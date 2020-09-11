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опитування (1851) українська мова (829) Центр Разумкова (208)

77% громадян України виступають за викладання українською в школах, 17% - проти, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи"

77% громадян України виступають за викладання українською в школах, 17% - проти, - опитування Центру Разумкова і Фонду

Три чверті українців вважають, що більшість предметів у школах мають викладатися українською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

При цьому, не згодні з цим твердженням 17%. Решта - вагаються.

Також 66% українців вважають, що українська мова повинна залишатися єдиною державною мовою, а російську мову - вільно використовуватися в приватному житті. 17,9% опитаних виступили за те, щоб російська отримала офіційний статус в деяких регіонах. 12,6% респондентів вважають за необхідне надати російській мові статус державної.

Читайте також: Якщо віддавати Росії наше російськомовне надбання, то швидше втратимо, ніж здобудемо, - Ткаченко

На думку переважної більшості, українська мова є важливим атрибутом незалежності України - так вважають 72% громадян, які не згодні з цим близько 25% опитаних.

Також, 52% респондентів вважають, що в Україні не порушують прав російськомовних громадян. Ще 26% вважають, що права російськомовних в окремих випадках порушуються, 10% говорять про постійні порушення.

51% українців вважають, що мовні права україномовних на окупованих територіях порушуються (з них 25% відзначають систематичні порушення, 26% - окремі випадки). Ще 19% вважають, що порушення мовних прав немає.

Мовні квоти на телебаченні і на радіо підтримують 65% українців. При цьому найбільше їх схвалюють на Заході (95%), а також в Центрі (71%) і на Півдні (46% за і 40% проти). На Сході ситуація протилежна - 38% опитаних підтримують квоти і 56% - проти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 200 тис. учнів цього року перейшли з російської на українську мову навчання, - мовний омбудсмен Кремінь

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Топ коментарі
+25
В школах навчання лише державною мовою. Не розумію навіщо ці всі опитування. Державна мова - одна. Це українська мова. Крапка.
Кого щось не влаштовує - гоу на рашку!
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11.09.2020 15:09
+24
Так москалів в Україні десь 17% і є - все логічно.
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11.09.2020 14:52
+22
норм. результат.
Даже Зеля наверное обосрался
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11.09.2020 14:52
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Недовольные пусть делают, как в Париже : хочешь изучать другие языки - запишись к частному преподавателю. А гос. школы за гос. деньги обучают на гос. языке!
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11.09.2020 15:23 Відповісти
Ну прям таки - разве в Париже не изучают в школах иностранные языки? Английский тот же?
Это ИМХО не правильно.
Тот же английский в школах изучать нужно обязательно.
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11.09.2020 15:27 Відповісти
Всё, что входит в обязательную программу, изучают. Но рю во Франции не входит туда. В Украине тоже не должен входить как язык оккупанта. И ещё бы сделать визовый режим.
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11.09.2020 16:12 Відповісти
Английский входит? Он разве не "другие языки"?
Русский в общем-то тоже можно было бы изучать как 2й иностранный, но не во всех школах и не обязательно.
Например - так - преподавание предметов, ессно - на украинском, разумеется - украинские язык и литература, кроме того - обязательно - английский язык, как язык международного общения и какой-то другой: немецкий, польский, венгерский, кырымлы, французский, китайский, турецкий, русский - в зависимости от количества нацменьшинств в регионе.
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11.09.2020 16:19 Відповісти
Не забывайте, в Европе общеобразовательные школы бесплатные. Количество школьных часов рассчитано до минут. Платит за школу налогоплательщак. Т.е. преподам рю нужно платить из бюджета и перекроить школьную программу... Ну это ещё на рассмотрение не просто министерства образования, но и парламента!
Я проживаю в Италии 20 лет, и вас уверяю, что ит. парламент, ни министерство никогда не пойдут на жертвы ради параши. Это только кажется, что Италии *дружит* с парашей. На деле, все с ней *дружат* лишь в смысле выгоды для страны в целом. Или личной.
Ну а берлуска... он, кстати, сейчас находится в Интенсивной Терапии с двусторонним польмонитом ковид. 84 года. Недавно появился в свет с новой 30-летней фифой, тоже заболела... Нам не понять их образ жизни и мышления. Посоветовал ***** вложить миллиарды в ватикан. Пусть себе дружат миллиардеры. Но это другая история. Никто здесь не горит желанием изучать в школах рю. Да и нафик! У детей и без него программа напряжённая.
Для языков имеются частные преподаватели и факультет в университете.
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11.09.2020 16:59 Відповісти
" никогда не пойдут на жертвы ради параши. "

