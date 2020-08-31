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Новости Языковой вопрос
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Суд отменил статус регионального для русского языка в Одессе

Суд отменил статус регионального для русского языка в Одессе

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск заместителя прокурора Одесской области и признал недействительным решение Одесского городского совета о предоставлении русскому языку в городе статуса регионального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом решении суда накануне нового учебного года сообщил общественный деятель Святослав Литинский  в Фейсбуке.

"То чувство, когда двухлетняя работа дала результат. Решение о внедрении в городе Одесса региональной (русского) языка - отменено. До этого было несколько судебных исков в прокуратуру, которая самостоятельно не хотела этого делать. Через суд нам удалось заставить их подать иск об отмене этого уже незаконного решения городского совета ", - отметил Литинский.
В решении админсуда сказано: "Признать противоправным и недействительным решение Одесского горсовета ... от 13 апреля 2012 №2419-YI" О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики в городе Одесса".

Стоит отметить, что представители Одесского горсовета пытались возразить требования заместителя облпрокурора, настаивая, что иск является прямым вмешательством прокурора в властно-управленческих функций. Однако админсуд отклонил эти ходатайства юридического департамента мэрии

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реваншисты атакуют украинский язык через КС. Во главе атаки - ОПЗЖ. Им помогают - отдельные "Слуги народа", - Порошенко

Суд отменил статус регионального для русского языка в Одессе 01

Автор: 

Одесса (7868) украинский язык (1189) язык (3778)


