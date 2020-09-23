"Не надо меня успокаивать!.. В Дании открылся первый порнобалаган для зоофилов! Можно прийти и черепаху изнасиловать!", - депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев. ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев в пропагандистском шоу Ольги Скабеевой рассказал о том, что Дании открыт первый "порнобалаган для зоофилов", в котором можно "изнасиловать черепаху".

Как сообщает Цензор.НЕТ, историю об "изнасиловании черепахи" Журавлев рассказал во время обсуждения в студии вопросов сексуального просвещения в некоторых европейских странах.

"Под видом сексуального просвещения насилуют психику детей. Это совершенно очевидно. Я объясню, в чем насилие состоит. Не надо меня успокаивать! За такие вещи у нас 4 года по закону положено. И правильно! В колонию нафиг сразу!.. Взять Данию ту же... У них первый этот порнобалаган для зоофилов открылся! Вы представляете?! Для зоофилов! В Дании! Официально работает! Можно прийти и, не знаю - черепаху изнасиловать!"- заявил Журавлев.

