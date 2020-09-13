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Украиноязычного покупателя выгнали из магазина в Кривом Роге: "Русская это земля! Уходи отсюда". ВИДЕО

В Кривом Роге сотрудница магазина выгнала мужчину, который обращался к ней на украинском языке.

Видео инцидента опубликовал в Twitter Александр Колым, передает Цензор.НЕТ.

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Женщина не видео в агрессивной форме спорит и пытается выгнать посетителя.

"Уходи отсюда! Нет, не Украина! Русская это земля, уходи!" – настаивает она.

По ее словам, на Донбассе идет "гражданская война", в которой воюют с "бандерами".

По мнению женщины, украинские военные на Донбассе гибнут из-за того, что убивали людей. Она сослалась на рассказы своих родственников из Мариуполя и Донецка.

Блогер поинтересовался, кого поддерживает женщина, на что та ответила, что она за дружбу, потому что родилась в СССР: "Я родилась в Советском Союзе и буду в нем жить".

Кривой Рог (1403) сепаратизм (11311) украинский язык (1190)


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Топ комментарии
+130
Про неї інтернет уже добу гуде. До речі, і вона, і її син- активний електорат ЗЕ.
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13.09.2020 16:00
+116
Це українці толерантні собі на шкоду. А вата затята і агресивна.
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13.09.2020 16:03
+108
Совок здох. Тьотка має його наздогнати.
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13.09.2020 16:02
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Страница 8 из 8
Дурня киями вчать. Слов'янська приказка.
Мабуть там немає слов'ян, одні мокшани. Сумно.
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13.09.2020 23:16 Ответить
Зечье - там и бандюки там чалятся. Там столько шурфов-шахт, где если не спрятаться, то следы можно замести.
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14.09.2020 01:56 Ответить
Эту старую х..ню за " без маски",как продавца на основании видео, на 17000 добиться,чтобы штрафанули,ОБЯЗАТЕЛЬНО! И будет ей СЭСЭСЭРИЯ!
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13.09.2020 23:29 Ответить
ага-СН сваих не штрафують...
такие как она- же основа их "лохората"...
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13.09.2020 23:47 Ответить
Українці повинні бути агресивні до таких проявів зневаги Українця в Україні.
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13.09.2020 23:30 Ответить
гадаю цьому магазінчику-трандець...
якщо тільки Зе не приїде особисто падякувати за "чьоткую пазицию"...
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13.09.2020 23:46 Ответить
мля-я вже не дивуюся...у СН и Зе-щодня або новий "зашквар" або ще одне "пробите дно"...
це рекорд!!! навіть януковощ десь у хвості теліпається...
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13.09.2020 23:50 Ответить
Украина сможет остаться государством только,если станет украинской ..
Пока решающего общественного запроса на тотальную украинизацию нет,но зелёные убаены создадут его всенепременнейше..
Тогда после володьки может прийти реально строгий украинский дядько,и подобных этой мордовке шалав в течение суток будет высылать на дрезине в дыынэр..
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14.09.2020 00:00 Ответить
Не озвучена позиция второй стороны.
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14.09.2020 00:05 Ответить
типа-"та старана"...? диагноз очевиден...-"руцкий мир галавного мозга"...
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14.09.2020 00:07 Ответить
Поражение в гражданских правах или на йух в паРашу. Мля, Украина кишит этими **********, ненавидящими страну, в которой живут, жрут и срут. Зеленое ничтожество тоже из этого города?
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14.09.2020 00:33 Ответить
Помимо живут, срут и ссут они, к сожалению, еще и размножаются.
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15.09.2020 00:16 Ответить
вот это у главного зебила зашквар на его малой родине, а для нас - скрупулезная картинка выходцев с кривбаса, где в 90 людей кидали в клетку на корм тиграм... Это все шо мы теперь знаем о пришедших к власти по приколу... Такие себе крывбасские безкультурные и безнравственные приколисты из подворотни.
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14.09.2020 01:38 Ответить
не знаю, малая родина зебика тянет на книгу рекордов гиннеса, как самая протяженная трущобность ... Кривой Rосk в длину - более 100 км, расположен вдоль деревень и шахт.
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14.09.2020 02:01 Ответить
я не могу на такое смотреть, меня начинает телипать. Не смотрел.
Не знаю как бы я себя повёл на месте человека... ой не знаю...
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14.09.2020 03:30 Ответить
А чого тобі, тебе б не вигнала, ти ж її поля ягода.
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14.09.2020 08:50 Ответить
а як би я українською її підтримав ... тоді що?
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14.09.2020 11:57 Ответить
ой, иди нахуабей, тупой баклажан
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21.09.2020 07:04 Ответить
то былбы патриотом и героем, это у тупого стада в крови, они ничем от ваты не отличаются, первые хотят стереть всю Украину с лица земли, а вторые своими постоянными тупыми дележками украинцев по языковому признаку останутся с двумя-тремя областями и будут там "панувать". Я не вижу разницы
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21.09.2020 07:06 Ответить
Скоро:"штраф 5,1-6,8 тыс. грн. - за непредоставление информации о товарах и услугах на украинском языке;"
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14.09.2020 05:57 Ответить
https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/ru/amp/********/v-ukraine-vstupil-v-silu-zakon-o-gosudarstvennom-yazyke-dlya-kogo-ukrainskiy-yavlyaetsya-obyazatelnym-i-kakie-shtrafy-1378620.html В УКРАИНЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ. ДЛЯ КОГО УКРАИНСКИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И КАКИЕ ШТРАФЫ 16 июля 2019 02:06
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14.09.2020 06:04 Ответить
з 16січня2021р за НЕВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ при обслуговуванні покупців ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ ШТРАФИ через 5місяців тьотя може збирати валізи...
В школах ВЖЕ освіта дітей проводиться ЛИШЕ ДЕРЖАВНОЮ - УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
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14.09.2020 10:03 Ответить
Україномовного покупця вигнали з магазину в Кривому Розі. Так, а куди йому виїхати жити, щоб можна було вільно і всюди спілкуваться своєю рідною українською мовою ... Напевно в Канаду, США ... та ін. країни, там і то набагато більше поважають нашу мову ніж на нашій рідній суверенній Українській землі. А може у нас вже і не суверенна Українська держава, а бридка кацапська колонія як це стверджує ця проклята кремлівська шавка ... І як своєї капітуляцією нав'язаної Україні хочуть зробити продажні ЗЕбіли- капітулянти. Тоді звісно що вже як у колонії ниякої своєї рідної національної мови не може бути, а мова без винятку буде тільки чужа колоніальна - окупаційна.
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14.09.2020 07:32 Ответить
Така брехня від високопосадовців задля розколу суспільства, стала нормою для зе-вилупків.

