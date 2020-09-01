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Неизвестные сообщили о минировании гимназии №32 в центре Киева. ВИДЕО

В Киеве в одном из учебных заведений 1 сентября началось не с праздничной линейки – неизвестные сообщили о минировании гимназии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик "Киев Оперативный" Telegram.

Отмечается, что инцидент произошел в гимназии №32 на улице Федорова. На место уже приехали все службы.

Вместе с тем, инцидент сайту "Сегодня" прокомментировали источники в правоохранительных органах. По их данным, письмо о том, что заминировано здание этой гимназии, пришло на электронный адрес колл-центра СБУ.

Официально в полиции Киева изданию сообщили, что по состоянию на 10:17 оперативные службы еще работают в здании гимназии, выясняя, есть ли там взрывчатка.

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Как пишет издание "Надзвичайні новини", сообщение о том, что поступил сигнал о минировании школы, родители гимназистов получили в Viber-группы чуть позже 7:00 утра. На место оперативно прибыли полицейские, кинологи и пожарные. В школу никого не запускали.

После 8:00 родителям начали сообщать, что 1 сентября состоится. Сначала в гимназию запустили учеников старших классов, затем - начальной школы. Впрочем, не все ученики смогли увидеться с учителями и одноклассниками, поскольку родители после подтверждения информации о минировании отвезли детей домой, или же забрали с собой на работу.

Отметим, что гимназию №32 минируют не впервые. Так, ровно неделю назад - 25 августа - здание уже "минировали". Тогда весь персонал гимназии вывели за забор, а саму территорию заполнили и обследовали полицейские, кинологи с собаками, взрывотехники. В течение 4 часов пришлось ждать, чтобы попасть в здание гимназии. Перед этим сообщение о минировании этого же учебного заведения поступало 3 июня. Судя по сообщениям в соцсетях, всего в этом году было 6 сообщений о минировании гимназии №32.

Киев (25518) минирование (1446) школа (3014)


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Топ комментарии
+2
невідомі з гімназії №32 повідомили про мінування гімназії №32
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01.09.2020 11:48
+2
і чого тільки не зробиш, аби канікули не закінчувались )))
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01.09.2020 11:51
+2
ідіоти, все рівно її скоро закриють і так на карантин, ну помучились би недільку-дві... а тепер батьки штраф заплатять
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01.09.2020 11:51
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Знову касаби... Зараз освіта України знаходиться в дуже ганебному стані. Серед "вишів" більшість тих, які просто торгують папірцями-дипломами. Не треба так багато "вищої освіти" в країні, де примітивна промисловість, де тільки видобуваються копалини без їх переробки, де науковці - жебраки. Починати треба з середньої школи: робити відбір дітей. Необхідно створити три типи шкіл, в залежності від рівня знань учня та його мотивації до навчання. 1) Найвищий рівень - ліцеї (математика) та гімназії, де працюють найкращі вчителі, а не дресувальники. Підвіщена в півтора рази зарплатня. Батьки не платять за освіту, навпаки, дітям видаються премії за відмінні оцінки. 2)Середній рівен - діти платять приблизно 500-1000, в залежності від середнього балу та поведінки. 3) Нижній рівень. Для тих, хто не може чи не хоче вчитись. Батьки не платять за освіту. Безкоштовне харчування. Полегшена програми: більше уроків на відкритому повітрі накшталт фіз-ри, праці, технології тощо. До 9-го класу. Вчителі мають стандартну оплату, але занижену ставку - 16 годин із умовою не перебільшувати кількість годин вище 20-ти. Саме головне, діти кожен рік проходять ЗНО, по результатам якого вони можуть переходити із одного типу шкіл в інший, як вгору так і вниз. Також увести відсторонення дітей від навчання від декількох дній до двох тижнів за різні правопорушення, прогули тощо. Під час відсторонення діти навчаються дистанційно. Для таких дітей треба створити певний штат вчителів.
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01.09.2020 11:47 Ответить
Так хто там гавкає з-за паребріка?
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01.09.2020 12:06 Ответить
Ось дурбецел, відкуси сам собі яйца )
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08.09.2020 20:30 Ответить
невідомі з гімназії №32 повідомили про мінування гімназії №32
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01.09.2020 11:48 Ответить
ідіоти, все рівно її скоро закриють і так на карантин, ну помучились би недільку-дві... а тепер батьки штраф заплатять
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01.09.2020 11:51 Ответить
До виборів не закриють школи )
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01.09.2020 11:52 Ответить
і чого тільки не зробиш, аби канікули не закінчувались )))
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01.09.2020 11:51 Ответить
"Судя по сообщениям в соцсетях, всего в этом году было 6 сообщений о минировании гимназии №32"
Ох, достала ж она кого-то!
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01.09.2020 12:00 Ответить
Террорист Помидоров растёт.
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01.09.2020 12:23 Ответить
Эх, в моё время школы не "взрывали"...
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01.09.2020 12:22 Ответить
https://echokieva.com/pod-zhitomirom-neizvestnye-vzorvali-relsy-pod-poezdom-s-nefteproduktami/ Под Житомиром неизвестные взорвали рельсы под поездом с нефтепродуктами
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01.09.2020 12:35 Ответить
дуріки дуркують кожен день
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01.09.2020 12:51 Ответить
Учился там с 86 по 96. Если с тех пор в плане качества преподавания ничего не изменилось, могут взрывать. Ничего наша система просвещения не потеряет.
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02.09.2020 10:11 Ответить
 
 