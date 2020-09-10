Офицеры СБУ готовы свидетельствовать по делу "вагнеровцев" перед парламентской ВСК, - Турчинов
Офицеры спецслужбы, которые принимали участие в спецоперации по задержанию "вагнеровцев", готовы дать показания Временной следственной комиссии, если она будет создана в парламенте.
Об этом заявил на пресс-конференции экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы должны защитить честных офицеров, которые не готовы для конъюнктуры, карьерного роста или каких-то наград разменять свою офицерскую честь и свою ответственность перед страной. Понимая зависимость силовых структур непосредственно от президента Украины, единственный механизм, который сегодня возможен для того, чтобы поставить точки над "i" в этом вопросе, связанном непосредственно с безопасностью нашего государства, - необходимо создать парламентскую следственную комиссию как независимый орган от Офиса Президента и силовых структур", - сказал Турчинов.
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По его словам, офицеры, участвовавшие в спецоперации, готовы дать показания.
"Многие офицеры, которые принимали участие в этой спецоперации, готовы дать показания парламентской Временной следственной комиссии. Они не могут, как мы, выйти на пресс-конференцию, так как на должностях, (не могут. - Ред.) делать заявления, но они дадут показания, честно рассказав все, как происходило и на каком этапе была сорвана выдающаяся операция украинских спецслужб", - отметил Турчинов.
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По его словам, у него есть материалы дела по "вагнеровцам", которые он получил от нардепа Арьева и "честных офицеров спецслужб". Турчинов добавил, что эти материалы могут быть переданы в международные суды.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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Не дадут ЗЕлупинцы в ВРУ создать для расследования государственной измены ТСК - значит Бутусов, Турчинов и даже тот же Богдан говорят правду.
Хотя я лично еще и до выборов 2019 был уверен, что к власти придут не только эстрадные гопники, понятия не имеющие об управлении государством, но и откровенные рускамирские мерзавцы.
не то сина..... не то дочь....
Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок...
сбу не проведешь, она сердцем видит
https://youtu.be/y8-UPUfA714
При Порошенко был хороший шанс, что Украина будет развиваться,
при Зеленском есть слабый шанс, что она сохранится.
Антикоррупционным органам дана впервые свобода, никто никому не звонит с требованием закрыть дела. Мы видим большую динамику по выявлению крупной коррупции.
Из каждого утюга все , кто раньше были даже друг другу врагами, а теперь объединились против Зе, кричат о зраде. Тролльня из всех пушек палит.
Конечно, ошибок много, мало сделано. Многое тормозится на местах, старые элиты бандюковича устраивают демарш против Зе. Пандемия коронавируса обрушила экономику, но это общемировая тенденция. И Украина способна справится со всеми вызовами. Я в этом просто уверена.
- Вернули закон о незаконном обогащении, который просто уничтожил Порошенко, чем под вопрос поставил и безвиз, и дискредитировал все новые антикоррупционные органы
- Приняли закон о снятии депутатской неприкосновенности
- Приняли закон об электронном документооборота
- Закон об обороте земли. Теперь каждый собственник пая может распорядиться им по своему усмотре6ию
- принят закон об игорном бизнесе. Что явл антикоррупционным законом, который сразу ударяет по крышевателям незаконных точек.
- принят закон о добыче янтаря, и потихоньку ситуация нормализуется, государство возвращает себе контроль над этим вопросом
- закон о приватизации. Приватизировали отель днепр. Дусю вообще расформировали.
- главное, добровольцев, наконец-то, приравняли к участникам боевых действий со всеми вытекающими льготами и невозможностью привлечь их к ответственности , что было дамокловым мечом.
И многое другое. Но этого , конечно, очень мало. Согласна.
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Зєлю геть. Дострокові.