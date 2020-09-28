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Стефанчук запропонував розглянути законопроєкт про проведення засідань Ради по відеоконференції. ВIДЕО

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував розглянути найближчим часом законопроєкт про проведення пленарних засідань у режимі відеоконференцій.

Про це сказав Стефанчук на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я попросив би вас, з огляду на те, яка ситуація з коронавірусом і в країні, і в стінах Верховної Ради, все-таки переглянути можливість повернутися до розгляду законопроєкту №3250, який був внесений (до Верховної Ради. - Ред.) одним з перших в Європі, але на превеликий жаль так і залишився не розглянутим. Це про віддалене голосування Верховної Ради", - сказав Стефанчук.

Він підкреслив, що мета цього законопроєкту - в такій критичній ситуації зберегти можливість діяльності законодавчого органу.

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Законопроєкт №3250 встановлює основи і порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради і парламентських комітетів у режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню Covid-19.

Авторами законопроєкту є перший віцеспікер і його брат Микола Стефанчук (фракція "Слуга народу").

Автор: 

ВР (15022) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+7
Хочуть геть жорстко кнопкодавить
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28.09.2020 12:28
+6
А вот это смелый шаг вперед.

И журналисты не увидят, как СН нюхает кокс, смотрит порнуху и заказывает лядей в интернете во время заседаний ВР.
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28.09.2020 12:35
+6
Стефанчук предложил рассмотреть законопроект о проведении заседаний Рады по видеоконференции - Цензор.НЕТ 5847
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28.09.2020 12:44
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28.09.2020 12:28 Відповісти
Або протягти якусь жорстку лажу типу визнання ОРДЛО і щоб при цьому ніхто не завадив блокуванням трибуни або багатотисячним мітингом під стінами Ради
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28.09.2020 12:30 Відповісти
Стефанчук предложил рассмотреть законопроект о проведении заседаний Рады по видеоконференции - Цензор.НЕТ 5847
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28.09.2020 12:44 Відповісти
хотят вообще нихера не делать
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28.09.2020 12:29 Відповісти
Если так можно - тогда нах й ВР, каждый житель страны может онлайн голосовать за законопроекты, жирных депутатов лишить права голоса, оставить за ними только право подавать законопроекты. Мы и сами удаленно можем голосовать
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28.09.2020 12:29 Відповісти
Вооще тогда и рада с депутатами не нужна. каждый житель голосует за себя.
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28.09.2020 12:30 Відповісти
Отето я понимаю! Лежишь такой себе в Омане на пляже, попивая шнапс, и одновременно выполняешь работу...Даешь онлайн Раду и онлайн страну!
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28.09.2020 12:29 Відповісти
Можно даже нанять серетаря, Пендель к примеру, пусть она на клаве долбит, а опосля и Пендель...
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28.09.2020 12:32 Відповісти
Страна в смартфонє, зелене ноу-хау.
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28.09.2020 12:33 Відповісти
Я теж так люблю. Сидиш собі у Відні й думаєш за щастя народне!
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28.09.2020 12:41 Відповісти
Круто! Теперь и на работу ходить не будут! Как не вспомнить соседского классика: "править лежа на боку". А, не страшно, что под купол поселяться другие?
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28.09.2020 12:33 Відповісти
Кабан ты и так уже на трибуне не помещаться,если еще и голосовать будешь с Мальдивов то и дверь не войдешь. Хряк ,может лучше ты будешь вместе со всеми на метро и маршрутках на работу ездить,за которую тебе кстати платят деньги.
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28.09.2020 12:35 Відповісти
А вот это смелый шаг вперед.

И журналисты не увидят, как СН нюхает кокс, смотрит порнуху и заказывает лядей в интернете во время заседаний ВР.
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28.09.2020 12:35 Відповісти
Хороша ідея. Тепер депутути зможуть голосувати не відволікаючись від заробляння бабла.
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28.09.2020 12:36 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

УКРДРГ.. работаем по зачистке от ваты дальше.


