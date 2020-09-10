Турчинов: Спецоперація українських спецслужб дала можливість зібрати докази прямої причетності керівництва РФ до війни проти України. ВIДЕО
Попри те, що на етапі фінальної частини була зірвана операція наших спецслужб із затримання російських військових злочинців, було зібрано достатньо матеріалів, які доводять пряму причетність вищого військово-політичного керівництва РФ до знищення українських військових літаків і голландського "Боїнга" МН-17.
Про це екс-Секретар РНБО України Олександр Турчинов і екс-Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявили на пресконференції в "Інтерфакс-Україна",, інформує Цензор.НЕТ.
Олександр Турчинов і Юрій Луценко навели документальні підтвердження цієї операції, яка велася з 2019 по 2020 рік, адже "кожен крок операції документувався нашими спецслужбами". "Були зібрані незаперечні докази причетності вищого керівництва РФ, зокрема, Володимира Путіна, до військових злочинів на території України, серед іншого, до знищення голландського "Боїнга" МН-17", - сказав Турчинов, додавши, що зараз влада намагається "знищити всі документи, що стосуються цієї справи, щоб приховати свою відповідальність за зрив операції".
"Попри те, що операція не була фіналізована, вже достатньо матеріалів для міжнародних і українських судів, які доводять, що РФ несе відповідальність за війну і пролиту на Донбасі кров, за військові злочини проти цивільного населення та військових, за знищення українських військових літаків і цивільного "Боїнга" МН-17", - сказав Юрій Луценко, зазначивши, що необхідно створити ТСК в парламенті, і залучити до неї сім'ї загиблих, "хоча б у статусі спостерігачів, тоді у суспільства була б довіра до цього розслідування, а результатом була б правда".
Своєю чергою, Олександр Турчинов зазначив, що до нього звернулися представники спецслужб, які "підтвердили готовність свідчити про підготовку, проведення операції та її зрив на засіданні ТСК".
"Сьогоднішню пресконференцію ми проводимо, щоб не дати знищити результати цієї операції і цінні докази злочинів, які зібрали наші спецслужбовці, ризикуючи власним життям", - резюмував Олександр Турчинов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Продажний ...резидент ЗЕбіл -капітулянт маніакально хрипить: какая вам разница ! Чи окупована бридка кацапська резервація, колонія, домініон, бантустан .... Або гарантовано: європейська, суверенна, Велика Українська держава, член ЄС і НАТО!
Какая вам разница ! Добровільна: капітуляція, втрата суверенітету, розгром, ураження, катастрофа держави ..... або всіма можливими способами: Перемога, тріумф, збереження суверенитету і звільнення своєї рідної але тимчасово окупованої клятими кремлівськими фашистами )(уйла суверенної Української землі Криму і Донбасу.
А разницу ему подсказал ЗЕК - Иуда : разница в том родной ты мой колега -...резидент Вова - ЗЕбил капитулянт, именно в том что я предал -продал Родину но успел и с@******, а ты тоже продал Украину, но не успеешь вовремя сдрыснуть ко мне в паРашу.
Про це він заявив у ток-шоу "Ехо України" на телеканалі "Прямий".
"Дуже швидко збираються підписи під цією петицією. І дуже важливо, щоб ці 25 тисяч підписів були до понеділка. Тому що в понеділок збереться погоджувальна рада Верховної Ради. І дуже важливо, щоб на цій погоджувальній раді вже була інформація, щоб петиція набрала понад 25 тисяч підписів, щоб ОПЗЖ, які з піною у рота розповідають, що цього не було, хоча вони не знаються на цих питаннях… От дивно. "Слуги народу" об'єдналися з ОПЗЖ для того, щоб захищати керівництво Офісу президента, керівництво держави від нападок опозиції. А насправді вони хочуть приховати правду про злочини Путіна, про злочини російського керівництва, про злочини російських військових. Це вони хочуть зробити. "Слуга народу" має тут свої інтереси - щоб не підставляти чинне керівництво країни. А ОПЗЖ просто працює традиційно на Росію. Тому приєднуйтесь, друзі, до петиції", - зазначив Турчинов.
Він нагадав, що петицію ініціювали саме близькі і рідні загиблих героїв, особливо тих, хто загинув, коли російські військові збивали українські літаки на початку війни у 2014 році.
