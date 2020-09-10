Офіцери СБУ готові свідчити у справі "вагнерівців" перед парламентською ТСК, - Турчинов

Офіцери спецслужби, які брали участь у спецоперації із затримання "вагнерівців", готові дати свідчення Тимчасовій слідчій комісії, якщо вона буде створена в парламенті.

Про це заявив на пресконференції екс-Секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми повинні захистити чесних офіцерів, які не готові для кон'юнктури, кар'єрного зростання або якихось нагород розміняти свою офіцерську честь і свою відповідальність перед країною. Розуміючи залежність силових структур безпосередньо від президента України, єдиний механізм, який сьогодні можливий для того, щоб поставити крапки над "і" в цьому питанні, пов'язаному безпосередньо з безпекою нашої держави, - необхідно створити парламентську слідчу комісію як незалежний орган від Офісу Президента і силових структур", - сказав Турчинов.

За його словами, офіцери, які брали участь у спецоперації, готові дати свідчення.

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"Розмовляв з багатьма офіцерами, які брали участь у цій спецоперації, вони готові дати свідчення парламентській Тимчасовій слідчій комісії. Вони не можуть, як ми, вийти на пресконференцію, оскільки на посадах, (не можуть. - Ред.) робити заяви, але вони дадуть свідчення, чесно розповівши все, як відбувалося і на якому етапі була зірвана видатна операція українських спецслужб", - зазначив Турчинов.

За його словами, у нього є матеріали справи щодо "вагнерівців", які він отримав від нардепа Ар'єва і "чесних офіцерів спецслужб". Турчинов додав, що ці матеріали можуть бути передані в міжнародні суди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.