"Не надо меня успокаивать!.. В Дании открылся первый порнобалаган для зоофилов! Можно прийти и черепаху изнасиловать!", - депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев. ВИДЕО
Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев в пропагандистском шоу Ольги Скабеевой рассказал о том, что Дании открыт первый "порнобалаган для зоофилов", в котором можно "изнасиловать черепаху".
Как сообщает Цензор.НЕТ, историю об "изнасиловании черепахи" Журавлев рассказал во время обсуждения в студии вопросов сексуального просвещения в некоторых европейских странах.
"Под видом сексуального просвещения насилуют психику детей. Это совершенно очевидно. Я объясню, в чем насилие состоит. Не надо меня успокаивать! За такие вещи у нас 4 года по закону положено. И правильно! В колонию нафиг сразу!.. Взять Данию ту же... У них первый этот порнобалаган для зоофилов открылся! Вы представляете?! Для зоофилов! В Дании! Официально работает! Можно прийти и, не знаю - черепаху изнасиловать!"- заявил Журавлев.
госдура зовсім з катушок злетіла )).
Пасть кожистой черепахи.
Кацапы, как обычно, лезут ко всем вокруг и учат жить, а сами поголовно в дерьме.
Ето для россиян НОРМА!
Короче: такое непонятное, временное, территориальное образование как "россия" в ближайшие 5-7 лет распадется, а нация ватников исчезнет, будет поглощена узко-пленочными и товарищами бородачами)
Можливо,що пуйло це ще не крайній випадок, навколо нього є ще агресивніші і більш скажені придурки, такі як патрушев, іванов, наприклад. Ви тільки подумайте, відправляти на той світ своїх же громадян цілими багатоповерхівками, щоб підняти рейтинг та зосередити всю владу у гебні. ..і у цієї скаженілої сволоти віслюк побачив бажання миру...
На россии ето норма!
И друг ******** Гундяева
ЗАВІДУЄТ
От кацапи, завжди обіжаються на тих хто щось робить відкрито, на відміну від їх збочень на всіх щаблях кацпського суспільства
Кенгуру на весь притон один и то был занят корейцами с подозрительным русским акцентом.
- Куда?
- На какой-то порнобалаган для зоофилов...
перед регистрацией кандидатом в депутаты Госдумы - необходимо сдать анализы и справку от психиатра о вменяемости. А то некоторые депутаты как Госдумы (пример на лицо) так и ВР уже в раннем возрасте страдают Альцгеймером - не знают где они, как их звать, не знают свое родство и даже - как и где они на свет божий появились. Природа отдыхает. Становится как то не по себе, когда видишь - кто управляет Россией. Чисто бабуин, ищущий пару.
Депутат правду говорит...ведь он там сам поробовал рептилий....
Мужчины страдали от импотенции, а местный колдун посоветовал народное средство лечения
Крокодилы растерзали мужчин. Фото: AFP
Три брата из южно-африканской провинции Лимпопо погибли при попытке изнасиловать самку крокодила.
Мужчины страдали от импотенции, и местный колдун предложил им "народное" средство лечения. Для помощи в борьбе с недугом мужчины из https://www.segodnya.ua/world/sud-obyazal-prezidenta-yuar-vozmestit-byudzhetnye-sredstva-potrachennye-na-remont-ego-villy-704377.html ЮАР обратились к местному колдуну, который выдал братьям амулет под названием "муфи".
Братьям удалось схватить рептилию, однако в этот момент на них напали сородичи аллигатора, сообщает ZW News.
Мать и отец погибших говорят, что не винят колдуна в произошедшем.
"Мы верим, что муфи помогает, таких случаев было множество. Раз амулет не сработал, значит, так тому и быть. Нам остается только принять это как данность", - рассказал отец погибших братьев.
Власти ЮАР предостерегают сограждан от лечения народными методами.