Україномовного покупця вигнали з магазину в Кривому Розі: "Російська це земля! Йди звідси" - Цензор.НЕТ 5265
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14.09.2020 07:58 Ответить
Не нравится как тебя обслуживают?
Иди в другое заведение, голосуй гривней!
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14.09.2020 09:01 Ответить
поц не ДОЧЕКАЄШСЯ
Спочатку той ґенделик де хуцпата-язиката потвора до людей ляпає язиком ЗАКРИЄТЬСЯ "по технічним причинам", потім та потвора отримає "зауваження" сраною лопатою по хуцпатій пиці з пропозицію збирати валізи...
І ВЖЕ ПІСЛЯ ТАКИХ ЗАХОДІВ люди перестануть ходити до того смердючого ґенделика
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14.09.2020 09:55 Ответить
це тварина, яка живе поміж людей... і намагається нав'язати свої тваринні звички суспільству..., такі тварини розуміють тільки батіг і примус, тому штрафувати і штафувати і надати можливість виїхати на батьківщину - днр або лнр, на вибір...
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14.09.2020 09:08 Ответить
В Литве она была бы вечным "негражданином".
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14.09.2020 10:43 Ответить
Главное что барыга не прошол
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14.09.2020 09:16 Ответить
надеюсь сегодня к ней придут граждане и пояснят где совок, Украина, и где ее "руская земля".
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14.09.2020 09:25 Ответить
Кривой Рог на половину ватный, Зеленский тому пример
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14.09.2020 09:32 Ответить
Украина на 75% ватная, выборы тому пример
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14.09.2020 11:59 Ответить
А знаете что, господа панове?
А может нам благодарить колёса мировой истории, которые повернулись так, что Украина избавилась от двух миллионов этого бешеного гавна в Крыму и трёх миллионов в ОРДЛО?
К чему приведёт возвращение всей этой ваты в Украину с правом голоса?
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14.09.2020 09:39 Ответить
избавилась от

Говно из ОРДЛО продолжает получать украинские пенсии и голосовать на выборах
я говорю именно про российское ГОВНО
Не путать в адекватными и патриотичными дончанами и луганчанами
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14.09.2020 10:55 Ответить
Адекватным 5% предоставить два месяца на переезд и поддержку, потом колючка и минные поля.
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14.09.2020 11:28 Ответить
пользуйтесь случаем . иначе присоединят к вам агрессивных ватанов с оружием .
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15.09.2020 19:13 Ответить
Кивая рожа криворожского "сервиса".
Спасибо жителям Кривбасса
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14.09.2020 10:34 Ответить
А Блазень проти неї справу вже відкрив? Як в Умані почепили табличку хасидам не продаєм, то миттєво кримінальна справа, бо заділи "національну гордість" Вави.
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14.09.2020 10:22 Ответить
Ось вам приклад,класичний, ворога Української державності. Ви представте,що б було б з цією "антидержавницею" наприклад в Анлійському або іншому королівстві,ханстві,емірату,Китаю,США,Європі,Африці і будь де у світі? В кращому випадку це полишення громадянства. А що у нас,ви самі бачите. Це просто антидержавне жахіття,що б на своїй українскій землі ось це літнє вже та ненавистне до України лайно так відкрито висловлювало свою ненавичть до конституційного громадянина. Це повний ПІПЕЦь! А що,там керують усим Вілкули. Там давно вже чтворено,мабуть,свою @" московію"... Зеленський,проснись бо далі вже витримати люди не зможуть!
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14.09.2020 10:27 Ответить
да не надо ходить сильно далеко, чтоб с нею в рашке было, например, если бы эта морда заявила, я по-русски не буду обслуживать, я только мордовский свой знаю и все..
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14.09.2020 12:11 Ответить
Тю на вас. Когда товара много а покупателей мало, то такие продавцы ничем не рискуют. Там такие встречаются, но они же остаются без заработка и спешат поскорее выучить русский язык.
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18.09.2020 17:25 Ответить
Будут к ней ходить одни русско язычные покупатели. И прогорит её бизнес. Пусть жизнь сама таких научит строго, пусть жизнь научит, пусть жизнь накажет. Или Вы хотите, что бы они ушли в подполье, организовали партизанский отряд, или копали окопы между украиномовными и русскоязычными улицами?
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18.09.2020 17:19 Ответить
Соплеменница Зе - она думает, что если покрасила волосы, то замаскировалась.
Вот их национальная "утончённость", "толерантность" и "справедливость".
Хуцпой пахнет за километр.
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14.09.2020 10:31 Ответить
Гнездо "ВИЛКУЛОВ"
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14.09.2020 10:36 Ответить
сжечь в печи ватку
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14.09.2020 10:38 Ответить
Кращий засіб проти колорадів ,це гас і вогонь !! Доведено дідівським досвідом !!))
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14.09.2020 11:00 Ответить
Бабуся сделала отличную предвыборную рекламу зелёным уродам.
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14.09.2020 10:38 Ответить
Пика стопудово удмуртська !!)))
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14.09.2020 10:54 Ответить
настоящая рюзьге...
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14.09.2020 11:23 Ответить
Доки ,вселякі Вилкули,Новинські,Гепи та Допи будут вільно себе почувати в Україні, це сепарсько-колорадський бедлам не припиниться !!!)))
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14.09.2020 10:58 Ответить
таким тварям нужно тризуб выжигать на лбу

Україномовного покупця вигнали з магазину в Кривому Розі: "Російська це земля! Йди звідси" - Цензор.НЕТ 4351
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14.09.2020 12:02 Ответить
нахрена наш герб пачкать об каких-тварей..., тетке предлагаю повесить на своей гребаной нычке письменное разъяснение- обслуживаю только на языке оккупанта..., население этого города будет в восторге, продажи резко пойдут вверх..., если дойдут, конечно
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14.09.2020 12:09 Ответить
викликати копів, написати заяву в СБУ, прокуратуру і в захист споживачів (а за одно в пожежну і санітарну інспекцію - 100% порушень знайдуть)
Годі вже соплі жувати - тільки разом громадою ми можемо вичистити цю нахабну москвороту нечисть
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14.09.2020 12:09 Ответить
адреса: м. Кривий Ріг, вул.Вартаняна, 42 Тернівський район, зупинка Восход, магазин "Клас.Ік"

Вже так і зробили.
Помешкання під крамницю ця сволота кацапська арендує, але кажуть, що її вже попросив хазяїн цієї площі звільнити місце. Не знаю, чи правда.
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15.09.2020 07:24 Ответить
И думаете она любит совок при котором она получала бы 150 деревянных и жила на них стоя в очередях за сыром, колбасой и синими курями, раз в год выбираясь за тысячу км на просторы эсссера там где была возможность купить несуществующие на месте товары. Нет, наверняка она жалеет о том коррупционном совке, где ее родители или родственники были приближены до корыта и дефицитов наживаясь на продаже товаров первой необходимости простым совкам,тихо хающим генсека на кухне не имея доступа к кумовской системе.
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14.09.2020 13:07 Ответить
І з чого почалася рассєя, тобто анти-Русь? саме з нападу на Русь, на Київ, з його пограбування,...- а теперь опустимся на 800-900 лет назад... Анты-русь, они же -тавроскифы, они же - отпрыски киммерийцев, потерпевших поражение в Трое. Вот только троянцы ушли строить Венецию, а другая часть тех киммерийцев ушла из Трои в меотиду, тобто ушли туда, откуда пошли помогать троянцам, убегая от натиска скифов... Вот эти отпрыски киммерийцев, анты-русь, продолжают надежно удерживать наши южные границы , от меотиды до Дуная... Но здесь, из северов опускаются бастарны (из одер-полабья, кто остался автохтонить на полабье самоназываются и лютичами, и кассубами , и ободритами...- суть бастарны... а к полабцам, юг Дании -юг Балтики примешались недобитые антами-русью вестготы, которые ассимилировавibcm в полабцах, самоназываются викингами, которые какой-то своей частью уходят в Скандинавию, откуда нападают на аборигенов Британских островов пиктов и иже и участвуют в этногенезе англичан...Тех викингов, которые продолжают автохтонить в полабье, москали называют варягами. Но суть - это грабители, которые не сеют и не пашут, ничего не производят - по отзывам современников-западноевропейцев о тех варяговикингах). Те же бастарны , что пришли с полабья на Дунай, а их по ошибке почкму-то называют готами, мол, готы пришли к нам со скандинавии... Да , наоборот, готы пришли сквозь наши территории со Ср.Азии в Скандинавию... Дык, вот те бастарны-кассубы, что оказались на Дунае, они еще звались ПЕВКИНАМИ, напали на стороне Римской империи на антов-русь... Была жестокая сеча, но анты выстояли , правда немного отступили к меотиде... Бастарны-певкины же свое схлопотали и от сармат и от всех кому не лень(готы-римляне). Часть из них (около 100 000 чел) римляне селят у себя, но часть убегает в район приильменья и в район Киева. Где пытаются ограбить антский Киев.. Анты-русь основательно вставляют люлей бастарнам, которые позарились на Киев, и те драпают на северо-восток, по-моему участвуют в этногенезе вятичей, вместе ляхове(вятко) и мурдасами-утигами. Вот с тех времен у киевской руси - неприязнь к кассубо-бастарно-москалям. Эта неприязнь сдиференцировалась в большее противостояние, после предательства лаптеунтами Киевской Руси. Москали тупо сепарировали- стали лизоблюдить у золотоордынского хана... Коллаборант Руси No1, алексашка невский, переплюнул всех своих пресмыкающихся кацапов, поперся к хану с поклонами аж в Монголию. А по приезду стал обезглавливать, да выкалывать глаза своим же кацапам, за то, что они перестали платить дань ханским баскакам... И ордынцы отблагодарили шестерку алексашку невского -отравили его в орде, как и его тятьку немногим ранее... Вот так позорно алексашка невский "отомстил" ордынцам за отравление своего отца в Орде. Кацапы за это его причислили к лику святых . Карл, ты слышишь : московский патриархат считает предателя РУСИ святым... Отпрыски баскако-кассубов позорятся и дальше. Москали запускают в жизнь свой проект по восствновлению орды. Создают казанское ханство, это в то время, когда от былой славы ордынцев остался один грибной пшик. Бо Тамерлан разбил Золотую Орду, а турки похерили и крымское ханство, но бастарно-кассубы-москали+ варяги(они же составили костяк опричнины и никогда с русью себя не самоидентифицировали. Викинго-варяги не русь - а наемники-убийцы звычайни, Кстати, ни в одном западно-европейском историческом документе нет упоминаний о какой-то руси на юге балтии, Это кацапские грезы, чтобы примазаться к руси ) . А москали , тем временем, продолжают платить дань в крымское ханстводо начала 1700 годов, сних уже никто и требовал ту дань, но они тупо платили , как налог за крышевание... Отголоски москальского лизоблюдства перед Ордой - полумесяц на крестах современных нарабсейских церквей, кто не верит , проверит... В это время(1380-1700) Украина-Русь давно позабыла , что такое дань ордынцам , бо в союзе с литовцами отбилась от дани.
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14.09.2020 13:15 Ответить
Чувак, массковскій патріархат до сіх пор счітаєт святимі прєдатєлєй Русі. Патамушто прєдатєль Русі - ето уже потенциальний маскавіт!
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14.09.2020 15:02 Ответить
А можна адресу цієї женщіни і цього магазину, будь ласка.
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14.09.2020 13:28 Ответить
адреса: м. Кривий Ріг, вул.Вартаняна, 42 Тернівський район, зупинка Восход, магазин "Клас.Ік"

