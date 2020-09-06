Масштабну лісову пожежу біля с. Гороб'ївка на Харківщині ліквідовано, - ДСНС. ВIДЕО

Пожежу, яка почався 2 вересня у лісовому масиві поблизу с. Гороб'ївка Дворічанського району Харківської області, ліквідовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби України з НС.

"Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га (з них 100 га верхової пожежі). Станом на 15:00 6 вересня пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті ДСНС України в неділю.

На місці від ДСНС залишається 46 людей особового складу та 13 одиниць техніки.

Читайте також: Два воїни, які зникли під час гасіння пожежі в зоні ООС, підірвалися на мінному полі, - командування Оперативно-тактичного угруповання "Схід"