Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожают три армянских зенитно-ракетных комплекса "Оса". ВИДЕО
Беспилотники "Байрактар", принадлежащие армии Азербайджана, уничтожили три зенитно-ракетных комплекса "Оса" армии Армении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликовало Министерство обороны Азербайджана на своей странице в youtube.
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+68 алексей свиридов #474753
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«…всепроникающие, несбиваемые "Байракторы", снова впечатляющее видео побед турецкого военпрома. К слову, больше всего у Баку не турецких, а израильских беспилотников, но конкурентов по очевидным причинам не рекламируют - Азербайджану сегодня очень нужна политическая и военная поддержка Турции.
Реклама работает. Успехи очевидные - уничтоженные танки, зенитки, склады... Заказы растут. "Байракторы" производятся как горячие пирожки, только в этом году их сделают более 200 штук при цене порядка 5 млн долларов за аппарат, не считая наземных станций управления и вооружения.
Но в действительности, эти тихоходные противопартизанские самолёты всё равно что кремниевые ружья против лука со стрелами. В современной высокотехнологичной войне их боевые качества сомнительны. В противном случае военная авиация не развивалась бы в сторону увеличения скорости и высоты полёта. А летали бы до сих пор на "Фарманах" и "Ньюпорах" со скоростью 130 км/ч - как "Байрактор".
Дело в том, что ещё ни разу турецкие беспилотники не применялись там, где у противника действительно есть современные средства ПВО. Те же старые советские "Осы", которые уничтожены в Карабахе, не сбивают цели, идущие выше 5 км, и дальше 7 км. Просто ракета комплекса, "заточенная" на работу против вертолётов и самолётов штурмовой авиации, дальше не летает. А старенький радар с трудом обнаруживает цели с ЭПР (эффективная площадь рассеивания) меньше 0,2 кв.м, а у "Байрактора" она порядка 0,1 кв.м. Вот и получается, что турецкий самолётик, поражающий с высоте 7 км цели на дальности до 14 км, выходит недосягаемым для чуда советского оборонпрома семидесятых годов. Ничего удивительного…» (https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__%5b0%5d=AZUpq666HiO5QIcPrgpgqQmO58zjcmNCq4X80pW77IR8rHcyADzfC0jNtjH3CQ20QMhqYVxLIBUiR7NrGR2bwjEMrCscMCr25ZBnKlMuIMiXFQeyw-Rg6S_igAmu4cYZXcI&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов https://www.facebook.com/brtcomua/posts/3394134173980546?__cft__%5b0%5d=AZUpq666HiO5QIcPrgpgqQmO58zjcmNCq4X80pW77IR8rHcyADzfC0jNtjH3CQ20QMhqYVxLIBUiR7NrGR2bwjEMrCscMCr25ZBnKlMuIMiXFQeyw-Rg6S_igAmu4cYZXcI&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. )
будем тратить кучу денег, зависеть от Турецких поставок и вечно финансировать уже
турецкие разработки.
Молодцы - сэкономили.
Русские хорошо воюют, если против них папуасы с луками, чеченцы с калашами или наши необученные добровольцы в первые дни войны на Донбассе .... но когда у противника высокотехнологическое оружие и профармия (после USArmy, турецкая вторая в НАТО и всякие там БЕЙРАКТАРЫ, Ф-16 и все такое), то папуасами уже становится шойгинская алкашня с их допотопными панцырями, буками, осами, ежиками и белочками))))