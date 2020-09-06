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Масштабный лесной пожар возле с.Воробъевка на Харьковщине ликвидирован, - ГСЧС. ВИДЕО

Начавшийся 2 сентября в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района Харьковской области пожар ликвидирован

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по ЧС.

"Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГЧСЧС Украины в воскресенье.

На месте от ГСЧС остается 46 человек личного состава и 13 ед. техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток"

Автор: 

пожар (5946) ГСЧС (4967)


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небось кернессюра экзоскелет надел...
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06.09.2020 16:53 Ответить
село тоже ликвидировано
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06.09.2020 16:58 Ответить
Он и не снимал. На двух колесиках и 2 однояйцевых телоохраника тела тщедушного...
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06.09.2020 16:59 Ответить
Нажаль, Горобьївка теж ліквідована... не ставлю в упрек пожарным, низко кланяюсь, просто констатирую факт бесконтрольности стихии... я в предчувствии осенних празднеств сельских пироманов...
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06.09.2020 16:58 Ответить
жах!
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06.09.2020 17:08 Ответить
Но как показывает опыт прошедшее МЧС ничему не учит. Явно запоздалое применение авиации, которой и так мало. Фсье ждут отмашки Зе, который с трудом въезжает в масштаб екопоследствий.
Совершенно очевидно, что та же МЧС должна иметь как минимум телефоны ближайших трактористов, и как максимум согласованный порядок действий на случай пожара.
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06.09.2020 18:39 Ответить
ДА ДОБЕЙТЕ ГЕПУ И ДОПУ !!!
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06.09.2020 23:51 Ответить
 
 