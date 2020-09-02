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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 861,2 тис. осіб, інфіковано 25,9 млн. За добу померли 5,8 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Брифинг.
"ЖОПА!... Полная ЖОПА!"
Конец брифинга.
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02.09.2020 09:30 Відповісти
зе-падло разводит зе-лохов - вешает лапшу на уши зе-быдлу...
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02.09.2020 09:36 Відповісти
точнее - засирает мозги зе-быдлу.
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02.09.2020 09:36 Відповісти
 
 