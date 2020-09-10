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Офицеры СБУ готовы свидетельствовать по делу "вагнеровцев" перед парламентской ВСК, - Турчинов

Офицеры СБУ готовы свидетельствовать по делу

Офицеры спецслужбы, которые принимали участие в спецоперации по задержанию "вагнеровцев", готовы дать показания Временной следственной комиссии, если она будет создана в парламенте.

Об этом заявил на пресс-конференции экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы должны защитить честных офицеров, которые не готовы для конъюнктуры, карьерного роста или каких-то наград разменять свою офицерскую честь и свою ответственность перед страной. Понимая зависимость силовых структур непосредственно от президента Украины, единственный механизм, который сегодня возможен для того, чтобы поставить точки над "i" в этом вопросе, связанном непосредственно с безопасностью нашего государства, - необходимо создать парламентскую следственную комиссию как независимый орган от Офиса Президента и силовых структур", - сказал Турчинов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Руководство государства пытается уничтожить материалы дела "вагнеровцев", - Турчинов

По его словам, офицеры, участвовавшие в спецоперации, готовы дать показания.

"Многие офицеры, которые принимали участие в этой спецоперации,  готовы дать показания парламентской Временной следственной комиссии. Они не могут, как мы, выйти на пресс-конференцию, так как на должностях, (не могут. - Ред.) делать заявления, но они дадут показания, честно рассказав все, как происходило и на каком этапе была сорвана выдающаяся операция украинских спецслужб", - отметил Турчинов.

Также на Цензор.НЕТ: Все было так, как написал Бутусов, даже хуже, - Богдан о спецоперации по "вагнеровцам". ВИДЕО

По его словам, у него есть материалы дела по "вагнеровцам", которые он получил от нардепа Арьева и "честных офицеров спецслужб". Турчинов добавил, что эти материалы могут быть переданы в международные суды.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время подам заявление о преступлении, чтобы обязать открыть дело относительно спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

СБУ (19890) Турчинов Александр (3336) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+46
Сциклу запахло мєндєль....
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10.09.2020 15:55
+25
все идет к аресту бубочки.
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10.09.2020 15:57
+19
Ні, сциклу засмерділо тільки окремими, (статєвими), органами пані мандель... !
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10.09.2020 16:00
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а оказался не агентом, а просто дурачком.
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10.09.2020 21:56 Ответить
Всякие комиссии это ерунда. . Вот лучшее средство для Иуды-предателя
Офіцери СБУ готові свідчити у справі "вагнерівців" перед парламентською ТСК, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5570
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10.09.2020 16:29 Ответить
Могу верьовку, мыло и табу ретки купить для 100 ЗЕлуп!
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10.09.2020 16:37 Ответить
Я думаю что Зеленский еще трусливее праффесора будет .Смотрите 1.5 года он сцыт выйти на улицу к людям и уже замахивается на 2 срок ...Только вторым на Растове будет
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10.09.2020 16:31 Ответить
Это не слова какого-то одного из тех, кто привел к власти Зелупу, а теперь на него обижен. Баптист просто так, без фактов, говорить не будет.

Не дадут ЗЕлупинцы в ВРУ создать для расследования государственной измены ТСК - значит Бутусов, Турчинов и даже тот же Богдан говорят правду.
Хотя я лично еще и до выборов 2019 был уверен, что к власти придут не только эстрадные гопники, понятия не имеющие об управлении государством, но и откровенные рускамирские мерзавцы.
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10.09.2020 16:33 Ответить
Офіцери СБУ готові свідчити у справі "вагнерівців" перед парламентською ТСК, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6685
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10.09.2020 16:35 Ответить
А лицо то, как у какого-то дурачка!
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10.09.2020 16:44 Ответить
родила римуля в ночь.
не то сина..... не то дочь....
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10.09.2020 21:56 Ответить
Офіцери СБУ готові свідчити у справі "вагнерівців" перед парламентською ТСК, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6033
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10.09.2020 16:34 Ответить
кстати, за "порноактрису" ОНО так и не извинилось.
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10.09.2020 16:43 Ответить
оно сказало что вы его неправильно поняли .
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10.09.2020 19:30 Ответить
а оно, когда "сказало" било в адеквате?
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10.09.2020 21:57 Ответить
https://youtu.be/1ASsYgSiXnQ

Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок...

