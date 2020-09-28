Стефанчук запропонував розглянути законопроєкт про проведення засідань Ради по відеоконференції. ВIДЕО

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував розглянути найближчим часом законопроєкт про проведення пленарних засідань у режимі відеоконференцій.

Про це сказав Стефанчук на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я попросив би вас, з огляду на те, яка ситуація з коронавірусом і в країні, і в стінах Верховної Ради, все-таки переглянути можливість повернутися до розгляду законопроєкту №3250, який був внесений (до Верховної Ради. - Ред.) одним з перших в Європі, але на превеликий жаль так і залишився не розглянутим. Це про віддалене голосування Верховної Ради", - сказав Стефанчук.

Він підкреслив, що мета цього законопроєкту - в такій критичній ситуації зберегти можливість діяльності законодавчого органу.

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Законопроєкт №3250 встановлює основи і порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради і парламентських комітетів у режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню Covid-19.

Авторами законопроєкту є перший віцеспікер і його брат Микола Стефанчук (фракція "Слуга народу").