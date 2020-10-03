Білоруський телеканал СТБ назвав Україну "колишньою УРСР". ВІДЕО+ФОТО
СТБ (Столичне ТБ) - державний телеканал Білорусі - у випуску новин за 3 жовтня підписав Україну як "колишню УРСР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на запис програми, також у ній використовували титри "Колишня Радянська Литовська Республіка" та "Колишня Польська Народна Республіка".
Топ коментарі
+32 Толик Тигра
показати весь коментар03.10.2020 22:17 Відповісти Посилання
+32 Кастусь Каліноўскі
показати весь коментар03.10.2020 22:30 Відповісти Посилання
+24 Alex Best
показати весь коментар03.10.2020 22:17 Відповісти Посилання
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Мене совок пограбував.
А ще заморені голодом прадід, його родичі. Покинутий напризволяще дід з підірваним здоров'ям, рабська праця в колгоспах, віджимання вирощеного тяжкою працею... Оце спадок совка, який передавався по моїй родині.
А взагалі, потрібно активніше формувати Чорноморсько-Балтійську Унію, гнилий зуб підмоскальської Бєларуссіі ненадовго вже, незабаром рассє, нськой ********* буде не до України і ні до Білорусі.
Много чести для него, чтобы на такой его убогий троллинг внимание обращать.
Бившая расея - Підорашка.
І що?
Олексі́й Іва́нович Пороше́нко (нар. 11 червня 1936, Саф'яни, Україна (на той час Жудець Ізмаїл, Королівство Румунія)
Леоні́д Мака́рович Кравчу́к (нар. 10 січня 1934, село Великий Житин, Волинське воєводство, Польська Республіка, нині Рівненська область)
1936 год - Румыния, 1934 - Польша, Карл) Что же натворили проклятые коммуняки? Отжали территории? Так может исправим кровавые ошибки, вернем?
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Ті,хто до цих пір живуть в сесесер -психічно хворі некрофіли та трупоїди.
Ніяких істерик, нехай тоді ще пишуть і "бувша БРСР",теперішній бєларусскій *********** округ вЯлікай обосРашкі.