Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожают три армянских зенитно-ракетных комплекса "Оса". ВИДЕО

Беспилотники "Байрактар", принадлежащие армии Азербайджана, уничтожили три зенитно-ракетных комплекса "Оса" армии Армении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликовало Министерство обороны Азербайджана на своей странице в youtube.

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