Украиноязычного покупателя выгнали из магазина в Кривом Роге: "Русская это земля! Уходи отсюда". ВИДЕО

В Кривом Роге сотрудница магазина выгнала мужчину, который обращался к ней на украинском языке.

Видео инцидента опубликовал в Twitter Александр Колым, передает Цензор.НЕТ.

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Женщина не видео в агрессивной форме спорит и пытается выгнать посетителя.



"Уходи отсюда! Нет, не Украина! Русская это земля, уходи!" – настаивает она.



По ее словам, на Донбассе идет "гражданская война", в которой воюют с "бандерами".



По мнению женщины, украинские военные на Донбассе гибнут из-за того, что убивали людей. Она сослалась на рассказы своих родственников из Мариуполя и Донецка.



Блогер поинтересовался, кого поддерживает женщина, на что та ответила, что она за дружбу, потому что родилась в СССР: "Я родилась в Советском Союзе и буду в нем жить".