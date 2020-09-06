1 174 7
Масштабну лісову пожежу біля с. Гороб'ївка на Харківщині ліквідовано, - ДСНС. ВIДЕО
Пожежу, яка почався 2 вересня у лісовому масиві поблизу с. Гороб'ївка Дворічанського району Харківської області, ліквідовано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби України з НС.
"Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га (з них 100 га верхової пожежі). Станом на 15:00 6 вересня пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті ДСНС України в неділю.
На місці від ДСНС залишається 46 людей особового складу та 13 одиниць техніки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Совершенно очевидно, что та же МЧС должна иметь как минимум телефоны ближайших трактористов, и как максимум согласованный порядок действий на случай пожара.