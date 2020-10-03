Україна не зменшуватиме рівень дипломатичного представництва в Мінську, - Кулеба
Єдиним офіційним каналом комунікації України з "керівництвом" Білорусі на чолі з "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу, буде лише МЗС.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "BBC News Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для зниження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією", - зазначив Кулеба.
Тож український посол продовжить свою роботу в Білорусі.
Однак єдиним офіційним каналом комунікації Києва з нинішньою білоруською владою буде лише МЗС.
Нагадаємо, також Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує долучитися до санкцій Євросоюзу проти Білорусі.
Топ коментарі
+4 Валерка Бродяжный 2
показати весь коментар03.10.2020 20:00 Відповісти Посилання
+3 Kisu Ones #201969
показати весь коментар03.10.2020 21:06 Відповісти Посилання
+2 ALEX SUROVV
показати весь коментар03.10.2020 19:53 Відповісти Посилання
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Зиз кантри из ?
На данном этапе ,все что они делают,косвенно унижает страну и ********* народ,настраивая их против одного слова "Украина"...
А теперь надо ещё тихонько загрузить на заводе Артёма несколько контейнеров ракетами и отправить другу Эдоргану.
Он найдет им правильное применение.
Соответствующий скриншот обнародовал на своей странице в Facebook журналист Юрий Смирнов. На нем видно, что новость о коронавирусе в Украине протитрована "Бывшая УССР"
Журналист добавил, что подобным образом называют Литву (бывшей советской литовской республикой) и Польшу (бывшей польской народной республикой).
Те, кто пытается нас разрушать - путинские подстилки и фашисты!
Уразумел?
Сократ мне друг, но истина дороже!
И нехай соби як знають - божеволиють, конають!