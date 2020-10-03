Украина не будет уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске, - Кулеба

Единственным официальным каналом коммуникации Украины с "руководством" Беларуси во главе с захватившим власть "президентом" Александром Лукашенко будет только МИД.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "BBC News Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией", - отметил Кулеба.

Таким образом украинский посол продолжит свою работу в Беларуси.

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Однако единственным официальным каналом коммуникации Киева с нынешними белорусскими властями будет только МИД.

Напомним, также Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует присоединиться к санкциям Евросоюза против Беларуси.