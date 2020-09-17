Всеукраинский финальный этап соревнований зенитных расчетов проходит на Днепропетровщине. ВИДЕО

В Черкасском стартовал всеукраинский финальный этап соревнований зенитных расчетов воинских частей Национальной гвардии Украины. Участие принимают военные из Харькова, Запорожья, Гостомеля, Вышгорода, Винницы и Днепра.

Об этом говорится в сюжете Елены Ростовцевой на Суспільном, передает Цензор.НЕТ.

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Полковник, начальник отдела противовоздушной обороны главного управления Национальной гвардии Украины Андрей Воевода говорит, что участие в соревнованиях приняли военные с разным уровнем подготовки.

"Есть разные военнослужащие. Есть солдаты срочной службы, контрактники. Есть те, которые уже занимали первые места в Вооруженных силах Украины. Также есть те, кто занимал первые места в зоне операции Объединенных сил в Луганской, Донецкой области - там также проводят такие мероприятия", - говорит Андрей Воевода, главный судья.

В ежегодных соревнованиях зенитчиков участие приняли военные из пяти областей Украины - это несколько сотен человек. Победителей назовут в пятницу.