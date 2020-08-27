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"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич. ВIДЕО

Член Громадської палати РФ Олександр Малькевич заявив, що якщо російська влада не займатиметься сексуальною освітою дітей, то за них це зроблять "секс-ЛГБТ-інструктори НАТО".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Малькевич заявив в ефірі пропагандистського шоу "60 хвилин" під час обговорення лекції викладача Вищої школи економіки, присвяченій гомосексуальності, яка відбулася в павільйоні "Робітник і колгоспниця" на ВДНГ у Москві.

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Автор: 

НАТО (6441) пропаганда (2801) росія (65146) ЛГБТ-спільнота (267)


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Топ коментарі
+73
У него лицо пострадавшего от секс-инструкторов НАТО.
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27.08.2020 17:31
+42
По морде ж видно, шо педофил таёжный.
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27.08.2020 17:31
+37
Лишняя хромосома однако.
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27.08.2020 17:30
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Лишняя хромосома однако.
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27.08.2020 17:30 Відповісти
По морде ж видно, шо педофил таёжный.
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27.08.2020 17:31 Відповісти
У него лицо пострадавшего от секс-инструкторов НАТО.
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27.08.2020 17:31 Відповісти
https://utro.ru/articles/2005/10/04/482813.shtml Офицеры гонят подчиненных на панель. Снять на ночь солдата или курсанта можно прямо в центре Москвы. Сексуальное насилие в воинских частях все чаще приводит к самоубийствам и дезертирству
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27.08.2020 17:31 Відповісти
Если бы их не погнали на панель свои офицеры это бы сделали солдаты НАТО
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27.08.2020 17:33 Відповісти
секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО!

вот это то ли должность то ли звание! Однако...
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27.08.2020 17:31 Відповісти
Это он о тех инструкторах,что насиловали в белоруских участках задержанных демонстранток?
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27.08.2020 17:31 Відповісти
Так а вы их и просвящаете. Васильев, Соседов, Малахов и прочие пе...ки с экранов ваших не сходят. И плюс президент Х...ло детей чужих в пупки целует
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27.08.2020 17:32 Відповісти
Если своих детей не изнасилуете ВЫ....
Это сделают СОЛДАТЫ НАТЫ!!!!))))))
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27.08.2020 17:32 Відповісти
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27.08.2020 17:35 Відповісти
"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 4340
инструктор, свой
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27.08.2020 17:34 Відповісти
вы лапти и без НАТО ********
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27.08.2020 17:35 Відповісти
"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 7036
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27.08.2020 17:35 Відповісти
І про це "віщують" протомки кремлівських ********** ще з 1917-го року...
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27.08.2020 17:35 Відповісти
"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 120Отмена статьи о мужеложстве после революции 1917 года подарила гомосексуалам России период относительной свободы. Они организовывали вечеринки и даже свадьбы, о чем осталось немало документальных свидетельств.
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27.08.2020 17:40 Відповісти
Малькевич заявил в эфире пропагандистского шоу "60 минут" во время обсуждения лекции преподавателя Высшей школы экономики, посвященной гомосексуальности, которая прошла в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве.

....моделью для скульптуры "Рабочий и колхозница" послужила 18-летняя Анна Ивановна Богоявленская, которую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николай Андреев и Вера Мухина случайно встретили на прогулке в парке. Девушка на тот момент работала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0 телефонисткой в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 НКВД и выглядела как воплощённая «спортсменка, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB комсомолка , красавица»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#cite_note-_d15a44e8d2184f0e-23 [23] . Для мужской фигуры позировали двое: тело лепили с бывшего танцора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82 балета Игоря Басенко...
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27.08.2020 17:58 Відповісти
танцора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82 балета ...При этом следует учесть что танцоры балета ****** поголовно...
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27.08.2020 20:36 Відповісти
"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 2654
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27.08.2020 17:35 Відповісти
https://tass.d3.ru/70-oproshennykh-zhitelei-zemli-soglasilis-na-privivku-ot-covid-samyi-nizkii-protsent-gotovnosti-u-rossiian-2030232/ 70% опрошенных жителей Земли согласились на прививку от COVID. Самый низкий процент готовности - у россиян

"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 2443

Американские и испанские демографы провели серию опросов среди 13,5 тыс. жителей двух десятков стран. Более 70% из опрошенных готовы добровольно получить прививку от коронавирусной инфекции. Среди россиян на это готовы лишь 55%. Результаты опроса опубликовала электронная научная библиотека medRxiv.

