Харьков должен стать украинской Кремниевой долиной, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что основной задачей, стоящей перед украинской властью является сделать Харьков столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT-технологий.

"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - написал Зеленский в своей странице в Фейсбуке в воскресенье утром, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины убежден в быстром и продуктивном развитии региона.

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"В свое время Павел Тычина спрашивал: "Харьков, Харьков, где твое лицо?" Так вот, убежден - уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще умнее, еще более волевым и еще счастливее", - подытожил Зеленский.