РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9885 посетителей онлайн
Новости Видео Операция Объединенных сил
10 069 20

Пограничники обнаружили в Донецкой области 33-летнего наемника РФ. ВИДЕО

Оперативники Донецкого и Луганского пограничных отрядов разоблачили 33-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным членом незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Местный житель встал на сторону сторонников страны-агрессора и принимал активное участие в содействии беззаконию, которое происходило в Северодонецке Луганской области. Гражданин выполнял задачи пророссийских боевиков, одним из которых была охрана периметра Государственного института азотной промышленности, который был захвачен незаконными вооруженными формированиями так называемой "ЛНР" для размещения своего штаба", - сообщает Госпогранслужба.

На днях оперативники установили местонахождение указанного гражданина, которого впоследствии совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ НП в Луганской области задержали.

"Представители Национальной полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Утром наемники РФ осуществили один обстрел из гранатометов возле Яковлевки, боевых потерь нет, - Минобороны

Автор: 

Госпогранслужба (6435) наемники рф (2082) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
блин первый раз слышу термин азотная промышленность.....та все они стояли на блокпостах или что то охраняли или обед для сепаров варили... врут как путлер... расстреляйте его на рех!
показать весь комментарий
14.09.2020 16:15
+7
"охрана периметра Государственного института азотной промышленности "(с)
И никто из этих пойманых орков в окопах не сидел и по ВСУ не стрелял.
показать весь комментарий
14.09.2020 16:07
+5
Всё никак не могу понять, зачем эти ушибленные на всю голову русскомирные прутся к фошиздам?
показать весь комментарий
14.09.2020 16:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гад такой
показать весь комментарий
14.09.2020 16:06 Ответить
"охрана периметра Государственного института азотной промышленности "(с)
И никто из этих пойманых орков в окопах не сидел и по ВСУ не стрелял.
показать весь комментарий
14.09.2020 16:07 Ответить
33-лєтнєго...нє хухримухри
показать весь комментарий
14.09.2020 16:12 Ответить
Ага) пожилой заяц))))
показать весь комментарий
14.09.2020 16:18 Ответить
Всё никак не могу понять, зачем эти ушибленные на всю голову русскомирные прутся к фошиздам?
показать весь комментарий
14.09.2020 16:13 Ответить
блин первый раз слышу термин азотная промышленность.....та все они стояли на блокпостах или что то охраняли или обед для сепаров варили... врут как путлер... расстреляйте его на рех!
показать весь комментарий
14.09.2020 16:15 Ответить
http://denigo.ru/promyshlennaj_himij/a4375/ Азотно-туковая промышленность.
показать весь комментарий
14.09.2020 17:01 Ответить
Ааатпууустят....
показать весь комментарий
14.09.2020 16:15 Ответить
Если честно- я-бы,этой "обезьяне" и штык-ножа бы не дал((( Но...........Погранцам-респект)) Хоть кого-то словили) Вангую..... Сидели в кабаке. Погранец оказался трезвее)) Послушал пьяного урода и передал властям)) Красава и умничка))) Остальные пацаны-поступайте так-же)))
показать весь комментарий
14.09.2020 16:16 Ответить
Рагуляка кацаский.. падлюки из за таких как этот рагуляка война в Украине!
показать весь комментарий
14.09.2020 16:17 Ответить
KTO-то будет еще 3виздеть , - что виновен Майдан ? -
-
https://uploads.disquscdn.com/images/31f5bda896397d0ed3bad8c7131953c8fd1f1b5299df261d64a345de3daccdff.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg . .. .. . . https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg ..

.
.

.
показать весь комментарий
14.09.2020 16:21 Ответить
"Панятьпраститьиатпустить" чи як?Знову "стояв на блокпосту"?
показать весь комментарий
14.09.2020 16:29 Ответить
Ну і славненько!!!!!
А тепер нагородіть його Героєм України!!!
показать весь комментарий
14.09.2020 16:30 Ответить
Займались "звичайним ділом - крали , грабували" , у таких істот все просто в цьому житті , і жодних сумлінь совісті , виникає питання а чи здатні вони взагалі до життя серед людей а не таких , як вони тварин ?
показать весь комментарий
14.09.2020 16:39 Ответить
А хто ж там сьомий рок воює,якщо всі тільки охороняли невідомо кого і що?
показать весь комментарий
14.09.2020 16:39 Ответить
неужели? может гумконвои из россии проверять начнете даже
показать весь комментарий
14.09.2020 16:43 Ответить
Відпустити цього бойовика виродка з великою пошаною, а не хочете відпускати тоді телефонуйте продажному кремлівському ... резиденту ЗЕбілу капітулянту. А він вас строго покарає и пояснить. що цей терорист - вбивця, але як йому наказав фашист )(уйло, він приїхав як ревізор з жорсткою інспекцією військових позиції наших деморалізованих капітуляцією ВСУ. І що це хоч і перші кроки по капітуляції України на милість проклятої паРаші, але заради великої мети, миру на будь-яких умовах.
показать весь комментарий
14.09.2020 16:45 Ответить
А так ходили ходили в патруль, строили строили , а в основном по мелочи так себе не в напряг, убивали ,резали ,насиловали ,пытали ,чисто пустяк. Ну и опять же патрулировали чисто овца не винная .Мразь должна была зарыта на 2-день в этой жизни и забыта ...
показать весь комментарий
14.09.2020 16:53 Ответить
разденьте до трусиков и разопните этого мальчика. его возраст прям просит об этом ))
показать весь комментарий
14.09.2020 17:25 Ответить
расстрелять и точка! даже некуй разбираться, расстрелять.
показать весь комментарий
14.09.2020 17:30 Ответить
 
 