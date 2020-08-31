Суд скасував статус регіональної для російської мови в Одесі
Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов заступника прокурора Одеської області та визнав недійсним рішення Одеської міської ради про надання російській мові в місті статусу регіональної.
Як передає Цензор.НЕТ, про це рішення суду напередодні нового навчального року повідомив громадський діяч Святослав Літинський у Фейсбуці.
"Те відчуття, коли дворічна робота дала результат. Рішення про впровадження в місті Одеса регіональної (російської) мови - скасовано. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити. Через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради ", - зазначив Літинський.
У рішенні адмінсуду сказано: "Визнати протиправним і недійсним рішення Одеської міськради ... 13 квітня 2012 №2419-YI "Про реалізацію положень Закону України "Про засади державної мовної політики в місті Одеса".
Варто зазначити, що представники Одеської міськради намагалися заперечити вимоги заступника облпрокурора, наполягаючи, що позов є прямим втручанням прокурора у владно-управлінські функції. Однак адмінсуд відхилив ці клопотання юридичного департаменту мерії.
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Отправляясь в Южную Жемчужину, жена попросила купить ей пакетик редкого лекарства мумие, которое поднимает иммунитет. Словоохотливые одесситы объяснили, что мумие в чистом виде после выпаривания продается только на «Привозе» у травников и рассказали, как найти продавцов этого редкого снадобья. И действительно, рядом с менялами долларов (три бабушки легально сидят с пачками гривен в руках в центре «Привоза») начинается ряд продавцов, которые торгуют различными лечебными травами и настойками.
Заплатив за покупку 20 гривен, я сказал продавцу «ДЯКУЮ!».
Рядом со мной стояла старуха в мохеровом берете и с мокшанским разрезом глаз. При слове «ДЯКУЮ», её лицо перекосилось от желчи и она сказала мне: «Как я ненавижу это слово!».
Мне стало жалко старушенцию, доживающую свою жизнь на «биндеровщине» и я предложил «путинвведистке», пока она еще может самостоятельно передвигаться, возвратиться в родную московию, где она не будет слышать ненавистный ей говор и питаться высококалорийными щами из квашеной капусты и окрошкой на хлебном квасе.
Чтобы бабушка не ошиблась при отъезде на ПМЖ и выбрала правильное направление, я громко произнес: «Чемодан, вокзал, россия!». При этой фразе лицо у коллаборантки ещё больше позеленело от ненависти, и я услышал в свой адрес проклятие, текст которого здесь не уместно упоминать.
И эти граждане ходят на украинские выборы избирать Президента.
- Не признавать, ни в коем случае не признавать!!! Ведь если украинцы станут "украиноязычными", то кого мы там будем защищать?!!!...
Чи має мова значення - https://www.youtube.com/watch?v=5ilB45iighI
https://www.facebook.com/svyatoslav.litynskyy?hc_ref=ARQBpaWJtLrmclSbP40DmJBXIU_5wLnC0wEyzG0H7lgdCag9vyM8RPyZkMqjjIpRlW8&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBtOLTB6My49oom8pWPrAr8Oe8tffrSncVW1LEU0ia1_h3XF1tAhQBkIsDwQrDQrf35TTYEey8r_BeXVEOkCaUdEdCWyuWlXDz-F2qphAJ5BVItNdyXrIaaphD3v8YffqMX0Tex-PQVZFXQWDBoPrOMUUcdORrkvQ70Yd9ZMj4O6zHK2b_7E4Xmu48Ng3oqAi0XMTPshgpSU4Ma8g&__tn__=lC-R Святослав Литынськый находится с https://www.facebook.com/sashko.zolotukhin?hc_ref=ARQBpaWJtLrmclSbP40DmJBXIU_5wLnC0wEyzG0H7lgdCag9vyM8RPyZkMqjjIpRlW8&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBtOLTB6My49oom8pWPrAr8Oe8tffrSncVW1LEU0ia1_h3XF1tAhQBkIsDwQrDQrf35TTYEey8r_BeXVEOkCaUdEdCWyuWlXDz-F2qphAJ5BVItNdyXrIaaphD3v8YffqMX0Tex-PQVZFXQWDBoPrOMUUcdORrkvQ70Yd9ZMj4O6zHK2b_7E4Xmu48Ng3oqAi0XMTPshgpSU4Ma8g&__tn__=lC-R Oleksandr Zolotukhin .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158355953145617&set=a.10151177792705617&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBtOLTB6My49oom8pWPrAr8Oe8tffrSncVW1LEU0ia1_h3XF1tAhQBkIsDwQrDQrf35TTYEey8r_BeXVEOkCaUdEdCWyuWlXDz-F2qphAJ5BVItNdyXrIaaphD3v8YffqMX0Tex-PQVZFXQWDBoPrOMUUcdORrkvQ70Yd9ZMj4O6zHK2b_7E4Xmu48Ng3oqAi0XMTPshgpSU4Ma8g&__tn__=-R Вчера в 06:04 ·
Те відчуття, коли дворічна робота дала результат
Рішення про впровадження у місті Одеса регіональної (російської) мови - скасовано.
