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Белорусы скандируют милиции Лукашенко: "Фа-шис-ты! "Фа-шис-ты! "Фа-шис-ты!". ВИДЕО
Участники акции протеста в белорусском Гомеле скандировали милиционерам Лукашенко слово: "Фашисты".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в сети видно, что произошло это после того, как милиционеры начали разбрызгивать слезоточивый газ из балончиков непосредственно в лица участникам акции протеста. Кроме того, на записи видно, что один из милиционеров стрелял из автомата.
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+34 Бяка Бука
показать весь комментарий28.09.2020 11:38 Ссылка
+23 Підлога Маккартні
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+22 Roman Rjevskiy
показать весь комментарий28.09.2020 11:24 Ссылка
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Хоть что-то в пользу ваших заблуждений было найдено и доказано за 1,5 года копания носом Портнова и сотоварищей?
Уж эти-то точно нашли бы, если бы было что.
2. Как отсутствие парада должно было помоч добробатам, самовольно ломанувшимся в котел?
Янек у 2010 вибори програв Юльці. Підтасовками Охендовський зробив янека переможцем, За що і отримав державну нагороду (бабло також, але неофіційно).
Тому документація по цих виборах була одразу знищена.
Всенародного протесту не було, як мені здається, через зневіру, виплекану Ющенком.
просто потому, что он - избран на время, а лука - ваш хозяин пожизненно
вот это вот ссыкло???
и это украинцы его смогут терпеть пожизненно???
---
ты очевидно не украинцец - несешь полную чушь, лаптеногий
"разруха начинается в голове" (с)
поспівчували..підтримали наскільки можливо ,але вибачте ПЕРСПЕКТИВИ зміщення Диктатора НЕ ПРОГЛЯДУЮТЬСЯ...
особливо після заяви Тіхановської:
Светлана Тихановская в интервью газете Le Journal du Dimanche заявила, что "возможные экономические санкции западных стран в отношении Беларуси нецелесообразны, поскольку они могут оказаться тяжелым бременем для жителей республики"
Ну А Львів ,Київ,Харків здатні прийняти по 5 тисяч Білоруських ІТ-шників ВЖЕ. Хакерські атаки у вільний від роботи час проти Білоруського Диктатора вони можуть провадити і з України )
Може зараз до белорусів дійде що Майдан це єдина форма протесту проти Руцкого міру, а не тусовка на грощі Заходу як вони вважають
Мы можем быть везде. Женская акция там, где ты! С завтрашнего дня возьми с собой один цветок и ходи с ним весь день. В магазин, на обед из офиса, по дороге домой. Высматривай по дороге таких же девушек и маши им своим цветком. Женщины с цветами в очереди у кофейни, женщины с цветами на остановке, женщины в цветком на приборной панели своего автомобиля, женщины, которые дарят цветы другим женщинам, активистам у мемориалов или на районных встречах, да пусть даже ОМОНовцам. Пусть вся страна расцветет!
Каждая из вас может поднять настроение как минимум одному человеку, а это уже немало. А вместе мы можем поднять настроение всей стране!
P.S. А если ты все ждал повода подарить женщине цветы - нет лучше повода, чем революция
Источник: Канал женских акций (https://t.me/bel_girls)
- Фа-шис-ты, фа-шис-ты!
мусора:
- Ну, и шо, ну и шо?
приміряти та ставати на коліна боротися!!!
Бульб мазохісти радо підтримали цей "вид революції"
кацапня дубинами загоняє як скот на бойню? Дожилися до того
що вас жінки захищають!!! В Україні вже давно б перехерачили
цю мусорню за побиття людей!