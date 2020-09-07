Белоруска защитила собой парня от побоев бандитами Лукашенко. ВИДЕО
Молодая девушка во время жесткого разгона акции протеста в Беларуси прикрыла собой лежащего парня, которого избивали "титушки".
На данном инциденте акцентировала внимание соучредитель и член правления Благотворительного фонда "Восток-SOS" Александра Дворецкая, передает Цензор.НЕТ."Многие из вас смотрит Телеграм, но те, кто нет - посмотрите это видео. В Беларуси появились "титушки", и, что-то мне подсказывает, что часть из них "тихари", а вот некоторые - "братская помощь из-за поребрика", я не понимаю, почему у них такая высокая боязнь быть идентифицированными. Но я еще о другом, посмотрите как девушка защищает парня, которого за несколько секунд до этого били эти животные. Это настоящая смелость, не каждому под силу. Я смотрю со слезами. Я бы так не смогла. Не знакомы, это просто вау девушка. И еще, это очень отличается от нашей ситуации. На сегодня в Беларуси не открыто ни одного уголовного дела о пытках или других нарушениях в отношении протестующих", - рассказала Дворецкая.
Топ комментарии
+57 des_104
показать весь комментарий07.09.2020 10:29
+55 Driver Audi
показать весь комментарий07.09.2020 10:31
+49 Роман с камнем
показать весь комментарий07.09.2020 10:29
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
1 2 3
Украина побеждает и победит
показать весь комментарий07.09.2020 22:13 Ответить Мне нравится 0
Viktor Svitonko
показать весь комментарий07.09.2020 17:52 Ответить Мне нравится 1
Вікенцій Панас
показать весь комментарий07.09.2020 18:22 Ответить Мне нравится 3
Шура Семенец
показать весь комментарий07.09.2020 19:02 Ответить Мне нравится 4
Анатолій Яхно #461661
показать весь комментарий07.09.2020 20:10 Ответить Мне нравится 0
Danger Zone
показать весь комментарий07.09.2020 20:25 Ответить Мне нравится 0
alexandr shamov
показать весь комментарий07.09.2020 20:27 Ответить Мне нравится 0
Ольга Гончаренко #458577
показать весь комментарий07.09.2020 21:28 Ответить Мне нравится 2
Виктор Стеценко #457307
показать весь комментарий07.09.2020 21:46 Ответить Мне нравится 2
Владислав Ткаченко #456666
показать весь комментарий08.09.2020 01:40 Ответить Мне нравится 1
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий08.09.2020 04:03 Ответить Мне нравится 1
Valerij Savenko
показать весь комментарий08.09.2020 07:27 Ответить Мне нравится 1
Senator S #201477
показать весь комментарий08.09.2020 06:51 Ответить Мне нравится 2
ukr495
показать весь комментарий08.09.2020 09:12 Ответить Мне нравится 0
амфаш
показать весь комментарий08.09.2020 09:24 Ответить Мне нравится 0
stanis nasvaiko
показать весь комментарий08.09.2020 10:38 Ответить Мне нравится 0
Страница 3 из 3
1 2 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль