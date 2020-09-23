"Не треба мене заспокоювати!.. У Данії відкрився перший порнобалаган для зоофілів! Можна прийти і черепаху зґвалтувати!", - депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов. ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов у пропагандистському шоу Ольги Скабєєвої розповів про те, що в Данії відкрито перший "порнобалаган для зоофілів", в якому можна "зґвалтувати черепаху".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, історію про "зґвалтування черепахи" Журавльов розповів під час обговорення в студії питань сексуальної освіти в деяких європейських країнах.

"Під виглядом сексуальної освіти ґвалтують психіку дітей. Це абсолютно очевидно. Я поясню, в чому насильство полягає. Не треба мене заспокоювати! За такі речі у нас 4 роки за законом належить. І правильно! У колонію нафіг відразу! .. Взяти Данію ту саму ... У них перший цей порнобалаган для зоофілів відкрився! Ви уявляєте ?! Для зоофілів! У Данії! Офіційно працює! Можна прийти і, не знаю - черепаху зґвалтувати!"- заявив Журавльов.

