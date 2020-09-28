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Стефанчук предложил рассмотреть законопроект о проведении заседаний Рады по видеоконференции. ВИДЕО

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлолжил рассмотреть в ближайшее время законопроект о проведении пленарных заседаний в режиме видео-конференций.

Об этом сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я попросил бы вас, учитывая то, какая ситуация по коронавирусу и в стране, и в стенах Верховной Рады, все-таки пересмотреть возможность возвратиться к рассмотрению законопроекта №3250, который был внесен (в Верховную Раду. - Ред.) одним из первых в Европе, но к большому сожалению так и остался не рассмотренным. Это об удаленном голосовании Верховной Рады", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что цель данного законопроекта - в такой критической ситуации сохранить возможность деятельности законодательного органа.

Законопроект №3250 устанавливает основы и порядок проведения пленарных заседаний Верховной Рады и парламентских комитетов в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения Covid-19.

Авторами законопроекта являются первый вице-спикер и его брат Николай Стефанчук (фракция "Слуга народа").

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Автор: 

ВР (29272) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+7
Хочуть геть жорстко кнопкодавить
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28.09.2020 12:28
+6
А вот это смелый шаг вперед.

И журналисты не увидят, как СН нюхает кокс, смотрит порнуху и заказывает лядей в интернете во время заседаний ВР.
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28.09.2020 12:35
+6
Стефанчук предложил рассмотреть законопроект о проведении заседаний Рады по видеоконференции - Цензор.НЕТ 5847
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28.09.2020 12:44
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28.09.2020 12:28 Ответить
Або протягти якусь жорстку лажу типу визнання ОРДЛО і щоб при цьому ніхто не завадив блокуванням трибуни або багатотисячним мітингом під стінами Ради
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28.09.2020 12:30 Ответить
Стефанчук предложил рассмотреть законопроект о проведении заседаний Рады по видеоконференции - Цензор.НЕТ 5847
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28.09.2020 12:44 Ответить
хотят вообще нихера не делать
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28.09.2020 12:29 Ответить
Если так можно - тогда нах й ВР, каждый житель страны может онлайн голосовать за законопроекты, жирных депутатов лишить права голоса, оставить за ними только право подавать законопроекты. Мы и сами удаленно можем голосовать
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28.09.2020 12:29 Ответить
Вооще тогда и рада с депутатами не нужна. каждый житель голосует за себя.
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28.09.2020 12:30 Ответить
Отето я понимаю! Лежишь такой себе в Омане на пляже, попивая шнапс, и одновременно выполняешь работу...Даешь онлайн Раду и онлайн страну!
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28.09.2020 12:29 Ответить
Можно даже нанять серетаря, Пендель к примеру, пусть она на клаве долбит, а опосля и Пендель...
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28.09.2020 12:32 Ответить
Страна в смартфонє, зелене ноу-хау.
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28.09.2020 12:33 Ответить
Я теж так люблю. Сидиш собі у Відні й думаєш за щастя народне!
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28.09.2020 12:41 Ответить
Круто! Теперь и на работу ходить не будут! Как не вспомнить соседского классика: "править лежа на боку". А, не страшно, что под купол поселяться другие?
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28.09.2020 12:33 Ответить
Кабан ты и так уже на трибуне не помещаться,если еще и голосовать будешь с Мальдивов то и дверь не войдешь. Хряк ,может лучше ты будешь вместе со всеми на метро и маршрутках на работу ездить,за которую тебе кстати платят деньги.
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28.09.2020 12:35 Ответить
А вот это смелый шаг вперед.

И журналисты не увидят, как СН нюхает кокс, смотрит порнуху и заказывает лядей в интернете во время заседаний ВР.
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28.09.2020 12:35 Ответить
Хороша ідея. Тепер депутути зможуть голосувати не відволікаючись від заробляння бабла.
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28.09.2020 12:36 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

УКРДРГ.. работаем по зачистке от ваты дальше.


Стефанчук предложил рассмотреть законопроект о проведении заседаний Рады по видеоконференции - Цензор.НЕТ 2628
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28.09.2020 12:37 Ответить
Стефанчук предложил рассмотреть законопроект о проведении заседаний Рады по видеоконференции - Цензор.НЕТ 5288
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28.09.2020 12:38 Ответить
Ах так !!!Ну тогда пусть каждый из депутанов с собой телевизор таскает , их льготы только по ТВ !!!!
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28.09.2020 12:40 Ответить
Как так.. У нас же Киев уже в "желтой" зоне.. еще чуть чуть и окажется в "зеленой".. Выборы общегосударственные на носу.. Мы "чемпионы" в борьбе с ковидом. Школы и садики работают, болельщики на стадионах, депутаты по кабакам и с девицами на курортах.. У нас все" отлично".. Какие заседания Рады на удаленке.. вы о чем это.. А ну на работу дармоеды с смартфонами по анал табу. Маски и перчатки и вперед. Слуги блин народа.
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28.09.2020 12:42 Ответить
по ходу кажется мне, други, шо евоная морда в монитор не влезет и придется ее рихтовать
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28.09.2020 12:44 Ответить
Донецький господарський суд визнав банкротом "Київенерго" Ахметова, яке заборгувало кредиторам 2.3 млрд грн.
Гросмейстер Бендера:
Ще один маленький скромний подаруночок Ахмету від ЗЕбанди.
Сумарна кількість таких "подарунків" Рінату, що я нарахував за цей місяць, майже 4 млрд грн
Україна - це Рінат!
Почему Беня не сидит?
ЕС сожалеет об отсутствии уголовного дела по мошенничеству на $5 млрд в ПриватБанке .
"Олигархи все еще сохраняют значительное влияние в Украине" отметил Жозеп Боррель
Я напомню, что дело против Коломойского ЕСТЬ ведет его НАБУ. И оно застряло на экспертизе (она не от НАБУ зависит, это вне их контроля).
Для того чтобы Коломойскому вручить подозрение, необходима экономическая экспертиза которая говорит что Коломойский действительно стырил быбки с Привата. Раньше, такого рода экспертизы для НАБУ делало СБУ. Но в данном случае "что-то пошло не так".
По словам бывшего Генерального Прокурора Зеленского - Руслана Рябошапки, ЛИЧНО Иван Баканов (глава СБУ и друг детства Зеленского) блокирует такую экспертизу.
Опять же, у меня нет вопросов к Боррелю, он не налогоплательщик Украины, ему то что? У МЕНЯ ВОПРОСЫ К ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ - почему вы не задаете вопросов к Зеленскому? Вы не хотите получить 155 млрд грн от олигарха?
Я напомню что Зеленский и его партия - занимают первую строчку в рейтингах. Зеленский - самый популярный политик Украины, Слуга Народа - самая популярная полит.сила страны. В чем проблема? Вы не любите деньги?
Но нет, вместо этого под комментами фб-страницы НАБУ вопросы "когда будет дело против Гонтаревой". Бывшего главы НБУ которая как раз забрала у Коломойского банк и спасла экономику Украины.
Марк Савчук
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28.09.2020 12:46 Ответить
уже одни проводили голосование в актовом зале
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28.09.2020 12:49 Ответить
Стефанчук на дистанційному засіданні ВР
Стефанчук запропонував розглянути законопроєкт про проведення засідань Ради по відеоконференції - Цензор.НЕТ 5724
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28.09.2020 12:53 Ответить
А можно так на заводе работать, онлайн? Стефанчуку нобелевскую премию!
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28.09.2020 12:55 Ответить
Можно кнопкодавить откуда-то из Ниццы или Куршевеля...
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28.09.2020 13:26 Ответить
 
 