Я не знаю, какие иностранные языки изучают в Италии, но слепо копировать Италию - как минимум глупо. Ибо мы не в Италии, у нас другие соседи и другие региональные языки, другие национальные меньшинства - соотственно и другие приоритеты по изучению иностранных языков.
И изучение этих иностранных языков - не является "жертвой ради"...Великобритании, Германии, Франции, Испании, Венгрии, Китая, РФии и тд. Языки изучают для собственной пользы, а не во имя жертвы.
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11.09.2020 17:37 Відповісти
Правильно. Но не в школьной программе. О чём и речь.
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11.09.2020 17:41 Відповісти
Почему не в школьной?
Это абсолютно нормально, что в школьную программу входит изучение иностранных языков - как минимум - английского + еще какого-нибудь.
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11.09.2020 17:43 Відповісти
а как же: заведующая кафедрой русского языка Пармского государственного университета, профессор русской литературы, переводчик Мария Кандида Гидини. Италия, Парма.
за чью деньги она преподает?
италия с украиной не то что не *дружит*, а даже если вспомним маркова даже *враждует*.
в политике вообще друзей нету. кто из соседних стран с украиной ее друг? спорим я найду тему на цензоре, где патриоты с говном мешают эту конкретную страну?
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11.09.2020 20:10 Відповісти
В Италии то же самое, кстати. Какого лешего рю должен вхоить в европейские школьные программы!
Университетские языковые факультеты включают здесь и рю, и японский с китайским, все языки. Но это и понятно. И это не шклольная компетенция.
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11.09.2020 16:15 Відповісти
Яке там "ущемленіє"? Он у мене малий захотів і сам вивчив єзиг, говорить без акценту (наскільки я чув). І я йому за це навіть ремнем не дав.
Він правда і англійський майже сам вивчив, коли зрозумів що, той йому потрібен для спілкування.
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11.09.2020 15:25 Відповісти
Державна мова має бути одна - українська. Нею забов"язані спілкуватись усі громадяни у офіційних установах й на офіційному рівні, за виключенням іноземних громадян, які не володіють нашою мовою. Перед тим як прийняти на роботу держслужбовця, він має здати обов"язковий іспит на знання української мови й історії України. Не здав - до побачення. На побутовому рівні громадяни мають право спілкуватись будь-якою мовою.
Здається немає нічого простішого й у всіх нормальних країнах так й є, але, тільки не у нас.
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11.09.2020 15:25 Відповісти
А какая держмова в Австрии? А в Ирландии, Швейцарии, Канаде?
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11.09.2020 15:33 Відповісти
Коли у влади жодних успіхів в економіці повні провали в зовнішній і внутрішній політиці ,жодної стратегії розвитку ,вкидається заїжина тема мови і російськомовних ,ніхто не принижує російськомовних швидше навпаки.А те що в Криму і окупованому Донбасі викорінена українська мова це не хвилює так званих соціологів ,я вже не кажу про становище українців в рф.
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11.09.2020 15:25 Відповісти
Нужно 100% переходить на on-line обучение!
Пусть учатся на том языке, на котором станут умнее. Кто то на венгерском, кто то на английском, а кто и на русском.
А страна потом решит, нудны ей такие умники или нет. Если нет, умные найдут себе место в мире.
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11.09.2020 15:26 Відповісти
Та з твого тексту вже зрозуміло, що ти неук.
І ще одне - навчання будь-якою мовою - не робить людину розумнішою, ніж вона є від природи...
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11.09.2020 15:34 Відповісти
"...а русский язык - свободно использоваться в частной жизни..."

Якщо вже писати то так:"...а естонська, німецька, іспанська, турецька і інші мови - використовуватись в приватному житті..." Чому всьоди як затичку потрібно наголошувати тільки на російську мову. Що інші мови не існують?
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11.09.2020 15:26 Відповісти
валізи, вокзали та роісся все ще чекають на вас, ватніки!
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11.09.2020 15:31 Відповісти
Деменциятива
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11.09.2020 15:32 Відповісти
77% граждан Украины выступают за преподавание на украинском в школах, 17% - против,

