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Невідомий стріляв у чоловіка в Одеській області, - поліція. ВIДЕО

Невідомий напередодні ввечері поранив п'ятдесятирічного місцевого жителя. Чоловіка доставили в лікарню з вогнепальними пораненнями. Стрілка розшукують.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про пораненого чоловіка надійшло до поліціі близько 21 години від лікарів. Одразу ж на місце події було скеровано слідчо-оперативну групу районного відділу поліціі. Для координації роботи місцевих правоохоронців до м.Рені виїхало керівництво ГУНП.

Попередньо встановлено, що вогнепальні поранення з невстановленої зброї потерпілий отримав на вулиці від невідомого.

Те, що сталося, розслідують за статтею "замах на вбивство". Стрілку загрожує від 7 до 15 років за ґратами.

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Одеська область (3292) Нацполіція (15276) стрілянина (1794)


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По информации источников «Думской» в правоохранительных органах, пострадавший - Виталий Варивода по кличке Кипяток. Он бывший таможенник, бывший член преступной группировки Виталия Мариянчука (Бухгалтера), которой приписывают заказные убийства. Варивода-Кипяток, кроме прочего, замешан в нескольких резонансных похищениях. "Авторитета» ранили, когда он выходил из спортзала. Киллер, подъехавший на автомобиле BMW, стрелял из боевого пистолета. У Вариводы огнестрельные ранения ноги и грудной клетки.
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03.10.2020 13:37 Відповісти
Стрелок захищався. Негайно потрібно порушити справу відносно "кипятка" (по аналогії Стерненко, це ж Одеса, маєж бути навиворіт).
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03.10.2020 14:19 Відповісти
 
 