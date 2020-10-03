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Україна не зменшуватиме рівень дипломатичного представництва в Мінську, - Кулеба

Україна не зменшуватиме рівень дипломатичного представництва в Мінську, - Кулеба

Єдиним офіційним каналом комунікації України з "керівництвом" Білорусі на чолі з "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу, буде лише МЗС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "BBC News Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для зниження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією", - зазначив Кулеба.

Тож український посол продовжить свою роботу в Білорусі.

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Однак єдиним офіційним каналом комунікації Києва з нинішньою білоруською владою буде лише МЗС.

Нагадаємо, також Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує долучитися до санкцій Євросоюзу проти Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7969) посольство України (285) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Терпилы ,стоящие раком. То не Украина проститутка,то ваша нутро такое.
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03.10.2020 20:00 Відповісти
+3
Нечего вообще в дела Беларуси лезть. Образцовая страна. Живет своим трудом, не грабит колонии как США, Британия или Франция. Не просирает природные ресурсы как РФ. Не валит чужие правительства, не устраивает Ливий, Абхазий и Донбассов. Не занимается финансовым вампиризмом как МВФ. И при этом неплохо живет. Медицина на голову лучше и доступнее, чем украинская реформированная, нет грабительских тарифов. Нету Коломойских и Зеленских. Зачем вы, зомби с отсохшими мозгами, валите такую страну волкам на съедение?
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03.10.2020 21:06 Відповісти
+2
И ето несмотря на то что нелегитимный Лука поливал Украину дерьмом?
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03.10.2020 19:53 Відповісти
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Трындели, шо луку не вызнают, а все чинно,,.. по старому..
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03.10.2020 19:38 Відповісти
Ліберастія рулить!
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03.10.2020 19:51 Відповісти
Я постоянно спрашиваю зачем мы с товарищом Гитлером воевали, наводя сравнительные факты с сегодняшними лидерами разных стран. Никто так внятно не может обяснить
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03.10.2020 19:55 Відповісти
Патаму шо "дидываивале". Але Лука не дотягуює до Гітлера. Хоч також всю свою каденцію займався Біларусю.
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03.10.2020 20:00 Відповісти
Собою він займався.
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03.10.2020 20:17 Відповісти
Луку может не считать за Х-Й только сильное государство ,которое способно поставить его раком и надавать срачей с одной стороны это блок НАТО, с другой на сегодня Китай, раша не особо при делах бо есть проблема с заменой ***** на что то новое
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03.10.2020 20:05 Відповісти
нехай всех там обшманают до трусов.
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03.10.2020 19:50 Відповісти
Це тільки таким світилам як ти і лукашенко ізвєстно такоє понятиє как прєзумпція нєвіновності. На все добре, нещастя.
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03.10.2020 20:26 Відповісти
Tut nepriznali eti vybori vse civilizovanije strani bez izkliucenyja.A ciom ecio mozno rasuzdat i somnevatsia?
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03.10.2020 20:29 Відповісти
somnevatsia


