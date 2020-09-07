Білоруска захистила собою хлопця від побоїв бандитами Лукашенка. ВIДЕО

Молода дівчина під час жорсткого розгону акції протесту в Білорусі прикрила собою лежачого хлопця, якого били "тітушки".

На цьому інциденті акцентувала увагу співзасновниця і членкиня правління Благодійного фонду "Восток-SOS" Олександра Дворецька, передає Цензор.НЕТ.

"Багато хто з вас дивиться телеграм, але ті, хто ні - подивіться це відео. У Білорусі з'явилися "тітушки", і, щось мені підказує, що частина з них "тихарі", а ось деякі - "братня допомога з-за поребрика", я не розумію, чому у них така висока боязнь бути ідентифікованими. Але я ще про інше, подивіться, як дівчина захищає хлопця, якого за кілька секунд до цього били ці тварини. Це справжня сміливість, не кожному під силу. Я дивлюся зі сльозами. Я б так не змогла. Не знайомі, це просто вау-дівчина. І ще, це дуже відрізняється від нашої ситуації. На сьогодні в Білорусі не відкрито жодної кримінальної справи про тортури або інші порушення стосовно протестувальників", - розповіла Дворецька.

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