Помешкання під крамницю ця сволота кацапська арендує, але кажуть, що її вже попросив хазяїн цієї площі звільнити місце. Не знаю, чи правда.
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15.09.2020 07:25 Ответить
Щиро вдячний.
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15.09.2020 11:24 Ответить
нема за що. прошу)
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15.09.2020 11:42 Ответить
я очень люблю украинский язык но когда насильно заставляют это нехорошо
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14.09.2020 13:51 Ответить
А де насильно змушують? Запитали українсько. а воно випихає з магазину. Що ж це за тварина. що за 30 років української не осилила?
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14.09.2020 15:01 Ответить
Папробую паясніть даходчіво.
Баба живьот в Украінє.
І являєтся офіциальним прєдставітєлєм юрідічєсткого ліца в отношеніях с клієнтамі.
= знать і іспользовать государствєнний язик - єйо далжнастная абязанность.
В астальном - клієнт всєгда прав!
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14.09.2020 15:07 Ответить
Єслі би она била свінаркой і работала в цеху со свіньямі то бесспорно могла би нє іспользовать государствєнний язик (внутрєнніє отношенія с прєдпріятієм - дело прєдпріятія).
Но т.к. она являєтся посрєдніком мєжду ейо работадатєлєм і покупатєлєм, она ***** должна дєлать всьо возможноє чтоби покупатєль бил доволєн. Украінскій так украінскій, англійскій так англійскій. І т.п. І когда вот такая лахудра возомняєт сєбя пупом зємлі... ето смєшно.
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14.09.2020 15:10 Ответить
настільна заставляют что?
що у тебе в голові, недолуге? там також насрано, як і в голові у цієї пришелемкуватої кацапки?
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15.09.2020 07:28 Ответить
Посмотрите какие все герои против бабульки в магазине. А в теме где бандиты-кавказцы из России хозяйничают у них в городах никого. Ахаха.
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14.09.2020 13:59 Ответить
па моєму ти страной ашибся
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14.09.2020 14:58 Ответить
Україномовного покупця вигнали з магазину в Кривому Розі: "Російська це земля! Йди звідси" - Цензор.НЕТ 4868
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14.09.2020 14:13 Ответить
І шо тамще могло вирости окрім зєлтоного поца?, - питання риторичне. Тока зєльонийпідор
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14.09.2020 14:56 Ответить
Жінки ********** пестощі. Жіночку треба відпестити кілька разів і вона стане м'яка та поступлива.
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14.09.2020 14:57 Ответить
Попэрэднык своим предвыборным законом свинарчуков о мове сделал всё, чтобы вата ещё больше возненавидела Украину, а оккупированные территории отбросили мысли о возврате в Украину. Правдаа это!
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14.09.2020 15:12 Ответить
Який жах. піду поїм. .Вата може ненавидіти Україну. але тільки за поребриком. Так що чемодан-вокзал- Ватнія.
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14.09.2020 15:16 Ответить
Не тебе предателю сбежавшему с Украины рассказывать кто и как должен ненавидеть Украину.
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14.09.2020 16:21 Ответить
Понеслось))Методичка лахтінська. ізданіє 3-є
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14.09.2020 16:30 Ответить
Сепарская тварь которая держит магазин одежды под названием "Клас.Ік" в городе Кривой Рог по адресу улица Вартаняна 42, Терновский район, остановочка Восход которая считает, что славный Кривой Рог - это Россия и вообще несла много пророссийской пурги.
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14.09.2020 15:26 Ответить
роССийские коллаборанты в Украине совсем озверели от «беззубости» украинцев у себя дома в Украине.
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14.09.2020 15:27 Ответить
в вк запощевал..фб бан(
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14.09.2020 16:26 Ответить
дал бы ей в ***** что б зубы посыпались и кувыркнулась так с ними надо тварями на месте
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14.09.2020 16:51 Ответить
Нет! эта власть Украинцев не будет защищать, уж больно много в ней людей с мокшанскими погонялами. Пора депортировать ногой под жопу подобное гамно.
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14.09.2020 16:57 Ответить
Нет! эта власть Украинцев не будет защищать, уж больно много в ней людей с мокшанскими погонялами. Пора депортировать ногой под жопу подобное гамно.
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14.09.2020 16:58 Ответить
Нет! эта власть Украинцев не будет защищать, уж больно много в ней людей с мокшанскими погонялами. Пора депортировать ногой под жопу подобное гамно.
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14.09.2020 16:59 Ответить
Нет! эта власть Украинцев не будет защищать, уж больно много в ней людей с мокшанскими погонялами. Пора депортировать ногой под жопу подобное гамно.
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14.09.2020 17:00 Ответить
https://64.media.tumblr.com/125753c1a2aad15c0b6f3cca7057b91e/******************************.gif
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14.09.2020 19:51 Ответить
адреса: м. Кривий Ріг, вул.Вартаняна, 42 Тернівський район, зупинка Восход, магазин "Клас.Ік"

Помешкання під крамницю ця сволота кацапська арендує, але кажуть, що її вже попросив хазяїн цієї площі звільнити місце. Не знаю, чи правда.
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15.09.2020 07:30 Ответить
Що ж ті собаки роблять в Україні, хай тусують до *****
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12.10.2020 17:35 Ответить
Совкове біосміття
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12.10.2020 18:25 Ответить
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