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Офіцери СБУ готові свідчити у справі "вагнерівців" перед парламентською ТСК, - Турчинов

Офіцери СБУ готові свідчити у справі

Офіцери спецслужби, які брали участь у спецоперації із затримання "вагнерівців", готові дати свідчення Тимчасовій слідчій комісії, якщо вона буде створена в парламенті.

Про це заявив на пресконференції екс-Секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми повинні захистити чесних офіцерів, які не готові для кон'юнктури, кар'єрного зростання або якихось нагород розміняти свою офіцерську честь і свою відповідальність перед країною. Розуміючи залежність силових структур безпосередньо від президента України, єдиний механізм, який сьогодні можливий для того, щоб поставити крапки над "і" в цьому питанні, пов'язаному безпосередньо з безпекою нашої держави, - необхідно створити парламентську слідчу комісію як незалежний орган від Офісу Президента і силових структур", - сказав Турчинов.

За його словами, офіцери, які брали участь у спецоперації, готові дати свідчення.

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"Розмовляв з багатьма офіцерами, які брали участь у цій спецоперації, вони готові дати свідчення парламентській Тимчасовій слідчій комісії. Вони не можуть, як ми, вийти на пресконференцію, оскільки на посадах, (не можуть. - Ред.) робити заяви, але вони дадуть свідчення, чесно розповівши все, як відбувалося і на якому етапі була зірвана видатна операція українських спецслужб", - зазначив Турчинов.

За його словами, у нього є матеріали справи щодо "вагнерівців", які він отримав від нардепа Ар'єва і "чесних офіцерів спецслужб". Турчинов додав, що ці матеріали можуть бути передані в міжнародні суди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

СБУ (12809) Турчинов Олександр (1136) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+46
Сциклу запахло мєндєль....
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10.09.2020 15:55
+25
все идет к аресту бубочки.
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10.09.2020 15:57
+19
Ні, сциклу засмерділо тільки окремими, (статєвими), органами пані мандель... !
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10.09.2020 16:00
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а оказался не агентом, а просто дурачком.
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10.09.2020 21:56 Відповісти
Всякие комиссии это ерунда. . Вот лучшее средство для Иуды-предателя
Офіцери СБУ готові свідчити у справі "вагнерівців" перед парламентською ТСК, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5570
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10.09.2020 16:29 Відповісти
Могу верьовку, мыло и табу ретки купить для 100 ЗЕлуп!
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10.09.2020 16:37 Відповісти
Я думаю что Зеленский еще трусливее праффесора будет .Смотрите 1.5 года он сцыт выйти на улицу к людям и уже замахивается на 2 срок ...Только вторым на Растове будет
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10.09.2020 16:31 Відповісти
Это не слова какого-то одного из тех, кто привел к власти Зелупу, а теперь на него обижен. Баптист просто так, без фактов, говорить не будет.

Не дадут ЗЕлупинцы в ВРУ создать для расследования государственной измены ТСК - значит Бутусов, Турчинов и даже тот же Богдан говорят правду.
Хотя я лично еще и до выборов 2019 был уверен, что к власти придут не только эстрадные гопники, понятия не имеющие об управлении государством, но и откровенные рускамирские мерзавцы.
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10.09.2020 16:33 Відповісти
Офіцери СБУ готові свідчити у справі "вагнерівців" перед парламентською ТСК, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6685
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10.09.2020 16:35 Відповісти
А лицо то, как у какого-то дурачка!
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10.09.2020 16:44 Відповісти
родила римуля в ночь.
не то сина..... не то дочь....
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10.09.2020 21:56 Відповісти
Офіцери СБУ готові свідчити у справі "вагнерівців" перед парламентською ТСК, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6033
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10.09.2020 16:34 Відповісти
кстати, за "порноактрису" ОНО так и не извинилось.
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10.09.2020 16:43 Відповісти
оно сказало что вы его неправильно поняли .
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10.09.2020 19:30 Відповісти
а оно, когда "сказало" било в адеквате?
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10.09.2020 21:57 Відповісти
https://youtu.be/1ASsYgSiXnQ

Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок...

