Україномовного покупця вигнали з магазину в Кривому Розі: "Російська це земля! Йди звідси". ВIДЕО

У Кривому Розі співробітниця магазину вигнала чоловіка, який звертався до неї українською мовою.

Відео інциденту опублікував у твітері Олександр Колим, передає Цензор.НЕТ

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Жінка не відео в агресивній формі сперечається і намагається вигнати відвідувача.

"Іди звідси! Ні, не Україна! Російська це земля, йди!" - наполягає вона.

За її словами, на Донбасі триває "громадянська війна", в якій воюють із "бандерами".

На думку жінки, українські військові в Донбасі гинуть через те, що вбивали людей. Вона послалася на розповіді своїх родичів із Маріуполя і Донецька.

Блогер поцікавився, кого підтримує жінка, на що та відповіла, що вона за дружбу, бо народилася в СРСР: "Я народилася в Радянському союзі і буду в ньому жити".