Стефанчук предложил рассмотреть законопроект о проведении заседаний Рады по видеоконференции. ВИДЕО
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлолжил рассмотреть в ближайшее время законопроект о проведении пленарных заседаний в режиме видео-конференций.
Об этом сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я попросил бы вас, учитывая то, какая ситуация по коронавирусу и в стране, и в стенах Верховной Рады, все-таки пересмотреть возможность возвратиться к рассмотрению законопроекта №3250, который был внесен (в Верховную Раду. - Ред.) одним из первых в Европе, но к большому сожалению так и остался не рассмотренным. Это об удаленном голосовании Верховной Рады", - сказал Стефанчук.
Он подчеркнул, что цель данного законопроекта - в такой критической ситуации сохранить возможность деятельности законодательного органа.
Законопроект №3250 устанавливает основы и порядок проведения пленарных заседаний Верховной Рады и парламентских комитетов в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения Covid-19.
Авторами законопроекта являются первый вице-спикер и его брат Николай Стефанчук (фракция "Слуга народа").
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И журналисты не увидят, как СН нюхает кокс, смотрит порнуху и заказывает лядей в интернете во время заседаний ВР.
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УКРДРГ.. работаем по зачистке от ваты дальше.
Гросмейстер Бендера:
Ще один маленький скромний подаруночок Ахмету від ЗЕбанди.
Сумарна кількість таких "подарунків" Рінату, що я нарахував за цей місяць, майже 4 млрд грн
Україна - це Рінат!
Почему Беня не сидит?
ЕС сожалеет об отсутствии уголовного дела по мошенничеству на $5 млрд в ПриватБанке .
"Олигархи все еще сохраняют значительное влияние в Украине" отметил Жозеп Боррель
Я напомню, что дело против Коломойского ЕСТЬ ведет его НАБУ. И оно застряло на экспертизе (она не от НАБУ зависит, это вне их контроля).
Для того чтобы Коломойскому вручить подозрение, необходима экономическая экспертиза которая говорит что Коломойский действительно стырил быбки с Привата. Раньше, такого рода экспертизы для НАБУ делало СБУ. Но в данном случае "что-то пошло не так".
По словам бывшего Генерального Прокурора Зеленского - Руслана Рябошапки, ЛИЧНО Иван Баканов (глава СБУ и друг детства Зеленского) блокирует такую экспертизу.
Опять же, у меня нет вопросов к Боррелю, он не налогоплательщик Украины, ему то что? У МЕНЯ ВОПРОСЫ К ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ - почему вы не задаете вопросов к Зеленскому? Вы не хотите получить 155 млрд грн от олигарха?
Я напомню что Зеленский и его партия - занимают первую строчку в рейтингах. Зеленский - самый популярный политик Украины, Слуга Народа - самая популярная полит.сила страны. В чем проблема? Вы не любите деньги?
Но нет, вместо этого под комментами фб-страницы НАБУ вопросы "когда будет дело против Гонтаревой". Бывшего главы НБУ которая как раз забрала у Коломойского банк и спасла экономику Украины.
Марк Савчук