Значит должно быть 77 украиноязычных школ и 17 русскоязычных!
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11.09.2020 15:34 Відповісти
Не значит!
И 77 процентов законов надо написать на украинском, а 17 на русском да? А какой то процент населения за педофилию, давайте разрешим какому то проценту населения чпокать детей?
Вам знакомо понятие "большинства" и почему общество подчиняется именно большинству а не наоборот?!
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11.09.2020 16:19 Відповісти
Сто раз обговаривали - если русскоязычные платят налоги, то они имеют право решать какие школы финансируются на их деньги. И полное вытеснение языков национальных меньшинств - грубое нарушение Конституции Украины, европейских правил
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11.09.2020 15:38 Відповісти
А как вы предполагаете это реализовывать? Вот я русскоязычный, плачу налоги, выступаю ща обучение на украинском языке. И таких как я, поверьте, среди русскоязычных граждан Украины как минимум не меньше, чем таких как вы.
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11.09.2020 16:11 Відповісти
Родители должны иметь право выбора. Как минимум.
А если хотите демократично - то языковые квоты. Есть 45-70% русскоязычных - предоставьте 45-70% доступных школ.
И я точно знаю что даже такие как вы в абсолютном большинстве НЕ против изучать русский язык.
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11.09.2020 16:17 Відповісти
"Есть 45-70% русскоязычных - предоставьте 45-70% доступных школ."

Не-не. Не надо всех опять под себя подстраивать - как минимум половина, если не больше русскоязычных граждан Украины хотят, чтобы их дети учились на украинском языке.
Таких как вы всего 17% - не 45, не 70, а 17%.
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11.09.2020 16:22 Відповісти
Наверное, вы плохо в школе учились. Или как ещё объяснить то, что я написал?

«Не против изучать русский язык». Для тех кто в танке - при союзе мы изучали и русский и украинский. Практически везде на территории УССР. И качество знаний было выше. Сейчас первый убирают, а вот Качество изучения второго - ниже нижнего предела обычной советской школы.
Не надо изобретать велосипед - вернуть работающую методику.
Один профессор сочный как-то заметил - при союзе воли не было, а развитие мова было, а вот сейчас наоборот.
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11.09.2020 16:34 Відповісти
"Наверное, вы плохо в школе учились. Или как ещё объяснить то, что я написал?"

Попробуйте перечитать это сам и понять, что вы тут написали.

"Не надо изобретать велосипед - вернуть работающую методику."
Не надо нам никаких совковых методик. Совок сдох - и слава Богу.
А при совке в Украине большинство школ были русскоязычными, ибо Совок проводил политику русификации. Сейчас просто возвращается на свои места.

И еще раз, если до вас не дошло - не надо считать, что все русскоязычные хотят русскоязычные школы - это не так - большинство русскоязычных граждан Украины за украинские школы.
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11.09.2020 17:31 Відповісти
На росії ***** це розкажіть.9 мільйонів українців там проживає
і жодної для них школи.
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11.09.2020 16:57 Відповісти
77%
От незрозуміло, звідки 4 відсотки взялося?
Що за статистика така? Як за вступ до НАТО та Євросоюзу, то більшість. Це добре.
А точно, що 73% - дебіли?
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11.09.2020 15:41 Відповісти
77% громадян України виступають за викладання українською в школах

