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Масштабный лесной пожар возле с.Воробъевка на Харьковщине ликвидирован, - ГСЧС. ВИДЕО
Начавшийся 2 сентября в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района Харьковской области пожар ликвидирован
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по ЧС.
"Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГЧСЧС Украины в воскресенье.
На месте от ГСЧС остается 46 человек личного состава и 13 ед. техники.
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Совершенно очевидно, что та же МЧС должна иметь как минимум телефоны ближайших трактористов, и как максимум согласованный порядок действий на случай пожара.