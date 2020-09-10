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Руководство государства пытается уничтожить материалы дела "вагнеровцев", - Турчинов. ВИДЕО

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что материалы дела о так называемой группировке "ЧВК Вагнер" пытаются уничтожить, чтобы скрыть срыв спецоперации.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ

"Руководство государства начинает скрывать информацию и заставляет врать руководителей украинских спецслужб. Но наиболее опасным является то, что для того, чтобы скрыть преступление (срыв спецоперации по вагнеровцам. - Ред), происходит попытка уничтожить полученную информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы дела. Это уже новые преступления, в реализации которых втягивают чиновников, сотрудников разведки, Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры", - сказал Турчинов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пресс-конференция "Угрозы национальной безопасности Украины". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время подам заявление о преступлении, чтобы обязать открыть дело относительно спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

Турчинов Александр (3336) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+70
Андрей Ермак должен быть арестован по подозрению в госизмене!
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10.09.2020 15:17
+60
Ермак это зеля и вся их шушара..
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10.09.2020 15:19
+37
Руководство государства пытается уничтожить материалы дела "вагнеровцев", - Турчинов

Если бы только дела "вагнеровцев". По-моему руководство государства пытается уничтожить само государство.
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10.09.2020 15:24
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Андрей Ермак должен быть арестован по подозрению в госизмене!
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10.09.2020 15:17 Ответить
Ермак это зеля и вся их шушара..
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10.09.2020 15:19 Ответить
Не не Бубочка хороший честный мальчик, это все его окружение. Говорила ему мама не водись с этим Ермаком от тебя в темную историю втянет
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10.09.2020 15:27 Ответить
Самое смешное что у тупорылых зебилов это пройдет...
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10.09.2020 15:29 Ответить
Как и Гордон-штопанный ,( консерва гебнявый )
так членограя🤢🤡 распиаривал ,лоханулся на вопросе Богдану
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11.09.2020 13:47 Ответить
и натянет, кхе кхе
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10.09.2020 15:35 Ответить
Кінець гниди зрадника Зеленського вже наближається не по днях а по годинах...
Пора вже починати громадянську акцію - Україна без Зеленського !
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10.09.2020 15:22 Ответить
Украина без Зеленского, Коломойского, Пинчука, Ахметова и на них похожих кровопийц.
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10.09.2020 15:31 Ответить
прийдется выселить 73% кровопийц
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10.09.2020 15:57 Ответить
73% надо отлавливать и ставить им на лоб печать "МУДАК".
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10.09.2020 16:24 Ответить
ермак, *****, фокин, кравчук.
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10.09.2020 15:24 Ответить
Ну ***** только один вопрос : кто, кто их выбрал а ?
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10.09.2020 15:47 Ответить
Ти
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10.09.2020 16:58 Ответить
Кто такой Крмак без Зеленского? Это Пушкин назначил Ермака главой ОП ?
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 8024
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10.09.2020 16:04 Ответить
Может быть народ Украины выбрал Ермака секретаршей в этот оффис ?
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10.09.2020 21:34 Ответить
Потому что они все там элементарные зелёные предатели!
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10.09.2020 15:18 Ответить
Верю! Пора защищать Украину от Шмарклей и калоприёмников. Бздунов- на лаву пидсудних.
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10.09.2020 15:18 Ответить
Бляха, коли ж буде дно?(((
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10.09.2020 15:19 Ответить
ти реально хочешь його дочекатись? чи може вже прийшов час розгрібати це все?
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10.09.2020 15:27 Ответить
У дурнуватих дна не буває.
73,22% це довели на прикладі голосування 21.04.2019.
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10.09.2020 15:30 Ответить
Вселенная, по слухам, бесконечна, так что падать можно долго.
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10.09.2020 15:31 Ответить
Дляі начала- уничтожить Мєдвєдчука и Раби. Ермак-арестован, допрошен и осуждён.
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10.09.2020 15:19 Ответить
Про бородатую бабушку забывать нельзя - это как глист - присосался и если не выведешь...
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10.09.2020 15:29 Ответить
Роздавальщик безковштовних порад?
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10.09.2020 15:32 Ответить
А страшно *****, в 14-м годе в Украину заманивали, и что из этого вышло?
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10.09.2020 15:20 Ответить
Кроме предательства и работы на врага эта тварь-ермак уже развела кучу схем по воровству денег в бюджете,а зеля прикидывается слепым дурачком,может он уже то же скирдует чемоданы ?
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10.09.2020 15:23 Ответить
_Ты думаешь он равнодушно смотрел на груды наворованного бабла? Конечно он активно работал лопатой!
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10.09.2020 15:34 Ответить
ты - лживая кацапская тварь.
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10.09.2020 15:25 Ответить
Армия Индюковича защитила Крым Виктора Ведмедчука...,Витя был Легитимным до 6 июня 2014 года... Быдло рюсскае защитники пля...
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10.09.2020 15:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/442802, направду вважаєш, що 14му Україна була спроможня втримати Крим військовими?
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10.09.2020 15:28 Ответить
НЕ звертай уваги. Звісно що воно так не вважає. Воно за гроші озвучує кремлівські тези.
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10.09.2020 15:31 Ответить
Руководство государства пытается уничтожить материалы дела "вагнеровцев", - Турчинов

Если бы только дела "вагнеровцев". По-моему руководство государства пытается уничтожить само государство.
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10.09.2020 15:24 Ответить
опять кацапская песенка "хде ваши доказательства?"
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10.09.2020 15:27 Ответить
Как это где? У х.йла. Он сам сказал.
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10.09.2020 15:56 Ответить
Серп Молот Зеленскому подарите
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10.09.2020 15:28 Ответить
На фоне зе-предателей янухович и азиров выглядят почти патриотами....
А помните интервью Гордона и Колмойского, когда последний говорил, что опыт и знания - не самое главное, главное - быть порядочным?
В итоге - безграмотный, неподготовленный, предатель- марионетка!
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10.09.2020 15:28 Ответить
Он аферист. Он провернул самую Великую Аферу 21-го века!
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10.09.2020 21:38 Ответить
Лерос сдал,Богдан на половину сдал,а еще один предатель Зелемойских сдаст вас чуть позже..ЖДИТЕ....
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10.09.2020 15:30 Ответить
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук приглашен на работу в США...с очень солидной годовой зарплатой...Зелемойские поплачьте....
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10.09.2020 15:34 Ответить
Операция "Ы".
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10.09.2020 15:35 Ответить
националисты... такие наци...
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 931
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10.09.2020 15:35 Ответить
То нехай нормальні люди зроблять так, щоб вони "пропали",чи зроблять нормальні копії.
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10.09.2020 15:37 Ответить
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 1537
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10.09.2020 15:42 Ответить
шо-то рано ты бухать начал. сегодня только четверг.
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10.09.2020 16:01 Ответить
Ха-ха-ха. У тебя горячка, убогий . Какие документы. Твой зеля открыто назначает людей Бандюковича на должности. И комыняк рыгов вернул в политику. Бревна в своей зеньке не видишь, зеленый м-звон
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2665
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10.09.2020 15:51 Ответить
Зеленая брехливо-ссыкливая гниль в своем репертуаре. Не было бы рыло у клоуна и его свиты в дерьме, давно бы создали ТСК.
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10.09.2020 15:39 Ответить
зеленые крысы продолжают дурить зебилов мантрами Украина-це
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10.09.2020 15:42 Ответить
мрази зеЛЕные за все отвтят!дело времени
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10.09.2020 15:42 Ответить
Бизнес на крови....
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10.09.2020 15:42 Ответить
Султан Эродоган замочил в сортире Миг-29 в Ливии...Вагнерское быдло спасло летчика но Миг превращен в Хлам остался в пустыне....Вояки сраные...
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10.09.2020 15:48 Ответить
Слушаю и верю каждому твоему слову ©
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10.09.2020 15:48 Ответить
Це не керібництво, а відділ ФСБ РФ при президенті України. Я дивуюсь вже навіть за державну зраду ніхто не відповідає за законом, держава розвалюється на очах і всім пофіг, що гвалтують Конституцію, що відбір на державну службу топ керівників проходить з лозунгом хто тупий чи ворог України то будь-ласка проходь. Може треба подивитись елітам не цей бардак і цю зраду озброєним оком та задіяти покарання по ділам їх. Бо вони і еліту скоро повбивають руками ФСБ РФ.
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10.09.2020 15:50 Ответить
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 9515
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10.09.2020 15:51 Ответить
Карочи ...Порошенко и Турчинов продались Госдепу,чтобы мочить в сортире НовоМразию Гиркина в ДАУНетске....
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10.09.2020 15:55 Ответить
У Вас и правда все дурдомы распустили.
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10.09.2020 16:01 Ответить
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 4280
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10.09.2020 16:03 Ответить
А у вас?
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10.09.2020 16:27 Ответить
В бюджеті дира в 300 мільярдів, вчителя, які розкатали губу на 4000 євро і медпрацівники - в пролботі, фонд на боротьбу з ковід використався не про призначенню, олігархи-корифани насвітлішого через його ручні суди відсудили вже десятки мільярдів від держави, запрацювали шаленні схеми по вимиванню грошей із бюджету, злочинність досягає рівня і окрасу 90-х років і т.п., а нелох тільки їздить і обіцяє золоті гори. А звідки?
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10.09.2020 16:00 Ответить
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 7908
Володар - Владика! Наважусь і ризикну дізнатися а які ж будуть Ваші подальші суворі накази - пропозиції в Мінську за повісткою змови з кривавими вбивцями: терористами - сепаратистами. Може про капітуляцію і знищення України як держави. Буду дуже - дуже радий і далі покірно Вам служити! Ваш відданий вірний слуга екс-кловун і агент ... резидент ЗЕбіл -капітулянт ......
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10.09.2020 16:18 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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10.09.2020 17:01 Ответить
Зеленський сказав, що ніякої операції вагнерівців не було. Турчинов каже навпаки. Звичайно, я вірю Турчинову, а не маленькому зеленому чму
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10.09.2020 18:24 Ответить
Сьогодні ~19:00 "кривавий Пастор" О.Турчинов в прямому єфірі на "Прямому" в програмі М.Ганапольського "Ехо".
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10.09.2020 18:25 Ответить
Пора уже шмаркю высморкать - Не могу дышать!
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10.09.2020 19:36 Ответить
неужели так же,как ты уничтожил юлькино дело когда возглавлял сбу?
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10.09.2020 22:45 Ответить
Країні потрібен Пастор!
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10.09.2020 22:53 Ответить
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 5487
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11.09.2020 13:58 Ответить
 
 