+ Куприк
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11.09.2020 15:49 Відповісти
Украина стала независимым государством ( по крайней мере де юре) с 1991 года .т .е уже 29 лет.. А у нас все продолжается спор о " языке". это потому что все эти года политики на этом строили свои рейтинги и делили страну.. Но на то они и политики что бы в мутной воде ловить свою рыбу.. А вот государству этот вопрос нужно было решать давно, и решительно. Сколько может проходить "переходной период".. Ну пожалуй 5-10 лет. . Но не ТРИДЦАТЬ. Да возникли и возможно по прежнему будут возникать некоторые трудности для определенной части населения.. Но а как без этого. Была чистой воды русификация, теперь нужен обратный процесс, так сказать возвращение к корням. Поэтому украинский язык должен быть единственным государственным, а его изучение начинается со школы и даже с садика. Поэтому с садика и 1 го класса нужно переходить на украинский язык.. и через лет 10 все проблемы связанные с этим переходом просто исчезнут. Все предметы должны изучаться на украинском языке в садике, школе , выше и других учебных заведениях ( иначе дети так его знать и не будут) учитывая что в в семьях дома до 40% населения говорит на русском или суржике. Нужно прививать украинский язык тем кому сейчас 10-12 лет и меньше в них и есть надежда. Остальные пусть изучают, хотя до конца сделать их украиноговорящими будет сложно. Но откладывать больше не куда.. 30 лет достаточный срок. Теперь вопрос о национальных меньшинствах.. да нет вопроса., в тех районах ( по новым админ границам) где национальное меньшинство не менее 20% от проживающих, в дополнение к всем предметам на украинском языке вводится язык и литература ( 2 предмета) национального меньшинства ( русского, румынского, венгерского, польского, болгарского, татарского, греческого и т.д) если таковые районы есть... При этом это касается именно нац. меньшинств ( по национальному признаку) а не такое себе понятие " русскоговорящие", "печенегоговорящие"," англоговорящие" и т.д. И еще один нюанс.. кто бы на нас в этом вопросе не давил, подход должен быть один для всех. Не нужно тут очередной гибридности.
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11.09.2020 15:54 Відповісти
Это ксенофобия и нарушение Конституции Украины и Европейской конвенции О языках нацменьшинств!
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11.09.2020 16:20 Відповісти
Ничего себе "ксенофобия" изучение языка и литературы национальных меньшинств в местах их компактного проживания 20% и выше ( и даже не в объемах областей, а в объемах районов)... тут дискуссионным может быть только один нюанс это % национального меньшинства в данном районе , может не 20, а 15. Пожалуй на этом все.
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11.09.2020 16:34 Відповісти
Русскоязычных у нас большинство населения. Уж Точно больше мовных
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11.09.2020 16:37 Відповісти
А почему так.. Или это от проводимой русификации времен империи и СССР. Но тогда с этим что то нужно делать. А начинать это нужно с 1 го класса школы ( частично с садика), дети быстро схватывают, вопрос закроется в течении 10 лет. И опять понятие " русскоязычный" не имеет ни какого отношение к национальным меньшинствам. Национальным меньшинством является русский по национальности, венгр по национальности, болгарин по национальности и т.д. ( раньше это было в паспорте, сейчас нет.. но все равно человек то знает кто его родители, дедушки и бабушки, в конце концов от сам может сказать кто он. Нужна перепись населения с графой национальность ( а не язык общения) и все станет на свои места. И от этого можно будет плясать. Но опять таки дополнительные 2 предмета ( язык и литература)
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11.09.2020 16:49 Відповісти
Открою большую тайну, национальность определяется языком, а не кровью))
И тем более не местом проживания
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11.09.2020 17:07 Відповісти
Открою не меньшую тайну что в Ирландии где ирландский и английский имеют статус государственного. При этом только 47% населения используют ирландский и самое интересное что только 11% считают его родным. При этом основная масса населения Ирландии считают себя ирландцами, а уж о их патриотизме и антианглийскости ( если так выразиться) и говорить нечего, достаточно вспомнить их долгую борьбу за независимость . А вы говорите что определяющим является язык . Это мягко говоря не правда. Место проживания, да согласен, но на первом месте "кровь", язык это в большей степени государственно образующий фактор. и то на примере Ирландии далеко не основной. Типа жители Индии , Зимбабве, Ямайки говорящие на английском - англичане.., а жители Камеруна - французы. Вы я смотрю шутник любезный. ( хотя понимаю от куда этот месседж исходит, от путинского - мы один народ, украинцев и белорусов нет.. ну тогда поднимите учебники времен СССР хотя бы.. Там и Краснодарский край и Ставрополье и белгородская и Воронежская области населены украинцами ( правда их уже сделали русскими, как теперь так же поступают с татарами, якутами, башкирами и т.д) Так что ваша "теория" а ля путин в квадрате это ваши личные фантазии.
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11.09.2020 17:51 Відповісти
Та раз вам не вдається, дайте дітям своїм, чи онукам стати повноцінними громадянами України. Дітям до лампи якою мовою їх будуть навчати.
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11.09.2020 17:03 Відповісти
А по вашему быть достойным гражданином это говорить на мове?

