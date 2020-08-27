"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич. ВIДЕО

Член Громадської палати РФ Олександр Малькевич заявив, що якщо російська влада не займатиметься сексуальною освітою дітей, то за них це зроблять "секс-ЛГБТ-інструктори НАТО".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Малькевич заявив в ефірі пропагандистського шоу "60 хвилин" під час обговорення лекції викладача Вищої школи економіки, присвяченій гомосексуальності, яка відбулася в павільйоні "Робітник і колгоспниця" на ВДНГ у Москві.

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