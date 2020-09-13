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Украинско-белорусская граница находится под усиленной охраной, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Государственная пограничная служба Украины продолжает проводить усиленные меры безопасности на границе с Беларусью и по состоянию на воскресенье, 13 сентября, ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, обнародованном в воскресенье.

"Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную ее охрану. В частности, усиление охраны данного направления государственной границы проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений "Дозор" и Кинологического учебного центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера "Safe Boat 27", - говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что мероприятия продолжаются, прежде всего, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.

Сейчас собирается и учитывается вся имеющаяся информация, которая может влиять на состояние охраны государственной границы. В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов.

Кроме того, проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение с технических постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт.

"Напомним, что протяженность участка украинско-белорусской границы составляет более 1 тыс. км, он проходит в пределах 5 областей", - отметили в Госпогранслужбе.

Беларусь (7900) Госпогранслужба (6475) граница (5273)


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Топ комментарии
+3
А толку, если на пунктах пропуска свободно пропускают ватную аппазицию, которая не в курсе чей Крым.
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13.09.2020 10:47
+2
Зная, кто сегодня у власти,кто от страха забился в щель, такие ролики вызывают только чувство тревоги,а не успокоения.
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13.09.2020 10:44
+2
З урахуванням тут обставин,що склались на сьогоднішній день,на кордоні з білоруською радянською соціалістичною республікою потрібно організовувати глибоко ешелоновану оборону,а не покладатись тільки на прикордонників.
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13.09.2020 11:09
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Зная, кто сегодня у власти,кто от страха забился в щель, такие ролики вызывают только чувство тревоги,а не успокоения.
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13.09.2020 10:44 Ответить
А толку, если на пунктах пропуска свободно пропускают ватную аппазицию, которая не в курсе чей Крым.
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13.09.2020 10:47 Ответить
Если каждый день кричать "сладко, сладко", во рту слаще не станет.
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13.09.2020 10:54 Ответить
З урахуванням тут обставин,що склались на сьогоднішній день,на кордоні з білоруською радянською соціалістичною республікою потрібно організовувати глибоко ешелоновану оборону,а не покладатись тільки на прикордонників.
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13.09.2020 11:09 Ответить
Янелох відведе їх подалі від кордону.
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13.09.2020 11:25 Ответить
и что?
вот это тоже белорусы
Українсько-білоруський кордон перебуває під посиленою охороною, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 833
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13.09.2020 12:00 Ответить
Українсько-білоруський кордон перебуває під посиленою охороною, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7800
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13.09.2020 13:23 Ответить
///
раша и Беларусь начнут учения "Славянское братство" уже в понедельник, 13 сентября.
Они продлятся до 25 сентября. Почти все маневры пройдут на полигоне "Брестский".По данным рашавоенщина, в Беларусь поедут псковские десантники. Также отметили, что после завершения учебных маневров в Беларуси российские солдаты должны вернуться обратно в РФ.
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13.09.2020 11:47 Ответить
14 сентября.
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13.09.2020 12:40 Ответить
Українсько-білоруський кордон перебуває під посиленою охороною, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 517
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13.09.2020 11:58 Ответить
Українсько-білоруський кордон перебуває під посиленою охороною, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7297
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13.09.2020 13:15 Ответить
Українсько-білоруський кордон перебуває під посиленою охороною, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1840
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13.09.2020 11:58 Ответить
Українсько-білоруський кордон перебуває під посиленою охороною, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6670
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13.09.2020 11:59 Ответить
Правильно білоруси роблять. Так робили і перемогли вірмени.

13 порад білорусам від вірменів Пашиняна:
https://www.instagram.com/tv/CDxtl-2hXLj/?fbclid=IwAR3YmYhdbMyXzPFbFpBv5PZwFvsl91lxDoAtqWCfVmBPl9Jaawoz2cP8SAg https://www.instagram.com/tv/CDxtl-2hXLj/
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13.09.2020 13:00 Ответить
ага, правильно
нехай возвращаются в рабский загончик, где им самое место
---
а вот что нас с вами, зебилами, делать...
то вы Рейгана с ******** сравниваете на том основании, что оба актеры
то вот протесты в Белоруссии с Арменией
ты не путай х...й с блевотиной
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13.09.2020 14:28 Ответить
Українсько-білоруський кордон перебуває під посиленою охороною, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 412
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13.09.2020 13:09 Ответить
точно, а то мені ці слова нагадали 2014....
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13.09.2020 14:26 Ответить
«Все под контролем. Граница на замке», говорив Литвин перед Іловайськом.
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13.09.2020 20:06 Ответить
«Все под контролем. Граница на замке», говорив Литвин перед Іловайськом.
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13.09.2020 20:08 Ответить
 
 