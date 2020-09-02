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українська мова (778) школа (1833) мова (717) російська мова (282) Кремінь Тарас (136)

Близько 200 тис. учнів цього року перейшли з російської на українську мову навчання, - мовний омбудсмен Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Близько 200 тис. учнів цього року перейшли з російської на українську мову навчання, - мовний омбудсмен Кремінь

Відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" мовою навчального процесу в Україні є державна – українська – мова, тому сьогодні розмови про застосуванням інших мов у процесі навчання є не більш ніж політичним питанням.

Про це в ефірі "Українського радіо" сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовый портал.

"Мені, як Уповноваженому із захисту державної мови, народному депутатові України 8 скликання і співавторові закону "Про освіту", досить важливо знати наскільки якісно і професійно втілюється зокрема стаття 7 Закону України "Про освіту" - мова навчання в наших українських школах. Відповідно і до Конституції України, і законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Тому варто наголосити, що не більше, ніж політичним питанням є розмови про застосування інших мов у процесі навчання", - сказав він.

За словами Тараса Кременя, сьогодні близько 200 тисяч здобувачів освіти, які раніше навчалися російською, вивчатимуть дисципліни українською мовою. "Це та категорія здобувачів освіти, яка з 1 вересня переходить на стовідсоткове вивчення усіх дисциплін державною мовою. Є ще дві категорії, для яких перехід на українську мову навчання відбуватиметься поступово. Для тих, хто належить до корінних народів (насамперед йдеться про дітей з кримськотатарської громади), мова навчання у початковій школі може здійснюватися мовою нацменшини, а починаючи з середньої і старшої школи кількість дисциплін українською мовою буде збільшуватися до 80%. Друга категорія – це представники тих громад, мови яких належать до мов Європейського Союзу. У них також є право у початковій школі використовувати у навчанні їхню мову, у середній школі дисципліни українською мають складати від 20% до 40%, а у старшій – до 60%", - зазначив він.

"Тому я абсолютно переконаний, що жодних політичних спекуляцій довкола мови навчання бути не може. Органи управління освітою, так само як і батьківські колективи, сьогодні свідомі того, що державна мова – українська – повинна бути з 1 класу. А ми повинні іти назустріч тим громадам, які є свідомими і відповідальними. Чим більше мов знає дитина, здобувач освіти, тим більше у неї можливостей для реалізації себе і в Україні, і у світі", - підкреслив Кремінь.

