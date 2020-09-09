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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ахахаха, ну и звук!!!
как раз под стать этому проffессианалу))) прикольно
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09.09.2020 09:43 Ответить
Пока при власти будет режим Зеленского, до тех пор будет коронавирус. Это так удобно - списывать свою некомпетентность на коронавирус, и украденные деньги - тоже на него. Ну и разумеется - красть, красть, красть - коронавирус всё спишет. Короновирус будет в Украине даже тогда, когда во всём мире он уже окончится, при условии, если президентом каким-то чудом будет Зеленский
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09.09.2020 10:36 Ответить
 
 