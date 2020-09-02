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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 861,2 тыс. человек, инфицированы 25,9 млн. За сутки умерли 5,8 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Брифинг.
"ЖОПА!... Полная ЖОПА!"
Конец брифинга.
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02.09.2020 09:30 Ответить
зе-падло разводит зе-лохов - вешает лапшу на уши зе-быдлу...
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02.09.2020 09:36 Ответить
точнее - засирает мозги зе-быдлу.
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02.09.2020 09:36 Ответить
 
 