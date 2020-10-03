Украина не будет уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске, - Кулеба
Единственным официальным каналом коммуникации Украины с "руководством" Беларуси во главе с захватившим власть "президентом" Александром Лукашенко будет только МИД.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "BBC News Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией", - отметил Кулеба.
Таким образом украинский посол продолжит свою работу в Беларуси.
Однако единственным официальным каналом коммуникации Киева с нынешними белорусскими властями будет только МИД.
Напомним, также Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует присоединиться к санкциям Евросоюза против Беларуси.
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Зиз кантри из ?
На данном этапе ,все что они делают,косвенно унижает страну и ********* народ,настраивая их против одного слова "Украина"...
А теперь надо ещё тихонько загрузить на заводе Артёма несколько контейнеров ракетами и отправить другу Эдоргану.
Он найдет им правильное применение.
Соответствующий скриншот обнародовал на своей странице в Facebook журналист Юрий Смирнов. На нем видно, что новость о коронавирусе в Украине протитрована "Бывшая УССР"
Журналист добавил, что подобным образом называют Литву (бывшей советской литовской республикой) и Польшу (бывшей польской народной республикой).
Те, кто пытается нас разрушать - путинские подстилки и фашисты!
Уразумел?
Сократ мне друг, но истина дороже!
И нехай соби як знають - божеволиють, конають!