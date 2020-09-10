Турчинов: Спецоперация украинских спецслужб позволила собрать доказательства прямой причастности руководства РФ к войне против Украины. ВИДЕО
Несмотря на то, что на этапе финальной части была сорвана операция наших спецслужб по задержанию российских военных преступников, было собрано достаточно материалов, доказывающих прямую причастность высшего военно-политического руководства РФ к уничтожению украинских военных самолетов и голландского "Боинга" МН-17.
Об этом экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявили на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Александр Турчинов и Юрий Луценко привели документальные подтверждения этой операции, которая велась с 2019 по 2020 год, ведь "каждый шаг операции документировался нашими спецслужбами". "Были собраны неопровержимые доказательства причастности высшего руководства РФ, в том числе, Владимира Путина, к военным преступлениям на территории Украины, в том числе, к уничтожению голландского "Боинга" МН-17", - сказал Турчинов, добавив, что сейчас власть пытается "уничтожить все документы, касающиеся этого дела, чтобы скрыть свою ответственность за срыв операции".
Читайте на Цензор.НЕТ: Офицеры СБУ готовы свидетельствовать по делу "вагнеровцев" перед парламентской ВСК, - Турчинов
"Несмотря на то, что операция не была финализирована, уже достаточно материалов для международных и украинских судов, которые доказывают, что РФ несет ответственность за войну и пролитую на Донбассе кровь, за военные преступления против гражданского населения и военных, за уничтожение украинских военных самолетов и гражданского "Боинга" МН-17", - сказал Юрий Луценко, отметив что необходимо создать ВСК в парламенте, и привлечь к ней семьи погибших, "хотя бы статусе наблюдателей, тогда у общества было бы доверие к этому расследованию, а результатом была бы правда".
В свою очередь, Александр Турчинов отметил, что к нему обратились представители спецслужб, "подтвердившие готовность свидетельствовать о подготовке, проведении операции и ее срыве на заседании ВСК".
"Сегодняшнюю пресс-конференцию мы проводим, чтобы не дать уничтожить результаты этой операции и ценные доказательства преступлений, которые собрали наши спецслужбисты, рискуя собственной жизнью", - резюмировал Александр Турчинов.
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Продажний ...резидент ЗЕбіл -капітулянт маніакально хрипить: какая вам разница ! Чи окупована бридка кацапська резервація, колонія, домініон, бантустан .... Або гарантовано: європейська, суверенна, Велика Українська держава, член ЄС і НАТО!
Какая вам разница ! Добровільна: капітуляція, втрата суверенітету, розгром, ураження, катастрофа держави ..... або всіма можливими способами: Перемога, тріумф, збереження суверенитету і звільнення своєї рідної але тимчасово окупованої клятими кремлівськими фашистами )(уйла суверенної Української землі Криму і Донбасу.
А разницу ему подсказал ЗЕК - Иуда : разница в том родной ты мой колега -...резидент Вова - ЗЕбил капитулянт, именно в том что я предал -продал Родину но успел и с@******, а ты тоже продал Украину, но не успеешь вовремя сдрыснуть ко мне в паРашу.
Про це він заявив у ток-шоу "Ехо України" на телеканалі "Прямий".
"Дуже швидко збираються підписи під цією петицією. І дуже важливо, щоб ці 25 тисяч підписів були до понеділка. Тому що в понеділок збереться погоджувальна рада Верховної Ради. І дуже важливо, щоб на цій погоджувальній раді вже була інформація, щоб петиція набрала понад 25 тисяч підписів, щоб ОПЗЖ, які з піною у рота розповідають, що цього не було, хоча вони не знаються на цих питаннях… От дивно. "Слуги народу" об'єдналися з ОПЗЖ для того, щоб захищати керівництво Офісу президента, керівництво держави від нападок опозиції. А насправді вони хочуть приховати правду про злочини Путіна, про злочини російського керівництва, про злочини російських військових. Це вони хочуть зробити. "Слуга народу" має тут свої інтереси - щоб не підставляти чинне керівництво країни. А ОПЗЖ просто працює традиційно на Росію. Тому приєднуйтесь, друзі, до петиції", - зазначив Турчинов.
Він нагадав, що петицію ініціювали саме близькі і рідні загиблих героїв, особливо тих, хто загинув, коли російські військові збивали українські літаки на початку війни у 2014 році.
