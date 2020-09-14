Пограничники обнаружили в Донецкой области 33-летнего наемника РФ. ВИДЕО

Оперативники Донецкого и Луганского пограничных отрядов разоблачили 33-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным членом незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Местный житель встал на сторону сторонников страны-агрессора и принимал активное участие в содействии беззаконию, которое происходило в Северодонецке Луганской области. Гражданин выполнял задачи пророссийских боевиков, одним из которых была охрана периметра Государственного института азотной промышленности, который был захвачен незаконными вооруженными формированиями так называемой "ЛНР" для размещения своего штаба", - сообщает Госпогранслужба.

На днях оперативники установили местонахождение указанного гражданина, которого впоследствии совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ НП в Луганской области задержали.

"Представители Национальной полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения", - говорится в сообщении.

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