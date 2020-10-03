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Білоруський телеканал СТБ назвав Україну "колишньою УРСР". ВІДЕО+ФОТО

СТБ (Столичне ТБ) - державний телеканал Білорусі - у випуску новин за 3 жовтня підписав Україну як "колишню УРСР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на запис програми, також у ній використовували титри "Колишня Радянська Литовська Республіка" та "Колишня Польська Народна Республіка".

Білоруський телеканал СТБ назвав Україну колишньою УРСР 01
Білоруський телеканал СТБ назвав Україну колишньою УРСР 02
Білоруський телеканал СТБ назвав Україну колишньою УРСР 03
Скриншоти youtube.com/CTVBY

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Автор: 

Білорусь (7969) телебачення (1174)


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Топ коментарі
+32
Якісь дитячі забавки від пропагандонів. Хай краще стараються.
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03.10.2020 22:17 Відповісти
+32
Это такая страшная "месть" от диктатора. Литва, Польша и Украина не признают его президентом, а он...на что фантазии хватило.
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03.10.2020 22:30 Відповісти
+24
Бывшая Белорусь сейчас Белоруссия
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03.10.2020 22:17 Відповісти
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Ти знаєш, скільки в моїх родичів було власності ?
Мене совок пограбував.
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04.10.2020 12:14 Відповісти
а квартиры твоим родителям совок бесплатно не выделял?моим---выделял, которую приватизировали потом за смешные деньги...а сейчас что по квартирам?...на самом деле нельзя судить совок слишком уж однозначно...но вышивате этого не понять
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04.10.2020 12:26 Відповісти
В нас були будинки. Землі. Одна квартира натомість виглядає якось невтішно.
А ще заморені голодом прадід, його родичі. Покинутий напризволяще дід з підірваним здоров'ям, рабська праця в колгоспах, віджимання вирощеного тяжкою працею... Оце спадок совка, який передавався по моїй родині.
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04.10.2020 12:40 Відповісти
Чесне слово, як діти малі)
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03.10.2020 23:39 Відповісти
Из детсадочка для умственно отсталых.
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04.10.2020 08:59 Відповісти
Убожества хоть каким-то образом пытаются решить своё самолюбие. Можно подумать,что сама Белоруссия-это тысячелетний Рейх.
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03.10.2020 23:46 Відповісти
Ммммдя... явное сезонное обострение психиатрической патологии...
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03.10.2020 23:56 Відповісти
во Бывшая Речь Посполитая дает)
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03.10.2020 23:56 Відповісти
Ржечь Посполіта в тисячу раз краще чим масковскій улус Орди.

А взагалі, потрібно активніше формувати Чорноморсько-Балтійську Унію, гнилий зуб підмоскальської Бєларуссіі ненадовго вже, незабаром рассє, нськой ********* буде не до України і ні до Білорусі.
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04.10.2020 00:10 Відповісти
просто оцените красоту идиотизма!!!
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04.10.2020 00:02 Відповісти
А що там вбога бувша БРСР? Вже перетворилась на бєларусскій фєдєральний округ рассєйскай ********* чи вже на останніх кроках до цього?
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04.10.2020 00:05 Відповісти
Цей дебіл здохне скоро.
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04.10.2020 00:11 Відповісти
Чем бы "крепкий" картошек ни тешился...
Много чести для него, чтобы на такой его убогий троллинг внимание обращать.
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04.10.2020 00:24 Відповісти
Дождется старый маразматик, что в сюжете ОРТ (или что там у них сейчас) его республику назовут "Белорусский Федеральный Округ (бывшая республика Беларусь)".
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04.10.2020 01:30 Відповісти
Да, бывшая УССР, и что? Вот именно, что БЫВШАЯ! А Беларусь - не "бывшая", она ею и осталась. Сами себя укусили за одно место, идеологи картофельные..,
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04.10.2020 03:16 Відповісти
АХ ВЫ ЗАДРИПАНКИ!!!!
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04.10.2020 07:47 Відповісти
Tut v tom plane oni piset pro byvseje poskolku tam davno liudi zyvut ne kak sssr,a vot u nix nicego neizmenilos s tex vremion,mozno nazvat BSSR i teper ix
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04.10.2020 08:22 Відповісти
Какие они жалкие и смешные эти картофельные пропагандоны, уровень самодеятельности колхоза.
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04.10.2020 08:57 Відповісти
Для білоруського совка до жовтневого перевороту 1917 року історії не існувало.
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04.10.2020 09:19 Відповісти
Білоруський телеканал СТБ назвав Україну "колишньою УРСР" - Цензор.НЕТ 4069
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04.10.2020 09:19 Відповісти
Бившая Белорусь - Беларашка.
Бившая расея - Підорашка.
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04.10.2020 10:14 Відповісти
если бы не скоморохи у власти, беларусь до сих пор бы называли бсср
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04.10.2020 10:15 Відповісти
Так туда ж вроде приехали телевизионщики из Масквы!
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04.10.2020 10:17 Відповісти
Они там в БССР довыделываются.
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04.10.2020 10:20 Відповісти
А вусатий тарган, москальська вбога підстилка,бувший голова колгоспу чи радгоспу.
І що?
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04.10.2020 10:32 Відповісти
Кацапские уши за киллометр видно.
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04.10.2020 10:58 Відповісти
Серйозно? А як наші новини величають Лукашенка?
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04.10.2020 11:19 Відповісти
Типичный приём промывки мозгов. Новыми терминами ввести в недоумение, руша дезориентированному ими зрителю прежнюю картину мира, и одновременно вливая другие, нужные пропагандонам представления о нём.
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04.10.2020 12:45 Відповісти
Ничего страшного! Это недоразвитая страна Беларусь так говорит от злости И зависти!! 25-30 лет им долбили в голову, что они лучшие в СНГ, а на поверку оказалась фикция, пустота и враньё!! Беларусь, Не государство, а так одна вывеска, один из регионов ( губерния) россии!! Тем более, что все мы действительно были с СССР и украина и беларусь!! Уберут этого усатого таракана лукашенко и всё опять вернется-притрется на место!! А для Укратны сегодня более важно, чтобы этот клоун зеленский и его лакей-ворюга Ермак, не вернули нас всех назад,, в Новую СССР.!! Вот в чём сегодня главный вопрос!!
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04.10.2020 13:01 Відповісти
Как то несерьезно, нужно перекрыть нам поставки холодильников, тракторов или еще какого нибудь хлама из БССР тогда мы испугаемся
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04.10.2020 13:55 Відповісти
А что разве не бывшая УССР? А, у нас же махровая декоммунизация. Ну ка посмотрим историю, навскидку на примере биографии хотя бы двух известных людей. Уперёд)

