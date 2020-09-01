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Аноніми повідомили про замінування гімназії №32 у центрі Києва. ВIДЕО

У Києві в одному з навчальних закладів 1 вересня почалося не зі святкової лінійки - невідомі повідомили про замінування гімназії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ Оперативний" у Telegram.

Зазначається, що інцидент стався в гімназії №32 на вулиці Федорова. На місце вже приїхали всі служби.

Водночас інцидент сайту "Сьогодні" прокоментували джерела в правоохоронних органах. За їхніми даними, лист про те, що заміновано будівлю цієї гімназії, надійшов на електронну адресу колл-центру СБУ.

Офіційно в поліції Києва виданню повідомили, що станом на 10:17 оперативні служби ще працюють у будівлі гімназії, з'ясовуючи, чи є там вибухівка.

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Як пише видання "Надзвичайні новини", повідомлення про те, що надійшов сигнал про замінування школи, батьки гімназистів отримали у Viber-групи трохи пізніше 7:00 ранку. На місце оперативно прибули поліцейські, кінологи та пожежники. До школи нікого не запускали.

Після 8:00 батькам почали повідомляти, що 1 вересня відбудеться. Спочатку в гімназію запустили учнів старших класів, потім - початкової школи. Утім, не всі учні змогли побачитися з учителями та однокласниками, оскільки батьки після підтвердження інформації про мінування відвезли дітей додому або ж забрали із собою на роботу.

Зазначимо, що гімназію №32 мінують не вперше. Так, рівно тиждень тому - 25 серпня - будівля вже "мінували". Тоді весь персонал гімназії вивели за паркан, а саму територію заповнили й обстежили поліцейські, кінологи із собаками, вибухотехніки. Упродовж 4 годин довелося чекати, щоб потрапити в будівлю гімназії. Перед цим повідомлення про мінування цього ж навчального закладу надходило 3 червня. Як свідчать повідомлення в соцмережах, загалом цього року було 6 повідомлень про мінування гімназії №32.

Автор: 

Київ (19466) мінування (1218) школа (2209)


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Топ коментарі
+2
невідомі з гімназії №32 повідомили про мінування гімназії №32
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01.09.2020 11:48
+2
і чого тільки не зробиш, аби канікули не закінчувались )))
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01.09.2020 11:51
+2
ідіоти, все рівно її скоро закриють і так на карантин, ну помучились би недільку-дві... а тепер батьки штраф заплатять
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01.09.2020 11:51
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Знову касаби... Зараз освіта України знаходиться в дуже ганебному стані. Серед "вишів" більшість тих, які просто торгують папірцями-дипломами. Не треба так багато "вищої освіти" в країні, де примітивна промисловість, де тільки видобуваються копалини без їх переробки, де науковці - жебраки. Починати треба з середньої школи: робити відбір дітей. Необхідно створити три типи шкіл, в залежності від рівня знань учня та його мотивації до навчання. 1) Найвищий рівень - ліцеї (математика) та гімназії, де працюють найкращі вчителі, а не дресувальники. Підвіщена в півтора рази зарплатня. Батьки не платять за освіту, навпаки, дітям видаються премії за відмінні оцінки. 2)Середній рівен - діти платять приблизно 500-1000, в залежності від середнього балу та поведінки. 3) Нижній рівень. Для тих, хто не може чи не хоче вчитись. Батьки не платять за освіту. Безкоштовне харчування. Полегшена програми: більше уроків на відкритому повітрі накшталт фіз-ри, праці, технології тощо. До 9-го класу. Вчителі мають стандартну оплату, але занижену ставку - 16 годин із умовою не перебільшувати кількість годин вище 20-ти. Саме головне, діти кожен рік проходять ЗНО, по результатам якого вони можуть переходити із одного типу шкіл в інший, як вгору так і вниз. Також увести відсторонення дітей від навчання від декількох дній до двох тижнів за різні правопорушення, прогули тощо. Під час відсторонення діти навчаються дистанційно. Для таких дітей треба створити певний штат вчителів.
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01.09.2020 11:47 Відповісти
Так хто там гавкає з-за паребріка?
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01.09.2020 12:06 Відповісти
Ось дурбецел, відкуси сам собі яйца )
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08.09.2020 20:30 Відповісти
невідомі з гімназії №32 повідомили про мінування гімназії №32
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01.09.2020 11:48 Відповісти
ідіоти, все рівно її скоро закриють і так на карантин, ну помучились би недільку-дві... а тепер батьки штраф заплатять
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01.09.2020 11:51 Відповісти
До виборів не закриють школи )
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01.09.2020 11:52 Відповісти
і чого тільки не зробиш, аби канікули не закінчувались )))
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01.09.2020 11:51 Відповісти
"Судя по сообщениям в соцсетях, всего в этом году было 6 сообщений о минировании гимназии №32"
Ох, достала ж она кого-то!
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01.09.2020 12:00 Відповісти
Террорист Помидоров растёт.
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01.09.2020 12:23 Відповісти
Эх, в моё время школы не "взрывали"...
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01.09.2020 12:22 Відповісти
https://echokieva.com/pod-zhitomirom-neizvestnye-vzorvali-relsy-pod-poezdom-s-nefteproduktami/ Под Житомиром неизвестные взорвали рельсы под поездом с нефтепродуктами
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01.09.2020 12:35 Відповісти
дуріки дуркують кожен день
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01.09.2020 12:51 Відповісти
Учился там с 86 по 96. Если с тех пор в плане качества преподавания ничего не изменилось, могут взрывать. Ничего наша система просвещения не потеряет.
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02.09.2020 10:11 Відповісти
 
 