Зиз кантри из ?
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03.10.2020 20:48 Відповісти
И ето несмотря на то что нелегитимный Лука поливал Украину дерьмом?
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03.10.2020 19:53 Відповісти
Терпилы ,стоящие раком. То не Украина проститутка,то ваша нутро такое.
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03.10.2020 20:00 Відповісти
Інтереси України мають найвищий пріорітет. Усе інше то порожні балачки.
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03.10.2020 20:01 Відповісти
А какие интересы Украины в Белорусии?
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03.10.2020 20:17 Відповісти
Наприклад площадка перемовин по Мінським угодам.
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03.10.2020 20:20 Відповісти
Так пусть они попробуют закрыть эту площадку сами,в таком случае. Для нас это будет плюс.
На данном этапе ,все что они делают,косвенно унижает страну и ********* народ,настраивая их против одного слова "Украина"...
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03.10.2020 20:30 Відповісти
Хто "они"?
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03.10.2020 20:42 Відповісти
Ты хотел сказать площадка для стойки раком перед ****** и росийскими боевиками в минске? Что дали ети переговоры за 7 лет войны для Украины?
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03.10.2020 20:51 Відповісти
Я що хотів, те і сказав. Твої ХВантазіі про "раком" то твоя сексуальні проблема.
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03.10.2020 20:54 Відповісти
На нашем гоств, теперь Украина именуется "бывшая УССР", литва "Бывшая ЛССР", а польша "Бывшая ПНР" Кроме шуток.
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03.10.2020 20:25 Відповісти
Eto gde tak piset?
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03.10.2020 20:32 Відповісти
Україна не зменшуватиме рівень дипломатичного представництва в Мінську, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7030
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03.10.2020 20:34 Відповісти
Україна не зменшуватиме рівень дипломатичного представництва в Мінську, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5320
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03.10.2020 20:35 Відповісти
jasno pust piset nam 0 vnimanija na takoje u nas vase tv nepokazyvajet zdes ,ono nekomu i neiteresno
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03.10.2020 20:40 Відповісти
Переименовывать соседей -- это новый тренд!
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03.10.2020 21:27 Відповісти
Правильно.
А теперь надо ещё тихонько загрузить на заводе Артёма несколько контейнеров ракетами и отправить другу Эдоргану.
Он найдет им правильное применение.
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03.10.2020 20:28 Відповісти
Кулеба из 95-го квартала ?
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03.10.2020 20:44 Відповісти
Белорусский государственный телеканала CTV в своем сюжете назвал Украину "бывшей УССР".
Соответствующий скриншот обнародовал на своей странице в Facebook журналист Юрий Смирнов. На нем видно, что новость о коронавирусе в Украине протитрована "Бывшая УССР"
Журналист добавил, что подобным образом называют Литву (бывшей советской литовской республикой) и Польшу (бывшей польской народной республикой).
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03.10.2020 20:52 Відповісти
флаг то с каких пор стал нелигитимным? Госфлаг принимается на референдуме. Даже Лука провел референдум, для этого.
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03.10.2020 20:54 Відповісти
Народ Беларуси высказался на выборах что он против фашиста Луки как и против етой тряпки.
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03.10.2020 21:02 Відповісти
вы наверное не совсем в теме, что такое выборы и что такое референдум. Может у вас флаги на майдане утверждают, а у нас все же через референдум.
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03.10.2020 21:17 Відповісти
Referendum gde rezultati jasni zaraneje.Netu u vas Belorus glavnogo prav celoveka na svobodnyje,prozracnyje vybori.U vas narusajetsia prava celoveka na rovnom meste,daze za slovo posadit mozet ili pobit.Xuze cem u vas netu nikde sto kasajetsia prav celoveka
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03.10.2020 21:37 Відповісти
Беларусь - единственный сосед Украины, не будем считать Молдову и Словакию, с которой, благодаря Лукашенко, у нее никогда не было даже намека на малейшие тёрки.
Те, кто пытается нас разрушать - путинские подстилки и фашисты!
Уразумел?
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03.10.2020 21:00 Відповісти
администрация этого форума думаю, не согласна с тобой по этому вопросу
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03.10.2020 21:17 Відповісти
Банят регулярно.
Сократ мне друг, но истина дороже!
И нехай соби як знають - божеволиють, конають!
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03.10.2020 21:31 Відповісти
Нечего вообще в дела Беларуси лезть. Образцовая страна. Живет своим трудом, не грабит колонии как США, Британия или Франция. Не просирает природные ресурсы как РФ. Не валит чужие правительства, не устраивает Ливий, Абхазий и Донбассов. Не занимается финансовым вампиризмом как МВФ. И при этом неплохо живет. Медицина на голову лучше и доступнее, чем украинская реформированная, нет грабительских тарифов. Нету Коломойских и Зеленских. Зачем вы, зомби с отсохшими мозгами, валите такую страну волкам на съедение?
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03.10.2020 21:06 Відповісти
