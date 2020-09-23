УКР
"Не треба мене заспокоювати!.. У Данії відкрився перший порнобалаган для зоофілів! Можна прийти і черепаху зґвалтувати!", - депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов. ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов у пропагандистському шоу Ольги Скабєєвої розповів про те, що в Данії відкрито перший "порнобалаган для зоофілів", в якому можна "зґвалтувати черепаху".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, історію про "зґвалтування черепахи" Журавльов розповів під час обговорення в студії питань сексуальної освіти в деяких європейських країнах.

"Під виглядом сексуальної освіти ґвалтують психіку дітей. Це абсолютно очевидно. Я поясню, в чому насильство полягає. Не треба мене заспокоювати! За такі речі у нас 4 роки за законом належить. І правильно! У колонію нафіг відразу! .. Взяти Данію ту саму ... У них перший цей порнобалаган для зоофілів відкрився! Ви уявляєте ?! Для зоофілів! У Данії! Офіційно працює! Можна прийти і, не знаю - черепаху зґвалтувати!"- заявив Журавльов.

Держдума (736) Данія (815) зґвалтування (396) пропаганда (2850)
+114
а ты думаешь легко было ему в костюме черепахи по Дании ходить ?
показати весь коментар
23.09.2020 11:47 Відповісти
+81
ожидаемо, что об этом знает только депутат рашдуры))))
показати весь коментар
23.09.2020 11:46 Відповісти
+65
"Не надо меня успокаивать!.. В Дании открылся первый порнобалаган для зоофилов! Можно прийти и черепаху изнасиловать!", - депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев - Цензор.НЕТ 5062
показати весь коментар
23.09.2020 11:49 Відповісти
Коментувати
Сторінка 2 з 2
В роли черепахи депутат гос думы рф, там ещё орангутанг есть валуев, приходи ..би на здоровье и выбалтывай секреты, во как фсб агентуру внедряет.
показати весь коментар
23.09.2020 12:38 Відповісти
Він горила
показати весь коментар
23.09.2020 21:50 Відповісти
Он, дурачок, не понимает, что возможность изнасилования черепахи - это одна из европейских ценностей! темнота кацапская!
показати весь коментар
23.09.2020 12:38 Відповісти
а изнасилование собак это, получается, одна из кацапских ценностей?
показати весь коментар
23.09.2020 12:40 Відповісти
Нет, это древняя евроценность.
показати весь коментар
23.09.2020 12:52 Відповісти
т.е. изнасилование паниных, которые насилуют собак - это еще более древнее получаиццо
показати весь коментар
24.09.2020 11:56 Відповісти
А лошадь там можно изнасиловать?
"Не треба мене заспокоювати!.. У Данії відкрився перший порнобалаган для зоофілів! Можна прийти і черепаху зґвалтувати!", - депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов - Цензор.НЕТ 3863
показати весь коментар
23.09.2020 12:50 Відповісти
поц журавлев уже участвовал в том балагане... надругался над черепахой, делает грязные намеки скабевой... знаю ее су ч ку... - согласится и она.
показати весь коментар
23.09.2020 12:52 Відповісти
воно то звісно можна і черепаху.. тільки куди?? )))
госдура зовсім з катушок злетіла )).
показати весь коментар
23.09.2020 12:59 Відповісти
... тільки куди?? )))...
-----------------------


