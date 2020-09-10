Турчинов: Спецоперация украинских спецслужб позволила собрать доказательства прямой причастности руководства РФ к войне против Украины. ВИДЕО

Несмотря на то, что на этапе финальной части была сорвана операция наших спецслужб по задержанию российских военных преступников, было собрано достаточно материалов, доказывающих прямую причастность высшего военно-политического руководства РФ к уничтожению украинских военных самолетов и голландского "Боинга" МН-17.

Об этом экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявили на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Александр Турчинов и Юрий Луценко привели документальные подтверждения этой операции, которая велась с 2019 по 2020 год, ведь "каждый шаг операции документировался нашими спецслужбами". "Были собраны неопровержимые доказательства причастности высшего руководства РФ, в том числе, Владимира Путина, к военным преступлениям на территории Украины, в том числе, к уничтожению голландского "Боинга" МН-17", - сказал Турчинов, добавив, что сейчас власть пытается "уничтожить все документы, касающиеся этого дела, чтобы скрыть свою ответственность за срыв операции".

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"Несмотря на то, что операция не была финализирована, уже достаточно материалов для международных и украинских судов, которые доказывают, что РФ несет ответственность за войну и пролитую на Донбассе кровь, за военные преступления против гражданского населения и военных, за уничтожение украинских военных самолетов и гражданского "Боинга" МН-17", - сказал Юрий Луценко, отметив что необходимо создать ВСК в парламенте, и привлечь к ней семьи погибших, "хотя бы статусе наблюдателей, тогда у общества было бы доверие к этому расследованию, а результатом была бы правда".

В свою очередь, Александр Турчинов отметил, что к нему обратились представители спецслужб, "подтвердившие готовность свидетельствовать о подготовке, проведении операции и ее срыве на заседании ВСК".

"Сегодняшнюю пресс-конференцию мы проводим, чтобы не дать уничтожить результаты этой операции и ценные доказательства преступлений, которые собрали наши спецслужбисты, рискуя собственной жизнью", - резюмировал Александр Турчинов.