Невідомий стріляв у чоловіка в Одеській області, - поліція. ВIДЕО
Невідомий напередодні ввечері поранив п'ятдесятирічного місцевого жителя. Чоловіка доставили в лікарню з вогнепальними пораненнями. Стрілка розшукують.
Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Повідомлення про пораненого чоловіка надійшло до поліціі близько 21 години від лікарів. Одразу ж на місце події було скеровано слідчо-оперативну групу районного відділу поліціі. Для координації роботи місцевих правоохоронців до м.Рені виїхало керівництво ГУНП.
Попередньо встановлено, що вогнепальні поранення з невстановленої зброї потерпілий отримав на вулиці від невідомого.
Те, що сталося, розслідують за статтею "замах на вбивство". Стрілку загрожує від 7 до 15 років за ґратами.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
✘
trawler_tug
показати весь коментар03.10.2020 13:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Анатолий К #427424
показати весь коментар03.10.2020 14:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль