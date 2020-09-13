Украинско-белорусская граница находится под усиленной охраной, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Государственная пограничная служба Украины продолжает проводить усиленные меры безопасности на границе с Беларусью и по состоянию на воскресенье, 13 сентября, ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, обнародованном в воскресенье.
"Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную ее охрану. В частности, усиление охраны данного направления государственной границы проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений "Дозор" и Кинологического учебного центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера "Safe Boat 27", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что мероприятия продолжаются, прежде всего, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.
Сейчас собирается и учитывается вся имеющаяся информация, которая может влиять на состояние охраны государственной границы. В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов.
Кроме того, проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение с технических постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт.
"Напомним, что протяженность участка украинско-белорусской границы составляет более 1 тыс. км, он проходит в пределах 5 областей", - отметили в Госпогранслужбе.
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вот это тоже белорусы
раша и Беларусь начнут учения "Славянское братство" уже в понедельник, 13 сентября.
Они продлятся до 25 сентября. Почти все маневры пройдут на полигоне "Брестский".По данным рашавоенщина, в Беларусь поедут псковские десантники. Также отметили, что после завершения учебных маневров в Беларуси российские солдаты должны вернуться обратно в РФ.
13 порад білорусам від вірменів Пашиняна:
https://www.instagram.com/tv/CDxtl-2hXLj/?fbclid=IwAR3YmYhdbMyXzPFbFpBv5PZwFvsl91lxDoAtqWCfVmBPl9Jaawoz2cP8SAg https://www.instagram.com/tv/CDxtl-2hXLj/
нехай возвращаются в рабский загончик, где им самое место
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а вот что нас с вами, зебилами, делать...
то вы Рейгана с ******** сравниваете на том основании, что оба актеры
то вот протесты в Белоруссии с Арменией
ты не путай х...й с блевотиной