Тогда у меня для вас плохие новости - большинство государств в мире не имеют «тытульноі» мови. И не надо ограничивать детей одной мовой. Тем более в многонациональной стране - ни к чему хорошему это не приведёт
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11.09.2020 17:10 Відповісти
Повноцінним громадянином - так..вільно володіти мовою країни громадянства. Нагадаю, на вашій етнічній батьківщині державну мову вивчають 100 відсотків громадян від понад 100 національностей росії. І до поганого це не призводить. Те ж саме в Польщі, Німеччині, Японії..будь якої з цивілізованих країн світу.
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14.09.2020 15:23 Відповісти
Таки нет, лжёшь
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11.09.2020 20:51 Відповісти
Ну все ясно рейтинги не брешуть 16-17 відсотків стабільного жопоблоку
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11.09.2020 15:57 Відповісти
Для этих 17% нужно ввести обучение на английском, людям всегда нужно оставлять выбор или обучение на украинском или на английском, а кто хотят на каком любо другом уж извольте всегда есть возможность уехать на территорию страны где этот язык является родным государственным и там обучаться...
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11.09.2020 16:13 Відповісти
77-хороший процент.Но,еще есть потенциал для роста.
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11.09.2020 16:20 Відповісти
Если вспоминают о языке, значит скоро выборы.
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11.09.2020 16:28 Відповісти
Ну скільки можна мусувати це питання?!
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11.09.2020 16:50 Відповісти
17%....как то слишком рядом, очевидно элитная элита....как и их босс, дома на кацапе, а для людских глаз на щирiй... двуликие борцуны
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11.09.2020 16:54 Відповісти
По сути, русский язык перестал носить притягательную функцию.Ведь как навязывался русский в Империи и СССР,шоб выкачивать умы из Губерний в Метрополию?Тупо говорили,не знаешь язык-всё!Твой путь к знаниям,обучению,карьере в Метрополии куда все стремились из глубинок-окончен.Вот все и стремились,щоб неплохо себя чухать по жизни,занимаясь любимой наукой,занимать какую бы то должность в Метрополии изучать мордовское наречие.Сегодня Мордор утратил функцию притягательной общеобразовательной Метрополии-куда все стремились.В основном все изучают английский,бо Запад сегодня притягательней и все стремятся работать и обустроить жизнь там.Тому,не бачу смысла в знании мордовского языка.Разве,шо допрашивать пленных
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11.09.2020 17:15 Відповісти
"расейкаму наречию" немає місця в школах України.
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11.09.2020 17:17 Відповісти
У тех, кто против, есть время не торопясь, но желательно - побыстрее, перебраться на историческую родину и забыть об этом неудобстве. Добро пожаловать домой, в родную говень.
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11.09.2020 17:37 Відповісти
а дехто тут парить про 73% малоросів..а коли пишу, що як мінімум 50% - це свідомі українці - банять та видаляють..
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11.09.2020 18:13 Відповісти
****, 17% недорізаних кацапів є в Україні.
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11.09.2020 19:10 Відповісти
Порушують і систематично права на доступність інформації лише україномовних громадян України. - в громадському харчуванні, торгівлі, ЗМІ тощо.
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11.09.2020 19:22 Відповісти
В Україні має бути тільки українська мова. В Польщі - польська, В Намеччині - німецька, в Угорщині - угорська і лише в московії має бути декілька мов, бо там підерація і в неї входять інші народи з іншою культурою і мовою. Це наприклад татарська, бо такої країни окремо немає і немає розвитку її мови. Чи наприклад, башкірська, удмуртська, чеченська, чи бурятська. І ніхто це питання не піднімає, я вже не говорю про українську, де офіційно проживає більше 12 млн. українців і не мають жодної школи на українській мові.
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11.09.2020 19:43 Відповісти
Як тільки щось у влади не заладиться, так зразу піднімається тема мови задля внесення розбрату в суспільство.
Навіщо ламати голову? Навчання українською обов'язково, а польска, угорська, російська, татарська і т.д. мови повинні вивчатись як факультативні предмети в залежності від регіональних особливостей та бажання батьків чи дитини.
Я особисто дуже-дуже давно, ще в Союзі, закінчив україномовну школу де російська була просто окремим предметом, так як і англійська. Але ж це не завадило поступити в російськомовний інститут в Казахстані, його закінчити і попрацювати в тій країні, та ще й опанувати невеликий мінімум місцевої лексики необхідний по роботі.
PS: Колись Антон Павлович сказав крилату і мудру фразу: "Скільки мов ти знаєш - стільки разів ти людина"
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11.09.2020 20:52 Відповісти
Язык "русский" в Москве и Киеве разные. Нужно пересмотреть правописание и буквы и вернуть истинно "русский" - дореволюционный и 40 букв. В Украине и на России должны быть два разных "русских" языка
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11.09.2020 20:56 Відповісти
Это диалекты одного языка. В Кавказе так в каждом ауле.
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12.09.2020 14:16 Відповісти
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