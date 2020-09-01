Неизвестные сообщили о минировании гимназии №32 в центре Киева. ВИДЕО

В Киеве в одном из учебных заведений 1 сентября началось не с праздничной линейки – неизвестные сообщили о минировании гимназии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик "Киев Оперативный" Telegram.

Отмечается, что инцидент произошел в гимназии №32 на улице Федорова. На место уже приехали все службы.

Вместе с тем, инцидент сайту "Сегодня" прокомментировали источники в правоохранительных органах. По их данным, письмо о том, что заминировано здание этой гимназии, пришло на электронный адрес колл-центра СБУ.

Официально в полиции Киева изданию сообщили, что по состоянию на 10:17 оперативные службы еще работают в здании гимназии, выясняя, есть ли там взрывчатка.

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Как пишет издание "Надзвичайні новини", сообщение о том, что поступил сигнал о минировании школы, родители гимназистов получили в Viber-группы чуть позже 7:00 утра. На место оперативно прибыли полицейские, кинологи и пожарные. В школу никого не запускали.

После 8:00 родителям начали сообщать, что 1 сентября состоится. Сначала в гимназию запустили учеников старших классов, затем - начальной школы. Впрочем, не все ученики смогли увидеться с учителями и одноклассниками, поскольку родители после подтверждения информации о минировании отвезли детей домой, или же забрали с собой на работу.

Отметим, что гимназию №32 минируют не впервые. Так, ровно неделю назад - 25 августа - здание уже "минировали". Тогда весь персонал гимназии вывели за забор, а саму территорию заполнили и обследовали полицейские, кинологи с собаками, взрывотехники. В течение 4 часов пришлось ждать, чтобы попасть в здание гимназии. Перед этим сообщение о минировании этого же учебного заведения поступало 3 июня. Судя по сообщениям в соцсетях, всего в этом году было 6 сообщений о минировании гимназии №32.