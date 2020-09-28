Стефанчук запропонував розглянути законопроєкт про проведення засідань Ради по відеоконференції. ВIДЕО
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував розглянути найближчим часом законопроєкт про проведення пленарних засідань у режимі відеоконференцій.
Про це сказав Стефанчук на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я попросив би вас, з огляду на те, яка ситуація з коронавірусом і в країні, і в стінах Верховної Ради, все-таки переглянути можливість повернутися до розгляду законопроєкту №3250, який був внесений (до Верховної Ради. - Ред.) одним з перших в Європі, але на превеликий жаль так і залишився не розглянутим. Це про віддалене голосування Верховної Ради", - сказав Стефанчук.
Він підкреслив, що мета цього законопроєкту - в такій критичній ситуації зберегти можливість діяльності законодавчого органу.
Законопроєкт №3250 встановлює основи і порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради і парламентських комітетів у режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню Covid-19.
Авторами законопроєкту є перший віцеспікер і його брат Микола Стефанчук (фракція "Слуга народу").
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И журналисты не увидят, как СН нюхает кокс, смотрит порнуху и заказывает лядей в интернете во время заседаний ВР.
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УКРДРГ.. работаем по зачистке от ваты дальше.
Гросмейстер Бендера:
Ще один маленький скромний подаруночок Ахмету від ЗЕбанди.
Сумарна кількість таких "подарунків" Рінату, що я нарахував за цей місяць, майже 4 млрд грн
Україна - це Рінат!
Почему Беня не сидит?
ЕС сожалеет об отсутствии уголовного дела по мошенничеству на $5 млрд в ПриватБанке .
"Олигархи все еще сохраняют значительное влияние в Украине" отметил Жозеп Боррель
Я напомню, что дело против Коломойского ЕСТЬ ведет его НАБУ. И оно застряло на экспертизе (она не от НАБУ зависит, это вне их контроля).
Для того чтобы Коломойскому вручить подозрение, необходима экономическая экспертиза которая говорит что Коломойский действительно стырил быбки с Привата. Раньше, такого рода экспертизы для НАБУ делало СБУ. Но в данном случае "что-то пошло не так".
По словам бывшего Генерального Прокурора Зеленского - Руслана Рябошапки, ЛИЧНО Иван Баканов (глава СБУ и друг детства Зеленского) блокирует такую экспертизу.
Опять же, у меня нет вопросов к Боррелю, он не налогоплательщик Украины, ему то что? У МЕНЯ ВОПРОСЫ К ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ - почему вы не задаете вопросов к Зеленскому? Вы не хотите получить 155 млрд грн от олигарха?
Я напомню что Зеленский и его партия - занимают первую строчку в рейтингах. Зеленский - самый популярный политик Украины, Слуга Народа - самая популярная полит.сила страны. В чем проблема? Вы не любите деньги?
Но нет, вместо этого под комментами фб-страницы НАБУ вопросы "когда будет дело против Гонтаревой". Бывшего главы НБУ которая как раз забрала у Коломойского банк и спасла экономику Украины.
Марк Савчук