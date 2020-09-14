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10 069 20

Прикордонники виявили в Донецькій області 33-річного найманця РФ. ВIДЕО

Оперативники Донецького і Луганського прикордонних загонів викрили 33-річного жителя Маріуполя, який в 2014 році був активним членом незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

"Місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора та брав активну участь у сприянні беззаконню, що відбувалось у Сєверодонецьку Луганської області. Громадянин виконував завдання проросійських бойовиків, одним з яких була охорона периметру Державного інституту азотної промисловості, що був захоплений незаконними збройними формуваннями так званої "ЛНР" для розміщення свого штабу", - повідомляє Держприкордонслужба.

Днями, оперативники встановили місце перебування вказаного громадянина, якого згодом спільно зі співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області затримали.

"Представники Національної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Тривають невідкладні слідчі дії щодо з’ясування всіх обставин правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дезертира ЗСУ, який перейшов на бік терористів "ЛНР", заочно засуджено до 8 років позбавлення волі, - прокуратура

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5989) найманці рф (2056) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
блин первый раз слышу термин азотная промышленность.....та все они стояли на блокпостах или что то охраняли или обед для сепаров варили... врут как путлер... расстреляйте его на рех!
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14.09.2020 16:15
+7
"охрана периметра Государственного института азотной промышленности "(с)
И никто из этих пойманых орков в окопах не сидел и по ВСУ не стрелял.
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14.09.2020 16:07
+5
Всё никак не могу понять, зачем эти ушибленные на всю голову русскомирные прутся к фошиздам?
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14.09.2020 16:13
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гад такой
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14.09.2020 16:06 Відповісти
"охрана периметра Государственного института азотной промышленности "(с)
И никто из этих пойманых орков в окопах не сидел и по ВСУ не стрелял.
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14.09.2020 16:07 Відповісти
33-лєтнєго...нє хухримухри
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14.09.2020 16:12 Відповісти
Ага) пожилой заяц))))
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14.09.2020 16:18 Відповісти
Всё никак не могу понять, зачем эти ушибленные на всю голову русскомирные прутся к фошиздам?
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14.09.2020 16:13 Відповісти
блин первый раз слышу термин азотная промышленность.....та все они стояли на блокпостах или что то охраняли или обед для сепаров варили... врут как путлер... расстреляйте его на рех!
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14.09.2020 16:15 Відповісти
http://denigo.ru/promyshlennaj_himij/a4375/ Азотно-туковая промышленность.
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14.09.2020 17:01 Відповісти
Ааатпууустят....
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14.09.2020 16:15 Відповісти
Если честно- я-бы,этой "обезьяне" и штык-ножа бы не дал((( Но...........Погранцам-респект)) Хоть кого-то словили) Вангую..... Сидели в кабаке. Погранец оказался трезвее)) Послушал пьяного урода и передал властям)) Красава и умничка))) Остальные пацаны-поступайте так-же)))
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14.09.2020 16:16 Відповісти
Рагуляка кацаский.. падлюки из за таких как этот рагуляка война в Украине!
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14.09.2020 16:17 Відповісти
KTO-то будет еще 3виздеть , - что виновен Майдан ? -
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https://uploads.disquscdn.com/images/31f5bda896397d0ed3bad8c7131953c8fd1f1b5299df261d64a345de3daccdff.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg . .. .. . . https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg ..

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14.09.2020 16:21 Відповісти
"Панятьпраститьиатпустить" чи як?Знову "стояв на блокпосту"?
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14.09.2020 16:29 Відповісти
Ну і славненько!!!!!
А тепер нагородіть його Героєм України!!!
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14.09.2020 16:30 Відповісти
Займались "звичайним ділом - крали , грабували" , у таких істот все просто в цьому житті , і жодних сумлінь совісті , виникає питання а чи здатні вони взагалі до життя серед людей а не таких , як вони тварин ?
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14.09.2020 16:39 Відповісти
А хто ж там сьомий рок воює,якщо всі тільки охороняли невідомо кого і що?
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14.09.2020 16:39 Відповісти
неужели? может гумконвои из россии проверять начнете даже
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14.09.2020 16:43 Відповісти
Відпустити цього бойовика виродка з великою пошаною, а не хочете відпускати тоді телефонуйте продажному кремлівському ... резиденту ЗЕбілу капітулянту. А він вас строго покарає и пояснить. що цей терорист - вбивця, але як йому наказав фашист )(уйло, він приїхав як ревізор з жорсткою інспекцією військових позиції наших деморалізованих капітуляцією ВСУ. І що це хоч і перші кроки по капітуляції України на милість проклятої паРаші, але заради великої мети, миру на будь-яких умовах.
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14.09.2020 16:45 Відповісти
А так ходили ходили в патруль, строили строили , а в основном по мелочи так себе не в напряг, убивали ,резали ,насиловали ,пытали ,чисто пустяк. Ну и опять же патрулировали чисто овца не винная .Мразь должна была зарыта на 2-день в этой жизни и забыта ...
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14.09.2020 16:53 Відповісти
разденьте до трусиков и разопните этого мальчика. его возраст прям просит об этом ))
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14.09.2020 17:25 Відповісти
расстрелять и точка! даже некуй разбираться, расстрелять.
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14.09.2020 17:30 Відповісти
 
 