"І логіка в цьому дуже проста. Ви ж бачите, що керівництво держави, яке впливає на всі силові структури - воно їх призначає, воно їх знімає, воно може кого завгодно або підвищити, або зняти, - вони від них залежні. І замість того, щоб розслідувати, чому так відбулося, хто передав інформацію, чому перекреслили роботу наших розвідників, чому не дали можливість Україні затримати злочинців - замість цього почали приховувати інформацію", - додав Турчинов.
і масад і гру і місцева мішпуха пропукінська та сіоністська від цього сіпається в судомах.
Про це в ток-шоу "Ехо України" заявив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, керівник виборчого штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.
"Зібрані унікальні документи, які повністю доводять участь російських військових у злочинах і терористичних актах на території України, в знищенні військових і цивільних літаків. Ці документи доводять безпосередню причетність вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації до війни проти України і до цих військових злочинів. І саме тому, коли сьогодні керівництво держави, намагаючись приховати свою відповідальність за спочатку зупинення, а потім і зрив цієї операції, дає команду на знищення цих документів, то цього допустити не можна. Ми не могли мовчати і не вийти на пресконференцію, тому що треба захистити хоча б ці документи", - сказав Турчинов.
Він зауважив, що операція справді не була завершена, і завдяки тим, хто зрадив свою країну, і тим, хто здав інформацію ворогу, не змогли затримати цих злочинців.
"Але зібрані унікальні документи, унікальні матеріали, які можуть бути доказами як в українських, так і міжнародних судах. Доказами проти агресії Росії, проти участі військово-політичного керівництва, зокрема Путіна, в цих злочинах. І ці докази треба зберегти. Вони повинні бути передані до Міжнародного кримінального суду при ООН, де розглядається і зараз справа "Україна проти Росії". Це унікальні докази, і вони доведуть те, що протягом уже сьомого року намагається приховувати Путін та його оточення", - додав Турчинов.
Про це у ефірі "Прямого" заявив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, керівник виборчого штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.
"Я переконаний, що поки не буде локалізоване це джерело інформації, яка потрапляє до Російської Федерації, джерело, яке працює проти власної держави і займає одну із вищих посад в Україні, взагалі проведення будь-якої операції спецслужбами, розвідкою або контррозвідкою не має сенсу", - зазначив він.
За його словами, це розуміють і українські офіцери, які працюють в силових структурах і спецслужбах.
"Тому що вони на собі відчувають, що те, що вони робили, ризикуючи життям, перемагаючи достатньо потужну російську контррозвідку, і вони її перемогли, вони її принизили, - безумовно, замість того, щоб отримати нагороди, замість того, щоб відчути результати своєї роботи, їх сьогодні примушують брехати, їх сьогодні примушують навіть знищувати матеріали, які вони напрацювали", - підкреслив Турчинов.
Таку думку в ток-шоу "Ехо України" висловив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, керівник виборчого штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.
"Треба знати психологію Путіна. Ми з цим стикнулися ще на початку 14 року, коли він розв'язав агресію військову проти України. Він не рахується з будь-якими аргументами - він рахується тільки з силою. От тільки коли він бачить силу, він зупиняється. Поки його опонент або переговірник, або будь-хто не демонструє можливість силової протидії його агресії, він буде нахабніти, нахабніти і нахабніти. Будь-який компроміс, будь-який формат домовленостей він сприймає, і об'єктивно сприймає, як слабкість. І чим більше компромісів йому пропонують, тим більше він нахабніє, тим більше вимог він пред'являє", - сказав Турчинов.
Він зауважив, що тому це шлях в безодню - те, що пропонує чинна влада.
"І те, що пропонує чинний президент: шукати компроміси, а фактично зраджувати свою країну, фактично вести свою країну по шляху капітуляції. І тут не може бути якоїсь межі. Чим більше вони будуть іти назустріч Путіну, тим більше Путін буде висувати нових і нових вимог. Чим це закінчиться - ми можемо прогнозувати. Тому цей злочин, цю зраду треба просто зупинити", - додав Турчинов.
і усіЖ знають хто кому рабіновіч
ВЛАДА в УКРАЇНІ належить НАРОДУ
ТОМУ адміністрації та президент це ЛИШЕ тимчасові СЛУЖБОВЦІ на зряплаті, яким НАРОД доручив вмконувати їхні посадові обов'язки