Нечего вообще в дела Беларуси лезть. / Сейчас война с Путиным а Лукашенко союзник Путина. За включение в повестку дня Генассамблеи ООН вопроса оккупированного Донбасса голосовало 68 стран, против 13. В их числе Беларусь. / Лукашенко об агрессии РФ: "Украина хоть и маленький, но дала повод"/ Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина/За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность./ Контрольный вопрос: Чей Крым. 14.11.19 "Беларусь, КНДР, Сербия, Сирия", - миссия Украины в ООН опубликовала список стран, голосовавших против резолюции по Крыму
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03.10.2020 21:38 Відповісти
Да, Беларусь ведет прагматичную политику. В вашем списке все вещи символические. А в списке беларуси ВВП на душу населения в 2.5 раза выше украинского. Парк боевой авиации в 2.5 раза больше украинского. И так во всем, что имеет не условный, а реальный вес.
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03.10.2020 22:16 Відповісти
Pro ekonomiku ixniju necego toze govorit mne kazetsia 3 ili 5 raz VVP u nix mense cem Litvi.Ne eto vazno a prava celoveka vaznej vsego.Vot nedavno u nas odnogo privezli posle pytok tiurme MInske ,tak nasi vraci skazali sto takogo ecio nevydeli tolko cytali knizkax sto tak delali vo vremena stalina kgb.Za nicego celoveka vziali na ulice i zdelali invalidom.Vo xotyte zit takoj strane,ja nikogda
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03.10.2020 22:54 Відповісти
У меня на районе спившихся мужиков одного за другим выносят. Социальная фрустрация из-за ограбления страны гораздо более убийственна, чем разгоны демонстраций. Беларусь сейчас буратинят те же силы, которые разграбили Украину. Я не знаю, почему Литве удалось этого избежать. Наверно успели запрыгнуть в Евросоюз до того, как Моника изменила внешнюю политику в Оральном кабинете.
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03.10.2020 23:36 Відповісти
Litva vsegda sla ES.Mi vsegda tam sebia i videli,bez variantov.U nas 2003 godu kogda byl referendum 93% liudej progolosovali za stuplenije v ES,teper eto mnenyje neismenilos.Vy govorite razgrabili,a sto tam grabit?U nas vse staryje zavodi zakrylis i pojavilis sovremenyje novyje kak i Germaniji dopustim ili tam Sveciji,raznici netu i glavnoje rabotajet takoj ze kulturoj kak tam.Zavodov o predprijati u nas teper kazdi den vsio novyje otkryvajet,liudi uze bolse doma strojat ne kvartiri i molodyje.
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03.10.2020 23:52 Відповісти
Разграбление Украины американскими демократами это уже стало гвоздем избирательной кампании Трампа. Но кажется американского избирателя это не сильно колышет. За пять лет Порошенко они выкачали из воюющей Украины два годовых ВВП Литвы.
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04.10.2020 00:03 Відповісти
А в списке беларуси ВВП на душу населения в 2.5 раза выше украинского./Пусть и в 25 раз выше - для Ивана Петровича Сидорова Лукашенко останется союзником Путина, врага Украины.А если Иван Петрович Сидоров захочет кому то завидовать, то завидовать он будет катарцам -в Катаре средняя зарплата 40 000 долларов(Сорок тысяч долларов в месяц)/ Откуда ВВП. Москва субсидирует Беларусь, 9-10 миллиардов долларов в год.- Путин и Лукашенко - в "одной кровати". Эксперт назвала президента Беларуси мастером шантажа. 12 апреля 2017, 22:05.
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03.10.2020 23:23 Відповісти
Jesli neploxo zili liudi by negolosovali protiv etoj vlasti i na mitingi ne sli.Ploxo oni zyvut jesli sravnit s ES stranami,tut i sravnivat necego.Glavnoje svobodi u nix net,tebe mogut arestovat za ni za sto,pobit ili ubit takze i eto vlast a ne bandyty slucajnyje
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03.10.2020 21:46 Відповісти
В Украине власть убила Сашка Билого и Олеся Бузину. Тот министр, который это сделал, уже 6 лет министр, ибо лучший партнер посольства США.
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03.10.2020 22:00 Відповісти
Ukraine vybori cesnyje ili net?Vas mozet pobit jesli vy skazali ja golosuju dopustim za Porosenko ili tam Timosenko, a ne za Zelenskogo dopustim teperesniuja vlast?Tam da pobyli bi i golsovali za Zelenskogo za vas
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03.10.2020 22:31 Відповісти
В условиях искусственного информационного поля олигархических мас-медиа честные выборы это абстракция, и избиения в этой абстракции не являются определяющими. Хороший диктатор вредит народу меньше, чем мафиозные кукловоды.
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03.10.2020 23:22 Відповісти
Da ponimaju kogda jest kak Kolomojski,Axmetov i drugyje no vsio ravno vi mozyte golosovat svobodno na vyborax za liubogo kandidata i vasi golosa socytajet pravilno.A tam netu vyborov za vas progolosujet,za vas resyt kak vam zyt dalse xotite vy etogo ili net.Tam policejskaja gosudarstvo
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03.10.2020 23:41 Відповісти
У нас очень высокие барьеры для участия в выборах, финансовые, медийные, политтехнологические. Любой кандидат их не преодолеет. Преодолеют только марионетки олигархов. Реально голосовать не за кого, всех вменяемых кандидатов зачищают на дальных подступах, вытесняют из информационного поля, некоторых физически. Украина это образец манипулятивной охлократии. Очень плотно работают. Кто работает - даже сказать нельзя. Будет бан.
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04.10.2020 00:16 Відповісти
Україна не зменшуватиме рівень дипломатичного представництва в Мінську, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2301
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03.10.2020 21:50 Відповісти
А Минск, это тот, что возле Бобруйска?
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03.10.2020 22:03 Відповісти
ну не возле Осло же
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03.10.2020 22:38 Відповісти
 
 