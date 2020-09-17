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Всеукраинский финальный этап соревнований зенитных расчетов проходит на Днепропетровщине. ВИДЕО

В Черкасском стартовал всеукраинский финальный этап соревнований зенитных расчетов воинских частей Национальной гвардии Украины. Участие принимают военные из Харькова, Запорожья, Гостомеля, Вышгорода, Винницы и Днепра.

Об этом говорится в сюжете Елены Ростовцевой на Суспільном, передает Цензор.НЕТ.

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Полковник, начальник отдела противовоздушной обороны главного управления Национальной гвардии Украины Андрей Воевода говорит, что участие в соревнованиях приняли военные с разным уровнем подготовки.

"Есть разные военнослужащие. Есть солдаты срочной службы, контрактники. Есть те, которые уже занимали первые места в Вооруженных силах Украины. Также есть те, кто занимал первые места в зоне операции Объединенных сил в Луганской, Донецкой области - там также проводят такие мероприятия", - говорит Андрей Воевода, главный судья.

В ежегодных соревнованиях зенитчиков участие приняли военные из пяти областей Украины - это несколько сотен человек. Победителей назовут в пятницу.

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соревнования (256) военнослужащие (6153) Национальная гвардия (2132)


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А че не на Дамбаси? Там же полно на ком тренироваться - одна мразота наркотно-уголовная и предатели Родины. Можно смело тренироваться - биомусор не жалко.
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17.09.2020 00:51 Ответить
Ты внимательно статью прочитал? Это зенитные расчеты тренируются! На Дамбаси мразота и биомусор по небу летает?
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18.09.2020 01:16 Ответить
В тебе сразу видно конченого чмошника и лоха, не рассекающего что такое ЗУшка и для чего на войне она чаще всего применяется. Ты сейчас выкатишь свои тупые очи от того факта, что ЗУшки используются на войне по своему прямому назначению в самую последнюю очередь. Короче, скачи образовываться тупое ты одноклеточное.
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20.09.2020 11:50 Ответить
Це контрактники.А призовна наша армія,по факту раби.Я дивився сюжети з комісаріатів,цього року.Так все те саме,що і 20 років назад було.А військові комісари,багато в чому схожі на Пудріка.
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17.09.2020 01:05 Ответить
Зачем делать свои ЗРК, если можно проводить конкурсы по метанию бумерангов.
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17.09.2020 06:55 Ответить
...чтобы ты и твои лишнехромосомные браться могли уверенно сидеть на бутылках!
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18.09.2020 01:18 Ответить
На бутылках из-под йода, который тебе не прописали в детстве?
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18.09.2020 05:03 Ответить
 
 