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Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты зоозащитный организаций требовали запретить охоту, закрыть пушные фермы и контактные зоопарки и не использовать животных в цирке.

Акция "Стань на защиту животных" собрала несколько сотен участников, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторы обнародовали список требований к власти. Они хотят запретить охоту и тестирование на животных косметики и бытовой химии, закрыть контактные зоопарки и пушные фермы.

Участники акции говорили с трибуны о фактах жестокого обращения с животными.

Также на Цензор.НЕТ: Киевсовет планирует запретить фотографироваться с животными за деньги

Участницы и участники держали плакаты со словами "Твоя шуба кричала перед смертью", "Мех носят красивые животные и уродливые люди", "Мех - это кровавое жлобство", "Украина - гуманная страна!", "Возьми из приюта", "Защищай всех животных", "Каждое животное имеет право на жизнь".

Автор фото и видео - Олег Богачук

Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 01
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 02
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 03
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 04
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 05
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 06
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 07
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 08
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 09
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 10
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 11
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 12
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 13
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 14
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 15
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 16
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 17
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 18
Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане 19

Автор: 

животные (935) защита животных (80) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+16
куры,рыба,молоко.... .... осмелюсь спросить , а что эти революционеры жрать собрались ? Кактусы?
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04.10.2020 14:28 Ответить
+9
Дебилы. Без комментариев.
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04.10.2020 14:32 Ответить
+8
Срані вегани... Моя їжа жере вашу їжу)))
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04.10.2020 14:30 Ответить
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Детишки балуются.
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04.10.2020 14:24 Ответить
Після акції всі зоозахисники поїхали за місто на шашлики...
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04.10.2020 20:08 Ответить
Ну и ну...Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане - Цензор.НЕТ 8933
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04.10.2020 14:25 Ответить
Шо за бред?
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04.10.2020 14:27 Ответить
куры,рыба,молоко.... .... осмелюсь спросить , а что эти революционеры жрать собрались ? Кактусы?
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04.10.2020 14:28 Ответить
Галоперидол.
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04.10.2020 16:52 Ответить
Срані вегани... Моя їжа жере вашу їжу)))
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04.10.2020 14:30 Ответить
Дебилы. Без комментариев.
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04.10.2020 14:32 Ответить
Срочно повышайте стипендии. А то от этих "зайчиков" с "курами" покоя не будет.
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04.10.2020 14:33 Ответить
*****, мир всё же напрочь обезумел... То ли он и был безумным? Украина в войне, на краю гибели, куда толкает враг и оккупант руками своих слуг, а по Майдану ходят... защитники т. н. прав животных (справка - у животных нет никаких прав. Вообще. Это человеческое явление)
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04.10.2020 14:33 Ответить
Ех, стейк захотілось... А рібаю ще тиждень витримуватись
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04.10.2020 14:35 Ответить
Как достали эти псари без намордников! И всем службам пох, не штрафуют. Налоги тратят, а обязанности не выполняют.
Права тараканов и крыс эти люди тоже отстаивают?
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04.10.2020 14:36 Ответить
Да! Це люди,бо в такий непростий час думають і про тварин. А в тебе мабуть замість серця каменюка,а вмісто мозгів бетонна суміш..
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04.10.2020 14:53 Ответить
Переход на личности вместо аргументирования собственной позиции - характерный признак быдла.
С быдлом я не общаюсь.
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04.10.2020 15:00 Ответить
Нічого собі "личность"-нічого людського. Виходить там і твоі права захищають. Дошоломкав чи ще ні....
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04.10.2020 15:27 Ответить
Как будто попал на митинг в защиту слуг народа.
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04.10.2020 14:37 Ответить
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 503
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04.10.2020 14:38 Ответить
Это просто театр абсурда какой-то... вроде идеи клеить обои во время пожара.
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04.10.2020 14:41 Ответить
Думаю речь идёт о гумманом обращении с животными даже теми, которые идут в забой. Дело в том, что у нас нет культуры обращения с животными и культуры их содержания. Часто в сельской местности с кошками и собаками люди обращаются ужасно.
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04.10.2020 14:45 Ответить
Часто в сельской местности с кошками и собаками люди обращаются ужасно.
Детям асфальта.
Кот "Зеля" и пёс "Рошен" на хуторе имеют чисто унитарное назначение.
Рошен работает охранником. Он не большой. Всю жизнь сидит на цепи - сигнализирует о чужих. Его за это кормим. А Зеля должен мышей (птиц, ящериц и даже медведок) ловить. Иначе он не нужен. Раз в день подкормить, не без того. Никакого искусственного корма.
Кста. Бездомных котов и собак нет. Им просто нечего есть.
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04.10.2020 16:18 Ответить
Сегодня что, полнолуние?
У придурков обострение начинается?
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04.10.2020 14:47 Ответить
Кстати, растения чувствуют боль и прочие страдания. Как же их защитить от этих мерзких зоофилов?
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04.10.2020 14:49 Ответить
А я - вегетарианка. Во. Не, я не животных люблю. Я растения ненавижу.
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04.10.2020 16:20 Ответить
акция в защиту прав животных?так ни лехаим,ни зелень пока никто не отстреливает...фальшстарт.
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04.10.2020 14:53 Ответить
Всё ясно. Бродячие активисты.
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 8268
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04.10.2020 15:14 Ответить
Маразму нет предела....

Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 6683
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 8558
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04.10.2020 15:17 Ответить
Такий жорстокий у нас світоустрій. Сильніші і хитріші пожирають слабшого. Люди могли хочаб зробити цей процес гуманнішим. Але люди і є найхиже, найжорстокіше створіння на землі, за дуже малим винятком.
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04.10.2020 15:17 Ответить
_Вообще-то на самом деле - в действительности я имею в виду - доброта, справедливость, нравственность и мораль - сугубо человеческие понятия. Понимай? Они не присущи природе, природа по сути своей жестока, безжалостна и равнодушна к тому выживет или сдохнет конкретная особь животного - в действительности, на самом деле я имею в виду, а не в мультиках. В реальности.
_Сын бога приходил к людям, а не животным, и в облике человека, а не животного.
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04.10.2020 15:25 Ответить
Комменты к статье должны доставлять. Язапопкорном
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04.10.2020 15:24 Ответить
Люди теж в якійсь мірі тварини.
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04.10.2020 15:25 Ответить
Лише людина та шимпанзе вбивають заради задоволення, іноді роблять це дуже жорстоко, по-садистські.
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04.10.2020 15:47 Ответить
_Чушь собачья. Множество животных способны на это. И вот ещё что: думаешь хищник недоволен удачной охотой и обедом? Крокодиловы слёзы прямо льют. Рвут клыками добычу - и льют.
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04.10.2020 15:55 Ответить
Хижаки вбивають заради прожитку, і тільки тварина під наз-вою людина вбиває заради розваги та задоволення.
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04.10.2020 19:56 Ответить
"Хижаки вбивають заради прожитку..." - Неверно. Учи матчасть.
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04.10.2020 20:54 Ответить
Пішов в сад!
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04.10.2020 21:30 Ответить
_В твоём представлении животные, видимо, это мультяшные персонажи, вызывающие у тебя некотролируемый поток эмоций и отключающие рассудок. Инфантильное представление о природе.
Будь здороваАкція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 8082
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04.10.2020 21:42 Ответить
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04.10.2020 21:49 Ответить
_Это нормально. Когда нет аргументов своей правоты обычно так и делают. Не расстраивайтесь.
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04.10.2020 21:57 Ответить
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04.10.2020 22:13 Ответить
іренка, навіщо своє помилкове судження видаєш за істину в останній інстанції? НЕ треба далеко ходити за прикладом: кіт навіть ситий обовязково піймає мишу яку побачить. І буде нею гратися, аж поки не задавить (інколи миші вдається втекти під час тієї гри ). Чому він мучить мишу? - це він її мучить з людської точки зору. Він - тренується. У тварин нема прав, волі - у них більше інстинкти. Хоча якась розумна діяльність все ж є (в мене є монографія "Поведінка тварин" - тож про "психологію" тварин я знаю більше від пересічних).
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05.10.2020 01:17 Ответить
Про кицьку я п'ять годин тому назад написала в коментарі о 19:58.
Піднімаєш свою самооцінку принижуючи інших? Чи просто пробиваєш мене на емоції? Холівару не буде, навіть не випрошуй.
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05.10.2020 02:36 Ответить
Лише людина та шимпанзе вбивають заради задоволення, іноді роблять це дуже жорстоко, по-садистські. - помилкове судження.
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05.10.2020 03:49 Ответить
Саме тому собаки рвуть котів? Вони котів не їдять, просто вбивають.
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04.10.2020 16:50 Ответить
Знаєте хто сама жорстока тварина? Не знаєте.