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Топ комментарии
+15
А наразі по загальнодержавним ТБ-каналам - у прайм-тайм стан з трансляціями передач та фільмів українською мовою став ще гіршим ніж на "фото-жабі"...
Суд отменил статус регионального для русского языка в Одессе - Цензор.НЕТ 3048
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31.08.2020 16:13
+15
Суд скасував статус регіональної для російської мови в Одесі - Цензор.НЕТ 1566
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31.08.2020 16:38
+14
Одесса та еще ватная пристань
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31.08.2020 16:06
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Одесса та еще ватная пристань
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31.08.2020 16:06 Ответить
Ваты там стало значительно меньше, после известного случая самоподпала.
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31.08.2020 19:32 Ответить
Потомки сталинских переселенцев из Нечерноземья, имеющие украинское гражданство и проживающие в Украине, в первую очередь ненавидят МОВУ, о чем неоднократно предупреждал нас седьмой Президент Украины пан Петр Порошенко.
Отправляясь в Южную Жемчужину, жена попросила купить ей пакетик редкого лекарства мумие, которое поднимает иммунитет. Словоохотливые одесситы объяснили, что мумие в чистом виде после выпаривания продается только на «Привозе» у травников и рассказали, как найти продавцов этого редкого снадобья. И действительно, рядом с менялами долларов (три бабушки легально сидят с пачками гривен в руках в центре «Привоза») начинается ряд продавцов, которые торгуют различными лечебными травами и настойками.
Заплатив за покупку 20 гривен, я сказал продавцу «ДЯКУЮ!».
Рядом со мной стояла старуха в мохеровом берете и с мокшанским разрезом глаз. При слове «ДЯКУЮ», её лицо перекосилось от желчи и она сказала мне: «Как я ненавижу это слово!».
Мне стало жалко старушенцию, доживающую свою жизнь на «биндеровщине» и я предложил «путинвведистке», пока она еще может самостоятельно передвигаться, возвратиться в родную московию, где она не будет слышать ненавистный ей говор и питаться высококалорийными щами из квашеной капусты и окрошкой на хлебном квасе.
Чтобы бабушка не ошиблась при отъезде на ПМЖ и выбрала правильное направление, я громко произнес: «Чемодан, вокзал, россия!». При этой фразе лицо у коллаборантки ещё больше позеленело от ненависти, и я услышал в свой адрес проклятие, текст которого здесь не уместно упоминать.
И эти граждане ходят на украинские выборы избирать Президента.
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31.08.2020 20:31 Ответить
Суд отменил статус регионального для русского языка в Одессе - Цензор.НЕТ 6232
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31.08.2020 16:06 Ответить
прямо оратор
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31.08.2020 18:43 Ответить
Даіграюцца.
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31.08.2020 19:11 Ответить
А кто тут распинался, что одесситы умные и не выберут мером клоуна Филимонова? Еще как выберут! По приколу
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31.08.2020 16:06 Ответить
Не виберуть, у них є негативний приклад перед очима.
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31.08.2020 16:08 Ответить
Суд скасував статус регіональної для російської мови в Одесі - Цензор.НЕТ 5152
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31.08.2020 16:35 Ответить
Я тебе привел примеры, давай свои ЗЕмантры.
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31.08.2020 16:37 Ответить
Мова про клоунів.
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31.08.2020 16:15 Ответить
Подивимось...
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31.08.2020 16:10 Ответить
выберут рабиновича..он еще не был на должностях..
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31.08.2020 16:11 Ответить
Отож...
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31.08.2020 16:15 Ответить
Которого из них?
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31.08.2020 16:15 Ответить
какая газніца?
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31.08.2020 18:11 Ответить
Нет никакой проблемы взаимоотношений русского и украинского языка в Украине. Есть, была и будет только одна проблема - многовековых непримиримых антагонистических отношений между российской империей и независимым Национальным унитарным государством Украина, где русский язык, рузькемир,и прочая херня используется исключительно как идеологический инструмент шовинистической пропаганды для формирования пятой колонны.
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31.08.2020 17:04 Ответить
- В. В., украинцы запретили употребление русского языка в школах и служебном общении...
- Не признавать, ни в коем случае не признавать!!! Ведь если украинцы станут "украиноязычными", то кого мы там будем защищать?!!!...
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31.08.2020 19:05 Ответить
вот и хорошо...прецедент есть
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31.08.2020 16:12 Ответить
А с городским советом Одессы и кто там сидит, прокуратура не хочет разобраться?
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31.08.2020 16:13 Ответить
А наразі по загальнодержавним ТБ-каналам - у прайм-тайм стан з трансляціями передач та фільмів українською мовою став ще гіршим ніж на "фото-жабі"...
Суд отменил статус регионального для русского языка в Одессе - Цензор.НЕТ 3048
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31.08.2020 16:13 Ответить
Економлять гроші на переозвучці....пітар,..аси
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31.08.2020 16:16 Ответить
"Перебуваючи в російському дискурсі, ми приречені на постійну ретрансляцію чужого..."
Чи має мова значення - https://www.youtube.com/watch?v=5ilB45iighI
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31.08.2020 16:51 Ответить
Ригіанального язика...як багато змісту в такій простій фразі
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31.08.2020 16:14 Ответить
Та в Одессе доля рускага изыка меньше, чем в любом другом городе Украины
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31.08.2020 16:16 Ответить
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31.08.2020 16:17 Ответить
Справді?
https://www.facebook.com/svyatoslav.litynskyy?hc_ref=ARQBpaWJtLrmclSbP40DmJBXIU_5wLnC0wEyzG0H7lgdCag9vyM8RPyZkMqjjIpRlW8&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBtOLTB6My49oom8pWPrAr8Oe8tffrSncVW1LEU0ia1_h3XF1tAhQBkIsDwQrDQrf35TTYEey8r_BeXVEOkCaUdEdCWyuWlXDz-F2qphAJ5BVItNdyXrIaaphD3v8YffqMX0Tex-PQVZFXQWDBoPrOMUUcdORrkvQ70Yd9ZMj4O6zHK2b_7E4Xmu48Ng3oqAi0XMTPshgpSU4Ma8g&__tn__=lC-R Святослав Литынськый находится с https://www.facebook.com/sashko.zolotukhin?hc_ref=ARQBpaWJtLrmclSbP40DmJBXIU_5wLnC0wEyzG0H7lgdCag9vyM8RPyZkMqjjIpRlW8&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBtOLTB6My49oom8pWPrAr8Oe8tffrSncVW1LEU0ia1_h3XF1tAhQBkIsDwQrDQrf35TTYEey8r_BeXVEOkCaUdEdCWyuWlXDz-F2qphAJ5BVItNdyXrIaaphD3v8YffqMX0Tex-PQVZFXQWDBoPrOMUUcdORrkvQ70Yd9ZMj4O6zHK2b_7E4Xmu48Ng3oqAi0XMTPshgpSU4Ma8g&__tn__=lC-R Oleksandr Zolotukhin .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158355953145617&set=a.10151177792705617&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBtOLTB6My49oom8pWPrAr8Oe8tffrSncVW1LEU0ia1_h3XF1tAhQBkIsDwQrDQrf35TTYEey8r_BeXVEOkCaUdEdCWyuWlXDz-F2qphAJ5BVItNdyXrIaaphD3v8YffqMX0Tex-PQVZFXQWDBoPrOMUUcdORrkvQ70Yd9ZMj4O6zHK2b_7E4Xmu48Ng3oqAi0XMTPshgpSU4Ma8g&__tn__=-R Вчера в 06:04 ·

