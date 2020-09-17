Всеукраїнський фінальний етап змагань зенітних розрахунків відбувається на Дніпропетровщині. ВIДЕО

У Черкаському стартував всеукраїнський фінальний етап змагань зенітних розрахунків військових частин Національної гвардії України. Участь беруть військові з Харкова, Запоріжжя, Гостомеля, Вишгорода, Вінниці та Дніпра.

Про це йдеться в сюжеті Олени Ростовцевої на Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

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Полковник, начальник відділу протиповітряної оборони головного управління Національної гвардії України Андрій Воєвода розповідає, що участь у змаганнях взяли військові з різним рівнем підготовки.

"Є різні військовослужбовці. Є солдати строкової служби, є контрактники. Є ті, які вже посідали перші місця в Збройних силах України. Також є ті, які посідали перші місця в Операції Об’єднаних сил у Луганській, Донецькій області - там також проводять такі заходи", - каже Андрій Воєвода — головний суддя.

У щорічних змаганнях зенітників участь взяли військові з п'яти областей України - це кілька сотень осіб. Переможців змагань назвуть у п'ятницю.