До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити і, як результат, через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради.
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За юридичну допомогу дякую https://www.facebook.com/uhp.org.ua/?__xts__%5B0%5D=68.ARCzGx-xxjK6zvN5gg3zh-UI9RFaeiqNRmbBSoo9YvpmGAANPhR4-sRI8AJoThTOX9minJo5vu9Q-*******************************************************************************************************-EOtj-J2n16VLQYYPpqaF6Fgm9g-Pg&__xts__%5B1%5D=68.ARBU8Qh2YhRgy-z6aUoKI-eZC43FyiRih0ZHv08iQW2Y39jB6fb5MHC8gafmcqvUjv2lrHr61oSION_zmE3dgE64DUscYokpicKvaTScrSsO_CB1PQ0kJKoVERjZQtc4E6-*******************************************************************************&__xts__%5B2%5D=68.ARBtOLTB6My49oom8pWPrAr8Oe8tffrSncVW1LEU0ia1_h3XF1tAhQBkIsDwQrDQrf35TTYEey8r_BeXVEOkCaUdEdCWyuWlXDz-F2qphAJ5BVItNdyXrIaaphD3v8YffqMX0Tex-PQVZFXQWDBoPrOMUUcdORrkvQ70Yd9ZMj4O6zHK2b_7E4Xmu48Ng3oqAi0XMTPshgpSU4Ma8g&fref=mentions&__tn__=K-R Українська Галицька Партія
P.S. Дотиснемо і Харків всупереч прокуратурі та головній прокурорці.
Деталі тут https://www.google.com.ua/amp/s/zaxid.net/lvivskiy_aktivist_svyatoslav_litinskiy_domigsya_skasuvannya_regionalnoyi_movi_v_odesi_n1506992/amp https://www.google.com.ua/…/lvivskiy_aktivist_svyatosla…/amp
у таких є відчуття МЕЖІ, переходу між 2+ культурами, що не доступне колонізаторам
Херсон.
Російськомовна, народилась на кордоні з Росією в Сумській області - середовище виключно російськомовне, українська в школі на уроці української та по радіо.
Перейшла в 2014-му році, через російськомовну подругу з Середньої Азії, якій було цікаво навчитися української і був потрібен співрозмовник, сподобалося!.
Зараз в деяких місцях мене вважають виключно україномовною! Виявилося, що наше геть російськомовне місто не таке вже і російськомовне! Українською відповідають без проблем, російська - це просто звичка і намагання стати "городськими "...
ві імєєтє што-то протів..?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
- Памагите!... Памагите!... Тану-у-у!!!
Один другому:
- Василий, может, поможем человеку?...
- І воно вам нада, Жьора? Ну, витягнем, воно підсохне, а потім заявить мені - "Адесса - русский город!...", а Вам - "Бей жидов, спасай Рассею!...".
Вообще чем больше знаешь, тем лучше, но правителям и политиканам, не умеющим ничего, кроме как воровать, продвинуться больше не на чем. Да и умный народ им не нужен.