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Топ коментарі
+14
Рад за нашу молодежь и Украину!
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02.09.2020 16:15
+12
Коли вже Цензор ліквідує гілку рус., і перейде на українську.
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02.09.2020 16:20
+8
Укр у них є, але чомусь новини там оновлюються через 20 хвилин після рус. Навіщо так зроблено - х/з.
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02.09.2020 16:23
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На московіі бомбануло від такого.
О, нет! В Украине нужно изучать украинский язык! Цивилизация лицемеров против
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02.09.2020 16:14 Відповісти
Рад за нашу молодежь и Украину!
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02.09.2020 16:15 Відповісти
Путєн памагиииииии😂
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02.09.2020 16:17 Відповісти
А в ответ: «Лалалалала !!!»
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02.09.2020 16:24 Відповісти
это еще цвяточки, скоро назло москалям вся европа на мове размовлять начнет
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02.09.2020 16:18 Відповісти
Да не нервничай ты так кац))) Весь мир говорит на своих языках только на зло москалям)))
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02.09.2020 19:53 Відповісти
Коли вже Цензор ліквідує гілку рус., і перейде на українську.
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02.09.2020 16:20 Відповісти
Укр у них є, але чомусь новини там оновлюються через 20 хвилин після рус. Навіщо так зроблено - х/з.
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02.09.2020 16:23 Відповісти
До того ж там урізана версія. Подаються не всі новини.
А затримка у часі, робиться умисне.
Бо як би навпаки новина українською була на 20 хвилин раніше російського перекладу, то хто б тоді користувався російськомовною гілкою ?
От для того й зроблена затримка українських оригіналів новин, щоб нею НЕ КОРИСТУВАЛИСЬ.
Бо інформація, по великому рахунку, то те, що прийшло ПЕРШЕ.
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02.09.2020 16:32 Відповісти
Я теж помітив. Велика частина новин це твіти держагенцій які взагалі не мають російського перекладу. Але редактори вперто перекладають їх російською, ставлять в стрічку і лише через кілька хвилин постять оригінал українською. Близько 200 тис. учнів цього року перейшли з російської на українську мову навчання, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 8077
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02.09.2020 16:37 Відповісти
Тсс. То приманка.
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02.09.2020 16:25 Відповісти
Быстрее бы російську ліквідували.
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02.09.2020 16:38 Відповісти
Ты тупой или прикидываешься??
Типа ты не в курсах, что 80% посетителей Цензора по-украински читать не в состоянии.
Поэтому Цензор лучше себе яйца откусит, но не убьет свой массив посещаемости (и соответственно доходов бабла от рекламы) на более чем половину навсегда.
Ты же различай образование от СМИ. Посещаловка для СМИ это бох - они жопу свою продадут за показатели в Гугл.
При этом любое печатное онлайн-СМИ в полном своем праве выбирать на каком языке публиковаться. Цензор изначально свой выбор сделал - на русском.
Многие СМИ позже подключают к основному другие языки.
Цензор может подключить украинский как дополнительный, но не подключает. Вместо этого он просто публикует много статей на украинском.
Но основная новостная лента на русском.
Да, она таки станет украинской, но через 2 поколения, когда та половина населения государства, для которых русский язык родной, примет украинский язык как родной.
Но на это нужно время. Долгое - тебе не дожить. Поэтому просто забудь.
Тем более что сам русский язык тебе тут абсолютно не мешает. Когда была война с немцами во всех школах изучали немецкий. И даже мысли ни у кого не было это отменить. Наоборот всячески поощряли. А по твоей убогой логике тогда нужно было немецкий тотально запретить везде как язык врага. По твоему убогому мнению если гражданин-патриот владеет языком свободно врага на уровне носителя, то это зло. Ты сам поскачешь в психушку или тебе дорогу указать?? Различай дибил язык и государство - это не одно и тоже. На испанском, португальском, французском, немецком, английском, арабском говорит хренова туча разных государств, которые часто чужды друг другу, а нередко и враждебны. По твоему мнению саудиты должны запретить у себя арабский язык за то, что на нем говорят и их враги???
Ну я думаю, что ты уже осознал какой ты имбецил.
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02.09.2020 16:57 Відповісти
Зачем вы, выделили свою истеричную пророссийскую простыну жирным шрифтом? Вы считаете свою билеберду столь важной?
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02.09.2020 17:08 Відповісти
Я считаю тебя ********* - этого достаточно. А что и как я делаю, если тебе так любопытно то, что делают другие (т. е. ты конченая баба, сующая шнобель в чужие дела), то я бесплатно не консультирую. Всосало? То-то.
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02.09.2020 17:26 Відповісти
Я задоволений вашою смішною істерикою. Наступного разу раджу печатати ще й капслоком, бо не завжди добре видно, а нам дуже важливі ваші откровення..
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02.09.2020 18:00 Відповісти
По тебе и видно, что ты привыкло когда тебя в очко удовлетворяют Близько 200 тис. учнів цього року перейшли з російської на українську мову навчання, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 3208
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02.09.2020 18:06 Відповісти
Ну вот всегда так))) О чем бы кацап не начал говорить, все равно он вспомнит про очко, и про удовлетворение через него))) От скрепы никак)))
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02.09.2020 19:59 Відповісти