Це кицька! Наша домашня киця.
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04.10.2020 19:58 Ответить
Не тільки. Кошачі часто бавляться травмованою ними напівживою жертвою
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 1200
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04.10.2020 21:06 Ответить
Страшніше кицьки звєря ніт!
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05.10.2020 02:39 Ответить
Всі на захист Песиків і Псаря!
🤣
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04.10.2020 16:19 Ответить
Вимагаю захисту прав вірусів віспи! Негідники у білих халатах вчинили геноцид, винищивши усю їх популяцію, лише окремі представники вижили у пробірках в катівнях, які ці кати називають "лабораторіями"! Негайно випустіть їх з пробірок на волю! Кожен вірус віспи має право на життя! Україна не живодерня! Україна гуманна країна! Віруси кричать у пробірках перед смертю, коли жорстокі люди у білих халатах винищують їх мільярдами, заживо розчиняють у кислотах і лугах, живцем спалюють і варять!
Віруси хочуть жити на волі! Свободу вірусам, не смійте порушувати їх права!
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04.10.2020 16:36 Ответить
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 5643
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04.10.2020 16:44 Ответить
ті захисники не розуміють: більшість тварин на землі і живуть лише через те, що призначені в їжу для людей. Люди їх розмножають, годують.
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05.10.2020 01:20 Ответить
побузили и пошли жрать фуагру
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04.10.2020 16:45 Ответить
страна где правит шут, превращается в цирк.
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04.10.2020 17:01 Ответить
При Порошенко и прочих президентах такого не было, конечно. Именно при Зеленском за 1 год это все возникло, к сожалению?
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04.10.2020 17:36 Ответить
Спустите на них стаю бродячих собак.
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04.10.2020 17:03 Ответить
Кое кто даже не одобряет защиту прав животных!
У них (собак, кошек и прочих животных) типа нет совсем никаких прав в Украине.
Майдан незаконен, по их мнению. Слов нет от догхантеров скрытых на Цензоре.
В ЕС стремимся с таким багажом неандертальским! Еще и христианами себя считают, наверное.
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04.10.2020 17:28 Ответить
Есть молочные продукты натуральные, а есть химически созданные и не все в этом разбираются. Творог ниже 4% жирности это уже химия. Молоко бывает порошковое и натуральное. Масло ниже 82% лучше не брать...
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04.10.2020 17:34 Ответить
Насчет молока для телят не совсем согласен, т.к. теленку молоко необходимо не все время, а яблони яблоки для кого "рожают"?
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04.10.2020 17:31 Ответить
зеленский в макдональдсе им шаблон не рвёт?
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04.10.2020 17:49 Ответить
Предлагаю отметить это судьбоносное мероприятие, совместным походом в Starburger!
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04.10.2020 17:43 Ответить
У деревьев тоже есть душа - негоже пожирать их плоды, ведь из них могло вырасти дерево.
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04.10.2020 17:48 Ответить
все в одну кучу, молоко, охота живодерни, цирк... Писец ... Странно как нет еще прав ЛГБТ животных и фемок ...
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04.10.2020 19:18 Ответить
https://censor.net/ua/user/433309

все в одну кучу, молоко, охота живодерни, цирк... Странно как нет еще прав ЛГБТ ...Чого ж немає - он зліва стоїть подружка в масці кольорів ЛГБТ...
Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані - Цензор.НЕТ 730
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04.10.2020 20:29 Ответить
На Земле самое хищное животное - ЧЕЛОВЕК. И этот человек борется за права других животных, а сам убивает миллионами себе подобных. И, потом пойми, бред это все.
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04.10.2020 19:39 Ответить
Самое хищное животное на земле это белый медведь. питается исключительно мясом. не знаете, молчите
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05.10.2020 01:06 Ответить
Не меняй ник, 100 процентов тебе идет. Речь то не о питании.
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05.10.2020 10:03 Ответить
Да, майдан нынче не тот
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04.10.2020 20:02 Ответить
Цікаво, а скільки відсотків з цих протестувальників носять взуття з текстилю та кожзаму?
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04.10.2020 20:39 Ответить
_Просто недалёкие энтузиасты не могут осознать, что в принципе вся природа так устроена: одни виды поедают другие, она по сути есть цепочка постоянных убийств. У Шекли в рассказе "Страж-птица" очень хорошо показано насколько глупы идеалистические, оторванные от реальности и не соответствующие действительной сути природы, воззрения. Живущие близко к природе народности такими отклонениями от адекватного восприятия природы не страдают, это болезнь жителей городов.
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04.10.2020 21:07 Ответить
Если бы вегетарианцы знали, сколько сусликов, полевок и прочей живности херачат аграрии при выращивании и сборе урожая, они бы с голоду померли.
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04.10.2020 21:13 Ответить
Какая же тварь эти хороводы водит в нужный момент. Проведите акцыю: не убей комара, не души вшу, крысам свободу, сдай кровь клещам, опарыши тоже жить хотят ....и так далее. В древности приносили кого то или что то в жертву Богам, в целом это просто цэпочка- да ее надо сбереч но не дёшево приснится. Эта шобла хуже голубых.
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04.10.2020 22:37 Ответить
Покормите своих котов и собак капустой, удавчиков верёвочкой, ворбя листиками, синицу лепестками, ёжика грибами а аиста картошкой.
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04.10.2020 23:02 Ответить
Оця вся "камарилья" через відсутність хорошої освіти, відсутність знань. Писати-читати навчилися і лізуть зі своїми абсолютно тупими ідеями до нормальних людей. Чого вартий плакат: "Твоя шуба(мясо) кричала перед смертю" Джерело: https://censor.net/ua/v3222787
Якби ті сучки з плакатами побачили, як забивають ( не вбивають, а саме забивають) тварин на ******** бойні, вони б можливо не звизділи про те, в чому абсолютно не розбираються.
Бо перед забоєм свиню миють, сушуть теплим повітрям, усипляють газом або струмом, і лише тоді зціжують кров, перерізаючи артерію. Свиня не вмирає, свиня засипає щасливою і вже не просипається. Бо стає просто куском мяса і інших продуктів.
Інша справа - мисливці. Ті заганяють звіра собаками і вбивають скоріше ради вбивства. Але навіть і там - дозоване вбивство. Аби частина популяції змогла відновитися.
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05.10.2020 01:35 Ответить
 
 