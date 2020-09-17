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Всеукраїнський фінальний етап змагань зенітних розрахунків відбувається на Дніпропетровщині. ВIДЕО

У Черкаському стартував всеукраїнський фінальний етап змагань зенітних розрахунків військових частин Національної гвардії України. Участь беруть військові з Харкова, Запоріжжя, Гостомеля, Вишгорода, Вінниці та Дніпра.

Про це йдеться в сюжеті Олени Ростовцевої на Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

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Полковник, начальник відділу протиповітряної оборони головного управління Національної гвардії України Андрій Воєвода розповідає, що участь у змаганнях взяли військові з різним рівнем підготовки.

"Є різні військовослужбовці. Є солдати строкової служби, є контрактники. Є ті, які вже посідали перші місця в Збройних силах України. Також є ті, які посідали перші місця в Операції Об’єднаних сил у Луганській, Донецькій області - там також проводять такі заходи", - каже Андрій Воєвода — головний суддя.

У щорічних змаганнях зенітників участь взяли військові з п'яти областей України - це кілька сотень осіб. Переможців змагань назвуть у п'ятницю.

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змагання (233) військовослужбовці (4770) Національна гвардія (1543)


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А че не на Дамбаси? Там же полно на ком тренироваться - одна мразота наркотно-уголовная и предатели Родины. Можно смело тренироваться - биомусор не жалко.
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17.09.2020 00:51 Відповісти
Ты внимательно статью прочитал? Это зенитные расчеты тренируются! На Дамбаси мразота и биомусор по небу летает?
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18.09.2020 01:16 Відповісти
В тебе сразу видно конченого чмошника и лоха, не рассекающего что такое ЗУшка и для чего на войне она чаще всего применяется. Ты сейчас выкатишь свои тупые очи от того факта, что ЗУшки используются на войне по своему прямому назначению в самую последнюю очередь. Короче, скачи образовываться тупое ты одноклеточное.
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20.09.2020 11:50 Відповісти
Це контрактники.А призовна наша армія,по факту раби.Я дивився сюжети з комісаріатів,цього року.Так все те саме,що і 20 років назад було.А військові комісари,багато в чому схожі на Пудріка.
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17.09.2020 01:05 Відповісти
Зачем делать свои ЗРК, если можно проводить конкурсы по метанию бумерангов.
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17.09.2020 06:55 Відповісти
...чтобы ты и твои лишнехромосомные браться могли уверенно сидеть на бутылках!
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18.09.2020 01:18 Відповісти
На бутылках из-под йода, который тебе не прописали в детстве?
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18.09.2020 05:03 Відповісти
 
 