сбу не проведешь, она сердцем видит
https://youtu.be/y8-UPUfA714
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10.09.2020 16:39 Ответить
Если ты меня спросишь, за какие достижения я топлю за Пороха я отвечу. Но я задаю вопрос первым: За какие достижения ты топишь за Бубочку? Что он сделал за полтора года такого, что есть чем гордиться и хвалить его. Хотя бы три - четыре пункта, плииз.
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10.09.2020 17:20 Ответить
Я отвечу тебе обязательно. Немного позже.
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10.09.2020 17:22 Ответить
У Порошенко были недостатки, несомненно. Так вот Зеленский имеет все недостатки Порошенко, плюс ворох своих и совершенно не имеет его достоинств.
При Порошенко был хороший шанс, что Украина будет развиваться,
при Зеленском есть слабый шанс, что она сохранится.
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10.09.2020 17:32 Ответить
Каждую пятилетку украинцы проклинают себя на целых пять лет. Выборы должны быть гораздо чаще, может, хоть чуточку научатся...
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10.09.2020 18:28 Ответить
Офіцери СБУ готові свідчити у справі "вагнерівців" перед парламентською ТСК, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4825
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10.09.2020 18:34 Ответить
не ответите - "топить" за Зеленского ето уже просто позор.
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10.09.2020 21:58 Ответить
То, что Зеоенский пришёл в политику- это очень позитивно и положительно. Произошла смена закостеневших элит, которые десятилетиями сидели в этом элитарном клубе по интересам. Зелинский не участвует в коррупции, это подтверждают даже самые его лютые враги. Это происходит впервые за все годы существования института президентства в Украине. Зеленский никакой не зраднык, это все выдумки политтехнологов. Это очень заезженная фишка , в категориии 'агент кремля ' была и Юля, и Саакашвили, и Тягнибок, и даже Фарион и тд. Из позитивного. Наша армия продолжает укрепляться. Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО в июне этого года, закупаются катера военные , чтотукрепляет наши позиции в Азовском и Чёрном морях, Николаевский судостроительный завод освободили от долгов и сейчас он уже работает и спустил на воду даже первую баржу, предприятие Укроборонппром показывает все признаки выздоровления и хорошую динамику. Глобально делаются дороги, что очень важно. Из пост совка мы единственные находимся в таком унизительном положении тотального бездорожья.

Антикоррупционным органам дана впервые свобода, никто никому не звонит с требованием закрыть дела. Мы видим большую динамику по выявлению крупной коррупции.
Из каждого утюга все , кто раньше были даже друг другу врагами, а теперь объединились против Зе, кричат о зраде. Тролльня из всех пушек палит.

Конечно, ошибок много, мало сделано. Многое тормозится на местах, старые элиты бандюковича устраивают демарш против Зе. Пандемия коронавируса обрушила экономику, но это общемировая тенденция. И Украина способна справится со всеми вызовами. Я в этом просто уверена.
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11.09.2020 06:34 Ответить
Из самого важного
- Вернули закон о незаконном обогащении, который просто уничтожил Порошенко, чем под вопрос поставил и безвиз, и дискредитировал все новые антикоррупционные органы
- Приняли закон о снятии депутатской неприкосновенности
- Приняли закон об электронном документооборота
- Закон об обороте земли. Теперь каждый собственник пая может распорядиться им по своему усмотре6ию
- принят закон об игорном бизнесе. Что явл антикоррупционным законом, который сразу ударяет по крышевателям незаконных точек.
- принят закон о добыче янтаря, и потихоньку ситуация нормализуется, государство возвращает себе контроль над этим вопросом
- закон о приватизации. Приватизировали отель днепр. Дусю вообще расформировали.

- главное, добровольцев, наконец-то, приравняли к участникам боевых действий со всеми вытекающими льготами и невозможностью привлечь их к ответственности , что было дамокловым мечом.

И многое другое. Но этого , конечно, очень мало. Согласна.
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11.09.2020 07:05 Ответить
Є ще справжні працівники української спецслужби. Є.
_______________
Зєлю геть. Дострокові.
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10.09.2020 16:51 Ответить
Офіцери СБУ готові свідчити у справі "вагнерівців" перед парламентською ТСК, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7006
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10.09.2020 17:02 Ответить
Зєля підклопотавсь
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10.09.2020 17:20 Ответить
Есть ли смысл когда БеняДиктова у руля хенпрокуратуры?!
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10.09.2020 17:06 Ответить
А может ли А.Турчинов давать такие заявления от имени спецслужб?
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10.09.2020 17:54 Ответить
Сьогодні ~19:00 "кривавий Пастор" О.Турчинов в прямому єфірі на "Прямому" в програмі М.Ганапольського "Ехо".
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10.09.2020 18:19 Ответить
Пора створити справжню хунту з кровавим пастором на чолі.
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10.09.2020 18:40 Ответить
ждите, что пастору скоро сожгут машину или дом
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10.09.2020 19:32 Ответить
верно. фсбешную брехню надо опровергнуть.
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10.09.2020 22:51 Ответить
Країні потрібен Пастор!
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10.09.2020 22:56 Ответить
да никто и не создаст эту вск, это как заставить преступника самого выбирать себе судью и палача..., это смешно, даже если на миг представить, что создадут, к гадалке не ходи, выводы будут - ничего не было и никто не виноват...
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11.09.2020 10:50 Ответить
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