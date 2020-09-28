Азербайджанські дрони "Байрактар" знищують два вірменські танки Т-72. ВIДЕО
Безпілотники "Байрактар", що належать армії Азербайджану, знищили два танки Т-72 армії Вірменії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікувало Міністерство оборони Азербайджану на своїй сторінці в youtube.
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у ДНР оказались в том числе около 700 танков и 400 БМП. А расейские пропагандоны расскажут - их армяне в горах нашли, или как в Украине, в шахтах
Это то, чего больше всего боятся в ведомстве Лаврова. Москве, собственно, всё равно, за кем Карабах. Ей нужен "замороженный" конфликт, который можно использовать в своей имперской экспансии. Для России как империи ценность Армении невелика, и сводится к двум аспектам: как к плацдарму для дальнейшего территориального расширения и как резервуару людских ресурсов, - вымирающую "федерацию" кем-то заселять надо, и армяне весьма подходящий контингент. Но территориальное расширение РФ на Кавказе в обозримом времени - это из серии совсем отчаянной имперской фантастики, а переселение в неё армян происходит и так. Поэтому для Москвы нет практического смысла усиленно цепляться за Армению. Это не Украина, не Беларусь и не страны Балтии, без которых РФ недоимперия. Цепляться за Армению можно только по имперской привычке. https://www.obozrevatel.com/abroad/moskva-predaet-armeniyu.htm