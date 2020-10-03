Белорусский телеканал СТВ назвал Украину "бывшей УССР". ВИДЕО+ФОТО

СТВ (Столичное ТВ) - государственный телеканал Беларуси - в выпуске новостей за 3 октября подписал Украину как "бывшую УССР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на запись программы, также в ней использовали титры "Бывшая Советская Литовская республика" и "Бывшая Польская народная республика".







Скриншоты youtube.com/CTVBY

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске, - Кулеба