Олексі́й Іва́нович Пороше́нко (нар. 11 червня 1936, Саф'яни, Україна (на той час Жудець Ізмаїл, Королівство Румунія)

Леоні́д Мака́рович Кравчу́к (нар. 10 січня 1934, село Великий Житин, Волинське воєводство, Польська Республіка, нині Рівненська область)

1936 год - Румыния, 1934 - Польша, Карл) Что же натворили проклятые коммуняки? Отжали территории? Так может исправим кровавые ошибки, вернем?

.
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04.10.2020 18:42 Відповісти
Украина - бывшая УССР, а человек произошёл от обезьяны...
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04.10.2020 19:06 Відповісти
сесесер здох 30 років тому,так що зараз це все вже не має значення.

Ті,хто до цих пір живуть в сесесер -психічно хворі некрофіли та трупоїди.
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04.10.2020 19:38 Відповісти
ну и что? А Беларусь - бывшая БССР. Разве не так? И у нас на ТВ Украину называют бывшей УССР. Не понимаю, в чем причина массовой истерики.
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04.10.2020 19:39 Відповісти
угадай почему они так пишут .... это ватные корни тянуться как сопли за былыми временами самого тупого и бездарного , кровожадного союза комунистов который только мог быть ... почему они не написали например "Бывшая Киевская Русь" ??? -Княжество Литовское ? , или Речь Посполитая ? .......не написали бо зассцали перед мАсквой и ******
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04.10.2020 20:23 Відповісти
так не только они пишут, так и украинские журналисты 100 раз писали. И только сейчас все дружно забились в истерике. А границы Киевской Руси и ВКЛ не идентичны современным республикам. Украину кстати тоже можно назвать бывшей ВКЛ. Князь Ольгерд вроде как и Чернигов и Киев брал.
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04.10.2020 22:23 Відповісти
не достоверны на 100% - но были же и это факт.
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04.10.2020 22:27 Відповісти
ну так и так называют и ничего. это история.
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04.10.2020 22:30 Відповісти
Ніяких істерик, зрозуміло звідки ноги ростуть, це там срані кацапські спєціялісти, прислані з масквабаду, мабуть, вправляються...

Ніяких істерик, нехай тоді ще пишуть і "бувша БРСР",теперішній бєларусскій *********** округ вЯлікай обосРашкі.
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05.10.2020 10:44 Відповісти
Советское дерьмо не дохнет,зуб даю...
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04.10.2020 21:57 Відповісти
О, с приходом нового контингента на БелТВ и формат передач поменялся...
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05.10.2020 09:53 Відповісти
за советскую власть эти неокапиталисты забывают....сэсэсэровцы хреновы...пусть власть для начала поменяют...пусть заберут заводы, фабрики, шахты и т. д. у Ротенбергов, Абрамовичей, Прохановых, Жириновских и прочих новых хозяев жизни....ну кто же им отдаст...холопьё краснож..опое
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05.10.2020 10:17 Відповісти
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