Те відчуття, коли дворічна робота дала результат
Рішення про впровадження у місті Одеса регіональної (російської) мови - скасовано.
До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити і, як результат, через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради.
____________________________
За юридичну допомогу дякую https://www.facebook.com/uhp.org.ua/?__xts__%5B0%5D=68.ARCzGx-xxjK6zvN5gg3zh-UI9RFaeiqNRmbBSoo9YvpmGAANPhR4-sRI8AJoThTOX9minJo5vu9Q-*******************************************************************************************************-EOtj-J2n16VLQYYPpqaF6Fgm9g-Pg&__xts__%5B1%5D=68.ARBU8Qh2YhRgy-z6aUoKI-eZC43FyiRih0ZHv08iQW2Y39jB6fb5MHC8gafmcqvUjv2lrHr61oSION_zmE3dgE64DUscYokpicKvaTScrSsO_CB1PQ0kJKoVERjZQtc4E6-*******************************************************************************&__xts__%5B2%5D=68.ARBtOLTB6My49oom8pWPrAr8Oe8tffrSncVW1LEU0ia1_h3XF1tAhQBkIsDwQrDQrf35TTYEey8r_BeXVEOkCaUdEdCWyuWlXDz-F2qphAJ5BVItNdyXrIaaphD3v8YffqMX0Tex-PQVZFXQWDBoPrOMUUcdORrkvQ70Yd9ZMj4O6zHK2b_7E4Xmu48Ng3oqAi0XMTPshgpSU4Ma8g&fref=mentions&__tn__=K-R Українська Галицька Партія
P.S. Дотиснемо і Харків всупереч прокуратурі та головній прокурорці.
Деталі тут https://www.google.com.ua/amp/s/zaxid.net/lvivskiy_aktivist_svyatoslav_litinskiy_domigsya_skasuvannya_regionalnoyi_movi_v_odesi_n1506992/amp https://www.google.com.ua/…/lvivskiy_aktivist_svyatosla…/amp
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31.08.2020 16:18 Ответить
Одеса,ілі Адєсса...Я Вам таки скажу,що сто времена Исаака Бабеля,нет в Одессе "чиста русскага языка",всегда есть(и таки был)Одесский гОвор,в котором украинских слов не меньше,чем русских...
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31.08.2020 16:17 Ответить
такий говор називається койне, він характерний для портових та великих трогових міст, де у різномовних людей є доконечною потреба якось порозумітися - і вони витворюють говірку-піджин, яка закріплюється поволі як креольська мова
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31.08.2020 16:21 Ответить
На жаль, креольська опанувала всю Україну.
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31.08.2020 16:38 Ответить
немає нікого небезпечнішого для колонізаторів, ніж креоли, які свідомі свого креольства
у таких є відчуття МЕЖІ, переходу між 2+ культурами, що не доступне колонізаторам
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31.08.2020 16:47 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCWM9ScHGyZ5uUyOLLXo9rPw Daria Orlova

