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Белорусы скандируют милиции Лукашенко: "Фа-шис-ты! "Фа-шис-ты! "Фа-шис-ты!". ВИДЕО

Участники акции протеста в белорусском Гомеле скандировали милиционерам Лукашенко слово: "Фашисты".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в сети видно, что произошло это после того, как милиционеры начали разбрызгивать слезоточивый газ из балончиков непосредственно в лица участникам акции протеста. Кроме того, на записи видно, что один из милиционеров стрелял из автомата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти: Как опытный политик - "незрелому" советую меньше смотреть по сторонам

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Беларусь (7915) Лукашенко Александр (3617) милиция (2710) протест (5862)


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Топ комментарии
+34
Как стадо вечером в хлев загоняют.. *****, такая огромная толпа могла просто затоптать эту кучку ********* в масках. Куею я с этих бесхребетных сябров.
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28.09.2020 11:38
+23
Просто фашисты милозвучнее для рускоязычной челюсти и русскослышащего уха. В Гитлеровской Германии были нацисты
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28.09.2020 11:20
+22
******** кричать надо .........................Білоруси скандують міліції Лукашенка: "Фа-шис-ти! "Фа-шис-ти! "Фа-шис-ти!" - Цензор.НЕТ 293
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28.09.2020 11:24
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Страница 2 из 2
А откуда "барыга" у вас в пустых бошках нарисовался?
Хоть что-то в пользу ваших заблуждений было найдено и доказано за 1,5 года копания носом Портнова и сотоварищей?

Уж эти-то точно нашли бы, если бы было что.
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28.09.2020 13:11 Ответить
1. Порох склады подорвал или все-таки кацапы?
2. Как отсутствие парада должно было помоч добробатам, самовольно ломанувшимся в котел?
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28.09.2020 18:16 Ответить
Вставлю свої 5 коп. про янека-2010.
Янек у 2010 вибори програв Юльці. Підтасовками Охендовський зробив янека переможцем, За що і отримав державну нагороду (бабло також, але неофіційно).
Тому документація по цих виборах була одразу знищена.
Всенародного протесту не було, як мені здається, через зневіру, виплекану Ющенком.
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28.09.2020 12:56 Ответить
Можливо. Доказів, що були у 2004му, у нас немає.
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28.09.2020 13:05 Ответить
а наш клоун в миллион раз лучше вашего луки
просто потому, что он - избран на время, а лука - ваш хозяин пожизненно
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28.09.2020 21:17 Ответить
Смотри, чтоб и клоун не остался пожизненно, ведь он еврей, а не украинец.
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28.09.2020 22:08 Ответить
кто пожизненно?
вот это вот ссыкло???
и это украинцы его смогут терпеть пожизненно???
---
ты очевидно не украинцец - несешь полную чушь, лаптеногий
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29.09.2020 00:41 Ответить
А тебе то что если тут пасешся?
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28.09.2020 12:07 Ответить
А ты каким боком к новостям про РБ?
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28.09.2020 12:09 Ответить
Ты будешь запрещать смотреть мировые новости? Мы к тебе на сайты не премся. Ты у нас пасешся
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28.09.2020 12:33 Ответить
Ты будешь запрещать интернет? Я твои новости не комментирую особо. Ты на наших пасешься.
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28.09.2020 12:50 Ответить
Ваши это те, которые на украинских ресурсах за парашенку топят и те, которые "майдан придумали недоумки" ? Ваши? Нах таких "ваших"!
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28.09.2020 15:02 Ответить
Я на украинском ресурсе и я украинец а ты то наглый бульбашский ватник .
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28.09.2020 12:49 Ответить
ну, так непотрібно казати, вони ще навчаться ненавидити кацапізм
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28.09.2020 18:05 Ответить
пока совок и вата в голове, не разберетесь, в соцлагере будете
"разруха начинается в голове" (с)
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28.09.2020 13:33 Ответить
"Тихановская ляжет под ***** так же, как Лука" почему так же? она (либо ещё кто?) ляжет так что бы обеспечить ***** максимальный комфорт и проникновение.
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28.09.2020 12:18 Ответить
" Бульбаші" успішно просрали попередню революцію,успішно просирають і цю...