Стефанчук предложил рассмотреть законопроект о проведении заседаний Рады по видеоконференции - Цензор.НЕТ 2628
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28.09.2020 12:37 Відповісти
Стефанчук предложил рассмотреть законопроект о проведении заседаний Рады по видеоконференции - Цензор.НЕТ 5288
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28.09.2020 12:38 Відповісти
Ах так !!!Ну тогда пусть каждый из депутанов с собой телевизор таскает , их льготы только по ТВ !!!!
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28.09.2020 12:40 Відповісти
Как так.. У нас же Киев уже в "желтой" зоне.. еще чуть чуть и окажется в "зеленой".. Выборы общегосударственные на носу.. Мы "чемпионы" в борьбе с ковидом. Школы и садики работают, болельщики на стадионах, депутаты по кабакам и с девицами на курортах.. У нас все" отлично".. Какие заседания Рады на удаленке.. вы о чем это.. А ну на работу дармоеды с смартфонами по анал табу. Маски и перчатки и вперед. Слуги блин народа.
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28.09.2020 12:42 Відповісти
по ходу кажется мне, други, шо евоная морда в монитор не влезет и придется ее рихтовать
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28.09.2020 12:44 Відповісти
Донецький господарський суд визнав банкротом "Київенерго" Ахметова, яке заборгувало кредиторам 2.3 млрд грн.
Гросмейстер Бендера:
Ще один маленький скромний подаруночок Ахмету від ЗЕбанди.
Сумарна кількість таких "подарунків" Рінату, що я нарахував за цей місяць, майже 4 млрд грн
Україна - це Рінат!
Почему Беня не сидит?
ЕС сожалеет об отсутствии уголовного дела по мошенничеству на $5 млрд в ПриватБанке .
"Олигархи все еще сохраняют значительное влияние в Украине" отметил Жозеп Боррель
Я напомню, что дело против Коломойского ЕСТЬ ведет его НАБУ. И оно застряло на экспертизе (она не от НАБУ зависит, это вне их контроля).
Для того чтобы Коломойскому вручить подозрение, необходима экономическая экспертиза которая говорит что Коломойский действительно стырил быбки с Привата. Раньше, такого рода экспертизы для НАБУ делало СБУ. Но в данном случае "что-то пошло не так".
По словам бывшего Генерального Прокурора Зеленского - Руслана Рябошапки, ЛИЧНО Иван Баканов (глава СБУ и друг детства Зеленского) блокирует такую экспертизу.
Опять же, у меня нет вопросов к Боррелю, он не налогоплательщик Украины, ему то что? У МЕНЯ ВОПРОСЫ К ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ - почему вы не задаете вопросов к Зеленскому? Вы не хотите получить 155 млрд грн от олигарха?
Я напомню что Зеленский и его партия - занимают первую строчку в рейтингах. Зеленский - самый популярный политик Украины, Слуга Народа - самая популярная полит.сила страны. В чем проблема? Вы не любите деньги?
Но нет, вместо этого под комментами фб-страницы НАБУ вопросы "когда будет дело против Гонтаревой". Бывшего главы НБУ которая как раз забрала у Коломойского банк и спасла экономику Украины.
Марк Савчук
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28.09.2020 12:46 Відповісти
уже одни проводили голосование в актовом зале
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28.09.2020 12:49 Відповісти
Стефанчук на дистанційному засіданні ВР
Стефанчук запропонував розглянути законопроєкт про проведення засідань Ради по відеоконференції - Цензор.НЕТ 5724
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28.09.2020 12:53 Відповісти
А можно так на заводе работать, онлайн? Стефанчуку нобелевскую премию!
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28.09.2020 12:55 Відповісти
Можно кнопкодавить откуда-то из Ниццы или Куршевеля...
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28.09.2020 13:26 Відповісти
 
 