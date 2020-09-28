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Азербайджанські дрони "Байрактар" знищують три вірменські зенітно-ракетні комплекси "Оса". ВIДЕО

Безпілотники "Байрактар", що належать армії Азербайджану, знищили три зенітно-ракетні комплекси "Оса" армії Вірменії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікувало Міністерство оборони Азербайджану на своїй сторінці в youtube.

Також читайте: 20 тисяч вірмен, які проживають у Росії, збираються в Нагірний Карабах добровольцями: "Проситимемо військовий транспорт"

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+68
Была Оса, и - нет Оса.
Армяшки рвут на жопе волоса.
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28.09.2020 14:20
+43
Ой, чо творят эти азербайджанцы! Вместо того, чтобы просто перестать стрелять, как учит великий украинский говнокомандующий, уничтожают армянскую технику.
Ну я надеюсь, что их хотя бы за это оштрафует их командование, как это решило делать украинское.
Или нет? Как думает цензоровское сообщество?
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28.09.2020 14:34
+32
То есть байрактары могут таки работать и на даунбасе, а то был ор когда их покупали и гнали говно на Пороха и Турчинова.
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28.09.2020 14:30
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а шаверму хто буде продавати, а кавуни дині, валюту міняти?
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28.09.2020 17:24 Відповісти
Ой молодца. На відстані, бережучи життя людей, а парашинську ************ техніку, як вони її називають" - бах і немає.
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28.09.2020 15:02 Відповісти
Ну ось так, а Касьянов каже що Байрактари закуплені Порошенком гімно.
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28.09.2020 15:05 Відповісти
А хто такий той Кастянов? Той сепар, який надів нашу форму і обсирає Україну і її військо?
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28.09.2020 15:18 Відповісти
Гавномёт что-ли???...

«…всепроникающие, несбиваемые "Байракторы", снова впечатляющее видео побед турецкого военпрома. К слову, больше всего у Баку не турецких, а израильских беспилотников, но конкурентов по очевидным причинам не рекламируют - Азербайджану сегодня очень нужна политическая и военная поддержка Турции.
Реклама работает. Успехи очевидные - уничтоженные танки, зенитки, склады... Заказы растут. "Байракторы" производятся как горячие пирожки, только в этом году их сделают более 200 штук при цене порядка 5 млн долларов за аппарат, не считая наземных станций управления и вооружения.
Но в действительности, эти тихоходные противопартизанские самолёты всё равно что кремниевые ружья против лука со стрелами. В современной высокотехнологичной войне их боевые качества сомнительны. В противном случае военная авиация не развивалась бы в сторону увеличения скорости и высоты полёта. А летали бы до сих пор на "Фарманах" и "Ньюпорах" со скоростью 130 км/ч - как "Байрактор".
Дело в том, что ещё ни разу турецкие беспилотники не применялись там, где у противника действительно есть современные средства ПВО. Те же старые советские "Осы", которые уничтожены в Карабахе, не сбивают цели, идущие выше 5 км, и дальше 7 км. Просто ракета комплекса, "заточенная" на работу против вертолётов и самолётов штурмовой авиации, дальше не летает. А старенький радар с трудом обнаруживает цели с ЭПР (эффективная площадь рассеивания) меньше 0,2 кв.м, а у "Байрактора" она порядка 0,1 кв.м. Вот и получается, что турецкий самолётик, поражающий с высоте 7 км цели на дальности до 14 км, выходит недосягаемым для чуда советского оборонпрома семидесятых годов. Ничего удивительного…» (https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__%5b0%5d=AZUpq666HiO5QIcPrgpgqQmO58zjcmNCq4X80pW77IR8rHcyADzfC0jNtjH3CQ20QMhqYVxLIBUiR7NrGR2bwjEMrCscMCr25ZBnKlMuIMiXFQeyw-Rg6S_igAmu4cYZXcI&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов https://www.facebook.com/brtcomua/posts/3394134173980546?__cft__%5b0%5d=AZUpq666HiO5QIcPrgpgqQmO58zjcmNCq4X80pW77IR8rHcyADzfC0jNtjH3CQ20QMhqYVxLIBUiR7NrGR2bwjEMrCscMCr25ZBnKlMuIMiXFQeyw-Rg6S_igAmu4cYZXcI&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. )
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29.09.2020 07:25 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3221598/019214b6-ccaa-733e-b3a1-f8839a9753fd
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29.09.2020 07:35 Відповісти
Турчинов и Порох не финансировали разработку своих боевых беспилотников. Теперь
будем тратить кучу денег, зависеть от Турецких поставок и вечно финансировать уже

турецкие разработки.
Молодцы - сэкономили.
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28.09.2020 15:06 Відповісти
Я так и знал. Порошенко опять насрал вам в колготы. Ну шо за....А-ха-ха!!
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28.09.2020 15:11 Відповісти
тут зеленедоросток сепаров на позиции приглашает посмотреть чисто, а оно дальше за пороха)))
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28.09.2020 15:51 Відповісти
Да нет, в твою голову насрал, не выковырять, мёртво вцепилось.
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28.09.2020 16:02 Відповісти
Дык им таварищ Путен не разрешил
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28.09.2020 16:25 Відповісти
Турки разрабатывали эти ударные беспилотники что-то около 12 лет,это тебе не просто самолетик ,а целый комплекс разной аппаратуры соединенной во едино , ниодна страна ..вплодь до подписантов и гарантов всяких,ничего подобного нам продавать не хотели ,да и турки отказывались пока кацапы убили 33 их военных,тогда уже согласились.Порох и пастор смогли купить..главное что технологию! Мы можем теперь и докупать ьеспилотники..станции управления..боеприпасы к ним..а главное можна тупо скопировать и у себя производить ..причем и с улучшениями всего..!! А что у нас было? как АН слепил эту позорную типа ударную горлицу? недоделаную..у них ни технологий ни навыков по этому вопросу не было..нету??....а теперь у нас есть нормальные ударные беспилотники..а главное технология!
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28.09.2020 18:25 Відповісти
Похоже, что времена мерить военную мощь количеством живой силы и техники приказали долго жить. Как и стенаниям : "конфликт не имеет военного разрешения".
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28.09.2020 15:15 Відповісти
К гадалке не ходи, что зачинщики возобновления конфликта - айзера..... Просто турки в Сирии увидели, что с рахами можно и нужно воевать.....
Русские хорошо воюют, если против них папуасы с луками, чеченцы с калашами или наши необученные добровольцы в первые дни войны на Донбассе .... но когда у противника высокотехнологическое оружие и профармия (после USArmy, турецкая вторая в НАТО и всякие там БЕЙРАКТАРЫ, Ф-16 и все такое), то папуасами уже становится шойгинская алкашня с их допотопными панцырями, буками, осами, ежиками и белочками))))
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28.09.2020 15:16 Відповісти
Армения признала Крым кацапским, Азербайджан - нет. Это для тех, кто не знает, за кого болеть.
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28.09.2020 15:23 Відповісти
Если честно, похер за кого болеть.... Главное чтобы РАХИ своими ИХТАМНЕТАМИ в конфликт влезли, а турки им физды надавали.....
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28.09.2020 15:30 Відповісти
Еще ни одного города не захватили с воздуха.Авиация дает дорогу танкам,танки пехоте.Как пехота зашла,город ваш.Пример Берлин,антипример Ленингоад.Так что без танков никак.
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28.09.2020 15:39 Відповісти
есть еще один пример площадь минутка)) образец танкового прорыва в город
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28.09.2020 15:52 Відповісти
По НТВ за 30 секунд я узнал что пиндосы устроили Карабах по плану Вашингтона, чтобы захватит ресурсы россиюшки!
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28.09.2020 16:04 Відповісти
Таки да! Мы в этом учавствовали и планировали, только ресурсы Рассеюшки нам и нахер не надо захватывать- они и так наши! И кассапы будут продавать столько сколько МЫ скажем и по ценам по которым Мы назначим. Была цена за сотню в 2013 году. И рассеюшка имела все- и технологии, и доступ компаний к дешевым ресурсам и многое другое, но не еашла ничего лучше, как направить эти деньги на рарушения существующего на Земле порядка! Плохой, хороший- но порядок. Напоминаю кассапам, за все надо платить! Как в том мультике про Маугли- " Слышите ли вы меня, бандерлоги?" " Слышим Каа!", " Подойдите ко мне ближе, еще ближе...".Ну а концовка всем известна, кого то тупо сьели!
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28.09.2020 21:18 Відповісти
Это снова вчерашнее видео или дубль два?
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28.09.2020 16:25 Відповісти
Враг моего врага мой друг , а пока армяне целуются в десна с ****** , хотим мы того или нет но надо поддерживать азеров. К тому же если Алиев только захочет , в Украине может легко набрать пару дивизий отличных солдат с громадным боевым опытом , а если там еще и кацапы появятся , которых как всегда там не будет , то это вообще будет хорошо оплачиваемое хоби. Мочить кацапов и тебе еще за это хорошо платят .......
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28.09.2020 18:21 Відповісти
ары. просто тикайте , и не оглядывайтесь. прощения вам не будет, как прихвостням русни.
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28.09.2020 18:59 Відповісти
Надо просто перестать стрелять
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28.09.2020 19:49 Відповісти
Армяне поверили кацапам что старые советские комплексы Оса смогут уничтожить Байрактары. Опять очередная путинская многоходовочка.
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08.10.2020 20:32 Відповісти
На початки війни з Росією на Донбасі цих турецьких безпілотників нам дуже не вистачало!
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11.10.2020 16:29 Відповісти
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