Пасть кожистой черепахи.
"Не треба мене заспокоювати!.. У Данії відкрився перший порнобалаган для зоофілів! Можна прийти і черепаху зґвалтувати!", - депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов - Цензор.НЕТ 3846
показати весь коментар
23.09.2020 15:36 Відповісти
та це така черепаха, таких розмірів, що сама кого хоче згвалтує ))
показати весь коментар
23.09.2020 15:44 Відповісти
ОХ, ГДЕ ЖЕ ТЫ МОЙ НАСИЛЬНИК НЕНАГЛЯДНЫЙ!!!???"Не треба мене заспокоювати!.. У Данії відкрився перший порнобалаган для зоофілів! Можна прийти і черепаху зґвалтувати!", - депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов - Цензор.НЕТ 5853
показати весь коментар
23.09.2020 12:59 Відповісти
цікаво, а кацап панін вже з"їздив в той "зообалаган"? ))
показати весь коментар
23.09.2020 13:00 Відповісти
дивно))). " насилуют психику детей" в Данії, а моральними потворами та вбивцями чомусь стають "дітки" на росії )).
показати весь коментар
23.09.2020 13:02 Відповісти
https://ex-press.by/rubrics/v-mire/2019/08/01/v-ufe-muzhchina-do-smerti-iznasiloval-svoyu-sobaku В Уфе мужчина до смерти изнасиловал свою собаку

https://news.myseldon.com/ru/news/index/213802673?requestId=37******-74d3-4***-87e0-************ В Самаре неизвестный зоофил до смерти изнасиловал несколько собак

https://life.ru/p/923459 Исповедь московского зоофила-кинолога: Первый секс с собакой у меня был в 17 лет
https://psyteaman.livejournal.com/673412.html Зоофилия в самом центре Москвы

https://amoree.ru/articles2/znakomstva_zoofilyi_g_moskva Знакомства зоофилы г москва

Кацапы, как обычно, лезут ко всем вокруг и учат жить, а сами поголовно в дерьме.
показати весь коментар
23.09.2020 13:03 Відповісти
Ето нормально для россиян.
Ето для россиян НОРМА!
показати весь коментар
23.09.2020 20:29 Відповісти
"Не треба мене заспокоювати!.. У Данії відкрився перший порнобалаган для зоофілів! Можна прийти і черепаху зґвалтувати!", - депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов - Цензор.НЕТ 9980
показати весь коментар
23.09.2020 13:10 Відповісти
Депутат госдуми уважно стежить за світовими новинами в області зоофілії.Цікавиться
показати весь коментар
23.09.2020 13:12 Відповісти
Какой диагноз?
показати весь коментар
23.09.2020 13:14 Відповісти
Диагноз-идиот.
показати весь коментар
23.09.2020 14:24 Відповісти
Бедолагу извращенца хйло из страны не выпускает, так черепашки ему захотелось, что аж от обиды по телеку кричит ))
показати весь коментар
23.09.2020 13:17 Відповісти
Пусть кацарылый попробует черепаху изнасиловать.Там на контроле горилла сидит так отпердолит, что кацарылому мало не покажется.
показати весь коментар
23.09.2020 13:19 Відповісти
Черепаха- фетиш бесноватого извращенца рЖуравлева. Бляха-муха, вот яем єтих расеянцев кормят, поят, посьіпают что они такую хрень несут и на нее же ведутся?
показати весь коментар
23.09.2020 13:27 Відповісти
Да тиливзииром их кормют!
показати весь коментар
23.09.2020 14:48 Відповісти
Давай, расея! Больше ада!
показати весь коментар
23.09.2020 13:30 Відповісти
"Не треба мене заспокоювати!.. У Данії відкрився перший порнобалаган для зоофілів! Можна прийти і черепаху зґвалтувати!", - депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов - Цензор.НЕТ 7629"Не треба мене заспокоювати!.. У Данії відкрився перший порнобалаган для зоофілів! Можна прийти і черепаху зґвалтувати!", - депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов - Цензор.НЕТ 8223
показати весь коментар
23.09.2020 13:32 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2020 13:44 Відповісти
він з жОПаЗЖ, друг ківи?
показати весь коментар
23.09.2020 15:10 Відповісти
Это фотография кого?
показати весь коментар
23.09.2020 18:20 Відповісти
"Не треба мене заспокоювати!.. У Данії відкрився перший порнобалаган для зоофілів! Можна прийти і черепаху зґвалтувати!", - депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов - Цензор.НЕТ 2162
показати весь коментар
23.09.2020 13:33 Відповісти
такие петухи и не присели еще? работать им водолазами на зоне .....
показати весь коментар
23.09.2020 13:36 Відповісти
НА ШО НАМЕК, ИЗНАСИЛОВАННЫЕ?
показати весь коментар
24.09.2020 01:09 Відповісти
ГЕЙ славяне
показати весь коментар
05.10.2020 11:22 Відповісти
Яркий пример полнейшей деградации кацапов(мокшан). На россии(на параше) сейчас огромными темпами распространяется следующие социальные недуги: наркомания, алкоголизм, скотоложество, проституция, игромания, тотальная депрессия и неконтролируемая агрессия.
Короче: такое непонятное, временное, территориальное образование как "россия" в ближайшие 5-7 лет распадется, а нация ватников исчезнет, будет поглощена узко-пленочными и товарищами бородачами)
показати весь коментар
23.09.2020 13:43 Відповісти
У меня есть знакомые, которые смотрят эту х..ню по кацапТВ и истино верят, что пукин единственный человек в Галактике, способный проглотить солнце.
показати весь коментар
23.09.2020 13:47 Відповісти
Ви розумієте, панове, що у цієї хворої на всю голову кацапо-орди є величезний ядерний арсенал?

Можливо,що пуйло це ще не крайній випадок, навколо нього є ще агресивніші і більш скажені придурки, такі як патрушев, іванов, наприклад. Ви тільки подумайте, відправляти на той світ своїх же громадян цілими багатоповерхівками, щоб підняти рейтинг та зосередити всю владу у гебні. ..і у цієї скаженілої сволоти віслюк побачив бажання миру...
показати весь коментар
23.09.2020 13:52 Відповісти
це нагадує північну корею, де коли ти "погано" плачеш, тебе кидають у в"язницю.. Тільки на росісі, коли ти не достатньо креативний в своїх перетнзіях до західного світу, тебе не приголубить лічна старий мухомор вова *****)). Боротьба за виживання так би мовити))
показати весь коментар
23.09.2020 14:27 Відповісти
Судя по истерике кацапав, кацапи очень возбудились и прониклись, все как один, идеей зоофилизма.
показати весь коментар
23.09.2020 13:53 Відповісти
Если завтра *уйло сообщит из телевизора, что зоофилия - это круто, скрепные тут же порысячат искать зазевавшихся жывотных ! Истинно вам говорю!
показати весь коментар
23.09.2020 14:56 Відповісти
Вполне возможно.
На россии ето норма!
показати весь коментар
23.09.2020 20:30 Відповісти
не захотів і слухати цього підара. бо знаю що воно там киздить. я його так ненавиджу якось особливо цю тварину. вони всі там мразота .але такі як він в десятці мабуть, як же їх всіх ненавиджу як би ви тільки знали...((
показати весь коментар
23.09.2020 13:53 Відповісти
Дания действительно странная страна, где взрослые детям вживую демонстрируют свои половые органы по ТВ, и это как бы считается просвещением. https://www.facebook.com/UltraDR/posts/3255151907871774 В этой рубрике наш школьный класс может задать вопросы о цвете кожи, краске для волос, волосах под руками и волосах между ног . Но не Раше с ее Бузовой об этом судить.
показати весь коментар
23.09.2020 13:57 Відповісти
Я подивився. Треба подумати про це все. Бо от так відразу всі аспекти не можливо відстежити. Але очевидно, що ми і вони це різні планети. Як би в нас таке тільки запропонували відразу було би кримінальне переслідування.
показати весь коментар
23.09.2020 14:11 Відповісти
криминального бы не было, но наше общество вряд ли это приняло бы. Хотя и у нас есть сторонники таких вещей, но немного.
показати весь коментар
23.09.2020 14:14 Відповісти
срюзькая водка, что ж ты натворила... ))))
показати весь коментар
23.09.2020 14:24 Відповісти
К слову, журавлёв любовник дохлого чаплина
И друг ******** Гундяева
показати весь коментар
23.09.2020 14:28 Відповісти
До чего рузгие тупорылоубогие ...
показати весь коментар
23.09.2020 14:30 Відповісти
Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев в пропагандистском шоу Ольги Скабеевой рассказал о том, что Дании открыт первый "порнобалаган для зоофилов", в котором можно "изнасиловать черепаху". Источник: https://censor.net/ru/v3220810

