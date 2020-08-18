Лукашенко заявил, что протестующие хотят запретить русский язык. ВИДЕО
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко утверждает, что требующие честных выборов граждане собираются организовать "ползучий запрет" русского языка.
Об этом он сказал на совещание в Совете безопасности РБ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую государственную телерадиокомпанию БЕЛТА.
"В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - сказал Лукашенко.
"Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!" - добавил он.
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Лукашенко привел в пример страны, в которых несколько государственных языков. "Австрия вообще использует немецкий язык. И ничего, живут нормально", - заметил он.
Также "президент" Беларуси раскритиковал другие пункты программы, обнародованной оппозиционным штабом. В частности, ему не нравится выход Беларуси из Союзного государства с РФ и Евразийского союза, введение пограничного и таможенного контроля на границе с Россией, запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Лукашенко не одобряет освобождение СМИ от контроля со стороны государства, запрет на трансляцию в Беларуси российских телеканалов, закрытие военных баз РФ. Он выступает против подачи заявок на вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО и не поддерживает восстановление Белорусской автокефальной православной церкви.
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"В ближайшее время мы проанализируем эти вопросы и доложим народу последствия подобных действий", - сказал Лукашенко.
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Теперь вся информационная повестка государственной пропаганды Лукашенко направлена на рашку в надежде, что там её подхватят.
Подлукашенковские СМИ, которые ранее сами обвиняли Тихановскую и других представителей «новой» оппозиции в пророссийскости, начали трезвонить о русофобии белорусских протестов и лидеров.
А также снова разыгрывать карту «советской родины», «социалистического рая» и прочих привлекательных для рашки репрезентативных образов.
(с) Золотой теленок
-Чого це?
-Кирпичи,що Лука наклав вывозить
А стосовно фєдєрастової говірки - нафіг вона потрібна білорусам??? В вас є своя мова, яку майже витравили московіти, намагаючись зробити манкуртами...
ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ
Теория о том, что белобрысые негры буржуазной Польши лязгают гусеницами на границах Беларуси с целью отвлечь мир от изобретения Россией вакцины от коронавируса «Спутник V» и окончательно скомпрометировать величайшее научное открытие современности, находит все более убедительные подтверждения.
Пока национал-предательские полчища посмеивались над затруднительным положением Владимира Владимировича Путина, у которого якобы нет ни одной сколько-нибудь сакральной причины ввести в Беларусь войска ввиду известной русофилии тамошнего населения, российские медиа на всякий случай обнаружили документ огромной важности - «Методичку Беломайдана», согласно которой в случае свержения Лукашенко Беларусь запретит русский язык, создаст собственную нацистскую церковь по примеру украинской, заменит любимые российские телепрограммы украинскими, в частности, такими как «Смєртоносная бандура», «Надуваєм москаля монтажной пєной до форми шара», «Рецепти блюд із свєжей москалятіни» (какие все-таки больные люди!) и так далее, распнет всех русскоязычных мальчиков, выйдет из Союзного государства, вступит в НАТО и со временем нападет на Россию, а может быть и сразу, зачем же тянуть.
Отдельным пунктом между строк идет обязательный отказ Беларуси от российской вакцины против коронавируса, и это лишний раз доказывает, какую ненависть на Западе вызывает сенсационное открытие российских ученых.
«Мы в ней уверены, мы настолько уверены, что президент Путин разрешил сделать укол этой вакцины своей дочери, - объясняет Атаман Посольского отдела в Австралии Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья Семён Бойков. - Это, в первую очередь, сделает Путина царём. Также благодаря этому снимут санкции, так как все захотят получить у русских вакцину». Более того, несмотря на то, что ВОЗ отказалась вносить «Спутник V» даже в соответствующий перечень, весь мир уже сейчас желает колоться этим препаратом, ибо его эффективность полностью доказана не только соответствующим мультиком, в котором летающий над Землей спутник растворяет коронавирус специальными невидимыми лучами, но также и сериалом, авторитет которого в мире совершенно непререкаем. Ибо изобретателем русской ковидной вакцины является сама Алиса Селезнева - девочка, владеющая знаниями будущего.
«В кино она спасала мир от вируса вражды, в жизни - от COVID-19, - сообщают российские медиа. - Стало известно, какое отношение исполнительница роли Алисы Селезнёвой из фильма «Гостья из будущего» имеет к разработке вакцины от коронавируса». Разумеется, самое непосредственное. Если Коля Герасимов, как известно, вырос, сбухался и сгорел, то Алиса устроилась работать молодым специалистом в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где и придумала вакцину, а Алиса плохого не придумает, спросите у Коли.
