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Харьков должен стать украинской Кремниевой долиной, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что основной задачей, стоящей перед украинской властью является сделать Харьков столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT-технологий.

"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - написал Зеленский в своей странице в Фейсбуке в воскресенье утром, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины убежден в быстром и продуктивном развитии региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленскому не доверяют почти 50% граждан Украины, Раде - 75%, Кабмину - 72%, - опрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"

"В свое время Павел Тычина спрашивал: "Харьков, Харьков, где твое лицо?" Так вот, убежден - уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще умнее, еще более волевым и еще счастливее", - подытожил Зеленский.

Харьков должен стать украинской Кремниевой долиной, - Зеленский 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Харьков (7485)


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Топ комментарии
+42
Харьков должен стать украинской Кремниевой долиной, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1750
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06.09.2020 10:49
+40
Та якби воно хоч на 10% стало схоже на Порошенка)
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06.09.2020 10:46
+36
Що, Зе вирішив власним коштом відновити систему ППО навколо Харкова?
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06.09.2020 10:46
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Страница 3 из 3
Шо?! Під особистий контроль?
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06.09.2020 11:35 Ответить
А что это за модель велосипеда на фотке? Иллюминатор,в который клован зырит на местную "кремниевую долину"...Скорее всего ему афганская долина с маком мерещится.
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06.09.2020 11:35 Ответить
нью-ITсюки
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06.09.2020 11:36 Ответить
Харків має стати українською Кремнієвою долиною, - Зеленський - Цензор.НЕТ 881
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06.09.2020 11:37 Ответить
Министр экономики насаживает тебя на бутылку, ты же сам прекрасно знаешь
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06.09.2020 12:53 Ответить
За 40 км від країни окупанта? Може потібно переглянути індустрільну політику і виносити такі стратегічні об'єкти в глибину країни, щоб не сталось так як сталось з патроним заводом в Донецьку.
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06.09.2020 11:37 Ответить
Це требо робиити, тільки після того як гепу посадять за грати, а Білгород повернеться в рідну гавань та стане рай центром Харківської області, як було раніше...
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06.09.2020 12:16 Ответить
Навіщо нам куча цапів? Своїх нікуди дівати.
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06.09.2020 12:29 Ответить
Белгород очень тяжелый город по менталитету населения! После него Харьков воспринимается как Европа (серьезно)
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06.09.2020 12:54 Ответить
цапов вьігнать, город помьіть с хлоркой
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06.09.2020 23:55 Ответить
Санитаров!!! Санитаров!!!
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06.09.2020 11:40 Ответить
Для удобства переездов специалистов разных стран логично такое не на границе с отсталой парашей, а ближе к Европе, тобиш где-то ближе к западу Украины
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06.09.2020 11:43 Ответить
Учитывая как свистит зеленский,он все больше начинает напоминать путяшку. А вам?
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06.09.2020 11:51 Ответить
КАК МОЖНО БЫТЬ ТАКИМ ИДИОТОМ - ПО ШОССЕ ДО ГРАНИЦЫ, СО СТРАНОЙ АГРЕССОРОМ ,ДО ХАРЬКОВА - 40 КИЛОМЕТРОВ - КТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ СТРОИТЬ ОБОРОННЫЙ КЛАСТЕР НА ТАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ ВРАГА - ПРАВИЛЬНО - ПРЕДАТЕЛЬ
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06.09.2020 11:54 Ответить
Всё норм. Там стена Яценюка стоит.
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06.09.2020 12:27 Ответить
Украинцы и Китайцы очень похожи. Любят строить стены на границах.
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06.09.2020 20:48 Ответить
Петуху то что. Прокукарекал, а там хоть и не рассветай. Работа такая кукарекать.
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06.09.2020 13:39 Ответить
Ага... А Гепа и Допа главными программистами.
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06.09.2020 11:55 Ответить
Идиот. Нет. Идиот в квадрате.
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06.09.2020 11:58 Ответить
Странно, согласно концепции Зеленского все кому то что то должны. Хватит популистических лозунгов и заяв. Сделай и скажи: "Харьков - Силиконовая равнина Украины!". А мы будем посмотреть.
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06.09.2020 12:01 Ответить
Шо гепаград кырпычи выпускать будет.
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06.09.2020 12:02 Ответить
чухан квартальный, ты кривому рогу будешь ставить задачи, недоносок, а своего папаньку пархатогавноротого на ту долину и поставишь смотрящим.
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06.09.2020 12:03 Ответить
Бла бла бла.
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06.09.2020 12:05 Ответить
"НьюВасюки"--- И тат Остапа понесло.
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06.09.2020 12:11 Ответить
Как тебе такое, Илон Маск?!
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06.09.2020 12:12 Ответить
А чо, ничо. Также ****...т.
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06.09.2020 13:32 Ответить
как страшно жить
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06.09.2020 12:14 Ответить
как представлб что наш преЗек это гнусявое чмо, настроение ниже пояса! Народ это должен исправить скорее!
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06.09.2020 12:15 Ответить
Шо за терминология?! Он же Гетьман Украины, у него гетьманская булава в руках, низзя так.
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06.09.2020 12:19 Ответить
Зеля не смеши уже народ. Скоро ты уйдешь с таким же рейтингом, как Ющенко и Порошенко, но думаю что не с пустыми карманами! Имея монобольшинство в Раде и ничего не сделать это признак полной бездарности!
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06.09.2020 12:17 Ответить
Дивно, що не Донецьк запропонував... Наказав Бог Україну ідіотом...
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06.09.2020 12:27 Ответить
А Омелян говорил, что Украина станет родиной гиперлупа.
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06.09.2020 12:33 Ответить
зебаран оманский реально на крутую дурь подсел.
ну не возможно в адекватном состоянии нести такую ахинею
дерьмак, завхоз, прекращай этому зеленому мудаку поставлять дурь
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06.09.2020 12:38 Ответить
Кремниевая Долина это порождение технической полупроводниковой революции. Удачное время, удачное место, удачное все. Чтобы все закрутилось хватило одного гаража. Это как пытаться искусственно повторить изобретение колеса или электричества.

Харків має стати українською Кремнієвою долиною, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8900
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06.09.2020 12:41 Ответить
...но объяснять это клоуну со спущенными штанами - имхо, неразумно.
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06.09.2020 13:15 Ответить
Для тих хто не в темі. Кремнієва долина це не створене місце , а екосистема. Симбіоз навчальних закладів і потужних ІТ гігантів. Держава там може допомогти лише тим що не втручається . Максимум від держави це створення економічної зони по оптимізації податкового навантаження, щоб компаніям самим було вигідно туди зайти. Далі компанії самі вкладають кошти для розвитку і залучення перспективних ідей. Все має бути невимушено. Також треба на старті забезпечити найбільші вузи в регіоні обладнанням технікою і інфрастуктурою. Далі люди самі знайдуть одне одного і придумають в якому напрямку краще розвиватись. Тут регулювання держави не потрібне і дотації також. А у нас всі хочуть залізти і потім кричати що це вони зробили . Трамп же ж не піариться на долині
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06.09.2020 12:52 Ответить
В Харькове никогда не создавалась элементная база микроэлектроники и нет никакого научного и сырьевого потенциала для ее создания.
Тупых зебилов сразу предупреждаю, элементная база и готовые изделия на ее основе - три большие разницы.
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06.09.2020 12:57 Ответить
Да и оборонные предприятия желательно перенести из города граничащего с орками .
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06.09.2020 13:27 Ответить
Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - написал Зеленский Источник: https://censor.net/ru/v3217813

А зеленський повинен стати СМІШНОЮ ЛЕГЕНДОЮ з минулого ще у 2020 році
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06.09.2020 12:58 Ответить
шо Кривой Рог опять киданул ?
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06.09.2020 13:10 Ответить
Выбры приближаются, выборы приближаются...
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06.09.2020 13:11 Ответить
Вчера президент был так сильно " обеспокоен " заявлением главаря "ДНР" ,что от переживаний,не мог даже малюсенький постик напечатать. Сегодня похоже попустило..)
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06.09.2020 13:27 Ответить
Харьков должен стать украинской Кремниевой долиной, - Зеленский.
кх..кххх..кх
выдыхай Санек!! выдыхаай...
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06.09.2020 13:57 Ответить
ДАЕШЬ ХЕПЕРЛУУУПППП!! ИЛИ ЕГО УЖЕ ПОСТРОИЛИ?!!
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06.09.2020 14:00 Ответить
Солнце должно светить равномерно, без всяких вспышек.
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06.09.2020 14:14 Ответить
Вообще-то, Харьков - это всегда было машиностроение и монокристаллы, но никак не ИТ-сфера. Роль Кремниевой долины отдавалась Львову. Пусть Харьков остается лидером украинского машиностроения, там действительно много отличных специалистов. Иначе потеряем и Харьков, и Львов. Зеле абы что пукнуть.
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06.09.2020 14:19 Ответить
Ты всегда развернуто отвечаешь на все пуки зе?
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06.09.2020 14:24 Ответить
А ты всегда свой нос суешь, куда не нужно?
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06.09.2020 20:18 Ответить
у тебя не спросил что мне делать.
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06.09.2020 21:10 Ответить
Наоборот, Харьков ВСЕГДА был центром ИТ Украины, с 90-х годов, именно из-за множества хороших технических ВУЗов. У меня множество знакомых программистов-харьковчан, у многих уже свой бизнес. И сын у меня программист, и половина его одноклассников. И разбирают программистов еще студентами.
Во Львове-то ВУЗ всего один, политехника, и программистов там стало больше с 2014 г. за счет переселенцев из ОРДЛО и других областей. Сейчас Львов на третьем месте после Киева (1 место) и Харькова (2 место).
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06.09.2020 16:21 Ответить
Программист это как водитель для машины, водить учать везде, а машины производят только в нескольких местах. ИТ - это не только программирование, это еще и производство микросхем. Без производства собственных чипов и микросхем ни о какой силиконовой долине не стоит и мечтать. В Харькове производились радиодетали, в том числе для радиолокационной техники, но не микросхемы. Микросхемы производились во Львове и Днепре.
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06.09.2020 20:17 Ответить
Производство микросхем быстро устаревает. 10 лет без модернизации - и производства больше нет.

Рынок производства микросхем поделен, и совершенно недоступен для новых игроков. Главное в производстве микросхем - массовость. Оснастка для их производства (теневые маски для фото литографии) стоит миллионы $. Разбросай её себестоимость на миллиард микросхем - выйдут копейки. На тысячу - микросхема твоя выйдет золотой, и хрен её кто купит. Как новому игроку с ходу получить долю рынка в миллионы одинаковых микросхем??? Да никак.
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07.09.2020 00:33 Ответить
Не нужно понимать мой коммент так утрировано. Иначе это смахивает на ситуацию, когда покупаешь место на космическом корабле для полета своего пилота, а потом заявляешь, что твоя страна - космическая держава.
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07.09.2020 06:21 Ответить
Кстати, Китай о ваших доводах не знает и ПОЧЕМУ то развивает собственное производство чипов и микросхем: https://zn.ua/TECHNOLOGIES/ssha-vnesut-v-chernyj-spisok-kitajskoho-proizvoditelja-poluprovodnikovoj-produktsii-smic-.html.
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07.09.2020 06:37 Ответить
Зеленский может говорить всё что угодно,но на чём обоснованы его слова.На его тупости,безграмотности и невежестве.Отсюда и результат.И он очевиден,только не для его поклонников выбравших власть слуг уродов.
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06.09.2020 14:22 Ответить
Харьков Культуроно-Научно -Технический регион Украины !!! да что ты такое несешь писюнист !
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06.09.2020 14:25 Ответить
В Києві було ВО "Кристал" був інститут напівпровідників, була база і ... обана, вирішили за 40 км від кородону з воюючою країною запустити стратегічні розробки, які є критичними в військовій галузі.
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06.09.2020 14:29 Ответить
Харків має стати українською Кремнієвою долиною, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2645
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06.09.2020 14:29 Ответить
Теракт во время «Марша достоинства» в Харькове - взрыв, совершённый 22 февраля 2015 года во время шествия в честь годовщины событий Евромайдана. Взрывное устройство сработало у Харьковского Дворца спорта. В результате взрыва два человека погибли на месте и ещё одиннадцать человек получили ранения.
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06.09.2020 14:30 Ответить
"Днепр - новый Сингапур, Полтава - новое Токио, Львов - новый Нью-Йорк, Бердянск - новая Ницца, Одесса новая Венеция, Запорожье - новый Челяби..."
Да когда же уже у него передозировка будет наконец?
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06.09.2020 14:31 Ответить
Військові,поясніть будь-ласка дуже неосвідченній людині на якій відстані від кордону з агресором має розташовуватись центр оборонної промисловості.Вчителі з географії,поясніть будь-ласка дуже неосвідченній людині на якій відстані від кордону з рашою розташований Харків.
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06.09.2020 14:36 Ответить
Хремниевой долиной. Только задачки и умеет ставить - как насчёт контроля исполнения? Танкер дырявый в Одессе ставил задачу убрать с пляжа 24 августа - а он и ныне там. Клоун - болтунишка.
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06.09.2020 14:37 Ответить
Ага!! нашёлся ещё один тупой и безграмотный мини-путин, чокнутый на кремниевой долине!!
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06.09.2020 14:39 Ответить
Нью-Васюки, Гепа-председатель и Допа всё организуют.
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06.09.2020 14:42 Ответить
Зебилоид опять накурился, ездит по городам и обещает все что угодно. С бабой йулой достойная парочка.
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06.09.2020 15:19 Ответить
Какая забористая дурь!
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06.09.2020 15:20 Ответить
Такой кредит доверия народа - и так его бездарно прос-ал!
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06.09.2020 15:29 Ответить
Кремниевая долина....это всего лишь ...рефрейн. Тупое повторение.
Кхе-кхе....надо идти дальше. У нас есть Нафтогаз, которые исследуют добычу воды в зоне экватора....т.е. Египет. Почему не создать консорциум по исследованию геомагнитной активности пирамид. Другими словами Египет брошенная неинтересная пирамида, мы в лице Нафтогаза подвод грунтовых вод к ней.