ЗАВІДУЄТ
От кацапи, завжди обіжаються на тих хто щось робить відкрито, на відміну від їх збочень на всіх щаблях кацпського суспільства
показати весь коментар
23.09.2020 14:45 Відповісти
Позавчера был в Дании. Изнасиловал черепаху, сонного горностая и двух гусей. Жаль в Норвегии такого нет...
показати весь коментар
23.09.2020 14:51 Відповісти
Какой же Вы жЫстокий! Лаптеногие рыдают! Они и до райцентра-то не доберутся, не то шо до Дании . Да и в усть-урюпинске , впрочем, нет никаких притонов для питонов и черепах. Они будут расстроены и пойдут громить лавки со стекломоем!
показати весь коментар
23.09.2020 15:15 Відповісти
пресмыкающееся, млекопитающее, водоплавающее - круто! вы - разносторонний человек, но не забывайте про сумчатых п,с, а чего горностай был сонный?
показати весь коментар
23.09.2020 15:21 Відповісти
До меня горностая футбольная команда Уэльса целую ночь насиловала.
Кенгуру на весь притон один и то был занят корейцами с подозрительным русским акцентом.
показати весь коментар
23.09.2020 16:24 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2020 16:26 Відповісти
жаль что черепаха не сможет изнасиловать журавлева
показати весь коментар
23.09.2020 16:19 Відповісти
"Не треба мене заспокоювати!.. У Данії відкрився перший порнобалаган для зоофілів! Можна прийти і черепаху зґвалтувати!", - депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов - Цензор.НЕТ 5789. Кадры с места событий
показати весь коментар
23.09.2020 15:16 Відповісти
От же ж извращенцы! И дитя ещё сзади на это непотребство дивится!
показати весь коментар
23.09.2020 15:42 Відповісти
эТО КТО ЕЩЕ ИЗВРАЩЕНЕЦ... чЕРЕПАХА вАМ ПРОСТО И ВНЯТНО ШАМКАЕТ, БО УЖЕ СТАРЕНЬКАЯ, ШО ТОго депутата из госдуры кто-то в голову изнасиловал... дятел, мабуть, какой-то... О! точно ВЫМОРЕНА ПТИЧКА павлино-инжинер из пана Дока ветки... Я же говорю , шо там все орки-извращенцы, еще и банят, правду о себе услышать боятся... кста а как в этом случае будет зваться вымореный извращенец? Поди, долбодятел...
показати весь коментар
24.09.2020 01:17 Відповісти
Фантазии российских депутатов показательны.
показати весь коментар
23.09.2020 15:19 Відповісти
эта говорящая голова похоже сам специалист по черепахам
показати весь коментар
23.09.2020 15:42 Відповісти
Датчанам тепер варто приготуватись к напливу секс туристів зі скрєпної *********
показати весь коментар
23.09.2020 15:45 Відповісти
Видать, дядя уже посещал сей весёлый зоопарк, раз в курсе)))
показати весь коментар
23.09.2020 15:56 Відповісти
А Скабеева себе на уме)))
показати весь коментар
23.09.2020 15:57 Відповісти
о своих влажных мечтах рассказал.
показати весь коментар
