Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожают два армянских танка Т-72. ВИДЕО

Беспилотники "Байрактар", принадлежащие армии Азербайджана, уничтожили два танка Т-72 армии Армении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликовало Министерство обороны Азербайджана на своей странице в youtube.

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