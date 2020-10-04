Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты зоозащитный организаций требовали запретить охоту, закрыть пушные фермы и контактные зоопарки и не использовать животных в цирке.

Акция "Стань на защиту животных" собрала несколько сотен участников, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторы обнародовали список требований к власти. Они хотят запретить охоту и тестирование на животных косметики и бытовой химии, закрыть контактные зоопарки и пушные фермы.

Участники акции говорили с трибуны о фактах жестокого обращения с животными.

Также на Цензор.НЕТ: Киевсовет планирует запретить фотографироваться с животными за деньги

Участницы и участники держали плакаты со словами "Твоя шуба кричала перед смертью", "Мех носят красивые животные и уродливые люди", "Мех - это кровавое жлобство", "Украина - гуманная страна!", "Возьми из приюта", "Защищай всех животных", "Каждое животное имеет право на жизнь".

Автор фото и видео - Олег Богачук





































