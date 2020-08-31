Суд скасував статус регіональної для російської мови в Одесі

Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов заступника прокурора Одеської області та визнав недійсним рішення Одеської міської ради про надання російській мові в місті статусу регіональної.

Як передає Цензор.НЕТ, про це рішення суду напередодні нового навчального року повідомив громадський діяч Святослав Літинський у Фейсбуці.

"Те відчуття, коли дворічна робота дала результат. Рішення про впровадження в місті Одеса регіональної (російської) мови - скасовано. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити. Через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради ", - зазначив Літинський.

У рішенні адмінсуду сказано: "Визнати протиправним і недійсним рішення Одеської міськради ... 13 квітня 2012 №2419-YI "Про реалізацію положень Закону України "Про засади державної мовної політики в місті Одеса".

Варто зазначити, що представники Одеської міськради намагалися заперечити вимоги заступника облпрокурора, наполягаючи, що позов є прямим втручанням прокурора у владно-управлінські функції. Однак адмінсуд відхилив ці клопотання юридичного департаменту мерії.

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