23.09.2020 16:18 Відповісти
- Ура, нас пригласили в гости!
- Куда?
- На какой-то порнобалаган для зоофилов...
"Не треба мене заспокоювати!.. У Данії відкрився перший порнобалаган для зоофілів! Можна прийти і черепаху зґвалтувати!", - депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов - Цензор.НЕТ 5452
показати весь коментар
23.09.2020 16:25 Відповісти
Судя по всему этот первый и единственный потенциальный посетитель подобного "порнобалагана"... кроме шуток - я в голос ржанул что дурак и эту фразу я на вооружение возьму
показати весь коментар
23.09.2020 16:50 Відповісти
А животное, Журавлёва, можно изнасиловать?
показати весь коментар
23.09.2020 17:10 Відповісти
а ви гурман
показати весь коментар
24.09.2020 09:17 Відповісти
Мабуть йому приємно згадати))) Все спробував)))
показати весь коментар
23.09.2020 17:13 Відповісти
Богатая фантазия, но, какая то извращенная. Сам придумал, сам - поверил и других в этом убедил. Такая себе странная ментальность.
показати весь коментар
23.09.2020 18:05 Відповісти
валуева надо в данию. срочно! ))
показати весь коментар
23.09.2020 18:08 Відповісти
РЕСПЕКТ!!!
показати весь коментар
23.09.2020 19:43 Відповісти
Можливо в кацапських мізках ще в дитинстві під впливом казки про Буратіно щось збоченене формується... Памятаєте, у черепахи Тортіли був "золотій ключик" який відкривав двері до скарбу. В 90-і їм хотілось катувати черепаху вставивши їй "паяльник" в дупу (а як інакше!). Ось і маємо "потік підсвідомості) від покоління 90-х... Одне слово "кацапи"...
показати весь коментар
23.09.2020 20:36 Відповісти
Обшмалився і нафантазував...а не дай Бог з"являться маніакальні забанки-члени- "думи" ,ходіть з мисками на сраці...бо може статися з цим людиною біс в ребро...а там самі знаєте скільки є всяких геїв,педофілів...добре що засвітився...
показати весь коментар
23.09.2020 20:37 Відповісти
А глистов там не трахают часом?
показати весь коментар
23.09.2020 21:08 Відповісти
назрело кардинальное решение вопроса.
перед регистрацией кандидатом в депутаты Госдумы - необходимо сдать анализы и справку от психиатра о вменяемости. А то некоторые депутаты как Госдумы (пример на лицо) так и ВР уже в раннем возрасте страдают Альцгеймером - не знают где они, как их звать, не знают свое родство и даже - как и где они на свет божий появились. Природа отдыхает. Становится как то не по себе, когда видишь - кто управляет Россией. Чисто бабуин, ищущий пару.
показати весь коментар
23.09.2020 21:32 Відповісти
"Не надо меня успокаивать!.. В Дании открылся первый порнобалаган для зоофилов! Можно прийти и черепаху изнасиловать!", - депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

