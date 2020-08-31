Суд отменил статус регионального для русского языка в Одессе

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск заместителя прокурора Одесской области и признал недействительным решение Одесского городского совета о предоставлении русскому языку в городе статуса регионального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом решении суда накануне нового учебного года сообщил общественный деятель Святослав Литинский в Фейсбуке.

"То чувство, когда двухлетняя работа дала результат. Решение о внедрении в городе Одесса региональной (русского) языка - отменено. До этого было несколько судебных исков в прокуратуру, которая самостоятельно не хотела этого делать. Через суд нам удалось заставить их подать иск об отмене этого уже незаконного решения городского совета ", - отметил Литинский.

В решении админсуда сказано: "Признать противоправным и недействительным решение Одесского горсовета ... от 13 апреля 2012 №2419-YI" О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики в городе Одесса".

Стоит отметить, что представители Одесского горсовета пытались возразить требования заместителя облпрокурора, настаивая, что иск является прямым вмешательством прокурора в властно-управленческих функций. Однако админсуд отклонил эти ходатайства юридического департамента мэрии

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