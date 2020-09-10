Офицеры СБУ готовы свидетельствовать по делу "вагнеровцев" перед парламентской ВСК, - Турчинов

Офицеры спецслужбы, которые принимали участие в спецоперации по задержанию "вагнеровцев", готовы дать показания Временной следственной комиссии, если она будет создана в парламенте.

Об этом заявил на пресс-конференции экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы должны защитить честных офицеров, которые не готовы для конъюнктуры, карьерного роста или каких-то наград разменять свою офицерскую честь и свою ответственность перед страной. Понимая зависимость силовых структур непосредственно от президента Украины, единственный механизм, который сегодня возможен для того, чтобы поставить точки над "i" в этом вопросе, связанном непосредственно с безопасностью нашего государства, - необходимо создать парламентскую следственную комиссию как независимый орган от Офиса Президента и силовых структур", - сказал Турчинов.

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По его словам, офицеры, участвовавшие в спецоперации, готовы дать показания.

"Многие офицеры, которые принимали участие в этой спецоперации, готовы дать показания парламентской Временной следственной комиссии. Они не могут, как мы, выйти на пресс-конференцию, так как на должностях, (не могут. - Ред.) делать заявления, но они дадут показания, честно рассказав все, как происходило и на каком этапе была сорвана выдающаяся операция украинских спецслужб", - отметил Турчинов.

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По его словам, у него есть материалы дела по "вагнеровцам", которые он получил от нардепа Арьева и "честных офицеров спецслужб". Турчинов добавил, что эти материалы могут быть переданы в международные суды.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.