Белорусы скандируют милиции Лукашенко: "Фа-шис-ты! "Фа-шис-ты! "Фа-шис-ты!". ВИДЕО

Участники акции протеста в белорусском Гомеле скандировали милиционерам Лукашенко слово: "Фашисты".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в сети видно, что произошло это после того, как милиционеры начали разбрызгивать слезоточивый газ из балончиков непосредственно в лица участникам акции протеста. Кроме того, на записи видно, что один из милиционеров стрелял из автомата.

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