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Масштабну лісову пожежу біля с. Гороб'ївка на Харківщині ліквідовано, - ДСНС. ВIДЕО

Пожежу, яка почався 2 вересня у лісовому масиві поблизу с. Гороб'ївка Дворічанського району Харківської області, ліквідовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби України з НС.

"Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га (з них 100 га верхової пожежі). Станом на 15:00 6 вересня пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті ДСНС України в неділю.

На місці від ДСНС залишається 46 людей особового складу та 13 одиниць техніки.

Читайте також: Два воїни, які зникли під час гасіння пожежі в зоні ООС, підірвалися на мінному полі, - командування Оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Автор: 

пожежа (4330) ДСНС (5110)


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небось кернессюра экзоскелет надел...
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06.09.2020 16:53 Відповісти
село тоже ликвидировано
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06.09.2020 16:58 Відповісти
Он и не снимал. На двух колесиках и 2 однояйцевых телоохраника тела тщедушного...
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06.09.2020 16:59 Відповісти
Нажаль, Горобьївка теж ліквідована... не ставлю в упрек пожарным, низко кланяюсь, просто констатирую факт бесконтрольности стихии... я в предчувствии осенних празднеств сельских пироманов...
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06.09.2020 16:58 Відповісти
жах!
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06.09.2020 17:08 Відповісти
Но как показывает опыт прошедшее МЧС ничему не учит. Явно запоздалое применение авиации, которой и так мало. Фсье ждут отмашки Зе, который с трудом въезжает в масштаб екопоследствий.
Совершенно очевидно, что та же МЧС должна иметь как минимум телефоны ближайших трактористов, и как максимум согласованный порядок действий на случай пожара.
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06.09.2020 18:39 Відповісти
ДА ДОБЕЙТЕ ГЕПУ И ДОПУ !!!
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06.09.2020 23:51 Відповісти
 
 