====
Депутат правду говорит...ведь он там сам поробовал рептилий....
показати весь коментар
23.09.2020 21:38 Відповісти
В ЮАР братья погибли при попытке изнасиловать крокодила
22 декабря 2016, 12:32https://telegram.me/share/url?url=https://world.segodnya.ua/world/v-yuar-bratya-pogibli-pri-popytke-iznasilovat-krokodila-781971.html&text=%D0%92%20%D0%AE%D0%90%D0%A0%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0

Мужчины страдали от импотенции, а местный колдун посоветовал народное средство лечения
Крокодилы растерзали мужчин. Фото: AFP
Три брата из южно-африканской провинции Лимпопо погибли при попытке изнасиловать самку крокодила.
Мужчины страдали от импотенции, и местный колдун предложил им "народное" средство лечения. Для помощи в борьбе с недугом мужчины из https://www.segodnya.ua/world/sud-obyazal-prezidenta-yuar-vozmestit-byudzhetnye-sredstva-potrachennye-na-remont-ego-villy-704377.html ЮАР обратились к местному колдуну, который выдал братьям амулет под названием "муфи".
Братьям удалось схватить рептилию, однако в этот момент на них напали сородичи аллигатора, сообщает ZW News.
Мать и отец погибших говорят, что не винят колдуна в произошедшем.
"Мы верим, что муфи помогает, таких случаев было множество. Раз амулет не сработал, значит, так тому и быть. Нам остается только принять это как данность", - рассказал отец погибших братьев.
Власти ЮАР предостерегают сограждан от лечения народными методами.
"Не треба мене заспокоювати!.. У Данії відкрився перший порнобалаган для зоофілів! Можна прийти і черепаху зґвалтувати!", - депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов - Цензор.НЕТ 3887
показати весь коментар
23.09.2020 21:42 Відповісти
Почему бы и нет?? - подумал поручик Ржевский, проходя мимо конюшни...
показати весь коментар
23.09.2020 22:06 Відповісти
а зачем новость о дебилоидах в Украине? ГА?
показати весь коментар
23.09.2020 22:10 Відповісти
В *********, прежде чем стать депутатом ДуПы, надо трахнуть мумию Ленина! И еще шептать ему на вяленое ухо всякие скарбезности, называя Ильича "маленькой, извращенной ******" и "моей рыжулей". Для депутаток ДуПы- минет для лидера мирового пролетариата и громкие стоны с "Яйа-йа! Дас ист фантастиш, майн партайгеноссе Ильич!"
показати весь коментар
24.09.2020 00:06 Відповісти
Улыбнуло, мол, И еще шептать ему на вяленое ухо всякие скарбезности... под пивасик, бо мумие с пивасиком , - шо с усушеной таранькой....
показати весь коментар
24.09.2020 01:20 Відповісти
Один мужик, лет так, примерно, сорока,
Отличный семьянин и активист ЕР
В подъезде взял да изнасиловал сурка,
Ну вот на кой, вот объясните, хер?
Ну ладно бы, не побоялся бога,
И трахнул вдруг по пьяни носорога,
Ну, бегемота б поимел слегка,
Но маленького бедного сурка…
.
Чем так ему грызун несчастный досадил?
Какой пред ним виновен был виною?
Я много лет по свету с тем сурком бродил,
И, как известно, он бродил со мною.
На постоялых ночевали мы дворах,
Случалась ложем нам и мурава лесная,
Не ведомо нам было слово «трах»,
Друг к другу сила нас влекла иная.
Мы собирались вместе с ним на третий срок
Пойти вдвоем от партии зеленых,
Но горестен удел сердец влюбленных
И жалости слепой не знает рок.

И. Иртеньев.
показати весь коментар
24.09.2020 02:28 Відповісти
А ось улюблений актор Пуйла, куди там єврогеям з їх черепахами...
"Не треба мене заспокоювати!.. У Данії відкрився перший порнобалаган для зоофілів! Можна прийти і черепаху зґвалтувати!", - депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов - Цензор.НЕТ 2341
показати весь коментар
24.09.2020 03:07 Відповісти
ФУ..........
показати весь коментар
24.09.2020 04:44 Відповісти
ЖИВОТНЫЕ С ГОСДУМЫ РФ УЖЕ БОЯТСЯ, ЧТО ИХ БУДУТ ИМЕТЬ ВО ВСЕ ДЫРЫ ))) ЭТО ХОРОШО !)
показати весь коментар
24.09.2020 04:43 Відповісти
Страшно подумать, что они там с журавлями вытворяют
показати весь коментар
24.09.2020 09:16 Відповісти
Уроды Гулаговские!!
показати весь коментар
24.09.2020 09:30 Відповісти
Приходит мужик в публичный дом. спрашивает:
- Проституки свободные есть?
- Нет.
- А порнуха есть?
- нет.
- а что есть?
- Бобер.
- дайте хоть бобра.
Через некоторое время другой мужик заходит в это же заведение:
- Проститутки свободные есть?
- Нет.
- А порнуха есть?
- Есть.
- Какая?
- мужик с бобром
показати весь коментар
24.09.2020 10:31 Відповісти
не так. Мужик в публичном доме спрашивает:
- У меня рубль, что можете предложить?
- На рубль? Ладно, коза и панорама. - и открывает дверь.
Заходит в комнату, там коза, он её как мог оприходовал. Вышел, соседняя дверь - "панорама". Там комната с прозрачной стенкой и народ сидит. С другой стороны парень и девушка занимаются сексом в миссионерской позийии.
- Скучная какая-то тут панорама.
- Ну как повезёт. Тут недавно один извращенец тут такое с козой вытворял!
показати весь коментар
24.09.2020 14:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 