поспівчували..підтримали наскільки можливо ,але вибачте ПЕРСПЕКТИВИ зміщення Диктатора НЕ ПРОГЛЯДУЮТЬСЯ...

особливо після заяви Тіхановської:
Светлана Тихановская в интервью газете Le Journal du Dimanche заявила, что "возможные экономические санкции западных стран в отношении Беларуси нецелесообразны, поскольку они могут оказаться тяжелым бременем для жителей республики"

Ну А Львів ,Київ,Харків здатні прийняти по 5 тисяч Білоруських ІТ-шників ВЖЕ. Хакерські атаки у вільний від роботи час проти Білоруського Диктатора вони можуть провадити і з України )
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28.09.2020 12:46 Ответить
😆
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28.09.2020 18:36 Ответить
Хващисты ?Ватные придурки...
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28.09.2020 11:42 Ответить
Участники акции протеста в белорусском Гомеле скандировали милиционерам Лукашенко слово: "Фашисты". Источник: https://censor.net/ru/v3221555

Може зараз до белорусів дійде що Майдан це єдина форма протесту проти Руцкого міру, а не тусовка на грощі Заходу як вони вважають
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28.09.2020 11:43 Ответить
єдина ефективна форма - це збройне повстання
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28.09.2020 18:08 Ответить
в чем сила женских акций? В том, что они дают надежду и стимул всей стране. Мы и есть позитивный инфоповод. Мы и есть вдохновение. Мы и есть любовь и красота посреди хаоса и агрессии. Что мы можем сделать сейчас?
Мы можем быть везде. Женская акция там, где ты! С завтрашнего дня возьми с собой один цветок и ходи с ним весь день. В магазин, на обед из офиса, по дороге домой. Высматривай по дороге таких же девушек и маши им своим цветком. Женщины с цветами в очереди у кофейни, женщины с цветами на остановке, женщины в цветком на приборной панели своего автомобиля, женщины, которые дарят цветы другим женщинам, активистам у мемориалов или на районных встречах, да пусть даже ОМОНовцам. Пусть вся страна расцветет!
Каждая из вас может поднять настроение как минимум одному человеку, а это уже немало. А вместе мы можем поднять настроение всей стране!
P.S. А если ты все ждал повода подарить женщине цветы - нет лучше повода, чем революция
Источник: Канал женских акций (https://t.me/bel_girls)
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28.09.2020 20:40 Ответить
Идиотки
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30.09.2020 17:53 Ответить
Ну фашисты, это и так ясно. И что, смотреть теперь на них? Краснокоричневая чума поддлежит уничтожению. Меньше слов...
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28.09.2020 11:44 Ответить
Капитаны очевидность...
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28.09.2020 11:45 Ответить
Ого! Это прогресс? Или случайность?
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28.09.2020 11:55 Ответить
бялорусы:
- Фа-шис-ты, фа-шис-ты!
мусора:
- Ну, и шо, ну и шо?
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28.09.2020 11:55 Ответить
Згоден! Все повинно бути як в рашкостані! Починайте лапті
приміряти та ставати на коліна боротися!!!
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28.09.2020 14:13 Ответить
Та шо скандувати, гамселити треба
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28.09.2020 12:00 Ответить
10 вонючих мусаров гонят целое стадо ссыкунов.
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28.09.2020 12:01 Ответить
Лідери "Революції тампаксів" наполягають -НІЯКИХ СИЛОВИХ ДІЙ !!

