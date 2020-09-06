Харьков должен стать украинской Кремниевой долиной, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что основной задачей, стоящей перед украинской властью является сделать Харьков столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT-технологий.
"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - написал Зеленский в своей странице в Фейсбуке в воскресенье утром, передает Цензор.НЕТ.
Президент Украины убежден в быстром и продуктивном развитии региона.
"В свое время Павел Тычина спрашивал: "Харьков, Харьков, где твое лицо?" Так вот, убежден - уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще умнее, еще более волевым и еще счастливее", - подытожил Зеленский.
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ну не возможно в адекватном состоянии нести такую ахинею
дерьмак, завхоз, прекращай этому зеленому мудаку поставлять дурь
Тупых зебилов сразу предупреждаю, элементная база и готовые изделия на ее основе - три большие разницы.
А зеленський повинен стати СМІШНОЮ ЛЕГЕНДОЮ з минулого ще у 2020 році
кх..кххх..кх
выдыхай Санек!! выдыхаай...
Во Львове-то ВУЗ всего один, политехника, и программистов там стало больше с 2014 г. за счет переселенцев из ОРДЛО и других областей. Сейчас Львов на третьем месте после Киева (1 место) и Харькова (2 место).
Рынок производства микросхем поделен, и совершенно недоступен для новых игроков. Главное в производстве микросхем - массовость. Оснастка для их производства (теневые маски для фото литографии) стоит миллионы $. Разбросай её себестоимость на миллиард микросхем - выйдут копейки. На тысячу - микросхема твоя выйдет золотой, и хрен её кто купит. Как новому игроку с ходу получить долю рынка в миллионы одинаковых микросхем??? Да никак.
Да когда же уже у него передозировка будет наконец?
Кхе-кхе....надо идти дальше. У нас есть Нафтогаз, которые исследуют добычу воды в зоне экватора....т.е. Египет. Почему не создать консорциум по исследованию геомагнитной активности пирамид. Другими словами Египет брошенная неинтересная пирамида, мы в лице Нафтогаза подвод грунтовых вод к ней.
Цель - восстановить инструмент по синтезу оксида трития, как это массово делали в древнем Египте.
Справка:
Большие количества трития потребуются для https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 термоядерной энергетики : например, для запуска https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ITER ITER потребуется как минимум около 3 кг трития, для запуска https://ru.m.wikipedia.org/wiki/DEMO_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) DEMO понадобится 4-10 кгhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9#cite_note-lanl03-16 [16] . Гипотетический тритиевый реактор потреблял бы 56 кг трития на производство 1 ГВт·года электроэнергии, тогда как всемирные запасы трития на 2003 год составляли всего 18 кгhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9#cite_note-lanl03-16 [16] .
По словам Яна Беранека из организации «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D1%81 Гринпис », в 2010 году производство одного килограмма трития обходилось в 30 млн https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 долларов https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9#cite_note-17 [17] .
Что бы вы понимали....дословно....это уровень ..Бога!!!!
Я надеюсь, я доступно объяснил?
Кстати, и беларусы у нас работают в ИТ. И переезжать они сейчас, в связи с событиями в Беларуси, будут скорее в Харьков, т.к. город русскоязычный и комфортный, цены недорогие и ИТ-сектор отлично развит.
А вот от этого всего и колбасит) Тут же практически одни адепты секты панамского мародера.