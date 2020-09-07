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Білоруска захистила собою хлопця від побоїв бандитами Лукашенка. ВIДЕО

Молода дівчина під час жорсткого розгону акції протесту в Білорусі прикрила собою лежачого хлопця, якого били "тітушки".

На цьому інциденті акцентувала увагу співзасновниця і членкиня правління Благодійного фонду "Восток-SOS" Олександра Дворецька, передає Цензор.НЕТ.

"Багато хто з вас дивиться телеграм, але ті, хто ні - подивіться це відео. У Білорусі з'явилися "тітушки", і, щось мені підказує, що частина з них "тихарі", а ось деякі - "братня допомога з-за поребрика", я не розумію, чому у них така висока боязнь бути ідентифікованими. Але я ще про інше, подивіться, як дівчина захищає хлопця, якого за кілька секунд до цього били ці тварини. Це справжня сміливість, не кожному під силу. Я дивлюся зі сльозами. Я б так не змогла. Не знайомі, це просто вау-дівчина. І ще, це дуже відрізняється від нашої ситуації. На сьогодні в Білорусі не відкрито жодної кримінальної справи про тортури або інші порушення стосовно  протестувальників", - розповіла Дворецька.

Дивіться: Учасники акції в Мінську стрибали в річку, тікаючи від силовиків. Рятувальників, які витягувати їх з води, знайшли і затримали. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7937) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622)


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Топ коментарі
+57
пока не будет отрядов самообороны сябров будет лупить титушня, поснимавшая погоны.
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07.09.2020 10:29
+55
Нужно больше шариков.И громче кричать "Позор!".Ну и в ладоши хлопать.
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07.09.2020 10:31
+49
Белоруска защитила собой парня от побоев бандитами Лукашенко - Цензор.НЕТ 6306
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07.09.2020 10:29
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Сарказм же.
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07.09.2020 22:13 Відповісти
Титушня с Дуратара понаехала и их всё больше и больше и лупят жмудинов как хотят
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07.09.2020 17:52 Відповісти
Белорусские женщины самые смелые и красивые.
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07.09.2020 18:22 Відповісти
Ну вот это уже точно переодетые солдаты НАТО, которых послал Байден и Сорос с Ротшильдом! ... или еще нет?
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07.09.2020 19:02 Відповісти
Поки що лише «бандеровские фашисты».
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07.09.2020 20:10 Відповісти
Блин, ну скока можно мусолить этих любителей ввх и русского мира - они ж не против росии и ввз - они лукашенко не хотят - так пусть и получают - свобода не это не подарок, это кровь и смерть.
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07.09.2020 20:25 Відповісти
Хмы ... это разве защитила, если потащила парня в ментовский опорный пункт, куда указала титушня...
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07.09.2020 20:27 Відповісти
ДА! здесь не проходит как в Библии! подставь одну щеку, потом рёбра, печень - ТУТ нужно брать металлические трубы и сполна возвращать долг титушне, иначе у белорусов не чего не выйдет.
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07.09.2020 21:28 Відповісти
Білоруска захистила собою хлопця від побоїв бандитами Лукашенка - Цензор.НЕТ 9515
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07.09.2020 21:46 Відповісти
терпило это призвание и состояние души,Вас же **** в два раза больше мусоров,да дайте им звиздюлин,*** это наверное по библии,ударили по щеке,подставь другую?
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08.09.2020 01:40 Відповісти
ПОРА РАЗРЕШИТЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ ОТСТРЕЛ ТИТУШЕК !!!
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08.09.2020 04:03 Відповісти
А кто вам запрещает давать отпор нелюдям в масках безо всяких знаков различия, вооруженных дубинками?
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08.09.2020 07:27 Відповісти
Такие же мрази бегали по Киеву.Однозначно ОТСТРЕЛ шакалов
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08.09.2020 06:51 Відповісти
Красножопый воровской шизоид начал использовать как быдло-петухович в своё время - обычных шмаровозов подзаборных за бабло. Вполне возможно среди титушни переодетые мусора для руководства ими, при чем с "наганами" . То есть это быдло включая мусорню - по всем законам становится "вне закона". То есть в качестве защиты от вооружённого кагала бандитов в статусе каких они являются де-факто - можно вполне законно ( по евромеркам) их жечь, убивать стрелять и резать. Тут уже не скажешь что это "мусор при исполнении мусорскорго преступления". Но.. Сразу хочу извиниться перед сябрами за слова ( вспоминая Жизневского) - браты... - вы сцыкуны. Это не обвинение . Это факт. Храбрых как и умных среди вас 5 % - которые и лягут первыми в надежде что вы - остальные - перестанете сцать и возьмётесь за коктейли молотова и трубы с булыжниками а кое кто и за стволы , при чем жаль но без толку..Из за вас - всех остальных - вас ********, покалечат,поубивают и "пропадут без вести по канавам в лесах" и нихрена вы не добьётесь такими действиями в ожидании что кто то в мире клюнет на "мирное соплепускание" и станет протестовать вместе с вами и вас защищать. Европа видит что вы ещё не вылезли из совка. Вам не идея и свобода нужна сегодня а утопия: "добрый новый царь и кацапская ********** которая будет нашару кормить" . Приболевшие совдепией, рабы и дураки никому не нужны подписываться..Вы боитесь что - рвани вы на себе тельняшку - придут кацапы с войной..Да придут и что? Тут вы тоже не готовы.. Тут вам тоже ещё 100 лет расти до храбрости, реальных патриотов и национальной идеи. Тогда вопрос - нахрен вы выходили?? Что бы десятки погибли за вашу трусость и нерешительность? Понятно что лукошенка уже приговорён . Не страной так кацапией..Будет не лукошенка, - придёт вас грабить другое чмо от кацапов - *********...или тот кабан жирный которого сегодня суют - насквозь кацапский. И что? Снова выйдете цветами махать? Есть железное правило американского полицейского.." Если уже достал ствол - стреляй. Можно обойтись - тогда даже не доставай спровоцируешь ситуацию на худшее"
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08.09.2020 09:12 Відповісти
Послушал вчера по "прямому" одного белоруса. Он сказал приблизительно следующее если мы начнём палить шины - к нам за час прибудут зелёные человечки. ПОЭТОМУ упор делается на мирные протесты...
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08.09.2020 09:24 Відповісти
Білорусам необхідно організуватися і почати вирізати тітушек. Всі інші варіанти - фуфло для лохів.
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08.09.2020 10:38 Відповісти
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