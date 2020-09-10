Руководство государства пытается уничтожить материалы дела "вагнеровцев", - Турчинов. ВИДЕО

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что материалы дела о так называемой группировке "ЧВК Вагнер" пытаются уничтожить, чтобы скрыть срыв спецоперации.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ

"Руководство государства начинает скрывать информацию и заставляет врать руководителей украинских спецслужб. Но наиболее опасным является то, что для того, чтобы скрыть преступление (срыв спецоперации по вагнеровцам. - Ред), происходит попытка уничтожить полученную информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы дела. Это уже новые преступления, в реализации которых втягивают чиновников, сотрудников разведки, Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры", - сказал Турчинов.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.