"Наш опрос показывает, что далеко не все жители планеты готовы принять вакцину от COVID-19. Это тревожная тенденция, она указывает на то, что полная ликвидация всех последствий пандемии может затянуться из-за неравномерного уровня вакцинации, характерного для разных стран мира", - пишут исследователи.
https://nauka.tass.ru/nauka/9296899?utm_source=d3.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=d3_teaser Подробно на ТАСС
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27.08.2020 17:36 Відповісти
"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 524
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27.08.2020 18:09 Відповісти
кто тебе сказал что прививка ликвидирует короновирус ? от грипа колют а эпидемии каждый год .

..
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27.08.2020 19:10 Відповісти
"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 779
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27.08.2020 17:36 Відповісти
Я так понял,что вся расея засажена коноплёй и они *косяками* её уничтожают.
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27.08.2020 17:36 Відповісти
почти правильно поняли)))
но там... в зауралье еще много галлюциногенных грибов и растений ...более того, от переизбытка сивушных масел и в молоке баб... дебилизм и скудоумие передается из поколения в поколение )))
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27.08.2020 18:55 Відповісти
А ось власне ЛГБТ-інструктор НАТО: http://lurkmore.to/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD Чёрный Властелин (lurkmore)

"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 1489
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27.08.2020 19:06 Відповісти
Та ні, це не конопля. Канабіс файна рослина, сам із задоволенням дудлю - і на ТАКЕ не пробиває (хоча... тут залежить від кінцевого юзера).
Це скоріше якийсь жорсткіший стафф.
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27.08.2020 19:03 Відповісти
Петушок озаботился детьми.
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27.08.2020 17:37 Відповісти
и то нах конкурентів цілуйте мальчіков в пупікі як заповів вялікій вождь *****...
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27.08.2020 17:37 Відповісти
как говорится, начал за здравие, а кончил за упокой
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27.08.2020 17:38 Відповісти
У программе сливного бачка появилась интересная тема, кстати напрасно не показывают "60 минут" в Украине, для закрепления у украинцев ненависти к "братьям"-соседям то, что надо.
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27.08.2020 17:39 Відповісти
Так потому и не показывают - чтобы мир (русский) наступил.
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27.08.2020 19:21 Відповісти
Если бы Жириновский не отпердолил Нарышкина, то это бы сделали солдаты НАТО!
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27.08.2020 17:40 Відповісти
*****,ну чем бы ещё заняться НАТО,даже невозможно представить ну как без этого???))
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27.08.2020 17:45 Відповісти
Тема раскрыта не полностью фашистов нету 🤫🤦🤔😂😂😂 .Как я ненавижу этот Грёбаный Совок
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27.08.2020 17:48 Відповісти
В концлагере РАБссия голубятина не водится..... в ГУЛАГе Солженицына их тоже не было
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27.08.2020 17:52 Відповісти
"во время обсуждения лекции преподавателя Высшей школы экономики, посвященной гомосексуальности, которая прошла в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве."
название павильона не подходит))
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27.08.2020 17:52 Відповісти
країна під@рів...
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27.08.2020 17:56 Відповісти
Нарком Ежов об гомосячьем опыте
"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 6215
Несколько позже, тоже в 1938 г. были два случая гомосексуализма между мной и Константиновым. С Константиновым я знаком с 1918 г. по армии. Работал он со мной до 1921 г. После 1921 г. мы почти не встречались. В 1938 г. он по моему приглашению стал часто бывать у меня на квартире и два или три раза был на даче. Приходил два раза с женой, остальные посещения были без жен. Оставался часто у меня ночевать. Как я сказал выше, тогда же у меня с ним были два случая полового акта. Связь была взаимноактивная.
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27.08.2020 17:58 Відповісти
https://ygashae-zvezdu.livejournal.com/194045.html
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27.08.2020 18:10 Відповісти
Ахахахахаха! Після того, як "солдати НАТО" вже стало мемом - цей зкріпоносець таке верзе на повному серйозі?!
Блть, це дійсно бонусна хромосома
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27.08.2020 18:01 Відповісти
***
богата земля руцкая хромосомами,
да скудна извилинами )))
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27.08.2020 19:12 Відповісти
- Доктор, я наверное ЛЕЗБИЯН. - И как это проявляется?
- Все мужики как мужики во дворе в домино играють, а меня на баб тянет...
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27.08.2020 18:01 Відповісти
СерГей Пенкин купается в море с Борей Моисеевым....вдруг видят баркас и поплыли к нему.....,крик спасателей с берега : Верещагин таможня удирай с баркаса...
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27.08.2020 18:05 Відповісти
Кому ви кацапи потрібні?
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27.08.2020 18:09 Відповісти
Ахахахаха)))))))))
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27.08.2020 18:13 Відповісти
"секс-ЛГБТ-инструктор НАТО" - во, блин, зверь-то. Явно из 10-го ПДП СпН.
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27.08.2020 18:16 Відповісти
Це страшно навіть уявити. Чорношкірий морпех нетрадиційної орієнтації із страхітливим прутнем... Блть, від такого треба триматися подалі "Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 9418
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27.08.2020 18:58 Відповісти
...власне він:

