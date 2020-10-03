Білоруський телеканал СТБ назвав Україну "колишньою УРСР". ВІДЕО+ФОТО

СТБ (Столичне ТБ) - державний телеканал Білорусі - у випуску новин за 3 жовтня підписав Україну як "колишню УРСР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на запис програми, також у ній використовували титри "Колишня Радянська Литовська Республіка" та "Колишня Польська Народна Республіка".







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