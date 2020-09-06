Харків має стати українською Кремнієвою долиною, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що основним завданням, що стоїть перед українською владою, є зробити Харків столицею оборонної промисловості, машинобудування та IT-технологій.

"Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання – зробити регіон ще й столицею оборонпрому, машинобудування та ІТ, своєрідною українською Кремнієвою долиною", - написав Зеленський на фейсбуці в неділю вранці, передає Цензор.НЕТ.

Президент України переконаний у швидкому і продуктивному розвитку регіону.

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"Свого часу Павло Тичина питав: "Харків, Харків, де твоє обличчя?" Так от, переконаний – уже за кілька років і без того симпатичне обличчя Харківщини буде ще розумнішим, ще більш вольовим і ще щасливішим", - підсумував Зеленський.