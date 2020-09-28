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Азербайджанські дрони "Байрактар" знищують два вірменські танки Т-72. ВIДЕО

Безпілотники "Байрактар", що належать армії Азербайджану, знищили два танки Т-72 армії Вірменії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікувало Міністерство оборони Азербайджану на своїй сторінці в youtube.

Дивіться також: Азербайджанські дрони "Байрактар" знищують три вірменські зенітно-ракетні комплекси "Оса". ВIДЕО

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) безпілотник (4288) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+106
Азербайджанські дрони "Байрактар" знищують два вірменські танки Т-72 - Цензор.НЕТ 1472
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28.09.2020 15:55
+84
Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожают два армянских танка Т-72 - Цензор.НЕТ 6498
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28.09.2020 15:53
+80
Армения признала Крым кацапским, Азербайджан - нет. Это для тех, кто не знает, за кого болеть.

https://twitter.com/dpnorm/status/1310214443842834433
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28.09.2020 15:56
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Главное Баку должен не переставая наступать до своих бывших границ пока никто не отдуплился. А то сильно озабоченые европейцы могут дать ватоармянам время для усиления военной силой из числа косоглазых бурятских армян. Да и танков у подножия Арарата успеют накопать.
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28.09.2020 16:14 Відповісти
кстати Арарат весь в Турции, нету его в Армении
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28.09.2020 16:59 Відповісти
Приємні кадри,залікові.Гарні з турків вчителі,а із азербайджанців учні.Брати турки образити Азербайджан не дадуть.От цікаво,а який у них штраф за стрільбу по ворогу без наказу?
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28.09.2020 16:18 Відповісти
Неважливо куди влучив заряд, головне машина виведена з ладу. В умовах Арменії це, вважай знищений танк. Нові їм взяти тривалий час немає звідки.
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28.09.2020 16:22 Відповісти
Заканчивай писать всякую хрень. Армения - член ОДКБ. про такое слышал. так вот, нагонит туда Рашка танков не меньше, чем в Лугандонию
у ДНР оказались в том числе около 700 танков и 400 БМП. А расейские пропагандоны расскажут - их армяне в горах нашли, или как в Украине, в шахтах
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28.09.2020 16:34 Відповісти
А разве Азербайджан сейчас воюет против армян? Они освобождают свою территорию
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28.09.2020 16:43 Відповісти
А за рычаги кто сядет?
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28.09.2020 16:50 Відповісти
кацапи й сядуть, будуть нові порції смаженої бурятини
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28.09.2020 17:08 Відповісти
Слышь,, кацапед. А кто на востоке Украины БУКами, ГРАДАМи управляет? Тоже трактористы? Мы ваши сказки про иэтамнетов наизусть знаем
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28.09.2020 17:26 Відповісти
Фролушка, херня вся в том, что будь у ерефии хоть мульйон танков, а до Армении их подвести она может только через Азербайджан или Грузию. Ну, Есть ещё Турция с Ираном, как ты думаешь, как сильно хочет Иран втянутся в это дерьмо?
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28.09.2020 17:20 Відповісти
Извини, конь, но ты опять херню пишешь . Про 102 базу Рашки в Армени слышал? а как попадают вояки и вооружение из Рашки в Приднестровье.? Ни у ПЖР, ни у Молдовы нет границы с РФ, а "миротворцы" из Рашки с 1995 года никуда не делись
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28.09.2020 17:33 Відповісти
Ну, Грузія вже почала розвертати літаки. Не думаю що, Азербайджан зараз дозволить. То ж, залишається їм понад Каспієм через Іран літаками танки возити.
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28.09.2020 17:46 Відповісти
Так воно і є. Здоровеним крюком.
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28.09.2020 18:35 Відповісти
ЗІ: в ПМР всі рахини міфотворці з місцевих і у них реально є проблеми з постачанням. Нові військовослужбовці їдуть через Кішенев з боку Бухаресту.
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28.09.2020 17:48 Відповісти
ЗІЗІ: рахине поповнення міфотворців їде по цивільному і без зброї, як ви розумієте. Соляру вони раніше через Україну возили, а зараз може у румунів купують.
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28.09.2020 17:53 Відповісти
Звідки ви знаєте про мобілізаційні можливості армії Вірменії, кількість БТ в строю, на зберіганні та можливості їх ремонту/відновлення "в умовах Вірменії"?
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01.10.2020 01:16 Відповісти
"Дроны НАТО уничтожают Т-72 "Таежного союза"
