию це він програму критикує? Тихановська заявляла, що організує протягом пів року чесні вибори. І в кожного кандидата буде СВОЯ програма.
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19.08.2020 09:57 Ответить
Прежде чем запугивать ватников националистическим бабайкой ему надо согласиться с проведением перевыборов и дождаться регистрации на них хоть одного националистического бабайки Общее впечатление - Лука уже не знает как брехать...
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19.08.2020 10:07 Ответить
О-о...
Все на защиту Рускаго Мира?
Путин - памаги!
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19.08.2020 10:03 Ответить
ось який "благотворний вплиав" на точку зору диктаторів,котрі під загрозую лома в сраці,робить поїздка в Москву..

КРУТИЙ РОЗВОРОТ..
Від звинувачень опозиції на "роботу на Москву" до "роботи на західних ляльководів"....
і у намірах заборонити ТАКУ ДОРОГУ СЕРЦЮ КОЖНОГО БУЛЬБАША російську мову...
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19.08.2020 10:10 Ответить
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко утверждает, что требующие честных выборов граждане собираются организовать "ползучий запрет" русского языка. Источник: https://censor.net/n3214578

Вусатий дебіл озвучив тезу кацапів про захист руцкоговорящіх, кацапи вже в дорозі
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19.08.2020 10:42 Ответить
Ну полный же идиот! "Как же он мог руководить подотделом по очистке..."?
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19.08.2020 10:43 Ответить
вот что характерно, как только политику или политикам приходит пипец, они тут же начинают подымать вопрос языка и национализма. за такие базары этих гнид надо мочить в моральном смысле. это обычные мрази и их место на параше)))))
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19.08.2020 11:25 Ответить
Да, Австрия говорит на немецком языке. Бразилия - не на бразильском, а на португальском. А США, о ужас, говорит не на американском, а на английском.
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19.08.2020 11:27 Ответить
И что в этом плохого?
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19.08.2020 11:57 Ответить
Беларусы хотят Беларусифицировать Беларусь, представляете, они хотят на Белоруськом говорить, Хфашисты!
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19.08.2020 12:00 Ответить
https://www.depo.ua/ukr/life/yaki-kraini-viznali-i-ne-viznali-lukashenka-prezidentom-bilorusi-infografika-202008191203693 Які країни визнали і не визнали Лукашенка президентом Білорусі: Інфографіка
Які країни не визнали Лукашенка президентом Білорусі
Держдеп США закликав провести у Білорусі нові вибори президента, у присутності міжнародних спостерігачів.
Європейський Союз також відмовився визнавати чинними президентські вибори в Білорусі, депутати Європарламенту оголосили Лукашенка персоною нон-грата.
Влада Великої Британії не визнала результати виборів у Білорусі.
Глави урядів Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільним закликом до влади Білорусі провести нові та вільні вибори президента.
У МЗС Ірландії заявили, що не вважають підсумки виборів у Білорусі "істинним відображенням демократичної волі білоруського народу".
Канада та її міжнародні союзники також планують запровадити санкції проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка через жорстоке придушення ним протестів у країні. Які країни визнали Лукашенка президентом Білорусі
Олександра Лукашенка новим президентом Білорусі визнали лише 15 країн світу, з яких понад половина - колишні республіки СРСР.
Прогнозовано Лукашенка з перемогою на виборах привітали колеги з країн колишнього Радянського Союзу - Росії, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Вірменії, Молдови.
Крім того, він отримав привітання від глав Китаю, Туреччини, Венесуели, В'єтнаму, Нікарагуа, Сирії, а також представника Президії Боснії і Герцеговини. Чи визнала Україна Лукашенка президентом Білорусі
Україна офіційно не привітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітаннями відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко.
В той же час, Україна не зробила заяву, що не визнає результатів виборів у Білорусі, і лише закликала "сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства", а потім обурилася, що "вагнерівців" таки віддали Росії.
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19.08.2020 12:04 Ответить
"Австрія взагалі використовує німецьку мову. І нічого, живуть нормально"Джерело: https://censor.net/ua/n3214578
А що, є австрійська мова?
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19.08.2020 12:19 Ответить
через гундяйскую секту очень много денег (не облагаемых налогами) уходит на Козляндию.

на порядок больше, чем кацапы тратят на содержание военных баз, которые дают рабочие места.

если заменить гундяйских сектантов на каноническую церковь, тогда можно избавится от козлячих военных баз и иметь при этом выгоду.
а еще гундяйская секта это самая массовая, организованная и наиболее отмороженная кацапская козлоагентура.
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19.08.2020 21:11 Ответить
Правильно хотят ! Вся Беларусь говорит на русском ,а теперь его запретить. И наступит тишина.
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19.08.2020 22:15 Ответить
По логике, Усатый такое должен был бы только приветствовать: никакой критики, возмущений, тишина...
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20.08.2020 15:07 Ответить
в сирии ликвидорован генерал-майор российских войск вячеслав гладких.эрдоган разбушевался.
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19.08.2020 22:48 Ответить
Ну куди ж без сруцкого язика??? Фошизди - бєндеровци. 😭😭😭
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19.08.2020 23:48 Ответить
Ну, нарешті знаємо, чого прагнуть протестувальники в Білорусі. Плювати їм на Росію і її язик.
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06.09.2020 23:05 Ответить
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