Херсон.
Російськомовна, народилась на кордоні з Росією в Сумській області - середовище виключно російськомовне, українська в школі на уроці української та по радіо.
Перейшла в 2014-му році, через російськомовну подругу з Середньої Азії, якій було цікаво навчитися української і був потрібен співрозмовник, сподобалося!.
Зараз в деяких місцях мене вважають виключно україномовною! Виявилося, що наше геть російськомовне місто не таке вже і російськомовне! Українською відповідають без проблем, російська - це просто звичка і намагання стати "городськими "...
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31.08.2020 16:49 Ответить
Шкода, креоли неспроможні побудувати національну державу. Таку, яку побудував кожнен з нині успішних народів Европи.
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31.08.2020 17:29 Ответить
головні креоли ********* світу - британці
ві імєєтє што-то протів..?
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31.08.2020 21:30 Ответить
Авжеж! Це британці наробили пів світу креолів. У всіх англійських колоніях побутує адаптована - англійська, місцевий суржик. Як в Україні - адаптована московська. Вам подобається, як вибудувана держава в Україні?! А в Англії?! Можливо, з певною натяжкою американців можна назвати креолами за своєю природою. Але ж англо-саксонська державницька традиція дала їм змогу побудувати американську націю. У латинос щось не дуже виходить.
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31.08.2020 22:49 Ответить
Просто люблю ОДЕСУ поступал в 1989 году в Одесское Высшее Мореходное Училище по специальности штурман...
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31.08.2020 16:46 Ответить
Морское Инженерное(извините)
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31.08.2020 16:49 Ответить
И что в Одессе поменялось от этого постановления или его отмены?
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31.08.2020 16:17 Ответить
Хімічєскій состав воздуха.
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31.08.2020 16:23 Ответить
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31.08.2020 16:26 Ответить
Вірно. Ватним лайном десь менше пахне.
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31.08.2020 16:54 Ответить
Русскій язик паслєднєє прістаніщє ідіотав.
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31.08.2020 16:23 Ответить
Одесситам на самом деле пофик на действия чинуш и на все бумажки. А если кто этого до сих пор не понял, то это их, личная, проблема.
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31.08.2020 16:23 Ответить
Ще довго буде Одеса кацапськощелепна
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31.08.2020 16:25 Ответить
Согласен, быдлу насрать на закон, но когда его самого обидишь- с пеной у рта кричит што " этовсьонезаконно... "
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31.08.2020 16:26 Ответить
Порушиш закон, тебе посадять. Обов"язково. В ватну камеру. Там тебе навчать поважати закони України
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31.08.2020 16:57 Ответить
Танунах!Це зараз в Одесi и па руски нипагавариш толком ?)
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31.08.2020 16:24 Ответить
Суд скасував статус регіональної для російської мови в Одесі - Цензор.НЕТ 1566
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31.08.2020 16:38 Ответить
хоч круть, хоч верть, а виходить щось на кшталт "палЄніца" (купа, складена з полін)...
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31.08.2020 16:53 Ответить
Рускаязичная челюсть, *****))))
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01.09.2020 00:02 Ответить
Тебе и не нужно. Или хочешь до ренты путцать, а потом на родину свалить?
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31.08.2020 16:49 Ответить
Чуєш Звізда, я вже як небудь сам визначуся потрібно мені чи не потрібно, валити кудись на пенсiю чи ні
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31.08.2020 16:56 Ответить
В бубочкиных судах что-то пошло не так.
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31.08.2020 16:30 Ответить
Святослав Літинський - син відомої шахістки Марти Літинської:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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31.08.2020 16:37 Ответить
Слава Україні! Одесити, за російською мовою приходять їхні танки, війни, знищення інфрастуктури, біль і смерть.
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31.08.2020 16:38 Ответить
Геноцид українського народу є справою російськомовних.
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31.08.2020 16:46 Ответить
Ще жодна влада в Україні не наважилася вимовити слово "дерусифікація".
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31.08.2020 16:54 Ответить
Це як травити тарганів в однієї кімнаті. Вони всеодно будуть лізти з іншої. Треба випалювати гніздо.
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31.08.2020 17:22 Ответить
Это к выборам.
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31.08.2020 17:13 Ответить
Валите падлы на свои смереки и не учите людей жить. Одесса вам не там.)))
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31.08.2020 18:01 Ответить
Дура тебе не то что там.
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31.08.2020 19:06 Ответить
А если не то то вали на...
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31.08.2020 19:07 Ответить
Теплий літній вечір. Набережна в Одесі... Двоє сидять на парапеті. Банка вина, курочка, помідорчики, огірочки... Тут крик з моря:
- Памагите!... Памагите!... Тану-у-у!!!
Один другому:
- Василий, может, поможем человеку?...
- І воно вам нада, Жьора? Ну, витягнем, воно підсохне, а потім заявить мені - "Адесса - русский город!...", а Вам - "Бей жидов, спасай Рассею!...".
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31.08.2020 19:16 Ответить
Одеська бавовна сама довбанута. Вони реально хворі на голову падлюки. Нічого, ми їх научім родіну любіть.
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31.08.2020 19:18 Ответить
Валите падлы на свои смереки и не учите людей жить. Одесса вам не там!.
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31.08.2020 19:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/397592, нельзя так грубо, на смереках даже вешают, если кто из дидиваевали жив еще, то точно знают, поспрашивайте.
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31.08.2020 21:35 Ответить
Ничего хорошего такие шаги не несут. Достаточно вспомнить что подобное было поводом к Крымским событиям. Не причиной, нет, но повод был.
Вообще чем больше знаешь, тем лучше, но правителям и политиканам, не умеющим ничего, кроме как воровать, продвинуться больше не на чем. Да и умный народ им не нужен.
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31.08.2020 19:30 Ответить
Подогнать вагоны и всех,кто не хочет разговаривать на украинском языке,в сибирь лес валить!Тогда будет 100% мир в Украине!
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31.08.2020 23:07 Ответить
Поддерживаю 11111111% Кардинально, по большевитски, по сталински, как любит вата
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31.08.2020 23:30 Ответить
 
 