І ти, ще досі не головний редактор Цензора?
Чи саме ти він?
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02.09.2020 18:03 Відповісти
То він так кричить, а ящо ще й одними великими літерами то значить ще й ****** Близько 200 тис. учнів цього року перейшли з російської на українську мову навчання, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 2441
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02.09.2020 17:31 Відповісти
По-украински читать в состоянии 99% населения Украины.
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02.09.2020 18:55 Відповісти
Да - бэк-мэк могут. Так же и по-английски.
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02.09.2020 19:00 Відповісти
Повторяю для особо тупых: по-украински читать в состоянии 99% населения Украины. Со 100% пониманием текста. Я уверен, что и ты тоже.
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02.09.2020 19:04 Відповісти
Вірно зробили.
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02.09.2020 16:22 Відповісти
Ватника Каменского(Днепроджержинска),а это процентов 90 населения того конченого города, сейчас в Фейсбуке воют по этому поводу.И особенно их коробит гимн Украины перед уроками.Слушал бы и слушал их завывания....
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02.09.2020 16:33 Відповісти
Современные дети тупеют, учить 2 языка не тянут.
Обещали замену русского качественным английским. Результат: выпускники знают английский хуже , чем 10 лет назад.
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02.09.2020 16:34 Відповісти
та тищо! Син два роки тому здава ЗНО, українська 186 балів, англійська 185. Може Ваші і тупіють, за подарованими смартами та планшетами...
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02.09.2020 16:46 Відповісти
К сожалению, это исключение. Мой сын ( и не только), а весь класс его лицея показали неплохие показатели.
В прошлом году провели опрос среди выпускников опщеобразовательной школы и выпускников одного ВУЗа. 80% выпускников школы не знают таблицу умножения. Среди ВУЗ - 92%.
Образованность нации определяется образованностью 70% населения!
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03.09.2020 09:55 Відповісти
погоджуюсь!
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03.09.2020 17:40 Відповісти
Жена закончила украинскую школу, дочь тоже-язык общения русский, впрочем как и у 95% живущих в г.Харькове. Харьков это Украина.
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02.09.2020 16:36 Відповісти
Одно другому не мешает и пригодится. Только не надо подигрывать кукловодам сами разберемся.
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02.09.2020 16:57 Відповісти
На о. Крыс - острове населенном позорными предателями Родины, все украинские школы насильно ликвидировали и оставили типа для галочки для отчета перед Европой типа о соблюдении свободы... 1 штуку! (!).
Вот и в Украине нужно ОСТАВИТЬ ОДНУ русскую школу на всю страну - типа зеркально действий **********!
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02.09.2020 16:42 Відповісти
У нас в 70-роки аби попасти на навчання українською, треба було записатись за 12 років до того, 2 школи на місто, 55 школяриків на одне місце, з цього і вибір зараз.
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02.09.2020 17:22 Відповісти
У нас - это во Львове?
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02.09.2020 17:31 Відповісти
іпать ти петросян Близько 200 тис. учнів цього року перейшли з російської на українську мову навчання, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 4692
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02.09.2020 21:43 Відповісти
Не надо писдеть, козлорогий. Закрытие было по центральному приказу одномоментным. Из вашего НКВД пришла директива.
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02.09.2020 17:28 Відповісти
Вот кому ты басни заливаешь?) Украинские школы в Крыму были всегда переполнены... Поступать в украинский ВУЗ после русской школы, тот еще трэш... И умные родители это прекрасно понимали... Хоть поинтересуйся сколько детей из Крыма учится в украинских ВУЗах сейчас... И посчитай сколько это школ должно быть и сколько их есть...
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02.09.2020 20:06 Відповісти
А крысчан и лугандонцев малолетних на каком языке обучают? На бюджетних місцях. Вони ж українську "нє понімают". Спецсепаркурс?
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02.09.2020 17:18 Відповісти
Негры понимают, а эти нет? Тгогда им просто нехй соваться в ВУЗы раз дамбасы такие тупые. Ну оно и не удивительно - генетика потомственных алкашей и уголовников..., ой, простите - работяг-кармильцев! Короче пусть вкалывают тогда, а не учатся.
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02.09.2020 17:31 Відповісти
А мадяры и румыны чего не на украинском? Они - другого сорта?
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02.09.2020 17:30 Відповісти
Вот пока будут существовать такие как ты, считающие мову приколом, ваш язык здесь будут искоренять. И это справедливо.
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02.09.2020 19:01 Відповісти
До "Энеиды" Котляревского (1797 г.), мова нигде не встречается. Написана "Энеида", для хохмы, на сленге передовой молодежи того времени, который назывался "малороссийское наречие". Ну типа нынешнего "языка падонкаф". Там "о" меняли на "i", придумывали слова типа "пiдсрачник"-стул, "напiсьник" - передник....
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02.09.2020 20:37 Відповісти
"Энеида" конечно юмористическое произведение, в котором в т.ч. изпользуются юмористические эпитеты. Использование таких эпитетов говорит не об отсутствии "несмешных" слов в языке, а о развитости языка, в котором автор свободно играет словами для смеха.
Обратите внимание, как похож украинский язык 1797 года на современный.
А после этого посмотрите на русский язык конца 18-го века.
Знаете когда и кем был создан современный русский язык?