Цель - восстановить инструмент по синтезу оксида трития, как это массово делали в древнем Египте.
Справка:
Большие количества трития потребуются для https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 термоядерной энергетики : например, для запуска https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ITER ITER потребуется как минимум около 3 кг трития, для запуска https://ru.m.wikipedia.org/wiki/DEMO_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) DEMO понадобится 4-10 кгhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9#cite_note-lanl03-16 [16] . Гипотетический тритиевый реактор потреблял бы 56 кг трития на производство 1 ГВт·года электроэнергии, тогда как всемирные запасы трития на 2003 год составляли всего 18 кгhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9#cite_note-lanl03-16 [16] .
По словам Яна Беранека из организации «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D1%81 Гринпис », в 2010 году производство одного килограмма трития обходилось в 30 млн https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 долларов https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9#cite_note-17 [17] .
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06.09.2020 15:38 Ответить
Если у вас получится....вы будете богатыми как древний Египет.....и вас будет слава на уровне...Имхотепа.
Что бы вы понимали....дословно....это уровень ..Бога!!!!
Я надеюсь, я доступно объяснил?
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06.09.2020 15:43 Ответить
А что это вас так колбасит, господа комментаторы, от зависти что ли? Да, Харьков прекрасный интеллигентный город с множеством ВУЗов и умных людей. У нас отличная инфраструктура, метро, чистота и порядок, а цены намного ниже столичных. Да, у нас отлично развит ИТ, на 2 месте после Киева https://ain.ua/2019/08/29/it-obzor-nix/
Кстати, и беларусы у нас работают в ИТ. И переезжать они сейчас, в связи с событиями в Беларуси, будут скорее в Харьков, т.к. город русскоязычный и комфортный, цены недорогие и ИТ-сектор отлично развит.
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06.09.2020 16:29 Ответить
Харьков весьма уютный городок. Особенно в центральной части. Но он провинциален до мозга костей именно в управленческом отношении. Харьков также известен ка "ментовский город". Это означает высокий уровень коррупции и "спайку" криминала с бизнесом и управленцами. И два "бессменых местечковых предводителя" - Допа и Гепа тому свидетельство.
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06.09.2020 16:44 Ответить
Харьков прекрасный интеллигентный город с множеством ВУЗов и умных людей. У нас отличная инфраструктура, метро, чистота и порядок, а цены намного ниже столичных. Да, у нас отлично развит ИТ, на 2 месте после Киева, город русскоязычный и комфортный, цены недорогие и ИТ-сектор отлично развит.

А вот от этого всего и колбасит) Тут же практически одни адепты секты панамского мародера.
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06.09.2020 17:24 Ответить
Ну да, поближе к рашке, удобнее брать будет. Прожила там 25 лет, город ментов, торгашей и потом уже студентов, 75% стотрят в сторону раши, хороший выбор
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06.09.2020 16:50 Ответить
Это мнение близорукого человека. В Харькове огромная промосковская шайка и сделать здесь что либо секретное очень тяжело. Тем более когда Харьков превратился в одну сплошную Барабашку. Начинайте чистить с верхов до низу и первыми должны испариться допа и гепа, они есть хранители общака ПР.
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06.09.2020 17:56 Ответить
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ !!! ОТ СЕПАРОВ НЕОБХОДИМО ЗАЧИСТИТЬ ХАРЬКОВ И ХАРЬКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ !!!
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06.09.2020 23:55 Ответить
Главное летать на вертолете вокруг Харькова и там сразу образуется Сколково 2
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07.09.2020 04:46 Ответить
Ой, ржу не могу.
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07.09.2020 10:05 Ответить
Ну вот, опять какой-то фигни нанюхался или обкурился, фиг его знает с чего он там торчит.
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07.09.2020 10:15 Ответить
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