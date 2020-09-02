Близько 200 тис. учнів цього року перейшли з російської на українську мову навчання, - мовний омбудсмен Кремінь
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Відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" мовою навчального процесу в Україні є державна – українська – мова, тому сьогодні розмови про застосуванням інших мов у процесі навчання є не більш ніж політичним питанням.
Про це в ефірі "Українського радіо" сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовый портал.
"Мені, як Уповноваженому із захисту державної мови, народному депутатові України 8 скликання і співавторові закону "Про освіту", досить важливо знати наскільки якісно і професійно втілюється зокрема стаття 7 Закону України "Про освіту" - мова навчання в наших українських школах. Відповідно і до Конституції України, і законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Тому варто наголосити, що не більше, ніж політичним питанням є розмови про застосування інших мов у процесі навчання", - сказав він.
За словами Тараса Кременя, сьогодні близько 200 тисяч здобувачів освіти, які раніше навчалися російською, вивчатимуть дисципліни українською мовою. "Це та категорія здобувачів освіти, яка з 1 вересня переходить на стовідсоткове вивчення усіх дисциплін державною мовою. Є ще дві категорії, для яких перехід на українську мову навчання відбуватиметься поступово. Для тих, хто належить до корінних народів (насамперед йдеться про дітей з кримськотатарської громади), мова навчання у початковій школі може здійснюватися мовою нацменшини, а починаючи з середньої і старшої школи кількість дисциплін українською мовою буде збільшуватися до 80%. Друга категорія – це представники тих громад, мови яких належать до мов Європейського Союзу. У них також є право у початковій школі використовувати у навчанні їхню мову, у середній школі дисципліни українською мають складати від 20% до 40%, а у старшій – до 60%", - зазначив він.
"Тому я абсолютно переконаний, що жодних політичних спекуляцій довкола мови навчання бути не може. Органи управління освітою, так само як і батьківські колективи, сьогодні свідомі того, що державна мова – українська – повинна бути з 1 класу. А ми повинні іти назустріч тим громадам, які є свідомими і відповідальними. Чим більше мов знає дитина, здобувач освіти, тим більше у неї можливостей для реалізації себе і в Україні, і у світі", - підкреслив Кремінь.
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О, нет! В Украине нужно изучать украинский язык! Цивилизация лицемеров против
А затримка у часі, робиться умисне.
Бо як би навпаки новина українською була на 20 хвилин раніше російського перекладу, то хто б тоді користувався російськомовною гілкою ?
От для того й зроблена затримка українських оригіналів новин, щоб нею НЕ КОРИСТУВАЛИСЬ.
Бо інформація, по великому рахунку, то те, що прийшло ПЕРШЕ.
Типа ты не в курсах, что 80% посетителей Цензора по-украински читать не в состоянии.
Поэтому Цензор лучше себе яйца откусит, но не убьет свой массив посещаемости (и соответственно доходов бабла от рекламы) на более чем половину навсегда.
Ты же различай образование от СМИ. Посещаловка для СМИ это бох - они жопу свою продадут за показатели в Гугл.
При этом любое печатное онлайн-СМИ в полном своем праве выбирать на каком языке публиковаться. Цензор изначально свой выбор сделал - на русском.
Многие СМИ позже подключают к основному другие языки.
Цензор может подключить украинский как дополнительный, но не подключает. Вместо этого он просто публикует много статей на украинском.
Но основная новостная лента на русском.
Да, она таки станет украинской, но через 2 поколения, когда та половина населения государства, для которых русский язык родной, примет украинский язык как родной.
Но на это нужно время. Долгое - тебе не дожить. Поэтому просто забудь.
Тем более что сам русский язык тебе тут абсолютно не мешает. Когда была война с немцами во всех школах изучали немецкий. И даже мысли ни у кого не было это отменить. Наоборот всячески поощряли. А по твоей убогой логике тогда нужно было немецкий тотально запретить везде как язык врага. По твоему убогому мнению если гражданин-патриот владеет языком свободно врага на уровне носителя, то это зло. Ты сам поскачешь в психушку или тебе дорогу указать?? Различай дибил язык и государство - это не одно и тоже. На испанском, португальском, французском, немецком, английском, арабском говорит хренова туча разных государств, которые часто чужды друг другу, а нередко и враждебны. По твоему мнению саудиты должны запретить у себя арабский язык за то, что на нем говорят и их враги???
Ну я думаю, что ты уже осознал какой ты имбецил.
Чи саме ти він?
Обещали замену русского качественным английским. Результат: выпускники знают английский хуже , чем 10 лет назад.
В прошлом году провели опрос среди выпускников опщеобразовательной школы и выпускников одного ВУЗа. 80% выпускников школы не знают таблицу умножения. Среди ВУЗ - 92%.
Образованность нации определяется образованностью 70% населения!
Вот и в Украине нужно ОСТАВИТЬ ОДНУ русскую школу на всю страну - типа зеркально действий **********!
Обратите внимание, как похож украинский язык 1797 года на современный.
А после этого посмотрите на русский язык конца 18-го века.
Знаете когда и кем был создан современный русский язык?
Покажите "новодел" на своем же примере, прошу.
Русский же "новодел" по сравнению с языком середины 18-го века отличается разительно.
А теорий "новодела" я уже слышал наверное больше, чем теорий о том, кто сбил Боинг. Не смешите людей этой имперско-шовинистской тухлятиной.
вчи предмет, а потім вже приходь сюди дискутувати.
Только украинский язык! Хоть я - русскоговорящий.
Зеля! ТУТ ТЫ ПРАВ!
МОЛОДЕЦ.
Целую в щёчку.
А бьіло:
«Императрикс Екатерина !
О!
Приехали в Царскія Сіло !»
Бо ж Крим був переданий Францією і Великою Британією, Россіі лише 200 років тому.
Десь тільки у 1783 році.
ого.