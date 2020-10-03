Україна не зменшуватиме рівень дипломатичного представництва в Мінську, - Кулеба

Єдиним офіційним каналом комунікації України з "керівництвом" Білорусі на чолі з "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу, буде лише МЗС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "BBC News Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для зниження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією", - зазначив Кулеба.

Тож український посол продовжить свою роботу в Білорусі.

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Однак єдиним офіційним каналом комунікації Києва з нинішньою білоруською владою буде лише МЗС.

Нагадаємо, також Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує долучитися до санкцій Євросоюзу проти Білорусі.