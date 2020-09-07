Белоруска защитила собой парня от побоев бандитами Лукашенко. ВИДЕО

Молодая девушка во время жесткого разгона акции протеста в Беларуси прикрыла собой лежащего парня, которого избивали "титушки".

На данном инциденте акцентировала внимание соучредитель и член правления Благотворительного фонда "Восток-SOS" Александра Дворецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Многие из вас смотрит Телеграм, но те, кто нет - посмотрите это видео. В Беларуси появились "титушки", и, что-то мне подсказывает, что часть из них "тихари", а вот некоторые - "братская помощь из-за поребрика", я не понимаю, почему у них такая высокая боязнь быть идентифицированными. Но я еще о другом, посмотрите как девушка защищает парня, которого за несколько секунд до этого били эти животные. Это настоящая смелость, не каждому под силу. Я смотрю со слезами. Я бы так не смогла. Не знакомы, это просто вау девушка. И еще, это очень отличается от нашей ситуации. На сегодня в Беларуси не открыто ни одного уголовного дела о пытках или других нарушениях в отношении протестующих", - рассказала Дворецкая.

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