Бешеный спрос на «Спутник V» во всем мире привел к тому, что первой жертвой чудодейственной вакцины стала та самая дочь Путина, на которой испытывали уколы Алисы Селезневой. «У дочери Владимира Путина были неожиданные побочные эффекты от экспериментальной российской вакцины COVID, и она скончалась в Москве, - сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на некий сайт «Toronto Today». - Кремль еще не сделал заявления о ее смерти».
Разумеется, это была наглая циничная ложь заокеанских империалистов, ведь все, что произошло с дочерью Путина после инъекции, - это, по уверениям самого Путина, незначительный подъем температуры тела. Потом, по слухам, у нее незначительно отросли копыта, но со временем отпали, женщина полысела, сморщилась, воплотила в жизнь знаменитую шутку отца про половые органы дедушки, начала испытывать странную тягу к целованию щук и в конце концов превратилась в Путина, чьим двойником сейчас успешно подрабатывает. Завидная судьба, о которой мечтает любой русский патриот. А лживой капиталистической прессе - стыд и срам!
Быстрей бы русская вакцина поступила в продажу.
Всех желающих помочь украинской армии принять непосредственное участие в незавидной судьбе русских патриотов на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим».
Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/
Василий Рыбников
Дисонанс від кацапської мови та кацапських грязних слів.
Еще не опробовано деление на буржуев и рабочих,
на етнических поляков, литовцев, евреев (ну как не воспользоваться фашистскими методами).
Плохой из него Макиавели. Старый усатый гебистский провокатор.
Кацапсинский языг давно пора переименовать и запретить
Под бел-чирвоно-белыми флагами многократно усилили влияние Кремля на страну.
***** аплодирует стоя!
Стандартна демагогія на постсовєцком прасранствє.
На всю Білорусь 2 пісні і 1,5 фільма на білоруській мові, а вони фсьо язик защащают.
Все на защиту Рускаго Мира?
Путин - памаги!
КРУТИЙ РОЗВОРОТ..
Від звинувачень опозиції на "роботу на Москву" до "роботи на західних ляльководів"....
і у намірах заборонити ТАКУ ДОРОГУ СЕРЦЮ КОЖНОГО БУЛЬБАША російську мову...
Вусатий дебіл озвучив тезу кацапів про захист руцкоговорящіх, кацапи вже в дорозі
Які країни не визнали Лукашенка президентом Білорусі
Держдеп США закликав провести у Білорусі нові вибори президента, у присутності міжнародних спостерігачів.
Європейський Союз також відмовився визнавати чинними президентські вибори в Білорусі, депутати Європарламенту оголосили Лукашенка персоною нон-грата.
Влада Великої Британії не визнала результати виборів у Білорусі.
Глави урядів Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільним закликом до влади Білорусі провести нові та вільні вибори президента.
У МЗС Ірландії заявили, що не вважають підсумки виборів у Білорусі "істинним відображенням демократичної волі білоруського народу".
Канада та її міжнародні союзники також планують запровадити санкції проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка через жорстоке придушення ним протестів у країні. Які країни визнали Лукашенка президентом Білорусі
Олександра Лукашенка новим президентом Білорусі визнали лише 15 країн світу, з яких понад половина - колишні республіки СРСР.
Прогнозовано Лукашенка з перемогою на виборах привітали колеги з країн колишнього Радянського Союзу - Росії, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Вірменії, Молдови.
Крім того, він отримав привітання від глав Китаю, Туреччини, Венесуели, В'єтнаму, Нікарагуа, Сирії, а також представника Президії Боснії і Герцеговини. Чи визнала Україна Лукашенка президентом Білорусі
Україна офіційно не привітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітаннями відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко.
В той же час, Україна не зробила заяву, що не визнає результатів виборів у Білорусі, і лише закликала "сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства", а потім обурилася, що "вагнерівців" таки віддали Росії.
А що, є австрійська мова?
на порядок больше, чем кацапы тратят на содержание военных баз, которые дают рабочие места.
если заменить гундяйских сектантов на каноническую церковь, тогда можно избавится от козлячих военных баз и иметь при этом выгоду.
а еще гундяйская секта это самая массовая, организованная и наиболее отмороженная кацапская козлоагентура.