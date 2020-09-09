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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також про заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

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карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ахахаха, ну и звук!!!
как раз под стать этому проffессианалу))) прикольно
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09.09.2020 09:43 Відповісти
Пока при власти будет режим Зеленского, до тех пор будет коронавирус. Это так удобно - списывать свою некомпетентность на коронавирус, и украденные деньги - тоже на него. Ну и разумеется - красть, красть, красть - коронавирус всё спишет. Короновирус будет в Украине даже тогда, когда во всём мире он уже окончится, при условии, если президентом каким-то чудом будет Зеленский
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09.09.2020 10:36 Відповісти
 
 