сбу не проведешь, она сердцем видит
https://youtu.be/y8-UPUfA714
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10.09.2020 16:39 Відповісти
Если ты меня спросишь, за какие достижения я топлю за Пороха я отвечу. Но я задаю вопрос первым: За какие достижения ты топишь за Бубочку? Что он сделал за полтора года такого, что есть чем гордиться и хвалить его. Хотя бы три - четыре пункта, плииз.
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10.09.2020 17:20 Відповісти
Я отвечу тебе обязательно. Немного позже.
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10.09.2020 17:22 Відповісти
У Порошенко были недостатки, несомненно. Так вот Зеленский имеет все недостатки Порошенко, плюс ворох своих и совершенно не имеет его достоинств.
При Порошенко был хороший шанс, что Украина будет развиваться,
при Зеленском есть слабый шанс, что она сохранится.
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10.09.2020 17:32 Відповісти
Каждую пятилетку украинцы проклинают себя на целых пять лет. Выборы должны быть гораздо чаще, может, хоть чуточку научатся...
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10.09.2020 18:28 Відповісти
Офіцери СБУ готові свідчити у справі "вагнерівців" перед парламентською ТСК, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4825
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10.09.2020 18:34 Відповісти
не ответите - "топить" за Зеленского ето уже просто позор.
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10.09.2020 21:58 Відповісти
То, что Зеоенский пришёл в политику- это очень позитивно и положительно. Произошла смена закостеневших элит, которые десятилетиями сидели в этом элитарном клубе по интересам. Зелинский не участвует в коррупции, это подтверждают даже самые его лютые враги. Это происходит впервые за все годы существования института президентства в Украине. Зеленский никакой не зраднык, это все выдумки политтехнологов. Это очень заезженная фишка , в категориии 'агент кремля ' была и Юля, и Саакашвили, и Тягнибок, и даже Фарион и тд. Из позитивного. Наша армия продолжает укрепляться. Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО в июне этого года, закупаются катера военные , чтотукрепляет наши позиции в Азовском и Чёрном морях, Николаевский судостроительный завод освободили от долгов и сейчас он уже работает и спустил на воду даже первую баржу, предприятие Укроборонппром показывает все признаки выздоровления и хорошую динамику. Глобально делаются дороги, что очень важно. Из пост совка мы единственные находимся в таком унизительном положении тотального бездорожья.

Антикоррупционным органам дана впервые свобода, никто никому не звонит с требованием закрыть дела. Мы видим большую динамику по выявлению крупной коррупции.
Из каждого утюга все , кто раньше были даже друг другу врагами, а теперь объединились против Зе, кричат о зраде. Тролльня из всех пушек палит.

Конечно, ошибок много, мало сделано. Многое тормозится на местах, старые элиты бандюковича устраивают демарш против Зе. Пандемия коронавируса обрушила экономику, но это общемировая тенденция. И Украина способна справится со всеми вызовами. Я в этом просто уверена.
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11.09.2020 06:34 Відповісти
Из самого важного
- Вернули закон о незаконном обогащении, который просто уничтожил Порошенко, чем под вопрос поставил и безвиз, и дискредитировал все новые антикоррупционные органы
- Приняли закон о снятии депутатской неприкосновенности
- Приняли закон об электронном документооборота
- Закон об обороте земли. Теперь каждый собственник пая может распорядиться им по своему усмотре6ию
- принят закон об игорном бизнесе. Что явл антикоррупционным законом, который сразу ударяет по крышевателям незаконных точек.
- принят закон о добыче янтаря, и потихоньку ситуация нормализуется, государство возвращает себе контроль над этим вопросом
- закон о приватизации. Приватизировали отель днепр. Дусю вообще расформировали.

- главное, добровольцев, наконец-то, приравняли к участникам боевых действий со всеми вытекающими льготами и невозможностью привлечь их к ответственности , что было дамокловым мечом.

И многое другое. Но этого , конечно, очень мало. Согласна.
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11.09.2020 07:05 Відповісти
Є ще справжні працівники української спецслужби. Є.
_______________
Зєлю геть. Дострокові.
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10.09.2020 16:51 Відповісти
Офіцери СБУ готові свідчити у справі "вагнерівців" перед парламентською ТСК, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7006
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10.09.2020 17:02 Відповісти
Зєля підклопотавсь
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10.09.2020 17:20 Відповісти
Есть ли смысл когда БеняДиктова у руля хенпрокуратуры?!
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10.09.2020 17:06 Відповісти
А может ли А.Турчинов давать такие заявления от имени спецслужб?
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10.09.2020 17:54 Відповісти
Сьогодні ~19:00 "кривавий Пастор" О.Турчинов в прямому єфірі на "Прямому" в програмі М.Ганапольського "Ехо".
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10.09.2020 18:19 Відповісти
Пора створити справжню хунту з кровавим пастором на чолі.
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10.09.2020 18:40 Відповісти
ждите, что пастору скоро сожгут машину или дом
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10.09.2020 19:32 Відповісти
верно. фсбешную брехню надо опровергнуть.
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10.09.2020 22:51 Відповісти
Країні потрібен Пастор!
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10.09.2020 22:56 Відповісти
да никто и не создаст эту вск, это как заставить преступника самого выбирать себе судью и палача..., это смешно, даже если на миг представить, что создадут, к гадалке не ходи, выводы будут - ничего не было и никто не виноват...
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11.09.2020 10:50 Відповісти
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