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02.09.2020 20:49 Відповісти
Русский язык не создавался, а развивался, и трансформировался
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02.09.2020 21:11 Відповісти
Между созданием и трансформацией разница туманна. Если трансформация подразумевает неконтролируемый процесс, а создание -- процесс преднамеренный, то современный русский язык был создан. Так как Михаил Ломоносов поставил задачу создания (трансформации) русского языка.
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02.09.2020 21:19 Відповісти
Как же мова могла создаваться Грушевским, если мова Котляревского двухвековой давности мало отличается от современной?
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02.09.2020 21:31 Відповісти
Малороссийское наречие, очень сильно отличалось от мовы. Вот оригинал 1798 года. Позже, над "Энеидой" "слегка" поработали)) (ссылка)
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18.09.2020 14:55 Відповісти
Вот обработка на новоделе (мове), уже по Грушевскому))) (ссылка) Похожа "Энеида"?)))
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18.09.2020 15:07 Відповісти
Разницы почти нет, кроме использования другого алфавита. Почему-то полностью заменена вторая строка, но к языку это не имеет отношения. Вероятно есть разные варианты текста.
Покажите "новодел" на своем же примере, прошу.
Русский же "новодел" по сравнению с языком середины 18-го века отличается разительно.
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20.09.2020 14:37 Відповісти
Все теории "новодела" разбиваются о тот факт, что Украина никогда не имела власти, чтобы научить какому-либо искусственному языку людей в селах. Люди в селах всегда разговаривали на языке, который развивался природным путем.
А теорий "новодела" я уже слышал наверное больше, чем теорий о том, кто сбил Боинг. Не смешите людей этой имперско-шовинистской тухлятиной.
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20.09.2020 15:02 Відповісти
цікаво, а як же українська мова була практично однаковою що в західних землях, які входили в склад різних імперій, що в тих, які перебували аід тимчасовим гнітом росєянії ?
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02.09.2020 21:35 Відповісти
невже тоді інтернет був, так, москалику ?
вчи предмет, а потім вже приходь сюди дискутувати.
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02.09.2020 21:36 Відповісти
Да знаем мы что у тебя челюсть особенная))) Ты это... Не забудь плавать научится... На длинные дистанции))) Тебе привет из Молодежного просили передать))) А от меня из Геническа)))
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02.09.2020 20:11 Відповісти
А это абсолютно правильное решение!
Только украинский язык! Хоть я - русскоговорящий.
Зеля! ТУТ ТЫ ПРАВ!
МОЛОДЕЦ.
Целую в щёчку.
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02.09.2020 17:49 Відповісти
Мовний закон був прийнятий ще за Пороха, просто зараз вступив в силу..
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02.09.2020 18:02 Відповісти
причем тут какой-то зеля. Этот закон приняли при Порошенко и сейчас он вступил в силу.
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02.09.2020 21:40 Відповісти
А вообще-то, все это уже было. XII съезд ВКП(б), 1923 год, курс на коренизацию Украины. К чему привело? К певучему суржику)))) Были уже эти грабли)))
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02.09.2020 17:51 Відповісти
Поцікався скільки було, і яких до того указів в Кацапській Орді, за 400 років, по знищенню української мови.
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02.09.2020 18:09 Відповісти
До "Энеиды" Котляревского (1797 г.), мова нигде не встречается. Написана "Энеида", для хохмы, на сленге передовой молодежи того времени, который назывался "малороссийское наречие". Изучи тему. Систематизировал мову, коллектив под руководством Грушевского, в начале 20-го века. Грушевский напичкал оч. много польских слов, за что его сильно критиковали, особенно украинофил Нечуй-Левицкий. Там дошло до ссоры. Сам Грушевский, называл мову "искусственно созданной". Учи, учи тему)))
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02.09.2020 20:20 Відповісти
Чувак, по твоему критерию, то и русского язика до Пушкина не бьіло.
А бьіло:
«Императрикс Екатерина !
О!
Приехали в Царскія Сіло !»
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02.09.2020 20:50 Відповісти
Писателей до 17 века не было. Были летописцы, повествователи, своды законов, просто переписка...
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02.09.2020 21:22 Відповісти
К суржику привела не коренизация, а руссификация. Постоянное нахождение людей в русскоязычной среде.
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02.09.2020 19:03 Відповісти
Мои предки приехали в Екатеринослав (Днепр) в середине 19-го века, из Крыма. Практически все село говорило по-русски. В 20-30 годах, начали переучивать госслужащих на мову, под страхом увольнения. Дед выучил минимум, и говорил на работе и на улице, на суржике, на чистой мове, не мог, как и многие другие.
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02.09.2020 20:30 Відповісти
А в Крим звідки твої предки попали?
Бо ж Крим був переданий Францією і Великою Британією, Россіі лише 200 років тому.
Десь тільки у 1783 році.
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02.09.2020 20:53 Відповісти
Не путай Францию с Турцией. Там война была.
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02.09.2020 21:05 Відповісти
фигасе ты историю знаешь. франция влажела крымом? да еще поплам с британией?
ого.
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02.09.2020 21:50 Відповісти
Попали из Греции. Очень давно))))
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02.09.2020 20:59 Відповісти
За тих дітей можна лише порадіти..виростуть повноцінними громадянами України.
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02.09.2020 21:57 Відповісти
 
 