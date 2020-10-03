Белорусский телеканал СТВ назвал Украину "бывшей УССР". ВИДЕО+ФОТО
СТВ (Столичное ТВ) - государственный телеканал Беларуси - в выпуске новостей за 3 октября подписал Украину как "бывшую УССР".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на запись программы, также в ней использовали титры "Бывшая Советская Литовская республика" и "Бывшая Польская народная республика".
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+32 Толик Тигра
показать весь комментарий03.10.2020 22:17 Ответить Ссылка
+32 Кастусь Каліноўскі
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+24 Alex Best
показать весь комментарий03.10.2020 22:17 Ответить Ссылка
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Мене совок пограбував.
А ще заморені голодом прадід, його родичі. Покинутий напризволяще дід з підірваним здоров'ям, рабська праця в колгоспах, віджимання вирощеного тяжкою працею... Оце спадок совка, який передавався по моїй родині.
А взагалі, потрібно активніше формувати Чорноморсько-Балтійську Унію, гнилий зуб підмоскальської Бєларуссіі ненадовго вже, незабаром рассє, нськой ********* буде не до України і ні до Білорусі.
Много чести для него, чтобы на такой его убогий троллинг внимание обращать.
Бившая расея - Підорашка.
І що?
Олексі́й Іва́нович Пороше́нко (нар. 11 червня 1936, Саф'яни, Україна (на той час Жудець Ізмаїл, Королівство Румунія)
Леоні́д Мака́рович Кравчу́к (нар. 10 січня 1934, село Великий Житин, Волинське воєводство, Польська Республіка, нині Рівненська область)
1936 год - Румыния, 1934 - Польша, Карл) Что же натворили проклятые коммуняки? Отжали территории? Так может исправим кровавые ошибки, вернем?
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Ті,хто до цих пір живуть в сесесер -психічно хворі некрофіли та трупоїди.
Ніяких істерик, нехай тоді ще пишуть і "бувша БРСР",теперішній бєларусскій *********** округ вЯлікай обосРашкі.