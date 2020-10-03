Неизвестный стрелял в мужчину в Одесской области, - полиция. ВИДЕО

Неизвестный накануне вечером ранил пятидесятилетнего местного жителя. Мужчину доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Стрелка разыскивают.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщение о раненом мужчине поступило в полицию около 21 часов от врачей. Сразу же на место происшествия были направлены следственно-оперативная группа районного отдела полиции. ... Предварительно установлено, что огнестрельные ранения из неустановленного оружия пострадавший получил на улице от неизвестного", - сказано в сообщении полиции.

Случившееся расследуют по статье "покушение на убийство". Стрелку грозит от 7 до 15 лет за решеткой.

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