Масштабный лесной пожар возле с.Воробъевка на Харьковщине ликвидирован, - ГСЧС. ВИДЕО

Начавшийся 2 сентября в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района Харьковской области пожар ликвидирован

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по ЧС.

"Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГЧСЧС Украины в воскресенье.

На месте от ГСЧС остается 46 человек личного состава и 13 ед. техники.

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