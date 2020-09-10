Руководство государства пытается уничтожить материалы дела "вагнеровцев", - Турчинов. ВИДЕО
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что материалы дела о так называемой группировке "ЧВК Вагнер" пытаются уничтожить, чтобы скрыть срыв спецоперации.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ
"Руководство государства начинает скрывать информацию и заставляет врать руководителей украинских спецслужб. Но наиболее опасным является то, что для того, чтобы скрыть преступление (срыв спецоперации по вагнеровцам. - Ред), происходит попытка уничтожить полученную информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы дела. Это уже новые преступления, в реализации которых втягивают чиновников, сотрудников разведки, Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры", - сказал Турчинов.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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так членограя🤢🤡 распиаривал ,лоханулся на вопросе Богдану
Пора вже починати громадянську акцію - Україна без Зеленського !
73,22% це довели на прикладі голосування 21.04.2019.
Если бы только дела "вагнеровцев". По-моему руководство государства пытается уничтожить само государство.
А помните интервью Гордона и Колмойского, когда последний говорил, что опыт и знания - не самое главное, главное - быть порядочным?
В итоге - безграмотный, неподготовленный, предатель- марионетка!
Володар - Владика! Наважусь і ризикну дізнатися а які ж будуть Ваші подальші суворі накази - пропозиції в Мінську за повісткою змови з кривавими вбивцями: терористами - сепаратистами. Може про капітуляцію і знищення України як держави. Буду дуже - дуже радий і далі покірно Вам служити! Ваш відданий вірний слуга екс-кловун і агент ... резидент ЗЕбіл -капітулянт ......