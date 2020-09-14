Прикордонники виявили в Донецькій області 33-річного найманця РФ. ВIДЕО
Оперативники Донецького і Луганського прикордонних загонів викрили 33-річного жителя Маріуполя, який в 2014 році був активним членом незаконних збройних формувань.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.
"Місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора та брав активну участь у сприянні беззаконню, що відбувалось у Сєверодонецьку Луганської області. Громадянин виконував завдання проросійських бойовиків, одним з яких була охорона периметру Державного інституту азотної промисловості, що був захоплений незаконними збройними формуваннями так званої "ЛНР" для розміщення свого штабу", - повідомляє Держприкордонслужба.
Днями, оперативники встановили місце перебування вказаного громадянина, якого згодом спільно зі співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області затримали.
"Представники Національної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Тривають невідкладні слідчі дії щодо з’ясування всіх обставин правопорушення", - йдеться в повідомленні.
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И никто из этих пойманых орков в окопах не сидел и по ВСУ не стрелял.
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А тепер нагородіть його Героєм України!!!