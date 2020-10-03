Невідомий стріляв у чоловіка в Одеській області, - поліція. ВIДЕО

Невідомий напередодні ввечері поранив п'ятдесятирічного місцевого жителя. Чоловіка доставили в лікарню з вогнепальними пораненнями. Стрілка розшукують.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про пораненого чоловіка надійшло до поліціі близько 21 години від лікарів. Одразу ж на місце події було скеровано слідчо-оперативну групу районного відділу поліціі. Для координації роботи місцевих правоохоронців до м.Рені виїхало керівництво ГУНП.

Попередньо встановлено, що вогнепальні поранення з невстановленої зброї потерпілий отримав на вулиці від невідомого.

Те, що сталося, розслідують за статтею "замах на вбивство". Стрілку загрожує від 7 до 15 років за ґратами.

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