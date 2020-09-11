77% громадян України виступають за викладання українською в школах, 17% - проти, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи"
Три чверті українців вважають, що більшість предметів у школах мають викладатися українською мовою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
При цьому, не згодні з цим твердженням 17%. Решта - вагаються.
Також 66% українців вважають, що українська мова повинна залишатися єдиною державною мовою, а російську мову - вільно використовуватися в приватному житті. 17,9% опитаних виступили за те, щоб російська отримала офіційний статус в деяких регіонах. 12,6% респондентів вважають за необхідне надати російській мові статус державної.
На думку переважної більшості, українська мова є важливим атрибутом незалежності України - так вважають 72% громадян, які не згодні з цим близько 25% опитаних.
Також, 52% респондентів вважають, що в Україні не порушують прав російськомовних громадян. Ще 26% вважають, що права російськомовних в окремих випадках порушуються, 10% говорять про постійні порушення.
51% українців вважають, що мовні права україномовних на окупованих територіях порушуються (з них 25% відзначають систематичні порушення, 26% - окремі випадки). Ще 19% вважають, що порушення мовних прав немає.
Мовні квоти на телебаченні і на радіо підтримують 65% українців. При цьому найбільше їх схвалюють на Заході (95%), а також в Центрі (71%) і на Півдні (46% за і 40% проти). На Сході ситуація протилежна - 38% опитаних підтримують квоти і 56% - проти.
Будь ласка, зачекайте...
Это ИМХО не правильно.
Тот же английский в школах изучать нужно обязательно.
Русский в общем-то тоже можно было бы изучать как 2й иностранный, но не во всех школах и не обязательно.
Например - так - преподавание предметов, ессно - на украинском, разумеется - украинские язык и литература, кроме того - обязательно - английский язык, как язык международного общения и какой-то другой: немецкий, польский, венгерский, кырымлы, французский, китайский, турецкий, русский - в зависимости от количества нацменьшинств в регионе.
Я проживаю в Италии 20 лет, и вас уверяю, что ит. парламент, ни министерство никогда не пойдут на жертвы ради параши. Это только кажется, что Италии *дружит* с парашей. На деле, все с ней *дружат* лишь в смысле выгоды для страны в целом. Или личной.
Ну а берлуска... он, кстати, сейчас находится в Интенсивной Терапии с двусторонним польмонитом ковид. 84 года. Недавно появился в свет с новой 30-летней фифой, тоже заболела... Нам не понять их образ жизни и мышления. Посоветовал ***** вложить миллиарды в ватикан. Пусть себе дружат миллиардеры. Но это другая история. Никто здесь не горит желанием изучать в школах рю. Да и нафик! У детей и без него программа напряжённая.
Для языков имеются частные преподаватели и факультет в университете.
Я не знаю, какие иностранные языки изучают в Италии, но слепо копировать Италию - как минимум глупо. Ибо мы не в Италии, у нас другие соседи и другие региональные языки, другие национальные меньшинства - соотственно и другие приоритеты по изучению иностранных языков.
И изучение этих иностранных языков - не является "жертвой ради"...Великобритании, Германии, Франции, Испании, Венгрии, Китая, РФии и тд. Языки изучают для собственной пользы, а не во имя жертвы.
Это абсолютно нормально, что в школьную программу входит изучение иностранных языков - как минимум - английского + еще какого-нибудь.
за чью деньги она преподает?
италия с украиной не то что не *дружит*, а даже если вспомним маркова даже *враждует*.
в политике вообще друзей нету. кто из соседних стран с украиной ее друг? спорим я найду тему на цензоре, где патриоты с говном мешают эту конкретную страну?
Университетские языковые факультеты включают здесь и рю, и японский с китайским, все языки. Но это и понятно. И это не шклольная компетенция.
Він правда і англійський майже сам вивчив, коли зрозумів що, той йому потрібен для спілкування.
Здається немає нічого простішого й у всіх нормальних країнах так й є, але, тільки не у нас.
Пусть учатся на том языке, на котором станут умнее. Кто то на венгерском, кто то на английском, а кто и на русском.
А страна потом решит, нудны ей такие умники или нет. Если нет, умные найдут себе место в мире.
І ще одне - навчання будь-якою мовою - не робить людину розумнішою, ніж вона є від природи...
Якщо вже писати то так:"...а естонська, німецька, іспанська, турецька і інші мови - використовуватись в приватному житті..." Чому всьоди як затичку потрібно наголошувати тільки на російську мову. Що інші мови не існують?
Значит должно быть 77 украиноязычных школ и 17 русскоязычных!
И 77 процентов законов надо написать на украинском, а 17 на русском да? А какой то процент населения за педофилию, давайте разрешим какому то проценту населения чпокать детей?
Вам знакомо понятие "большинства" и почему общество подчиняется именно большинству а не наоборот?!
А если хотите демократично - то языковые квоты. Есть 45-70% русскоязычных - предоставьте 45-70% доступных школ.
И я точно знаю что даже такие как вы в абсолютном большинстве НЕ против изучать русский язык.
Не-не. Не надо всех опять под себя подстраивать - как минимум половина, если не больше русскоязычных граждан Украины хотят, чтобы их дети учились на украинском языке.
Таких как вы всего 17% - не 45, не 70, а 17%.
«Не против изучать русский язык». Для тех кто в танке - при союзе мы изучали и русский и украинский. Практически везде на территории УССР. И качество знаний было выше. Сейчас первый убирают, а вот Качество изучения второго - ниже нижнего предела обычной советской школы.
Не надо изобретать велосипед - вернуть работающую методику.
Один профессор сочный как-то заметил - при союзе воли не было, а развитие мова было, а вот сейчас наоборот.
Попробуйте перечитать это сам и понять, что вы тут написали.
"Не надо изобретать велосипед - вернуть работающую методику."
Не надо нам никаких совковых методик. Совок сдох - и слава Богу.
А при совке в Украине большинство школ были русскоязычными, ибо Совок проводил политику русификации. Сейчас просто возвращается на свои места.
И еще раз, если до вас не дошло - не надо считать, что все русскоязычные хотят русскоязычные школы - это не так - большинство русскоязычных граждан Украины за украинские школы.
і жодної для них школи.
От незрозуміло, звідки 4 відсотки взялося?
Що за статистика така? Як за вступ до НАТО та Євросоюзу, то більшість. Це добре.
А точно, що 73% - дебіли?
+ Куприк
И тем более не местом проживания
Тогда у меня для вас плохие новости - большинство государств в мире не имеют «тытульноі» мови. И не надо ограничивать детей одной мовой. Тем более в многонациональной стране - ни к чему хорошему это не приведёт
Навіщо ламати голову? Навчання українською обов'язково, а польска, угорська, російська, татарська і т.д. мови повинні вивчатись як факультативні предмети в залежності від регіональних особливостей та бажання батьків чи дитини.
Я особисто дуже-дуже давно, ще в Союзі, закінчив україномовну школу де російська була просто окремим предметом, так як і англійська. Але ж це не завадило поступити в російськомовний інститут в Казахстані, його закінчити і попрацювати в тій країні, та ще й опанувати невеликий мінімум місцевої лексики необхідний по роботі.
PS: Колись Антон Павлович сказав крилату і мудру фразу: "Скільки мов ти знаєш - стільки разів ти людина"