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28.09.2020 16:26 Відповісти
Блин, при наличии современных дронов танчики гарантировано превращаются в железный гроб..не зря бриты хотят отказаться от танков в пользу развития различных боевых летательных аппаратов
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28.09.2020 16:50 Відповісти
Game Call Of Duty 4
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28.09.2020 17:06 Відповісти
Аж скрепы в разные стороны на молекулы разлетелись,красота!,а шо нарик криворожский на это сказал?
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28.09.2020 17:23 Відповісти
...с учетом видео на "Линии обороны" - уже 3 армянских танка, как минимум...
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28.09.2020 17:33 Відповісти
есть две большие неизвестности - как далеко может продвинуться армия Азербайджана и как поведут себя армяне. Жена Пашиняна ещё три недели назад, раньше, чем Лукашенко, снялась в видеоролике с автоматом в окопе. Но не факт, что её примеру готовы последовать все мужчины Армении. В Баку на видеоролик отреагировали логично, выразили уважение Анне Акопян, но заметили, если жена премьер-министра бегает с автоматом, то у армянской армии не всё "вери гуд". Похоже, это понимает и её муж. Поэтому он вечером 27 сентября предложил парламенту основательно подумать: если нельзя выиграть войну, то может есть смысл вернуть Азербайджану Карабах с условием предоставления тому статуса автономного округа, а также другие районы, и закончить войну.
Это то, чего больше всего боятся в ведомстве Лаврова. Москве, собственно, всё равно, за кем Карабах. Ей нужен "замороженный" конфликт, который можно использовать в своей имперской экспансии. Для России как империи ценность Армении невелика, и сводится к двум аспектам: как к плацдарму для дальнейшего территориального расширения и как резервуару людских ресурсов, - вымирающую "федерацию" кем-то заселять надо, и армяне весьма подходящий контингент. Но территориальное расширение РФ на Кавказе в обозримом времени - это из серии совсем отчаянной имперской фантастики, а переселение в неё армян происходит и так. Поэтому для Москвы нет практического смысла усиленно цепляться за Армению. Это не Украина, не Беларусь и не страны Балтии, без которых РФ недоимперия. Цепляться за Армению можно только по имперской привычке. https://www.obozrevatel.com/abroad/moskva-predaet-armeniyu.htm
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28.09.2020 17:37 Відповісти
Там у них серед літа був конфлікт зверху біля Грузії, то ж не диво що, було відео з бабами.
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28.09.2020 17:51 Відповісти
сомневаюсь, что для кремля дело только в территориях и человеческом ресурсе. насолить азербайджану у которого нефть и газ, думаю более близкая к реальности причина.
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28.09.2020 18:47 Відповісти
КРАСОТА)))
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28.09.2020 17:43 Відповісти
Кто подлизывает ка-цапам тех обычно ставят раком!....и правильно делают.
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28.09.2020 17:57 Відповісти
И что, за это безобразие никого не оштрафовали? Ну как же так? Пусть берут пример с Украины. Наш говнокомандующий приказал даже за просто пострелять в ответ штрафовать, а тут целые танки армянские разносят и ничего.
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28.09.2020 17:58 Відповісти
Интересно ,а почему до сих пор наши "Байрактари"" не уничтожают боевиков ОРДЛО??!! Или Наш великий кормчий Зеленский: цитита:"Официант и третьесортный клоун, в красивой обертке", приказал запереть в ангарах и складах всё, что летает,. чтобы не дай бог не стрельнули по путинсикми бандитам!! Учитесь у Алиева, как защищать родину, мать вашу так!! Задолбал этот жидяра зеленский своим миром, который хуже войны!!! Слава Азейбарджану. Байрактарам Слава!!!
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28.09.2020 18:19 Відповісти
А мы все модернизируем совковый металлолом на миллиарды гривен, вместо того чтобы закупить современную иностранную технику, как эти дроны, например. Можно было столько техники москалям угробить на востоке такими дронами, но НЕТ, лучше БМП-1 Т-64 и прочую хрень восстанавливать, там больше баблишка можно намутить.
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28.09.2020 18:36 Відповісти
Дружище, ты не понимаешь сути сухопутной войны. БМП очень нужны пехоте, БТР их не заменит. Т-64 тоже. Конечно, модернизированные для современного боя.
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28.09.2020 22:04 Відповісти
первый не уничтожен. скорее накрыт.
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28.09.2020 18:41 Відповісти
Джерело: телеканал 24 Новини
Азербайджанські дрони "Байрактар" знищують два вірменські танки Т-72 - Цензор.НЕТ 1404
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29.09.2020 15:52 Відповісти
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