Стефанчук предложил рассмотреть законопроект о проведении заседаний Рады по видеоконференции. ВИДЕО

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлолжил рассмотреть в ближайшее время законопроект о проведении пленарных заседаний в режиме видео-конференций.

Об этом сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я попросил бы вас, учитывая то, какая ситуация по коронавирусу и в стране, и в стенах Верховной Рады, все-таки пересмотреть возможность возвратиться к рассмотрению законопроекта №3250, который был внесен (в Верховную Раду. - Ред.) одним из первых в Европе, но к большому сожалению так и остался не рассмотренным. Это об удаленном голосовании Верховной Рады", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что цель данного законопроекта - в такой критической ситуации сохранить возможность деятельности законодательного органа.

Законопроект №3250 устанавливает основы и порядок проведения пленарных заседаний Верховной Рады и парламентских комитетов в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения Covid-19.

Авторами законопроекта являются первый вице-спикер и его брат Николай Стефанчук (фракция "Слуга народа").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 20 октября Рада должна рассмотреть проект Госбюджета-2021, - Разумков