"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 9513
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27.08.2020 19:07 Відповісти
Россия - это вечное мракобесие и средневековье.
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27.08.2020 18:21 Відповісти
Член палаты ✓6
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27.08.2020 18:22 Відповісти
Опыт советского просвещения уже наработан: секса в России нет!
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27.08.2020 18:28 Відповісти
Старый пи.орас..... блин путлер кого ты в политику набрал?????
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27.08.2020 18:33 Відповісти
- Доктор, я наверное ЛЕЗБИЯН. - И как это проявляется?
- Все мужики как мужики во дворе в домино играють, а меня на баб тянет...
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27.08.2020 18:34 Відповісти
Сын подходит к отцу, говорит: "Папа, я гей".
Отец смотрит на него. Говорит:
― Сын, вот скажи: ты поешь, как Фредди Меркьюри?
― Нет.
― А ты пишешь, как Чак Паланик?
― Нет.
― Ты такой же гениальный актер, как Иэн Маккеллен?
― Нет, папа.
― Ну тогда, сынок, ты не гей. Ты обыкновенный *******.
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27.08.2020 18:50 Відповісти
Идиот
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27.08.2020 18:45 Відповісти
Згадав оце: http://lurkmore.to/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%85%D1%83%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8:%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0 Стелс-пихота (стаття на лурці)

"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 8875
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27.08.2020 19:00 Відповісти
В козломордии всё стабильно...НАТО продолжает окружать е@анариум свинособак)))))))))
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27.08.2020 19:04 Відповісти
Я хочу записаться в такие инструкторы, если в НАТО получка хорошая.
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27.08.2020 19:05 Відповісти
потомственные жопошники собрались о детях поговорить
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27.08.2020 19:59 Відповісти
"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 4876
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27.08.2020 20:09 Відповісти
С 80-х помню кацапскую поговорку (услышано в Ярославской области) "Нету лучшего влагалища чем жопа пьяного товарища"... Сегодня в Москве гей-клубов больше чем во всей Украине с "гей-парадами"...
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27.08.2020 20:26 Відповісти
Член из палаты. Этим всё сказано.
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27.08.2020 20:26 Відповісти
"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 8870
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27.08.2020 20:39 Відповісти
"Якщо ми не будемо займатися сексуальною освітою наших дітей, то за нас це зроблять секс-ЛГБТ-інструктори НАТО", - член Громадської палати РФ Малькевич - Цензор.НЕТ 48
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27.08.2020 20:39 Відповісти
Так как заниматься? Теория без практики?
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27.08.2020 20:54 Відповісти
ватное бинго
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27.08.2020 21:05 Відповісти
Лучше поясняйте своим отпрыскам, что секс это плохо, не скрепно и не православно. Будут меньше сношаться и плодиться.
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27.08.2020 21:09 Відповісти
Это бате путяна надо было рассказывать
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27.08.2020 21:43 Відповісти
Який тільки цей москальський народ ****..утий!
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27.08.2020 21:32 Відповісти
Это из серии если бы не мы, то...: Если бы мы не отжали Крым, то его отжали бы солдаты НАТО; Если бы мы не садили бы россиян на бутылки, то их вставляли бы натовцы; Если бы наш народ не пил боярышник, он бы пил прозападный виски; Если бы русские не мочились бы в подъездах, то там прижились бы американские солдаты; .... можете дополнить.
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27.08.2020 23:01 Відповісти
Если бы наш народ не пил боярышник, он бы пил прозападный виски

Вообще неправильное выражение, в корне! Если вместо боярышника от отечественного производителя будет предложен халявный виски, то вообще пофиг прозападный он, провосточный, просеверный или проюжный. Ибо тема НАТО нераскрыта
Другое дело что - "если ...., то его будут пить солдаты НАТО!". Вот такой аргумент, это вообще сила сильнющая - скрепная скрепа, ибо - коленоневставальная угроза и покушение на величие
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28.08.2020 20:15 Відповісти
А в того маскаля уйобочно.го чисом доміка в НАТО нема? Відпочивати той клоун де їздит в Кіріловку чи НАТО? Гімно засране!
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27.08.2020 23:17 Відповісти
Вас рашистов уже просветил (вые...по) пид-вова-генерал-гейРФ -
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28.08.2020 00:05 Відповісти
Тада. Лучше хай кацапы сами своих детей на бутылки сажают. Иначе это сделает НАТО,
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28.08.2020 01:41 Відповісти
 
 