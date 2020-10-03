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Неизвестный стрелял в мужчину в Одесской области, - полиция. ВИДЕО

Неизвестный накануне вечером ранил пятидесятилетнего местного жителя. Мужчину доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Стрелка разыскивают.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщение о раненом мужчине поступило в полицию около 21 часов от врачей. Сразу же на место происшествия были направлены следственно-оперативная группа районного отдела полиции. ... Предварительно установлено, что огнестрельные ранения из неустановленного оружия пострадавший получил на улице от неизвестного", - сказано в сообщении полиции.

Случившееся расследуют по статье "покушение на убийство". Стрелку грозит от 7 до 15 лет за решеткой.

Также на Цензор.НЕТ: На Центральном ж/д вокзале в Киеве произошел конфликт со стрельбой: пострадала женщина, - полиция. ВИДЕО

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Одесская область (3638) Нацполиция (16562) стрельба (3267)


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По информации источников «Думской» в правоохранительных органах, пострадавший - Виталий Варивода по кличке Кипяток. Он бывший таможенник, бывший член преступной группировки Виталия Мариянчука (Бухгалтера), которой приписывают заказные убийства. Варивода-Кипяток, кроме прочего, замешан в нескольких резонансных похищениях. "Авторитета» ранили, когда он выходил из спортзала. Киллер, подъехавший на автомобиле BMW, стрелял из боевого пистолета. У Вариводы огнестрельные ранения ноги и грудной клетки.
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03.10.2020 13:37 Ответить
Стрелок захищався. Негайно потрібно порушити справу відносно "кипятка" (по аналогії Стерненко, це ж Одеса, маєж бути навиворіт).
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03.10.2020 14:19 Ответить
 
 