Бульб мазохісти радо підтримали цей "вид революції"
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28.09.2020 12:47 Ответить
"революція тампаксів")) а Лука заявляв, що він уникнув "цветньіх революций"
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28.09.2020 21:56 Ответить
А це схоже на білоруський прапор.
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28.09.2020 21:58 Ответить
издевательства над белоруским народом "рашисты" завуалировали до неузнаваемости ,и их перепутали с "фашистами" ,
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28.09.2020 12:04 Ответить
а хіба є якась різниця?
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28.09.2020 16:07 Ответить
а хіба би "фашисти" розганяли білоруський народ , котрий виступає проти "рашистів" ?
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28.09.2020 16:41 Ответить
де ти бачиш, що білоруси виступають проти рашистів? вони поки ще самі рашисти
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28.09.2020 18:19 Ответить
вони разом з москалями-лібералами поки що всіх українців звуть бандерівцями, кричать кримнаша та вважають, що на Донбасі було "повстання шахтерів", не беріть надлишнього в свою голову
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28.09.2020 18:25 Ответить
Білоруси скандують міліції Лукашенка: "Фа-шис-ти! "Фа-шис-ти! "Фа-шис-ти!" - Цензор.НЕТ 2949
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28.09.2020 12:15 Ответить
Нет! Они прости за бабки. Мусорня-с!
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28.09.2020 12:28 Ответить
ну вот наконец-то разобрались и нашлись вермахтовцы проклятые
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28.09.2020 12:36 Ответить
не до конца, у них еще на востоке братья остались
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28.09.2020 13:25 Ответить
Фашистам до зверств нквд ещё тренироваться и тренироваться надо.Мусора не фашисты, они те выпердки селекции совка, которые образовались путём скрещивания обычного быдла с идейными борцами ленина-сралина, это на генном уровне, не лечится.
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28.09.2020 13:10 Ответить
хлопці білоруси, та коли ж ви зрозумієте, що рідна мова є найкраща зброя за свою волю проти кацапізму, якщо ви дійсно почуваєте себе білорусами, а не безродними громадянами "Спільної держави *********"
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28.09.2020 16:13 Ответить
Білоруси скандують міліції Лукашенка: "Фа-шис-ти! "Фа-шис-ти! "Фа-шис-ти!" - Цензор.НЕТ 4960
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28.09.2020 13:15 Ответить
Стадо баранов
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28.09.2020 13:19 Ответить
цветочки кончились?
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28.09.2020 13:24 Ответить
Сення ходил по городу, чисто, уютно, никто не толпится, не орет.
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28.09.2020 13:57 Ответить
....детский сад ((((( СЯБРЫ , стоять вам в СТОЙЛЕ !!!
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28.09.2020 14:13 Ответить
Сябри дорогеньки! Вам не соромно від того що вас мусорська
кацапня дубинами загоняє як скот на бойню? Дожилися до того
що вас жінки захищають!!! В Україні вже давно б перехерачили
цю мусорню за побиття людей!
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28.09.2020 14:23 Ответить
это никогда не покажут на росейских фашистских каналах...фашист фашиста "прикрывает"
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28.09.2020 14:40 Ответить
главное громче кричать.может что то изменится
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28.09.2020 14:41 Ответить
Беларусы! Демократия делается немножко по другому. Вам не помогут "похождения" с плакатиками. Вам нужно организоваться в небольшие группы: "отвлекающие", "выманивающие", "завлекающие", отдельно "отвлекающие титушек" и т.д. Заныкать "коктейли", соль, перец в пакетиках, делать отвлекающие маневры, подумайте. Только тогда вам будет успех!
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28.09.2020 14:42 Ответить
ще забув про салюти та фейерверки до свята та лазерну підсвітку
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28.09.2020 16:17 Ответить
Вас скоро расстреливать будут, а вы все кричалки свои кричите. Ну кричите и терпите дальше.
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28.09.2020 15:17 Ответить
Там уже 6 человек убили
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28.09.2020 17:49 Ответить
Аяяй. І тум надурили. Точно як в Криму і на Даунбасі. Там кричали, що їдуть на автобусах бандеровці, але тих не було, а приїхали буляти, дагестанці, мокші і чеченці - власовці. І тут кричав старий таракан, що ідуть українські екстремісти, а приїхали "братушки" із засрашки - терористи в світі № 1.
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28.09.2020 16:21 Ответить
Беларусы, скандировать мало. Надо еще и песни петь и цветы дарить
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28.09.2020 17:48 Ответить
Потрібно більше квітів заплести у ментовські щити і тоді незабором станеться гаразд...
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28.09.2020 18:59 Ответить
вот вам сябры и госпереворот
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28.09.2020 19:06 Ответить
Всё теперь РФ не сможет назвать тех фашистами, которые сами всласть называют фашиками, это будет не логично.
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28.09.2020 19:28 Ответить
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