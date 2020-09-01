Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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его родственница (в Киевской области, неработающая) по какой-то СВОЕЙ причине обратилась в больницу. Ей сделали все необходимые -- для ЕЁ случая -- анализы/обследования, ничего не обнаружили, но обратились к ней с предложением: "Вы на месяц ложитесь к нам в больницу, а мы Вам за это платим 400 грн. в день"...