Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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его родственница (в Киевской области, неработающая) по какой-то СВОЕЙ причине обратилась в больницу. Ей сделали все необходимые -- для ЕЁ случая -- анализы/обследования, ничего не обнаружили, но обратились к ней с предложением: "Вы на месяц ложитесь к нам в больницу, а мы Вам за это платим 400 грн. в день"...