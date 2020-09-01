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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Маски продали, бабло попилили, бизнес убили . Что дальше ?
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01.09.2020 09:20 Ответить
чем новый перл от степашки
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01.09.2020 09:30 Ответить
Знакомый рассказал:
его родственница (в Киевской области, неработающая) по какой-то СВОЕЙ причине обратилась в больницу. Ей сделали все необходимые -- для ЕЁ случая -- анализы/обследования, ничего не обнаружили, но обратились к ней с предложением: "Вы на месяц ложитесь к нам в больницу, а мы Вам за это платим 400 грн. в день"...
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01.09.2020 09:37 Ответить
Чудесная новость. Номер больницы и адрес дадите? Хоть отдохну и чуток подзаработаю
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01.09.2020 11:20 Ответить
Уже никто вас не слушает, не читает, не интересуется. Вы всем надоели также как и ваши нотации и пустословие, не понятно каким образом получающаяся "статистика". Не тратьте народные деньги и свое рабочее время на ежедневные брифинги. Все равно вы ни черта не делаете для людей. Так сделайте хоть что-то полезное для людей, их здоровья и медицины. Пока у больниц не будет достаточного финансирования, так и будет она нищенствовать, а болеть народ.
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01.09.2020 11:19 Ответить
 
 