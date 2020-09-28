Білоруси скандують міліції Лукашенка: "Фа-шис-ти! "Фа-шис-ти! "Фа-шис-ти!". ВIДЕО

Учасники акції протесту в білоруському Гомелі скандували міліціонерам Лукашенка слово "фашисти".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому в мережі видно, що сталося це після того, як міліціонери почали розпорошувати сльозогінний газ із балончиків просто в обличчя учасникам акції протесту. Крім того, на записі видно, що один із міліціонерів стріляв з автомата.

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