"І логіка в цьому дуже проста. Ви ж бачите, що керівництво держави, яке впливає на всі силові структури - воно їх призначає, воно їх знімає, воно може кого завгодно або підвищити, або зняти, - вони від них залежні. І замість того, щоб розслідувати, чому так відбулося, хто передав інформацію, чому перекреслили роботу наших розвідників, чому не дали можливість Україні затримати злочинців - замість цього почали приховувати інформацію", - додав Турчинов.
і масад і гру і місцева мішпуха пропукінська та сіоністська від цього сіпається в судомах.
Про це в ток-шоу "Ехо України" заявив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, керівник виборчого штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.
"Зібрані унікальні документи, які повністю доводять участь російських військових у злочинах і терористичних актах на території України, в знищенні військових і цивільних літаків. Ці документи доводять безпосередню причетність вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації до війни проти України і до цих військових злочинів. І саме тому, коли сьогодні керівництво держави, намагаючись приховати свою відповідальність за спочатку зупинення, а потім і зрив цієї операції, дає команду на знищення цих документів, то цього допустити не можна. Ми не могли мовчати і не вийти на пресконференцію, тому що треба захистити хоча б ці документи", - сказав Турчинов.
Він зауважив, що операція справді не була завершена, і завдяки тим, хто зрадив свою країну, і тим, хто здав інформацію ворогу, не змогли затримати цих злочинців.
"Але зібрані унікальні документи, унікальні матеріали, які можуть бути доказами як в українських, так і міжнародних судах. Доказами проти агресії Росії, проти участі військово-політичного керівництва, зокрема Путіна, в цих злочинах. І ці докази треба зберегти. Вони повинні бути передані до Міжнародного кримінального суду при ООН, де розглядається і зараз справа "Україна проти Росії". Це унікальні докази, і вони доведуть те, що протягом уже сьомого року намагається приховувати Путін та його оточення", - додав Турчинов.
Про це у ефірі "Прямого" заявив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, керівник виборчого штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.
"Я переконаний, що поки не буде локалізоване це джерело інформації, яка потрапляє до Російської Федерації, джерело, яке працює проти власної держави і займає одну із вищих посад в Україні, взагалі проведення будь-якої операції спецслужбами, розвідкою або контррозвідкою не має сенсу", - зазначив він.
За його словами, це розуміють і українські офіцери, які працюють в силових структурах і спецслужбах.
"Тому що вони на собі відчувають, що те, що вони робили, ризикуючи життям, перемагаючи достатньо потужну російську контррозвідку, і вони її перемогли, вони її принизили, - безумовно, замість того, щоб отримати нагороди, замість того, щоб відчути результати своєї роботи, їх сьогодні примушують брехати, їх сьогодні примушують навіть знищувати матеріали, які вони напрацювали", - підкреслив Турчинов.
Таку думку в ток-шоу "Ехо України" висловив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, керівник виборчого штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.
"Треба знати психологію Путіна. Ми з цим стикнулися ще на початку 14 року, коли він розв'язав агресію військову проти України. Він не рахується з будь-якими аргументами - він рахується тільки з силою. От тільки коли він бачить силу, він зупиняється. Поки його опонент або переговірник, або будь-хто не демонструє можливість силової протидії його агресії, він буде нахабніти, нахабніти і нахабніти. Будь-який компроміс, будь-який формат домовленостей він сприймає, і об'єктивно сприймає, як слабкість. І чим більше компромісів йому пропонують, тим більше він нахабніє, тим більше вимог він пред'являє", - сказав Турчинов.
Він зауважив, що тому це шлях в безодню - те, що пропонує чинна влада.
"І те, що пропонує чинний президент: шукати компроміси, а фактично зраджувати свою країну, фактично вести свою країну по шляху капітуляції. І тут не може бути якоїсь межі. Чим більше вони будуть іти назустріч Путіну, тим більше Путін буде висувати нових і нових вимог. Чим це закінчиться - ми можемо прогнозувати. Тому цей злочин, цю зраду треба просто зупинити", - додав Турчинов.
і усіЖ знають хто кому рабіновіч
ВЛАДА в УКРАЇНІ належить НАРОДУ
ТОМУ адміністрації та президент це ЛИШЕ тимчасові СЛУЖБОВЦІ на зряплаті, яким НАРОД доручив вмконувати їхні посадові обов'язки