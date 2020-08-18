Лукашенко заявив, що протестувальники хочуть заборонити російську мову. ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі", стверджує, що громадяни, які вимагають чесних виборів, збираються організувати поступову заборону російської мови.

Про це він сказав на нараді в Раді безпеки РБ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську державну телерадіокомпанію БЕЛТА.

"Відкрито не говорять, але поступова заборона російської мови. Вводиться поняття кримінальної відповідальності за образу білоруської мови. Слухайте, а у нас що, факти такі були колись, що ми ображали свою рідну мову? Ніколи цього не було", - сказав Лукашенко.

"Ми домовилися, що не будемо педалювати цю тему. Розмовляйте на будь-якій мові. У нас і англійська не заборонена, жодна. Іди китайську, англійську вивчай. Ні, треба порушити цю проблему мовну!" - додав він.

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Лукашенко навів в приклад країни, в яких кілька державних мов. "Австрія взагалі використовує німецьку мову. І нічого, живуть нормально", - зауважив він.

Також "президент" Білорусі розкритикував інші пункти програми, оприлюдненої опозиційним штабом. Зокрема, йому не подобається вихід Білорусі з Союзної держави з РФ і Євразійського союзу, введення прикордонного та митного контролю на кордоні з Росією, заборона продажу російським компаніям об'єктів білоруської інфраструктури. Лукашенко не схвалює звільнення ЗМІ від контролю з боку держави, заборону на трансляцію в Білорусі російських телеканалів, закриття військових баз РФ. Він виступає проти подачі заявок на вступ Білорусі до Євросоюзу і НАТО і не підтримує відновлення Білоруської автокефальної православної церкви.

"Найближчим часом ми проаналізуємо ці питання і доповімо народу наслідки подібних дій", - сказав Лукашенко.