Україномовного покупця вигнали з магазину в Кривому Розі: "Російська це земля! Йди звідси". ВIДЕО
У Кривому Розі співробітниця магазину вигнала чоловіка, який звертався до неї українською мовою.
Відео інциденту опублікував у твітері Олександр Колим, передає Цензор.НЕТ
Жінка не відео в агресивній формі сперечається і намагається вигнати відвідувача.
"Іди звідси! Ні, не Україна! Російська це земля, йди!" - наполягає вона.
За її словами, на Донбасі триває "громадянська війна", в якій воюють із "бандерами".
На думку жінки, українські військові в Донбасі гинуть через те, що вбивали людей. Вона послалася на розповіді своїх родичів із Маріуполя і Донецька.
Блогер поцікавився, кого підтримує жінка, на що та відповіла, що вона за дружбу, бо народилася в СРСР: "Я народилася в Радянському союзі і буду в ньому жити".
Топ коментарі
+130 Порохобандерівець
показати весь коментар13.09.2020 16:00
+116 Ksenia VB
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+108 Порохобандерівець
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Мабуть там немає слов'ян, одні мокшани. Сумно.
такие как она- же основа их "лохората"...
якщо тільки Зе не приїде особисто падякувати за "чьоткую пазицию"...
це рекорд!!! навіть януковощ десь у хвості теліпається...
Пока решающего общественного запроса на тотальную украинизацию нет,но зелёные убаены создадут его всенепременнейше..
Тогда после володьки может прийти реально строгий украинский дядько,и подобных этой мордовке шалав в течение суток будет высылать на дрезине в дыынэр..
Не знаю как бы я себя повёл на месте человека... ой не знаю...
В школах ВЖЕ освіта дітей проводиться ЛИШЕ ДЕРЖАВНОЮ - УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Иди в другое заведение, голосуй гривней!
Спочатку той ґенделик де хуцпата-язиката потвора до людей ляпає язиком ЗАКРИЄТЬСЯ "по технічним причинам", потім та потвора отримає "зауваження" сраною лопатою по хуцпатій пиці з пропозицію збирати валізи...
І ВЖЕ ПІСЛЯ ТАКИХ ЗАХОДІВ люди перестануть ходити до того смердючого ґенделика
А может нам благодарить колёса мировой истории, которые повернулись так, что Украина избавилась от двух миллионов этого бешеного гавна в Крыму и трёх миллионов в ОРДЛО?
К чему приведёт возвращение всей этой ваты в Украину с правом голоса?
Говно из ОРДЛО продолжает получать украинские пенсии и голосовать на выборах
я говорю именно про российское ГОВНО
Не путать в адекватными и патриотичными дончанами и луганчанами
Спасибо жителям Кривбасса
Вот их национальная "утончённость", "толерантность" и "справедливость".
Хуцпой пахнет за километр.
Годі вже соплі жувати - тільки разом громадою ми можемо вичистити цю нахабну москвороту нечисть
Вже так і зробили.
Помешкання під крамницю ця сволота кацапська арендує, але кажуть, що її вже попросив хазяїн цієї площі звільнити місце. Не знаю, чи правда.
Помешкання під крамницю ця сволота кацапська арендує, але кажуть, що її вже попросив хазяїн цієї площі звільнити місце. Не знаю, чи правда.
Баба живьот в Украінє.
І являєтся офіциальним прєдставітєлєм юрідічєсткого ліца в отношеніях с клієнтамі.
= знать і іспользовать государствєнний язик - єйо далжнастная абязанность.
В астальном - клієнт всєгда прав!
Но т.к. она являєтся посрєдніком мєжду ейо работадатєлєм і покупатєлєм, она ***** должна дєлать всьо возможноє чтоби покупатєль бил доволєн. Украінскій так украінскій, англійскій так англійскій. І т.п. І когда вот такая лахудра возомняєт сєбя пупом зємлі... ето смєшно.
що у тебе в голові, недолуге? там також насрано, як і в голові у цієї пришелемкуватої кацапки?
Помешкання під крамницю ця сволота кацапська арендує, але кажуть, що її вже попросив хазяїн цієї площі звільнити місце. Не знаю, чи правда.