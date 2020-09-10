Турчинов: Спецоперація українських спецслужб дала можливість зібрати докази прямої причетності керівництва РФ до війни проти України. ВIДЕО

Попри те, що на етапі фінальної частини була зірвана операція наших спецслужб із затримання російських військових злочинців, було зібрано достатньо матеріалів, які доводять пряму причетність вищого військово-політичного керівництва РФ до знищення українських військових літаків і голландського "Боїнга" МН-17.

Про це екс-Секретар РНБО України Олександр Турчинов і екс-Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявили на пресконференції в "Інтерфакс-Україна",, інформує Цензор.НЕТ.

Олександр Турчинов і Юрій Луценко навели документальні підтвердження цієї операції, яка велася з 2019 по 2020 рік, адже "кожен крок операції документувався нашими спецслужбами". "Були зібрані незаперечні докази причетності вищого керівництва РФ, зокрема, Володимира Путіна, до військових злочинів на території України, серед іншого, до знищення голландського "Боїнга" МН-17", - сказав Турчинов, додавши, що зараз влада намагається "знищити всі документи, що стосуються цієї справи, щоб приховати свою відповідальність за зрив операції".

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"Попри те, що операція не була фіналізована, вже достатньо матеріалів для міжнародних і українських судів, які доводять, що РФ несе відповідальність за війну і пролиту на Донбасі кров, за військові злочини проти цивільного населення та військових, за знищення українських військових літаків і цивільного "Боїнга" МН-17", - сказав Юрій Луценко, зазначивши, що необхідно створити ТСК в парламенті, і залучити до неї сім'ї загиблих, "хоча б у статусі спостерігачів, тоді у суспільства була б довіра до цього розслідування, а результатом була б правда".

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Своєю чергою, Олександр Турчинов зазначив, що до нього звернулися представники спецслужб, які "підтвердили готовність свідчити про підготовку, проведення операції та її зрив на засіданні ТСК".

"Сьогоднішню пресконференцію ми проводимо, щоб не дати знищити результати цієї операції і цінні докази злочинів, які зібрали наші спецслужбовці, ризикуючи власним життям", - резюмував Олександр Турчинов.