Аноніми повідомили про замінування гімназії №32 у центрі Києва. ВIДЕО

У Києві в одному з навчальних закладів 1 вересня почалося не зі святкової лінійки - невідомі повідомили про замінування гімназії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ Оперативний" у Telegram.

Зазначається, що інцидент стався в гімназії №32 на вулиці Федорова. На місце вже приїхали всі служби.

Водночас інцидент сайту "Сьогодні" прокоментували джерела в правоохоронних органах. За їхніми даними, лист про те, що заміновано будівлю цієї гімназії, надійшов на електронну адресу колл-центру СБУ.

Офіційно в поліції Києва виданню повідомили, що станом на 10:17 оперативні служби ще працюють у будівлі гімназії, з'ясовуючи, чи є там вибухівка.

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Як пише видання "Надзвичайні новини", повідомлення про те, що надійшов сигнал про замінування школи, батьки гімназистів отримали у Viber-групи трохи пізніше 7:00 ранку. На місце оперативно прибули поліцейські, кінологи та пожежники. До школи нікого не запускали.

Після 8:00 батькам почали повідомляти, що 1 вересня відбудеться. Спочатку в гімназію запустили учнів старших класів, потім - початкової школи. Утім, не всі учні змогли побачитися з учителями та однокласниками, оскільки батьки після підтвердження інформації про мінування відвезли дітей додому або ж забрали із собою на роботу.

Зазначимо, що гімназію №32 мінують не вперше. Так, рівно тиждень тому - 25 серпня - будівля вже "мінували". Тоді весь персонал гімназії вивели за паркан, а саму територію заповнили й обстежили поліцейські, кінологи із собаками, вибухотехніки. Упродовж 4 годин довелося чекати, щоб потрапити в будівлю гімназії. Перед цим повідомлення про мінування цього ж навчального закладу надходило 3 червня. Як свідчать повідомлення в соцмережах, загалом цього року було 6 повідомлень про мінування гімназії №32.